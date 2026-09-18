Başkan Altay: “Mistik Müzik Festivali’nde Konya’dan Yükselecek Uhrevi Ezgiler Kardeşliğimizin En Güçlü Sedası Olarak Yankılanacaktır” - Son Dakika
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Başkan Altay: “Mistik Müzik Festivali’nde Konya’dan Yükselecek Uhrevi Ezgiler Kardeşliğimizin En Güçlü Sedası Olarak Yankılanacaktır”

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Başkan Altay: “Mistik Müzik Festivali’nde Konya’dan Yükselecek Uhrevi Ezgiler Kardeşliğimizin En Güçlü Sedası Olarak Yankılanacaktır”
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nin tanıtım programı Selçuklu eserlerinden Sırçalı Medrese’de gerçekleştirildi.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, böyle anlamlı bir programın Konya Büyükşehir Belediyesi nezaretinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu önemli programın dünyada çok önemli yeri var. Mistik Müzik Festivali'nin, çok önemli bir şehir olan Konya'da çok özel etkinliklerle, geçmişten bugüne kadar büyük programlarla yapılmasının; şehrimizin değil, ülkemizin ve yurt dışındaki tüm kültür insanlarının dikkatine sunulduğunu belirtmek isterim. Emeği geçenlere başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, daire başkanımıza teşekkür ediyorum. İnanın Konya'da icra edilen Mistik Müzik Festivali şu anda ülkemizde değil dünyada bir numara” ifadelerini kullandı.

“BU MEKÂN, FESTİVALİMİZİN RUHUNA EN ÇOK YAKIŞAN ADRESLERDEN BİRİDİR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu anlamlı toplantıyı, her köşesinde ilmin ve irfanın izini taşıyan müstesna bir ilim yuvasında, Sırçalı Medrese’de gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bunun bir tesadüf olmadığını özellikle ifade etmek isterim. Çünkü bu mekân, festivalimizin ruhuna en çok yakışan adreslerden biridir” diye konuştu.

Başkan Altay: “Mistik Müzik Festivali’nde Konya’dan Yükselecek Uhrevi Ezgiler Kardeşliğimizin En Güçlü Sedası Olarak Yankılanacaktır”

“FESTİTVAL, BU YIL KAPALI SALONLARIN ÖTESİNE GEÇEREK ŞEHRİN TAMAMINA YAYILAN, YAŞAYAN BİR ORGANİZASYONA DÖNÜŞECEK”

2004 yılından bu yana düzenlenen Mistik Müzik Festivali’nin, alanında dünyanın en saygın kültür-sanat organizasyonlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Bu yıl 21 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, kapalı salonların ötesine geçerek şehrin tamamına yayılan, yaşayan bir organizasyona dönüşecek. Tamamı halkımıza açık ve ücretsiz olan festivalimiz kapsamında; Romanya, Hollanda, Kolombiya, Rusya, Tayvan, Tunus ve Küba gibi farklı ülkelerden 10 uluslararası müzik grubunu ve ülkemizin zengin müzik kültürünü temsil eden 10 yerli topluluğumuzu ağırlayacağız. Mevlâna Meydanı’ndaki açılışın ardından Mevlâna Gül Bahçesi’nde her gün sema programları icra edilirken, Taş Bina’da düzenleyeceğimiz müzik atölyeleriyle de musikiyi şehir yaşamının merkezine taşıyacağız. Müzik organizasyonlarının yanı sıra Meydan Evleri, Depo No:4 ve Panorama gibi önemli kültür mekânlarımızda düzenlenecek sergilerle; sanatın gün boyu Konya’mızın her köşesinde hissedilmesini sağlayacağız.”

“Dünyanın çatışma ve krizlerle sınandığı bu çağda; medeniyetlerin ortak dili olan mistik müzik vasıtasıyla Hazret-i Mevlâna’nın evrensel barış ve kardeşlik mesajını Konya’dan tüm dünyaya bir kez daha yinelemiş olacağız” diyen Başkan Altay, “İnanıyoruz ki Mistik Müzik Festivali’nde Konya’dan yükselecek uhrevi ezgiler, insanlığın yaralarına merhem olacak, kardeşliğimizin en güçlü sedası olarak yankılanacaktır. Bu inançla, uluslararası alanda markalaşan Mistik Müzik Festivali'mizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ALTAY BAKAN ERSOY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay, göreve geldikleri ilk andan itibaren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Konya adına çok önemli bir iş birliği süreci yürüttüklerine değinerek, “Bu büyük organizasyonda da bizlerle güç birliği yapan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürümüze, Güzel Sanatlar Genel Müdürümüze, emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve kıymetli basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Festival vesilesiyle şehrimizi teşriflendirecek tüm misafirlerimize şimdiden “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz”diyor, tüm hemşehrilerimizi bu manevi iklimi paylaşmaya davet ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Altay: “Mistik Müzik Festivali’nde Konya’dan Yükselecek Uhrevi Ezgiler Kardeşliğimizin En Güçlü Sedası Olarak Yankılanacaktır”

“ŞEHRİMİZİN HER KÖŞE BUCAĞI RUHUMUZA ŞİFA OLAN BU SESLERLE DOLUP TAŞACAK”

Konya Valisi İbrahim Akın da 23 yıldır uluslararası düzeyde kesintisiz bir şekilde düzenlenen etkinliğin Konya'nın kültürel ve manevi kimliğinin küresel simgesi haline geldiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Bugün modern dünyanın insanı ekranların, bildirimlerin ve dijital ağların arasında sıkışıp kalmış, ruhu yorulmuş, kendi özünden uzaklaşmış bir vaziyette huzur arıyor. İşte tam da bu noktada Konya'mızın ev sahipliği yaptığı festivalimiz, köklü geleneğimizdeki gibi dijital dünyanın gürültüsünden kaçıp sığınılacak, ekranların mavi ışığından yorulan gözleri, neyin sadasıyla dillendiren, ruhun aradığı bir gönül darüşşifası kapısı aranıyor. Hazreti Mevlana'nın ‘gel’ çağrısındaki o kucaklayıcı hoşgörüyle 21 Eylül'den 30 Eylül'e kadar şehrimizin her köşe bucağı ruhumuza şifa olan bu seslerle dolup taşacak inşallah. Bu muazzam geleneği 23 yıldır büyük bir kararlılıkla yaşatan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Konya Modern Folk Müziği Topluluğu’nun müzik dinletisi ile program tamamlandı.

Konya Büyükşehir BelediyesiMüzik FestivaliSelçukluSırçalıKonyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Altay: “Mistik Müzik Festivali’nde Konya’dan Yükselecek Uhrevi Ezgiler Kardeşliğimizin En Güçlü Sedası Olarak Yankılanacaktır” - Son Dakika
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