Bakan Soylu Türkiye'nin en kapsamlı operasyonunu duyurdu: 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" başladı

Sabah erken saatte kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır'a götüren ve çevre illere dağıtan tüm örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

ÖRGÜTÜN EN ÜST YÖNETİMİNDE 2 KADIN ELEBAŞI

Bakan Soylu'nun canlı yayında duyurduğu "Kökünü Kurutma" adı verilen operasyonda 8 ay süren çalışma sonucunda örgütün en üst yönetiminde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildi.

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI OPERASYONU

"Kökünü Kurutma" adı verilen ve Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin'de başlatılan eş zamanlı baskınların, sokak satıcılarına karşı bugüne kadar yapılan Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu olduğu belirtildi.

213 KİŞİ GÖZALTINDA

4 bin 200 polis, 2 helikopter, 20 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonla, kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanması planlanıyor. Ekiplerce, 292 şüpheliye ait 205 adreste yapıldı; 213 kişi gözaltına alındı.

243 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır'a getiren ve çevre illere dağıtan örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak uyuşturucu madde ticaretini, kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada operasyon gününe kadar, 243 kilo esrar maddesi ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin maddesi, 34 gram kokain maddesi, 10 adet uyuşturucu hap, 5 gram eroin maddesi, 1 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK OPERASYONLARDAN BİRİ

"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun Türkiye'de bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olduğu ve bu operasyonla kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığı belirtildi. Öte yandan, operasyonunun "Diyarbakır narko alan projesi" çerçevesinde elde edilen bilgilerin detaylı analiz edilmesi sonucu karar verildiği kaydedildi.