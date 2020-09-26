BBP Genel Başkanı Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında "Bu operasyonu doğru, yerinde ve adaletin bir tecellisi olarak görüyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında "Bu operasyonu doğru, yerinde ve adaletin bir tecellisi olarak görüyoruz. Devletin devlet olma geleneğinin bir sonucu olarak görüyoruz. Kim yaparsa yapsın özellikle devlete ve millete karşı olan bu tür kalkışmalar, bu tür şiddet olayları asla af olmaz." dedi.

Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede herkese önemli görevlerin düştüğünü belirterek her bir vatandaşın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmayı değerlendiren Destici, şöyle konuştu:

"HDP'lilerin ve PKK'ların ortaklaşa düzenlediği eylemler, eylemin de ötesinde halkı, bölge insanını ya da tabanını ayaklanmaya çağırdılar, kışkırttılar. Bunların içinde teröristler de vardı. Bu bir kalkışmaydı. Başarabilseler, sadece Diyarbakır'da başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde değil, İzmir, Mersin, Adana gibi Türkiye'nin değişik yerlerinde de bunu yapacaklardı. Milletimiz buna itibar göstermedi. Bunu rağmen Diyarbakır'da yaşanan bu ayaklanma, kalkışma, devlete ve millete karşı bu hadiselerde 37 masum insan hayatını kaybetti. Yarısı polis olmak üzere 700'ün üzerinde insanımız yaralandı. Yüzlerce dükkan yağlamandı. Devlet, kamu ve özel sektörün mallarına zarar verildi. Tam terörize olaylarda. HDP'li yöneticiler, milletvekili olanlar, o dönemde parti yöneticisi olanlar, eş başkanlık görevinde olanlar bu olayların öncüsü olup, halkı ayaklanmaya çağırdılar."

Devletin unutmayacağına dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Devlet unutursa eksik ve yanlış yapmış olur. Devlet unutmadığını burada gösterdi. 6 yıl sonra da olsa bunların tamamıyla ilgili, daha önce sıcağı sıcağına bir takım soruşturmalar yapıldı, daha kapsamlı ve bu olaylara karışan, yöneten, yönlendiren, bu olayların içinde olan ister siyasetçi olsun, ister belediye görevlisi olsun, ister kamu görevlisi olsun, ister basın mensubu olsun herkesle ilgili geniş çaplı soruşturma yaptı. Bununla ilgili 100 civarında isme yakalama kararı çıkartıldı. Bunların yarısından fazla yakalandı. Diğerlerinin de yakalanacağına inanıyoruz. Bu operasyonu doğru, yerinde ve adaletin bir tecellisi olarak görüyoruz. Devletin devlet olma geleneğinin bir sonucu olarak görüyoruz. Kim yaparsa yapsın özellikle devlete ve millete karşı olan bu tür kalkışmalar, bu tür şiddet olayları asla af olmaz. Devleti ayakta tutan adalettir. Burada 37 masum insanın canına kastedenler bunun hesabını verecek."

Destici, söz konusu olaylarda 7 Türk bayrağı yakıldığını anımsatarak "Bu vatanın ekmeğini yiyip, suyunu içeceksin, güvenliğini polisimiz, askerimiz sağlayacak, işini burada, gücün burada, çoluğun çocuğun burada okuyacak ama sen bu şerefli, şehitlerimizin al kanlarıyla boyanmış Türk bayrağını yakacaksın. Elbette ki bunun hesabını verecekler. Ağızlarından 'barış, kardeşlik' düşürmezler ama fırsatını bulunca yaptıkları ortada. Teröriste, terör sevicilere karşı hepimizin ortak bir duruş sergilememiz lazım." diye konuştu.

"Fezlekeleri doğru ve yerinde buluyorum"

Kobani soruşturması kapsamında 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceğini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Fezlekeleri doğru ve yerinde buluyorum. Çünkü milletvekili olmak kimseye suç işleme hakkı vermez. Milletvekili olmadan önce bir suç işlemişse hem de bu devlete isyan, milletini birbirine düşürme, bir kalkışma suçuysa elbette ki hukuk gereğini yapacak. Meclis de gereğini yerine getirecektir. Biz bugüne kadar PKK'nın uzantısı olan ya da kendisi olan HDP ile terörle arasına mesafe koymadığı sürece hiçbir şekilde bir temas kurmadık, diyalog haline girmedik. Bundan sonra da terörle arasına mesafe koymadan, terörü ve şiddeti kınamadıkları sürece Büyük Birlik Partisi, PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye, TİKKO'ya, DHKP-C hangi gözle bakıyorsa HDP'ye de aynı gözle bakıyordur. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Adaletin önünde, hukuk önünde hesap verecekler."

"HDP'yi bir koruma, bir kol kanat germe sevdasındalar"

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı aramasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Başından itibaren maalesef Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partiler, onların genel başkanları ya da bir takım sözcüleri HDP'yi ve HDP'nin eski eş genel başkanlarını, HDP'li milletvekillerini bir koruma, bir kol kanat germe sevdasındalar. Bu sevdadan vazgeçmeleri lazım çünkü, olaylar çok açık. Kılıçdaroğlu arayıp, geçmiş olsun gibi bir şeyde bulunuyorsa yanlış yapmıştır. Asla bunu hiçbir siyasi parti yöneticisi yapmamalıdır. Tam tersine burada herkes devletin ve milletini yanında durmalı."

BBP Genel Başkanı Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kobani, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayı değerlendirdi - Son Dakika


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