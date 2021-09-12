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Başkan Büyükkılıç "Yarı Maraton" ile Bir İlke Daha İmza Attı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç "Yarı Maraton" ile Bir İlke Daha İmza Attı

12.09.2021 15:15
Başkan Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kentte ilk kez Kültepe teması ile düzenlenen 'İstikbal Kayseri Kültepe Yarı Maratonu'nda, Kayserililer başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen sporcular koşma fırsatı yakaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kentte ilk kez Kültepe teması ile düzenlenen 'İstikbal Kayseri Kültepe Yarı Maratonu'nda, Kayserililer başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen sporcular koşma fırsatı yakaladı. 3 ayrı branşta binlerce kişinin katılımıyla koşulan maratonda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Bizi bugün burada yalnız bırakmayan sporseverlerimizi en arkada, en önde hiç önemi yok her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum" dedi.

YEDİDEN YETMİŞE ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN SPORCULAR KATILDI

6 bin yıllık tarihi geçmişiyle bilinen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu açılış törenine, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katılan Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Spor A. Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, bürokratlar ile ülkenin dört bir yanından gelen sporcular ve Kayserili sporseverler katıldı. 21K ve 10K sporcuları için Anadolu Harikalar Diyarı önünde, halk koşusu için de Cumhuriyet Meydanı'nda elit atletler başta olmak üzere 3 kategoride start verilerek, sporcular yarıştı.

BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Spor kültürünü topluma aşılamak, sporu hayatlarının daima bir parçası haline getirmek amacıyla Başkan Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor A. Ş. tarafından düzenlenen maraton renkli görüntülere de sahne oldu. Sivas Caddesi boyunca sporcuları motive edecek Büyükşehir Belediyesi bandosu ile mini konserler verilirken, Spor A. Ş. 'nin minik kursiyerleri de yol kenarlarında sporcuları alkışlayıp, moral verdi. Sporcular arasında bir ailenin de minik çocukları ile birlikte bebek arabası ile yarışa katıldığı görüldü.

Festival tadında gerçekleşen maratonda 21K sporcuları, Anadolu Harikalar Diyarı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na ve tekrar Anadolu Harikalar Diyarı bitiş noktasına kadar yarışırken, 10K sporcuları ise Anadolu Harikalar Diyarı'ndan başlayıp Yıldızevler Tramvay durağına ve tekrar Anadolu Harikalar Diyarı bitiş noktasına kadar ter döktü. Halk koşusunda ise sporseverler, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan koşularını Anadolu Harikalar Diyarı'nda sonlandırdı.

Yarış sonunda, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sakarya, Gaziantep ve Mardin gibi ülkenin dört bir yanından katılan sporculardan dereceye girenler ödüllendirildi.

Ödül töreninde Başkan Büyükkılıç'a 'sporun ve sporcunun dostu, iyi ki varsınız' diye teşekkür edilirken, Spor A. Ş. eğitmenleri tarafından sağlıklı yaşam için yapılan danslarla renklenen ödül töreninde, vatandaşlar da danslara eşlik etti.

ŞAMPİYONA ÖDÜLÜNÜ BÜYÜKKILIÇ TAKDİM ETTİ

Gösterilerin ardından ödül törenine geçildi ve yarışı kazananlar belli oldu. İstikbal Kayseri Yarı Maratonu 21 kilometre genel klasman kadınlarda şampiyon Yayla Günen, ikinci Fatma Karasu ve üçüncü Nuran Satılmış olurken, 21 kilometre genel klasman erkeklerde Sezgin Ataş'ın şampiyon olduğu yarışta Hüseyin Can ikinci, Ersin Tekal ise maratonu üçüncü sırada tamamladı. Şampiyon koşucuya kupasını ve ödül çekini Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç takdim etti.

"HER BİRİNİ AYRI AYRI TEBRİK EDİYOR, ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Burada konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, "Bizi bugün burada yalnız bırakmayan en arkada, en önde hiç önemi yok her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Kayseri ticaretin merkezi, pazarlıklar şehridir. Halk koşusunda 100 ile başladık, 500 yetmez dedik ve 1000 diyerek tamamladık. Her şeyin baş sağlık, Kayseri'mize, uzaktan yakından gelen dostlarımıza feda olsun diyerek, kura ile 1000 kişiye bisiklet hediye edeceğiz. Mantıyı yiyecekler, bisikleti sürecekler" dedi.

İstikbal Kayseri Yarı Maratonu 10 kilometre genel klasman kadınlarda ise Sabriye Güzelyurt birinciliği, Elif Dağdelen ikinciliği ve Hasibe Demir ise üçüncülüğü kazanırken, 10 kilometre genel klasman erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinci, Sebih Bahar ikinci ve Muhammet Çelebi üçüncü oldu.

Toplam 166 bin lira para ödüllü yarı maratonda dereceye giren yarışmacılara kupaları ve ödül çekleri protokol tarafından verildi.

Bu yıl Kültepe temasını belirleyen ve "Bir Maratondan Daha Fazlası" sloganıyla düzenlenen İstikbal Kayseri Yarı Maratonu ile her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor.

Başkan Büyükkılıç Yarı Maraton ile Bir İlke Daha İmza Attı
Başkan Büyükkılıç Yarı Maraton ile Bir İlke Daha İmza Attı
Başkan Büyükkılıç Yarı Maraton ile Bir İlke Daha İmza Attı
Başkan Büyükkılıç Yarı Maraton ile Bir İlke Daha İmza Attı
Başkan Büyükkılıç Yarı Maraton ile Bir İlke Daha İmza Attı
Başkan Büyükkılıç Yarı Maraton ile Bir İlke Daha İmza Attı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükkılıç 'Yarı Maraton' ile Bir İlke Daha İmza Attı - Son Dakika


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