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Basketbol: Toplu sonuç

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7'nci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftasında 15 maç oynandı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7'nci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftasında 15 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 88-73

TOFAŞ- Beşiktaş Sompo Sigorta: 86-80

Türk Telekom-Teksüt Bandırma: 81-91

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediyespor- Galatasaray: 48-69

OGM Ormanspor- Bellona Kayseri Basketbol: 58-55

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol- Fenerbahçe Öznur Kablo: 59-83

BOTAŞ- İzmit Belediyespor: 65-78

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik- Petkimspor: 83-90

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket: 74-61

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Konyaspor: 72-71

Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 99-92

Samsunspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 60-69

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mardin Büyükşehir Başak-BOTAŞ Gelişim: 70-60

Urla Belediyespor-Yalova VİP: 78-82

Sakarya Yükseliş- Edremit Belediyesi Gürespor: 66-70

basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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