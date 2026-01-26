Balçova'daki Polis Merkezi Saldırısına İlişkin İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
Balçova'daki Polis Merkezi Saldırısına İlişkin İddianame Kabul Edildi

26.01.2026 16:01
İzmir Balçova'da E.B. tarafından düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin iddianame mahkemece kabul edildi. E.B. ve diğer 12 şüpheli, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 261 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. İddianamede, E.B.'nin DEAŞ terör örgütü ideolojisini benimsediği ve saldırıyı gerçekleştirmek için eğitim aldığı belirtildi.

İZMİR'in Balçova ilçesinde E.B. (16) tarafından polis merkezine düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin iddianame mahkemece kabul edildi. E.B.'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 13 şüpheli için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 261'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde, geçen yıl 8 Eylül'de saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Olayda 1'inci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir, polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit oldu. Saldırgan ise yaralı olarak yakalandı.

Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, E.B.'nin yanı sıra babası Nuhver Bigül, İran uyruklu Khalegh Noorıborojerdi ile Suriye uyruklu olduğu belirtilen Mahmud Algatı, Cuma Tabbas, Fıras Seyıd Abdurrahman ve Muhammed Elhazzam tutuklandı. Saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçen günlerde saldırıya ilişkin gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' kod isimli H.B. ve 'Ebu Haris' kod isimli H.K. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Soruşturma tamamlanarak 7'si tutuklu, 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; saldırgan E.B'nin DEAŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini benimseyip örgüte katılım sağladığı ve fikirlerini de arkadaşlarına anlattığı belirtildi. E.B.'nin okula gitmeyi reddettiği de iddianamede yer buldu. İddianamede E.B.'nin silahlı eğitim aldığı ve örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı aktarıldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında E.B. hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terör amaçlı bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma, 3 kez terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 4 kez 'Terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs', 2 kez 'Terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme', 4 kez 'Terör amaçlı mala zarar verme', 'Terör amaçlı kamu malına zarar verme', 'Terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ceza istendi.

Diğer 12 şüpheli hakkında ise azmettirme suçlarından ceza istendi. Savcı tüm şüpheliler için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 261'er yıla kadar hapisle cezası isteminde bulundu. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'ANNE VE BABA KOLAYLIK SAĞLAMIŞ'

E.B. tarafından polis merkezine düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede detaylara yer verildi. İddianamede, E.B.'nin anne ve babasının velayetinin üzerinde olduğu, bakım, gözetim, eğitim ve topluma zararlı olmama açısından anne ve babanın garantör kapsamında bulunduğu belirtildi. Baba Nuhver Bigül ve anne A.B.'nin sağlamış olduğu kolaylıklar ve destekler sayesinde E.B.'nin DEAŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini benimsediği ve üye olduğu kaydedildi.

10 GÜN KEŞİF YAPMIŞ

İddianamede, saldırganın terör saldırısını gerçekleştirdiği Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde saldırıdan önce 10 gün boyunca gece saat 02.00-03.00 aralığında düzenli olarak keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi. İddianamede, sanık anne ve babanın E.B.'nin işlediği tüm suçlara asli, manevi fail (azmettirici) olarak iştirak ettikleri yönünde kanaat oluştuğu ifade edildi.

TAĞUT OLARAK NİTELENDİRMİŞ

E.B.'nin, DEAŞ silahlı terör örgütünün ideolojisine uygun bir yaşam sürmeye başladığı, arkadaş ortamlarında DEAŞ'ın fikirlerini anlatmaya çalıştığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 'tağut' olarak nitelendirdiği iddianamede yer aldı. E.B.'nin, DEAŞ ideolojisine göre kadın ve erkeklerin aynı eğitim almasına karşı olduğu gerekçesiyle okula gitmeyi reddettiği vurgulandı. E.B.'nin, DEAŞ ideolojisine göre görev yapmayan asker, polis, hakim, savcı ve diğer yöneticileri 'kafir' olarak adlandırdığı ve öldürülmeleri gerektiğini düşündüğü de iddianamede belirtildi.

ANNE VE BABASI GEREKLİ ORTAMI SAĞLAMIŞ

İddianamede, E.B.'nin DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından terör saldırısında nasıl davranacağına ilişkin profesyonel eğitim aldığı ve bomba yapımını öğrendiği ifade edildi. Anne ve babasının yardımları ve gerekli ortamı sağlamasıyla bomba yapımında kullanılacak malzemeleri temin ettiği, saldırı öncesinde bu malzemelerle 2 adet aynı el bombasını hazırladığı aktarıldı. E.B'nin, babası tarafından temin edilen av tüfeğine yönelik, terör saldırısında kullanmak amacıyla anne ve babasının yardımıyla halk arasında 'dom dom kurşunu' olarak tabir edilen çok sayıda fişeği temin ettiği kaydedildi.

SERTAB ERENER KONSERİ DETAYI

İddianamede, E.B.'nin DEAŞ'tan aldığı eylem talimatına uygun olarak Haziran 2025 tarihinden itibaren İzmir Fuarı'nda düzenlenen Sertab Erener konserine, Balçova'daki herhangi bir bara ve Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne terör saldırısı yapmayı planladığı belirtildi. Örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda diğer hedeflerden vazgeçerek Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne saldırı yapmaya karar verdiği de iddianamede yer aldı. Hazırlanan iddianame İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 261'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 9 Nisan 2026'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

