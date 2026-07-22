BM 2026’yı “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan etti - Son Dakika
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BM 2026’yı “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan etti

BM 2026’yı “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan etti
22.07.2026 09:41
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KAÇUV, çocukluk çağı kanseri alanında yapılandırılmış gönüllülük modeli ile bilinçli gönüllülük anlayışını güçlendiriyor. Birleşmiş Milletler'in 2026 yılını "Uluslararası Gönüllüler Yılı" ilan etmesiyle gönüllülüğün önemi artıyor.

KAÇUV yapılandırılmış gönüllülük modelini eğitim ve uzman rehberliği ile yürütüyor

Çocukluk çağı kanseri alanında gönüllülük, çocuklarla ve ailelerle kurulan doğrudan temas nedeniyle bilgi, etik ilkeler ve uzman rehberliği gerektiriyor. 2026 yılını “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan eden Birleşmiş Milletler (BM), gönüllülüğün sürdürülebilir kalkınmaya katkısına yönelik küresel farkındalığı güçlendiriyor. 3 bin 532 gönüllüsüyle çocukluk çağı kanseri alanında faaliyetlerini sürdüren ve geliştirdiği yapılandırılmış gönüllülük modeliyle bilinçli gönüllülük anlayışını güçlendiren Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), bu alandaki deneyimini daha geniş kitlelerle paylaşarak sağlık alanında bilinçli ve nitelikli gönüllülük anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2026 yılının “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan edilmesi kapsamında Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK) ve ILA Talks iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Gönüllüler Yılı” webinar serisi, gönüllülüğün farklı alanlardaki uygulamalarını ortak bir platformda buluşturacak. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), çocukluk çağı kanseri alanında yıllardır uyguladığı yapılandırılmış gönüllülük modeli ve bu alandaki deneyimiyle “Çocukluk Çağı Kanseri Alanında Gönüllülüğü Yeniden Düşünmek” başlıklı oturumla webinar serisinin konuşmacıları arasında yer alacak.

BM 2026’yı “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan etti

KAÇUV’da gönüllülük süreci başvuruyla başlıyor

Çocukluk çağı kanseri alanında gönüllülük, çocukların sağlık süreçlerine doğrudan temas etmesi nedeniyle diğer gönüllülük alanlarından farklı olarak daha kapsamlı bir hazırlık ve uzman rehberliği gerektiriyor. Birleşmiş Milletler’in 2026 yılını “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan etmesinin küresel farkındalığı güçlendirdiğine vurgu yapan KAÇUV Genel Müdürü Alican Yurtsever, “Toplumsal dayanışmayı güçlendiren gönüllülük, sürdürülebilir kalkınmanın da önemli bileşenlerinden biri. Sağlık alanında gönüllülük ise etik ilkeler ve uzman rehberliği gerektiriyor. KAÇUV’da gönüllülük süreci başvuruyla başlıyor. Bu anlayışla çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını merkeze alan, eğitimle desteklenen yapılandırılmış bir gönüllülük modeli uyguluyoruz. Gönüllüler çocuk hakları, çocuk güvenliği, etik ilkeler, enfeksiyon hassasiyetleri, çocukla iletişim ve sağlık hizmetlerinin işleyişi gibi konularda eğitim aldıktan sonra saha çalışmalarına katılıyor. Süreç boyunca uzman ekiplerin rehberliğinde görev alarak hastane servislerinde ve KAÇUV Aile Evleri'nde yürütülen psikososyal destek çalışmalarının önemli bir parçası oluyorlar. Çocuklar ve ailelerle bir araya gelmenin yanı sıra merkez ofis, iletişim, organizasyon ve kaynak geliştirme çalışmalarında da destek sunabiliyorlar. Çünkü KAÇUV’da gönüllüler, ilgi alanları, yetkinlikleri ve kurum ihtiyaçları doğrultusunda uygun çalışma alanlarına yönlendiriliyorlar” dedi.

BM 2026’yı “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan etti

KAÇUV, gönüllülük modelini webinarda anlatacak

Birleşmiş Milletler tarafından 2026 yılının “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan edilmesi kapsamında, Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK) ve ILA Talks iş birliğiyle düzenlenen “Uluslararası Gönüllüler Yılı” webinar serisinde KAÇUV Gönüllü ve Eğitim Koordinatörü Nermin Karataştan Sansar’ın konuşmacı olarak yer alacağına dikkat çeken Yurtsever, “30 Temmuz’da gerçekleşecek ‘Çocukluk Çağı Kanseri Alanında Gönüllülüğü Yeniden Düşünmek’ başlıklı webinarda, gönüllülük modelimizin nasıl yapılandırıldığını, çocukluk çağı kanseri alanında gönüllülüğün etik boyutunu, sağlık profesyonelleriyle yürüttüğümüz iş birliklerini ve hastane servisleri ile KAÇUV Aile Evleri'ndeki uygulama deneyimlerimizi katılımcılarla paylaşacağız. Bu webinarla çocukluk çağı kanseri alanında gönüllülüğün gerektirdiği etik sorumluluklara dikkat çekmeyi, sağlık alanında bilinçli gönüllülük anlayışını güçlendirmeyi ve bu alanda gönüllü olmak isteyen herkes için yol gösterici bir içerik sunmayı amaçlıyoruz. Katılımın ücretsiz olduğu webinara ILA Talks üzerinden kayıt yaptırılabiliyor. Sağlık alanında gönüllülüğe ilgi duyan herkesi bu buluşmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Çocukluk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Kanserli Çocuklara Umut Vakfı BM 2026’yı “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan etti - Son Dakika

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