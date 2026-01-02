'Beyaz'la Joker Başlıyor! - Son Dakika
'Beyaz'la Joker Başlıyor!

'Beyaz'la Joker Başlıyor!
02.01.2026 14:29
Beyazıt Öztürk'ün sunduğu 'Beyaz'la Joker', 4 Ocak'ta 3 milyonluk ödül için heyecanlı bir yarışma sunacak.

EKRANLARIN en sevilen yüzlerinden Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla Kanal D'de izleyiciyle buluşacak 'Beyaz'la Joker', farklı bir yarışma deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Eğlenceyle yarışmayı bir araya getiren format, daha başlamadan merak uyandırıyor.

TEMPO HİÇ DÜŞMEYECEK

Beyaz, kendine özgü üslubu ve yüksek enerjisiyle sahnede olacak. Yarışmacılarla kuracağı samimi iletişim, esprili takılmalar ve doğaçlama anlarla programın temposunun hiç düşmemesi bekleniyor. Beyaz'ın, yarışmacılara ve konuklara takıldığı anlar kahkaha garantisi veriyor.

3 MİLYONLUK ÖDÜL İÇİN KIYASIYA REKABET YAŞANACAK

İlk bölümde iki yarışmacının 3 milyon liralık büyük ödül için yarışacağı öğrenildi. Tanıtımlarda yer alan ipuçlarına göre, sorular heyecanı yükseltirken, beklenmedik cevaplar stüdyoda şaşkınlık yaratacak. Yarışmacılardan Ali Gerdan'ın, verdiği sıra dışı yanıtlarla programa renk katması bekleniyor.

İLK BÖLÜM MERAK KONUSU

Beyaz'ın özgün sunum tarzı, yarışmacılarla kuracağı içten diyalog ve sürprizlerle dolu format, daha ilk bölümden unutulmaz anlara sahne olacak gibi görünüyor. Tanıtımlarda verilen ipuçları, programın bol kahkahalı bir akşam vadettiğini gösteriyor.

EĞLENCE BAŞLIYOR

'Beyaz'la Joker', 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Ekran başındakiler için eğlence, heyecan ve sürprizlerle dolu bir gece kapıda.

Kaynak: DHA

