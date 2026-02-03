Bebek Deniz'e Şiddet Uygulayan Hemşire Tutuklandı - Son Dakika
Bebek Deniz'e Şiddet Uygulayan Hemşire Tutuklandı

Bebek Deniz\'e Şiddet Uygulayan Hemşire Tutuklandı
03.02.2026 15:01  Güncelleme: 15:51
Hemşire Hazel Dırık B., 5 günlük bebek Deniz Esin'e şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta beş günlük bir bebeğe şiddet uyguladığı görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire, başka bir cezaevine nakledildi.

AFYONKARAHİSAR'DA TUTUKLANDI

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin bebekleri Deniz Esin'e yönelik şiddet iddiaları üzerine başlatılan yargılama sürecinde, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKA BİR BEBEĞİ DAHA DARBETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Devam eden dava kapsamında bilirkişi tarafından hastaneye ait güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde, hemşire Hazel Dırık B., ait yeni bir şiddet görüntüsünün daha ortaya çıktığı bildirildi. Görüntülerde, hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı anların yer aldığı öğrenildi. Söz konusu bebekle ilgili de savcılık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.

AVUKATI GÖRÜNTÜLERE ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

Öte yandan, hemşire Hazel Dırık B., avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli talep ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek erişim engeli talebini reddetti.

ERZİNCAN'A SEVK EDİLDİ

Hemşire Hazel Dırık B., bugün sabah saatlerinde Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

