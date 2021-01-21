Basketbolda 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı İstanbul'da kampa girecek

20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 31 Ocak Pazar günü Zeytinburnu 'ndaki Hampton By Hilton Otel'de bir araya geleceği belirtildi.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul 'da kampa girecek.

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