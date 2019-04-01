Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Seçimin Galibi Ak Parti

Balıkesir'de Seçimin Galibi Ak Parti

1 saat önce

BALIKESİR'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığı ile 10 ilçede AK Parti kazandı.

Balıkesir'de Seçimin Galibi Ak Parti, System.String[]
BALIKESİR'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığı ile 10 ilçede AK Parti kazandı. 8 ilçede CHP, 1 ilçede İYİ Parti, 1 ilçede ise Demokrat Parti başkan çıkardı.

Balıkesir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 3 bin 139 sandıkta, 809 bin 982 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayı  Yücel Yılmaz, başkan seçildi.

10 İLÇE AK PARTİ'NİN

Merkez ilçelerden Atıeylül'de mevcut belediye başkanı olan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Hasan Avcı, seçimi kazanan isim oldu. Merkez Karesi ilçesinde ise seçimi yine Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Dinçer Okran kazandı.

Havran ilçesinde mevcut belediye başkanı olan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı  Emin Ersoy, seçimi kazandı. İvrindi ilçesinde Yusuf Cengiz, Savaştepe ilçesinde mevcut başkan Turhan Şimşek, Sındırgı ilçesinde mevcut başkan Ekrem Yavaş, Bigadiç ilçesinde mevcut başkan İsmail Avcu, Dursunbey ilçesinde mevcut başkan Ramazan Bahçavan, Kepsut'ta mevcut başkan İsmail Cankul, Marmara'da mevcut başkan Süleyman Aksoy da AK Parti'den başkan seçildi.

CHP 8, İYİ PARTİ VE DP'DE BİRER BAŞKANLIK

CHP ise Millet İttifakı kapsamında Balıkesir'in 8 ilçesinde başkanlık çıkardı. Gömeç'te Mehmet İrem Himam, Burhaniye'de  Ali Kemal Deveciler, Edremit'te Selman Hasan Arslan, Balya'da Orhan GagaGönen'de İbrahim Palaz, Manyas'ta mevcut başkan  Tancan Barçın, Bandırma'da Tolga Tosun, Erdek'te ise mevcut başkan Hüseyin Sarı CHP'den başkan seçildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seçimleri Demokrat Parti adayı Mesut Ergin kazandı. Susurluk ilçesinde ise İYİ Parti adayı Nurettin Güney, başkan seçildi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:54 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi İmamoğlu "Onaylamıyorum" Demişti, Başakşehir'e Ne Olacak?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 14:54:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Seçimin Galibi Ak Parti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]