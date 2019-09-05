Başkan Kocaman'dan cemiyet turu

Bu hafta sonu itibariyle Başkan Kocaman, 24 cemiyete katılarak hızlı ve yoğun bir program gerçekleştirdi.

SEMANUR İLE MURAT EVLİLİK YOLUNDA

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden Ali Çalık'ın kızı Semanur Çalık ile Murat Cicarali'nin nişan yüzüklerini taktı. Allah tamamına erdirsin duası ile Belediye Başkanı Kocaman hediyesini taktı.

YUNUS İLE İREM NİŞANLANDI

Kartepe İstasyon Mahallesi sakinlerinden Yaşar Yılmaz'ın oğlu Yunus Yılmaz ile İrem Varol'un nişan yüzüklerini Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman taktı. Rabbim hayırlı mübarek eylesin duasıyla Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi. Kartepeli gençlerin nişan törenine Kartepe Belediyesi kurucu Belediye Başkanı Şükrü Karabalık'ta katıldı.

ERAY DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti Kadın Kolları İlçe Yöneticilerinden Lütfiye Tanrıverdi'nin oğlu Eray Tantıverdi'nin sünnet cemiyetine katıldı. Tanrıverdi ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

COŞKUN DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, aile büyüklerinden Raşit Balkaya'nın torunu Coşkun Balkaya'nın sünnet cemiyetine katıldı. Başlaya ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

ÇAĞAN DELİKANLI OLDU

Kartepe İstasyon Mahallesi sakinlerinden İlkay Gönül'ün oğlu Çağan Gönül'ın sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Gönül ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

SEMİH İLE SERRA EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Suadiye Mahallesi esnaflarından Semih Sezgin ile Serra Tabak'ın nikahını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

SONER İLE ALEYNA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe İbrikdere Mahallesi sakinlerinden Soner Halil ile Aleyna Halil'in nikah akitlerini Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman kıydı. Ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesin verdi.

UFUK İLE TUĞBA ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Uzunçiftlik Mahallesi sakinlerinden Ufuk Tuna ile Tuğba Girgin'nin nikah törenine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

GİZEM İLE ALİM EVET DEDİ

Kartepe Eşme Mahallesi sakinlerinden Gizem Öztürk ile Alim Günel'nin nikah törenlerine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

FURKAN İLE ŞEYMA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Uzuntarla Mahallesi esnaflarından Zekeriya Kolaylı'nın oğlu Furkan Kolaylı ile Şeyma Ergelen'in düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte öbür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

MUHAMMED İLE BETÜL ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Muhammet İkbal Akbaş ile Betül Kübra Ayvaz'ın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

YUSUF İLE EDA EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti geçmiş dönem Belde Başkanlarından Yusuf Özdemir'in kızı Eda Özdemir ile Selçuk Örs'ün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde nikahlarını kıydı. Genç çiftin nikah şahitleri arasında AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, İlyas Şeker ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz'da yer aldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

EFE İLE BÜŞRA ÇOK MUTLU

Derbent Mahallesi sakinlerinden Efe Sevil ile Büşra Özdemir'in nikah akitlerini Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

KAYRA DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti Emekevler Kadın Kolları Mahalle Başkanı Çiğdem Meteer'in oğlu Kayra Meteer'in sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Meteer ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

EFE KERİM DELİKANLI OLDU

Uzunçiftlik Mahallesi sakinlerinden Taner Şentürk'ün oğlu Efe Kerim Şentürk'ün sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Şentürk ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

ATICI AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden Murat Atıcı'nın oğulları Muhammet Emin Atıcı ile Yahya Ali Atıcı'nin sünnet cemiyetine katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen sünnet cemiyetinde Atıcı ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

CİHAN DELİKANLI OLDU

Balaban Mahallesi sakinlerinden Şenol Şentürk'ün oğlu Cihan Şentürk'ün sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Şentürk ailesini tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

SEDAT İLE ASLIHAN EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Suadiye Mahallesi sakinlerinden Sedat Yılmaz ile Aslıhan Kahraman nikahlarını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

SERDAR İLE AYŞEGÜL DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Serdar Özbay ile Ayşegül Tüzer'in düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

SEDA İLE ERTUĞRUL ÇOK MUTLU

Kartepe Arslanbey Mahalle Muhtarı Sedat Topal'ın kızı Seda Topal ile Ertuğrul Şamlı'nın Antikkapı'da yapılan düğün cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

İSAK İLE MERVE EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sakinlerinden İsak Bayrak ile Merve Nur Sevme'nin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

MERVE İLE ORKUN ÇOK MUTLU

Kartepe Derbent Mahallesi sakinlerinden Merve Başer ile Orkun Utkubaş'ın düğün cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

MUHAMMED İLE RÜVEYDA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe geçmiş dönem yöneticilerinden Ali İhsan Vardoğan'ın oğlu Muhammed Vardoğan ile Rüveyda Doğru'nun düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

MENSURE İLE EREN EVET DEDİ

Kartepe Derbent Mahallesi sakinlerinden Mensure Bezirgan ile Eren Malçok'un düğün cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'da katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.