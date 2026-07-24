Behçet Darğın yeni kitabını Batman'da okurları için imzaladı - Son Dakika
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Behçet Darğın yeni kitabını Batman'da okurları için imzaladı

Behçet Darğın yeni kitabını Batman\'da okurları için imzaladı
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Dünya edebiyatının önde gelen yazarlarını ve eserlerini farklı bir bakış açısıyla ele alan "Seçme Metinler- Edebi Portreler ve Yazılar" adlı kitabıyla okurlarının karşısına çıkan Behçet Darğın, Batman'da düzenlenen imza gününde kitapseverlerle buluştu. Etkinlikte uzun kuyruklar oluşurken, Darğın yeni kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kitap eleştirmeni, yazar ve eğitimci Behçet Darğın, yeni yayımlanan "Seçme Metinler- Edebi Portreler ve Yazılar" adlı kitabını Batman'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluşturdu. Petrol City AVM'de bulunan Kika Kitap Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte Darğın, kitapseverler için kitabını imzaladı.

Behçet Darğın yeni kitabını Batman'da okurları için imzaladı

OKURLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

İmza gününe çok sayıda okur katılırken, Behçet Darğın ile tanışmak ve kitabını imzalatmak isteyen kitapseverler uzun süre sıra bekledi. Katılımcılar, uzun zamandır bu buluşmayı beklediklerini belirterek etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

30'DAN FAZLA YAZAR, 100'DEN FAZLA ESER İNCELENDİ

Darğın'ın yeni kitabında dünya edebiyatının farklı coğrafya ve kültürlerinden 30'dan fazla yazar ile 100'den fazla eser ele alınıyor. İnceleme ve denemelerden oluşan kitapta, hem klasik hem de çağdaş edebiyatın önemli isimlerine farklı bakış açılarıyla yer veriliyor.

Behçet Darğın yeni kitabını Batman'da okurları için imzaladı

"OKURUN DAHA ÖNCE TANIMADIĞI İSİMLER DE VAR"

Etkinlikte konuşan Behçet Darğın, kitabın yalnızca bilinen yazarları anlatmadığını belirterek, okurların daha önce tanımadığı isimlerle de tanışacağını söyledi.

Darğın, kitapta yer alan tanınmış yazarların ise kamuoyunda pek bilinmeyen yönlerine dikkat çekmeye çalıştığını ifade etti.

Behçet Darğın yeni kitabını Batman'da okurları için imzaladı

DÜNYA EDEBİYATINDAN DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

"Seçme Metinler- Edebi Portreler ve Yazılar" adlı eserde yer alan inceleme yazılarından bazıları şöyle:

"İşgalcisini Yüceltmeyen Günahkâr: Ngugi Wa Thiong'o"

"Osamu Dazai: Hayatımdaki Sessizlikler"

"Minimalist Şair: T. S. Eliot"

"Orhan Pamuk'un İstanbul'u"

"Isaac Asimov'un Robotları ve Üç Robot Yasası"

"Stefan Zweig'in Günlükleri"

Edebiyatın farklı dönemlerinden yazar ve eserleri bir araya getiren kitap, dünya edebiyatına ilgi duyan okurlar için kapsamlı bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

Behçet Darğın yeni kitabını Batman'da okurları için imzaladı
Behçet Darğın yeni kitabını Batman'da okurları için imzaladı

Kültür Sanat, Batman, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kitap Behçet Darğın yeni kitabını Batman'da okurları için imzaladı - Son Dakika

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