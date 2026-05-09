Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor

Belçika\'dan örnek aldı, Kayseri\'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor
09.05.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da yaşayan bir iş insanı Avrupa ile Kayseri trafiği arasındaki farklara dikkat çekmek için 18 metre uzunluğunda "önce yaya" yazılı bir halı hazırladı.

Belçika'da yaşayan iş insanı Osman Boyacıoğlu, 8 ay önce memleketi Kayseri'ye geldi ve ilginç bir farkındalık çalışmasına imza attı.

İş insanı Osman Boyacıoğlu, 8 ay önce memleketi Kayseri'ye gelerek halı fabrikası kurdu. Avrupa ile Kayseri trafiğini arasındaki farklar sonucu Kayseri'de yayalara yol verilmediğini fark eden Boyacıoğlu, Vali Gökmen Çiçek ile görüşerek farkındalık oluşturmak amacıyla 'önce yaya' konulu bir halı tasarladı. Yaya yoluna özel olarak tasarlanan halı, Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, yaya geçidinde temsili yaya geçidi olarak kullanıldı.

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor

"ÇOK CİDDİ FARKLILIKLAR VAR"

DHA'ya konuşan Osman Boyacıoğlu, "Şubat ayı gibi Vali Bey'i ziyaret ederek projeyle ilgili bir bilgilendirme yaptım. Kendisi de projeyi çok beğendi. ‘Bu projeyi mutlaka Trafik ve Karayolları Haftası’nda gerçekleştirelim' dedi. Bu doğrultuda buradan bütün Türkiye’ye yaya farkındalığını oluşturmak istedik. Uzun yılar Avrupa’da yaşamış biri olarak Avrupa ve Türkiye’deki trafik kurallarına baktığımızda çok ciddi farklılıklar var. Türkiye’de maalesef yayaya çok fazla yol verilmiyor. Avrupa’da bu konu biraz daha hassas, biz de buna dikkat ederek bir farkındalık oluşturmak istedik. İnsanların biraz daha yayalara dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor

"İLK SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ OLDU"

Etkinliğin çok ilgi gördüğünü vurgulayan Boyacıoğlu, "Araştırmalarım sonucunda yılda yaklaşık 1500-2 bin kişi arasında sadece yayalarda ölümler oluyor. Bu da ciddi bir oran. Biz de işin bu tarafından bakarak bir farkındalık oluşturup bu mesajı insanlara ne kadar verebiliriz diye düşündük ve bunu amaçladık. Trafik ve Karayolları Haftası münasebetiyle de bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Burada Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Emniyet Müdürlüğü’nün destekleriyle bu proje hayata geçti. Şehirde olsun sanal medyada olsun çok da ciddi bir ilgi gördü. Bu da bizim için büyük bir gurur. Türkiye’de 8 aydır faaliyet gösteren bir firmayız. Bu bizim ilk sosyal sorumluluk projemiz oldu. Halı yaklaşık, 18 metre uzunluğunda, 4 metre eninde toplam 72 metre kare büyüklüğünde bir halı. Üzerinde ‘önce yaya’ ibresi olan bir yazı var" dedi.

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor

"DÜNYAYA FARKLI BİR MESAJ OLDU"

Boyacıoğlu, "Renginin daha fazla dikkat çekmesi için farklı tasarımlar yaptık ve renkler çalıştık. Öncesinde siyah üzerine beyaz renk yaptık ama en son toplantıda alınan karar ile zemin kırmızı diğer yazılarında beyaz olsun denildi. Bu şekilde daha dikkat çekti diye düşünüyoruz. Sadece dikkat çekmesi için o rengi seçtik. Vatandaşın ilgisi ise hoşumuza gitti. Bu bizim için ayrı bir gururdu. Amacımız, tamamen farkındalık oluşturmak. Vatandaşların ilgisi, halı üzerinde yürümeleri araçların bir süre trafik memurları kontrolünde geçmeye devam etmesi buradan bütün dünyaya farklı bir mesaj oldu. Önce yaya diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kayseri, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Çok güzel uygulama senin gibi insanların sayısı çoğalınca düzelir. Ama şimdilik bizim hayvanlar o halı üzerinde pati çeker, bizim şoförler kurallardan bi haber bunlara ehliyet verirken şoför beynide verebilirseniz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
“Müstehcenlik“ suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar "Müstehcenlik" suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar
Burcu Köksal’ın aylar önceki ziyareti yeniden gündem oldu Burcu Köksal’ın aylar önceki ziyareti yeniden gündem oldu

11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:59
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan’ı hedef alan Özgür Özel’e tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:02:59. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.