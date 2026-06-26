Başkan Altay, 240 Bin Yerel Yönetimi Temsil Eden Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na Seçildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığı görevine seçildi.

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG’nin Dünya Konseyi Toplantısı, Fas’ın Tanca şehrinde gerçekleştirildi.

Mexico City Belediye Başkanı’nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazanarak 2026-2029 dönemi için UCLG Başkanlığı görevine seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, böylece dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek.

“BU; KONYA’NIN ULUSLARARASI ALANDAKİ YÜKSELİŞİNİN, İTİBARININ VE TEMSİL GÜCÜNÜN ZAFERİDİR”

Konya olarak dünyanın dört bir yanından 240 bin yerel yönetimi aynı çatı altında buluşturan UCLG’nin başkanlık seçimlerini büyük bir teveccühle kazanmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Uzun bir yolculuk, büyük bir mücadele oldu. Dünyanın her köşesinden insanla iletişim, her bölgeyle farklı müzakereler, 7 yıllık yoğun bir emek var ama işin sonunda elhamdülillah ülkemiz adına büyük bir kazanım elde ettik. İnşallah bundan sonra tüm dünyadaki belediyeleri temsilen, özellikle başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyadaki insanların sesinin duyurulması, şehirlerimizde yaşayan insanların mutluluğunun artırılması için; başta iklim değişikliği olmak üzere her türlü konuda fikir ve görüş beyan etmeye devam edeceğiz. Bu netice, şahsıma tevdi edilen bir görevin çok daha ötesinde; Konya’mıza, ülkemize ve Türkiye’nin yerel yönetim anlayışına duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Bu başarı; Konya Modeli Belediyeciliğin, sınırlarımızı aşarak dünya şehirlerine ilham veren güçlü yürüyüşünün yeni bir merhalesidir. Ve her şeyden önemlisi bu başarı; kadim şehrimiz Konya’nın uluslararası alandaki yükselişinin, itibarının ve temsil gücünün zaferidir. İnşallah bundan sonra da hep birlikte Konya’mızın mührünü dünyaya vurmaya, şehrimizi ve ülkemizi uluslararası her platformda gururla temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YENİ DÖNEMDE ŞEHİRLERİN GÜCÜNÜ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni dönem hedeflerinden de bahseden Başkan Altay, “Önümüzdeki dönemde hedefimiz; dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan teşkilatımızı güçlendirmenin yanında, etkisini ve dönüştürücü gücünü daha da ileri taşımaktır. Dünyanın her bölgesindeki üyelerimizin bilgi, deneyim ve önceliklerini ortak bir güce dönüştüren; şehirlerin ve bölgelerin küresel karar alma süreçlerindeki rolünü daha görünür ve daha etkili kılan bir UCLG için çalışacağız. Bölge teşkilatlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirecek, üyelerimiz arasındaki iş birliğini derinleştirecek ve yerel yönetimlerin küresel gündemin şekillendirilmesindeki vazgeçilmez rolünü daha etkin bir şekilde savunacağız. Ayrıca önümüzdeki dönemde iklim değişikliğinden göçe, su krizinden afetlere, yoksulluktan şehirler arasındaki eşitsizliklere kadar insanlığın ortak meselelerine karşı şehirlerin gücünü harekete geçirmek için daha güçlü çalışacağız” diye konuştu.

“GAZZE’NİN HAKLI DAVASINI VE BÜTÜN İNSANLIĞIN BARIŞ ÖZLEMİNİ OMUZLARIMIZDA TAŞIYACAĞIZ”

Dünyanın birçok şehrinde sabahların çocukların neşesiyle değil, bombaların sesiyle başladığını dile getiren Başkan Altay değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Gazze’den İran’a, Lübnan’dan savaşların ve çatışmaların yaşandığı bütün coğrafyalara kadar milyonlarca insan; korkunun, yokluğun, göçün ve belirsizliğin ağır yükünü taşımaktadır. Şehirler yıkılmakta, tarihî miras yok olmakta, çocukların hayalleri enkaz altında bırakılmaktadır. Gazze’de insani şartlar hâlâ son derece ağır seyrederken İran ve Lübnan’daki çatışmalar da bölge halkları üzerinde derin yaralar açmıştır. Bizler, hangi milletten, hangi inançtan ve hangi coğrafyadan olursa olsun, masumların dökülen kanının aynı acıyla yüreklerimize düştüğüne inanıyoruz. UCLG Başkanlığı dönemimizde, şehirlerin huzurunu, güvenliğini ve insan onurunu savunmayı sürdüreceğiz. Ateşkeslerin kalıcı barışa, geçici sükûnetlerin adalete ve kardeşliğe dönüşmesi için şehirlerin ortak vicdanını harekete geçireceğiz. Bizim sözümüz; şehirlerin rekabet ederken aynı zamanda dayanışabileceği, yerel yönetimlerin küresel sorunların çözümünde daha güçlü sorumluluk üstlenebileceği yeni bir dünya tasavvurudur. Bu kapsamda savaşların değil barışın, ayrışmanın değil kardeşliğin, zulmün değil adaletin hâkim olduğu bir dünya için yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı büyüteceğiz. İnşallah yeni dönemde Konya’dan dünyaya yükselen mesaj çok açık olacaktır: Savaşın karşısında barışı, zulmün karşısında adaleti, umutsuzluğun karşısında dayanışmayı savunmaya devam edeceğiz. Mazlumların duasını, Gazze’nin haklı davasını ve bütün insanlığın barış özlemini omuzlarımızda taşıyacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir şehrin kaderine terk edilmediği, hiçbir çocuğun savaşın gölgesinde büyümediği, adaletin ve merhametin yeryüzüne hâkim olduğu bir gelecek için var gücümüzle çalışacağız.”

“BU ÖNEMLİ SÜREÇTE BİZLERE DESTEK OLAN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

“Ülkemizin uluslararası alandaki güçlü yürüyüşü ve şehirlerimizin dünyada artan itibarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu liderlik ve büyük Türkiye vizyonundan bağımsız düşünülemez” diyen Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükselen Türkiye’nin yerel yönetim tecrübesini, inşallah UCLG çatısı altında dünya şehirleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu önemli süreçte bizlere destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında hükümetimize, Dışişleri Bakanlığımıza, Yerel Yönetim Başkanlığımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca seçim sürecinde desteklerini ve güvenlerini ortaya koyan UCLG üyesi şehirlere, yerel ve bölgesel yönetimlere gönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm ise her zaman yanımızda duran, duasını ve desteğini bizlerden esirgemeyen aziz Konyalı hemşehrilerimedir. İnşallah taşıdığımız bu emanete layık olmak için daha büyük bir azimle, daha güçlü bir iradeyle çalışacağız. Bu büyük başarının Konya’mıza, ülkemize, UCLG ailemize ve bütün dünya şehirlerine hayırlı olmasını diliyorum. Konya’nın medeniyet sesi tüm dünyada yükselmeye devam edecek inşallah” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), 140 ülkede 240 binden fazla yerel yönetimi ve 175’ten fazla yerel ve bölgesel yönetim birliğini kapsıyor.