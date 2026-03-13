ABD\'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak\'ta düştü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğünü duyurdu. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında dost hava sahasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" denildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü duyurdu.
Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ifade edildi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
KC-135 Stratotanker, Boeing tarafından üretilen ve esas görevi havada yakıt ikmali yapmak olan bir askerî tanker uçağıdır. Savaş uçakları, bombardıman uçakları ve keşif uçaklarının havada yakıt almasını sağlayarak görev menzilini ve havada kalma süresini artırır.
Aşağıda KC-135 uçağının başlıca teknik ve operasyonel özellikleri yer alıyor:
GENEL BİLGİLER
Üretici: Boeing
İlk uçuş: 31 Ağustos 1956
Hizmete giriş: 1957
Toplam üretim: 803 adet
Kullanıcılar: ABD başta olmak üzere Türkiye, Fransa, İsrail gibi ülkelerin hava kuvvetleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uzunluk: yaklaşık 41,5 m
Kanat açıklığı: yaklaşık 39,9 m
Yükseklik: yaklaşık 12,7 m
Maksimum kalkış ağırlığı: yaklaşık 146 ton
Motor: 4 adet turbofan jet motoru
Azami hız: yaklaşık 530 mph (850-930 km/s civarı)
Servis tavanı: yaklaşık 50.000 ft (15 km)
YAKIT VE TAŞIMA KAPASİTESİ
Maksimum yakıt kapasitesi: yaklaşık 90.000 kg (200.000 lb)
Kargo kapasitesi: yaklaşık 37.000 kg
Yolcu/ kargo taşıma kabiliyeti: vardır (çok amaçlı kullanılabilir)
MÜRETTEBAT
Genellikle:
Pilot
Yardımcı pilot
Boom operator (yakıt ikmal operatörü)
Eski modellerde ayrıca navigatör bulunur.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
Havada yakıt ikmali için "flying boom" adı verilen teleskopik yakıt aktarım sistemi kullanır.
Aynı anda farklı türde savaş uçaklarına yakıt sağlayabilir.
Gerekirse kargo, personel veya tıbbi tahliye uçağı olarak da kullanılabilir.
