İSTANBUL (İHA) – Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hafıza 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var? Harbi Konuşmalar" programının bu ay ki konuğu oldu.



Hafıza 15 Temmuz'da düzenlenen "Hafızanda ne var?- Harbi Konuşmalar" programı aylık programlar olarak devam ediyor. Hain darbe girişiminin olduğu gece televizyonlara bağlanarak ilk kez "Bu bir kalkışma hareketidir" diyen ve darbe girişimini tüm Türkiye'ye duyuran eski Başbakan Binali Yıldırım "Harbi Konuşmaların" konuğu oldu.



Programa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, İstanbul Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı ve 15 Temmuz Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, İstanbul Atlı Spor kulübü As Başkanı Cavit Özyardımcı katıldı.



Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Köse'nin yaptığı programda deneyimli siyasetçi Binali Yıldırım, gençlerle bir araya geldi.



15 Temmuz gecesi Başbakanlık görevini yürüten Binali Yıldırım, İstanbul- Ankara otoyolunda darbeciler peşindeyken neler yaşadığını, hainlerin elindeki F-16'lar için "İndirmeye zorlayın gerekiyorsa vurun" talimatını nasıl verdiğini, o gece devlet içinde FETÖ'cülere karşı nasıl bir koordinasyon sağlandığını ve 15 Temmuz'un darbeler tarihimiz açısından önemini anlattı. Yıldırım, "Sözlerimin başında Elazığ'da Malatya da çok büyüt bir felaket yaşadık. Kayıplarımız uzmanlarımız sayesinde az oldu. Allah beterinden saklasın. Depremde hayatında kaybedenlere ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar sağlıklı ömürler diliyorum. Darbe öncesi bir anımı anlatayım.12 Temmuz'da Başbakanlıkta çalışıyorum. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri görüşmeye gelmiş 'alalım' dedim. 19 Temmuz'da yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konuşulacak gündem için olurları almaya gelmiş. Ben de FETÖ yapılanması ve faaliyetleri ile alakalı bir kapsamlı çalışma istedim. Peki efendim olur dedi. 19 Temmuza gelemeden darbe kalkışması oldu. 15 Temmuz gecesi İstanbul Valisi, Emniyet Genel Müdürünü aradım daha sonra Ankara Valisi ve Emniyet Genel Müdürüyle konuştum. Cumhurbaşkanımız ile telefonda değerlendirme toplantısı yaparak bu hareketin bir darbe girişimi olduğunu anladık. Saat 23.00'da da bir açıklama yaptık. 15 Temmuz darbesinin diğer darbelerden önemli 2 yanı var. 1'incisi kokteyl tarzı bir darbe girişimi, yani sadece askerlerin değil içlerinde aydınlarında olduğu bir darbe girişimi 2'incisi ise darbeye karşı darbe yapan milletin iradesidir. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde daha önce silahlı unsurlara karşı halkın karşı koyması ve darbeyi bastırmasıdır" diye konuştu. - İSTANBUL