Batı Karadeniz'deki yağış sonrası 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Düzce Üçköprü ile Kastamonu'nun Küre ilçesi İkizciler köyünde kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 26-29 Haziran arasındaki aşırı yağışlara bağlı yaşanan afetler sonucunda, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'ta afetlerden etkilenen bölgelerin, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Düzce Üçköprü mevkisinde bir, Kastamonu'nun Küre ilçesi İkizciler köyünde bir kişi olmak üzere iki kayıp kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

"Kırmızı Uyarı" verilen Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop'ta 8 bin 260 personel, 2 bin 228 araç ve 6 helikopterin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, Çankırı, Giresun, Karabük, Konya, Samsun, Tokat'tan da toplam 241 kişilik yerel destek ekibinin bölgede görevlendirildiği bildirildi.

Bartın'da yürütülen çalışmalara destek amacıyla İstanbul, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Giresun, İzmir, Karabük, Kırşehir, Konya, Ordu, Samsun, Tokat, Yalova'dan 340 AFAD gönüllüsünün bölgedeki çalışmalara katılım sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, Bartın'da 30 personel, 8 araç, 3 bot, 2 amfibik araç, Bolu'da da 14 arama kurtarma personeli, 5 araç, bir bot, 3 amfibik araç, Düzce'de 325 personel, 75 araç,13 bot, 5 amfibik araç, Karabük'te 14 personel, 12 araç, bir bot, 7 amfibik araç, Kastamonu'da 140 personel, 38 araç, 5 bot, 2 amfibik araç, 9 motopomp, Sinop'ta 11 personel, bir araç, bir amfibik araç, Zonguldak'ta 23 personel, 8 araç, 4 bot, bir amfibik aracın görev yaptığı duyuruldu.

Bölgede ayrıca 112 Acil Yardım ile UMKE Timlerinden oluşan 311 ambulans/araç ile 2 bin 385 personel görevlendirildiği ifade edildi.

Afet tahliye ve yerleştirme grubunun 398 araç, 1755 personel ile bölgede görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Sinop, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Bolu'daki yurt ve pansiyonlarda 6 bin 383 kişilik kapasite oluşturulduğu, 235 kişiye barınma hizmeti verildiği aktarıldı.