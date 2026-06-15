Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Güven: Blockzincir, 5-10 yıl içinde finansın doğal parçası olacak

Kripto varlık sektöründe kurumsal dönüşümün hızlandığını belirten Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, devletlerin, merkez bankalarının ve büyük şirketlerin kripto teknolojilerine ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Bankacılık ve kripto dünyasının entegrasyonunun önemine dikkat çeken Güven, kullanıcı deneyiminin sektördeki en kritik başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

“KRİPTONUN ANA AKIMA DÖNÜŞMESİNDE ÖNCÜ ROL OYNUYORUZ”

Garanti BBVA Kripto’nun sektördeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güven, “Banka iştiraki olarak kriptonun ana akıma dönüşmesinde öncü rol oynuyoruz” dedi. Kurumsal oyuncuların sektöre dahil olmasının güven ve erişilebilirlik açısından önemli olduğunu belirten Güven, “Banka iştiraki olarak sektöre girerek sektörü büyüttüğümüzü de görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE KRİPTO PİYASASINDA HER ZAMAN İLK 5-6’DA OLAN BİR ÜLKE”

Türkiye'nin kripto ekosistemindeki yerine değinen Güven, “Türkiye kripto piyasasında her zaman ilk 5-6’da olan bir ülke” dedi. Kripto varlıklara olan ilginin yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığını belirten Güven, “Devletlerin, merkez bankalarının ve kurumsal firmaların kriptoya adaptasyonunun arttığını görüyoruz” sözleriyle küresel ölçekte yaşanan dönüşüme dikkat çekti.

“FİNANSIN GELECEĞİNDE BLOKZİNCİRİN ÖNEMLİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN YATIRIM YAPTIK”

Blokzincir teknolojilerinin finans dünyasında önemli bir yer edineceğini ifade eden Güven, “Garanti BBVA olarak, finansın geleceğinde blokzincirin önemli olacağını düşündüğümüz için yatırım yaptık” dedi. Sektörde uzun süredir beklenen gelişmelerin son dönemde hız kazandığını belirten Güven, “Kripto sektörünün yıllardır beklediği gelişmeler üst üste oldu” ifadelerini kullandı.

“BLOCKZİNCİR TEKNOLOJİLERİ FİNANSAL DÜZENİN BİR PARÇASI OLACAK”

Kripto ve blokzincir teknolojilerinin geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşan Güven, “Blockzincir teknolojileri, 5-10 yıl sonra farkında olmadığınız finansal düzenin bir parçası olacak” dedi. Teknolojinin zamanla görünmez hale gelerek günlük hayatın içine entegre olacağını vurgulayan Güven, kullanıcıların birçok finansal işlemi blokzincir altyapısıyla gerçekleştireceğini ancak bunun farkında bile olmayabileceğini ifade etti.

“KULLANICI DENEYİMİ PİYASADAKİ EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ”

Dijital finans uygulamalarında kullanıcı deneyiminin kritik öneme sahip olduğunu belirten Güven, “Bizim için kullanıcı deneyimi çok önemli” dedi. Garanti BBVA Kripto’nun bu alanda önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Güven, “Kullanıcı deneyimi açısından uygulamamız, piyasadaki en kullanıcı dostu uygulamalardan biri” ifadelerini kullandı.

“BANKA UYGULAMALARIYLA ENTEGRASYON ÇOK ÖNEMLİ”

Kripto varlık platformlarının geleceğinde bankacılık sistemleriyle entegrasyonun belirleyici olacağını vurgulayan Güven, “Banka uygulamalarıyla entegrasyon çok önemli” dedi. Güven, kripto ekosisteminin büyümesinde güvenli, kolay erişilebilir ve kullanıcı dostu çözümlerin önemli rol oynayacağını belirterek, finans ve teknoloji dünyasının önümüzdeki yıllarda daha da iç içe geçeceğini ifade etti.