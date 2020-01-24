Basketbolda haftanın programı!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle: ING Basketbol Süper LigiYarın: 13.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Doğa Sigorta (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)15.15 Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)17.

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