Batı Karadeniz'in birlik ruhu İstanbul'da aynı sofrada buluştu

Batı Karadeniz\'in birlik ruhu İstanbul\'da aynı sofrada buluştu
13.03.2026 19:59
Kastamonulular Platformu ile Batı Karadeniz Konseyi'nin birlikte düzenlediği iftar programı, Batı Karadenizli hemşehrileri aynı sofrada buluşturdu. Bölgeden 11 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği iftar buluşması, güçlü dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği bir organizasyon olarak dikkat çekti. İftara siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin oluşturduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Kastamonulular Platformu ve Batı Karadeniz Konseyi'nin 12 Mart perşembe akşamı ortaklaşa düzenlediği iftar programı, Batı Karadenizli hemşehrilerin güçlü birlik ve dayanışmasını ortaya koyan anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Batı Karadeniz'in önde gelen 11 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen programa geniş katılım sağlandı.

GENİŞ BİR KATILIM SAĞLANDI

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen program; siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini aynı sofrada bir araya getirdi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kastamonu, Karabük ve Düzce belediye başkanları, çok sayıda milletvekili, bürokrat, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Karadeniz'in birlik ve beraberliğini tebrik ettiği telgrafı ile başlayan program, coşkulu bir kaynaşma ruhu ile devam etti.

"RAMAZAN DAYANIŞMA VE KARDEŞLİĞİN ZAMANIDIR"

Protokol konuşmaları özellikle milletin birlik ve beraberliğine değindi. Programın ev sahipliğini yapan Batı Karadeniz Konseyi İstanbul Başkanı ve Kastamonulular Platformu Başkanı Haydar Çolakoğlu, konuşmasında Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendiren özel bir zaman olduğunu vurguladı. İstanbul'da Batı Karadenizli hemşehrilerin güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduğunu ifade eden Çolakoğlu, bu birlikteliğin yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli teminatlarından biri olduğunu dile getirdi.

Batı Karadeniz'in birlik ruhu İstanbul'da aynı sofrada buluştu

İSTANBUL'DA GÜÇLÜ BATI KARADENİZ DAYANIŞMASI

İstanbul'daki seçmen kitlesinin yüzde 42'sinin Batı Karadeniz kökenli olduğuna ve bu büyük kitlenin yüzde 12'sini Kastamonuluların oluşturduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, metropolde omuz omuza sergilenen bu duruşun aynı zamanda İstanbul'un da en büyük teminatı olduğunu ifade etti. Geçmişte söylenen "İki şehir, tek yürek" vizyonunun artık daha da büyüyerek "İstanbul ve Batı Karadeniz tek yürektir" noktasına ulaştığını belirten Çolakoğlu, Üsküdar'a kadar köklü bir Batı Karadeniz bağının varlığına vurgu yaptı.

Konuşmasında Batı Karadeniz'in yalnızca bir coğrafi bölge değil; vatan sevgisi, çalışkanlık ve dayanışma kültürüyle yoğrulmuş güçlü bir değerler bütünü olduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, Kastamonu'nun tarih boyunca devletine ve milletine bağlılığıyla öne çıkan bir şehir olduğunu belirtti.

İstiklal Harbi'nde nüfusuna oranla en fazla şehit veren illerden biri olan Kastamonu'nun bu yönüyle Türkiye'nin çimentosu niteliğinde olduğunu ifade eden Çolakoğlu, bölgenin tarihsel mirasının bugün de aynı bilinçle yaşatıldığını vurguladı. Bu mirası detaylandıran Çolakoğlu, İstiklal Madalyası'na sahip tek ilçe olan İnebolu'nun kahramanlıklarına değinerek, o topraklarda yaşayanların vatan müdafaası için tereddütsüz cepheye koştuğunu hatırlattı. Ayrıca, Batı Karadeniz'in Fatih Sultan Mehmet Han'dan Enver Paşa'ya, Şehit Şerife Bacı'dan Halime Çavuş'a kadar, devleti ve milleti dara düştüğünde daima saf tutan nice önemli değerler yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne de değinen Haydar Çolakoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" nidâsıyla başlayan dizelerinin milletin bağımsızlık iradesini ve ortak değerlerini temsil ettiğini belirtti.

Batı Karadeniz'in birlik ruhu İstanbul'da aynı sofrada buluştu

BATI KARADENİZ'İN GELECEĞİ İÇİN ORTAK HEDEFLER

Kastamonulular Platformu ve Batı Karadeniz Konseyi'nin hedeflerine de değinen Haydar Çolakoğlu, hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere daha güçlü bir Batı Karadeniz bırakmayı amaçladıklarını söyledi. Bu süreçte gençlerin dinamizmi ve kadınların vizyonunun önemli bir güç kaynağı olduğunu vurguladı.

BİN KİŞİLİK KATILIM

Bin kişiyi aşan yoğun katılımın olduğu iftar programı, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ruhunu yansıtan güçlü mesajlarla sona erdi.

Programda verilen ortak mesaj ise Batı Karadeniz'in köklü değerlerinden aldığı güçle Türkiye'nin geleceğine katkı sunmaya devam edeceği yönünde oldu.

Son Dakika Yaşam Batı Karadeniz'in birlik ruhu İstanbul'da aynı sofrada buluştu - Son Dakika

Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
Drogba’dan Osimhen’i duygulandıran mesaj Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj
İran, ABD’nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı İran, ABD'nin nükleer önerilerini reddetme nedenini açıkladı
İran’a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız İran'a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız
Çok yazık oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e mağlup Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Futbol efsanesinden Trump’a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası

20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
19:04
Canlı anlatım: Fenerbahçe’yi eski oyuncusu üzdü İlk dakikalarda şok
Canlı anlatım: Fenerbahçe'yi eski oyuncusu üzdü! İlk dakikalarda şok
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:06
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
16:56
Gençlerbirliği’nden Yüksel Yıldırım’a çok sert tepki
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
SON DAKİKA: Batı Karadeniz'in birlik ruhu İstanbul'da aynı sofrada buluştu - Son Dakika
