Basketbolda haftanın programı! - Son Dakika
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Basketbolda haftanın programı!

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle: ING Basketbol Süper LigiYarın: 13.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Doğa Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)15.15 Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)17.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:


ING Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)


15.15 Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


17.30 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)


20.00 Teksüt Bandırma-OGM Ormanspor (Teksüt Kara Ali Acar)


26 Ocak Pazar:


13.00 Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ankara)


15.15 Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Beko (Şahinbey)


17.30 Anadolu Efes- Beşiktaş Sompo Sigorta (Sinan Erdem)


20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)


- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)


14.00 OGM Ormanspor- Samsun Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)


14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- İzmit Belediyespor (Atatürk)


16.00 BOTAŞ-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Ankara DSİ Etlik)


26 Ocak Pazar:


15.15 Beşiktaş TRC İnşaat- Bellona Kayseri Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:


18.00 Bornova Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk)


19.00 Merkezefendi Belediyespor- Samsunspor (Pamukkale Üniversitesi)


Yarın:


16.00 Mamak Belediyespor-Final Gençlik (Mamak Belediyesi)


17.00 BUDO Gemlik Basketbol- Konyaspor (Gemlik)


17.00 Akhisar Belediyespor- Petkimspor (Akhisar Belediye)


17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Basket (Fethiye Beşkaza)


17.00 Semt77 Yalovaspor-1881 Düzce Belediyespor (90. Yıl)


26 Ocak Pazar:


14.00 Bandırma Kırmızı- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


13.30 Nesibe Aydın- Mersin Üniversitesi (TOBB ETÜ)


18.00 BOTAŞ Gelişim-Emlak Konut (Ankara DSİ Etlik)


Yarın:


14.00 Urla Belediyespor-Bosna 34 (12 Eylül)


14.30 Mardin Büyükşehir Başak-Bursa Büyükşehir (Artuklu Yeni)


15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Yalova VİP (Edremit)


16.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-1881 Düzce Belediyespor (Sakarya)


17.00 Bayraklı Belediyespor- Antalya 07 Basketbol (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)


26 Ocak Pazar:


14.00 Fenerbahçe Gelişim- İstanbul Üniversitesi (Metro Enerji)

basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:09 
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