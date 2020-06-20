BB Erzurumspor 1-0 Eskişehirspor

Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısında Pote ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. B.B Erzurumspor, 90+3üncü dakikada Batuhan Artarslannın attığı golle karşılaşmadan 1-0lık galibiyetle ayrıldı.

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