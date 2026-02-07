Bakan Tekin: Ramazan ayıyla ilgili çok yoğun bir etkinlik başlatacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke genelinde okullarda ramazan ayıyla ilgili çok yoğun bir etkinlik başlatacaklarını belirterek, "Bu etkinliklerin asıl amacının oruç tutsa da tutmasa da çocuklarımızın bizi bir arada tutan bu değerlerimizi sahiplenmek, bizim millet olma bilincimizi güçlendiren bu değerlerimize sahip olmak konusunda çocuklarımıza bizim yapacağımız farkındalıklara sizin de destek olmanızı özellikle istirham ediyorum" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti milletvekilleri Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, belediye başkanları ve partililerle sohbet eden Tekin ve Göktaş, gündemi değerlendirdi.

'ALLAH RAZI OLSUN DEMEDİLER'

Muhalefetin karne eleştirilerini hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Muhalefetin sudan bahanelerle şahsıma yönelik yüklenmeleri, karne tatili sonrası karnelerle ilgili eleştiri vardı. Ben şunu merak ediyorum; karneyle ilgili o kadar eleştiri yapan muhalefet, biz pazartesi günü okulları açarken Türkiye'de 75 binden fazla okulda çocuklarımızın hepsinin milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek, onlara bayrak sevgisini millet olma bilincini aşılayacak bayrak seferberliği yaptık. Mesela tek bir tane muhalefet partisi çıkıp 'Teşekkür ederiz arkadaşlar, Allah razı olsun. Bu çocuklara bayrak sevgisini öğretecek güzel bir etkinlik yaptınız' demedi. Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu. Sadece eleştiri, sadece yalanlar üzerine, sadece iftiralar üzerine ve insanların moral motivasyonunu kıracak, kırmaya yönelik. Temel atmama töreni yapacak, temel atmama törenini de bir marifet olarak ya da şehirlerde trafik artıyor, yol yapmak trafik sorununu daha da büyütecek mantığıyla yatırım yapmamayı marifet olarak gören bir muhalefetle karşı karşıyayız. O yüzden sizin bize verdiğiniz destekler çok kritik" diye konuştu.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Ramazan ayında okullarda çok yoğun etkinlikler yapılacağı bilgisini veren Tekin, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak, milli birliğimizi, beraberliğimizi, ulus olma bilincimizi pekiştirecek, bizi bir arada tutan önemli değerlerden bir tanesi olan ramazan ayıyla ilgili olarak çok yoğun bir etkinlik başlatacağız okullarımızda. Sizlere de çocuklarınıza, torunlarınıza bu etkinliklerde aktif olmasını, asıl amacının oruç tutsa da tutmasa da çocuklarımızın bizi bir arada tutan bu değerlerimizi sahiplenmek, bizim millet olma bilincimizi güçlendiren bu değerlerimize sahip olmak konusunda bizim yapacağımız farkındalıklara sizin de destek olmanızı özellikle istirham ediyorum."

'NEZAKETİMİZDEN DAHA FARKLI CÜMLELERİ KURMAK İSTEMİYORUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik deprem bölgesi ziyaretiyle ilgili eleştirisine cevaplandıran Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, süreç içinde her kabine toplantısı öncesinde bütün bakan arkadaşlarımız kendi bakanlıklarıyla ilgili 11 ilde yapılanlar yaraların sarılması için yaptıklarımızı anlatmamızı isterdi bizden. Her bakan arkadaşımız kendi bakanlığıyla ilgili sunum yaparken mutlaka deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili bir bilgi ekleyerek başlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız her toplantıda bunu takip etti. Bunun neticesinde de şu anda Aile Bakanlığımızdan Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımızdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza kadar bütün bakanlıklar kendi görev alanlarıyla ilgili bu 11 ili adeta yeniden ihya etti. Milli Eğitim Bakanı olarak ortalama bütün illere 5-6 defa gittim. Bugün sayın Özgür Özel'in açıklamalarını okuyorum. Özgür Özel kendisiyle Cumhurbaşkanımızın bölgeye ziyareti üzerinden bir analiz yapıyor. Matematik bilmediği çok açık. Biz kabinedeki bütün bakan arkadaşlarla toplamda kaç yüz defa bölgeye gittik, kaç arkadaşımızı görevlendirdik. Bunların her birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oraya gitti, her birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi doğrudan takibiyle işlerini yaptı. 6 Şubat'tan önce bu illerimiz nasılsa ondan daha iyi bir hale getirmeye çaba sarf ettik. Milli Eğitimle ilgili bir rakam vereyim; 6 Şubat günü bu 11 ilde yaklaşık 10 bin sınıfımız kullanılamaz hale geldi, yıkıldı. Biz bu 10 bin sınıfın yerine şu anda yaklaşık 15 bin sınıf yaptık, 10 bin sınıfın da inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki eylül ayı itibarıyla okullar açıldığında yıkılan 10 bin sınıfın yerine yaklaşık 25 bin sınıfla eğitim öğretime devam edilecek. Şimdi bütün bunlar varken sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar takibi talimatı varken sadece 6 Şubat'ta bölgeyi ziyaret edip süreci manipüle eden, süreci sabote etmeye çalışan, politik cümleler zikredip Sayın Cumhurbaşkanını suçlamak en basit ifadeyle kolaycılıktır, bir siyasetçinin asla yapmaması gereken şeydir. Nezaketimizden daha farklı cümleleri kurmak istemiyorum. Milli birlik ve beraberlik dediğimiz şey iktidarıyla, muhalefetiyle, siyasetçisiyle, kamu görevlisiyle hep beraber sahip çıkılması gereken bir süreçtir. Hepimizin bu süreçte sorumlulukları var. Herkes bu sorumluluklara sahip çıkmalı. Herkes bu süreçte üstüne düşeni yapmalı ki milli birliğimiz ve beraberliğimiz de kamuoyunda çocukların gençlerin takip ettiği kişiler olarak bu milli birlik sürecine biz de rol model anlamında katkı verelim" diye konuştu.

5 MİLYON 100 BİN KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Deprem sonrası sahada olduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şunları söyledi:

"Toparlanma sürecinde özellikle bakanlık olarak çalışmalarımıza sahada aktif bir şekilde devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 milyon 100 binden fazla kişiye psikososyal destek sağladık. Sağlamaya devam ediyoruz. Böyle büyük felaketler sonrasında özellikle travma daha sonrasında meydana gelebiliyor. Bu kapsamda bakanlığımız ilk günden bu yana sahada oldu, sahada olmaya da devam ediyor. Bir yandan büyük çalışmalar yapıldı gerçekten. İnşaat süreçleriyle beraber aynı zamanda oranın rehabilite edilmesi, tekrar topluma kazandırılması ve günlük yaşamın en hızlı şekilde normal hayata döndürülmesi üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmaları ilk günden bu yana sürdürmeye devam ediyoruz. Biz hiçbir zaman elimizi sahadan çekmedik. Biz sadece yılda belirli günlerde deprem turisti gibi oralara gitmiyoruz. Biz her zaman oralardayız. Bunu vatandaşımız da milletimiz de gayet iyi biliyor. Son dönemde yapılan eleştirileri çok yersiz buluyorum. Yapılan işi takdir etmek lazım. Hakkı teslim etmek lazım. Sadece 2,5 yıllık bir sürede Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakımızla ayağa kaldırdı. Dünyada eşi benzeri görülmemiş afetin eşi benzeri görülmemiş bir hızla ayağa kaldırmak her yiğidin harcı değildir. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ona güvenin milletimizden razı olsun."

'ERZURUM'DA 7 BİN 999 ANNEMİZ İSTİFADE ETTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılı 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatan Göktaş, "Bu sene de 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı özellikle politikalarımıza da yansıtmak amacıyla devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız iki önemli proje vardı. Bunun bir tanesi doğum yardımıydı. Her doğan bebeğin, her doğum yapan annenin yanında olduk. İlk doğan bebeğe 5 bin liralık tek seferlik destek, ikinci bebek için bin 500 liralık aylık. Çocuk 5 yaşını doldurana kadar bir destek. 3 ve sonraki bebekler için de 5 bin lira aylık annelerin hesabına yatacak şekilde bir destek sunmaya başladık. Bu kapsamda Erzurum'da 7 bin 999 annemizin de doğum yardımından istifade etmesini sağladık. İnşallah bu kapsamda desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Önemli bir desteğimiz de evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bir destek sunmuştuk. Evlenecek olan gençlerimizin de yanındayız. Evlilik öncesi eğitim programı alıyorlar, evlendikten sonra da onları takip etmeye devam ediyoruz. 250 bin ve 200 bin liralık kredilerimiz güncellendi. Bu kapsamda Erzurum'da bin 190 çiftimiz evlendirdiğimizi vurgulamak isterim" diye konuştu.

Son 24 yılda sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, "Evde bakım yardımıyla engellisine yaşlısına bakan ailelerimizin yanındayız. Bu kapsamda Erzurum'da 5 bin 936 ailemize aylık 13 bin 878 liralık aylık destek sunuyoruz. Biz her daim sosyal politikalarımızı hayata geçirmeye ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.