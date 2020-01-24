Basketbolda haftanın programı!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.30 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)
20.00 Teksüt Bandırma-OGM Ormanspor (Teksüt Kara Ali Acar)
26 Ocak Pazar:
13.00 Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ankara)
15.15 Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Beko (Şahinbey)
17.30 Anadolu Efes- Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)
14.00 OGM Ormanspor- Samsun Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- İzmit Belediyespor (Atatürk)
16.00 BOTAŞ-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Ankara DSİ Etlik)
26 Ocak Pazar:
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat- Bellona Kayseri Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Bornova Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)
19.00 Merkezefendi Belediyespor- Samsunspor (Pamukkale Üniversitesi)
Yarın:
16.00 Mamak Belediyespor-Final Gençlik (Mamak Belediyesi)
17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Konyaspor (Gemlik)
17.00 Akhisar Belediyespor- Petkimspor (Akhisar Belediye)
17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Basket (Fethiye Beşkaza)
17.00 Semt77 Yalovaspor-1881 Düzce Belediyespor (90. Yıl)
26 Ocak Pazar:
14.00 Bandırma Kırmızı- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bugün:
13.30 Nesibe Aydın- Mersin Üniversitesi (TOBB ETÜ)
18.00 BOTAŞ Gelişim-Emlak Konut (Ankara DSİ Etlik)
Yarın:
14.00 Urla Belediyespor-Bosna 34 (12 Eylül)
14.30 Mardin Büyükşehir Başak-Bursa Büyükşehir (Artuklu Yeni)
15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Yalova VİP (Edremit)
16.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-1881 Düzce Belediyespor (Sakarya)
17.00 Bayraklı Belediyespor- Antalya 07 Basketbol (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)
26 Ocak Pazar:
14.00 Fenerbahçe Gelişim- İstanbul Üniversitesi (Metro Enerji)