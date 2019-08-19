Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 -4,27 -19,49
Acıpayam Selüloz 3,75 0,27 17,38
Adana Çimento (A) 5,57 0,54 17,11
Adana Çimento (B) 3,92 -0,25 21,53
Adana Çimento (C) 1,04 0,00 -15,52
Adel Kalemcilik 11,15 1,46 1,36
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 -5,88 -58,97
Afyon Çimento 3,92 2,62 -14,60
Ak Enerji 0,49 -2,00 -22,22
Akbank 6,80 -1,88 15,55
Akçansa 5,58 -1,76 -14,71
Akdenız Güvenlık Hız. 1,48 -1,99 -26,37
Akfen GMYO 2,25 2,74 36,36
Akın Tekstil 8,61 0,23 -5,02
Akiş GMYO 2,28 4,59 0,04
Akmerkez GMYO 19,97 1,17 29,43
Aksa 8,29 1,10 24,95
Aksa Enerji 2,61 1,56 -2,61
Aksigorta 4,95 1,23 57,67
Aksu Enerji 8,19 0,37 6,09
Alarko Carrıer 33,00 0,30 -16,16
Alarko GMYO 41,56 0,87 -1,57
Alarko Holding 3,71 -1,33 90,23
Albaraka Türk 1,15 1,77 -5,74
Alcatel Lucent Teletaş 5,96 -0,83 3,47
Alkim Kağıt 3,55 1,14 -1,23
Alkim Kimya 27,00 1,50 25,34
Altınyağ 0,40 0,00 -9,09
Altınyunus Çeşme 2,92 1,04 -5,85
Anadolu Cam 2,37 0,85 -7,59
Anadolu Efes 23,80 2,32 18,57
Anadolu Grubu Holding 13,33 0,30 31,53
Anadolu Hayat Emek. 4,92 -0,40 -13,60
Anadolu Isuzu 7,96 -1,85 28,80
Anadolu Sigorta 3,95 -1,50 0,62
Anel Elektrik 1,66 -2,35 2,47
Arçelik 17,14 2,63 8,55
Arena Bilgisayar 3,47 -0,29 -21,32
Armada Bilgisayar 9,65 0,21 3,88
Arsan Tekstil 1,99 -2,45 22,84
Artı Yatırım Holding 0,88 2,33 1,15
Aselsan 17,07 1,01 -28,91
Aslan Çimento 26,02 4,58 -7,60
Ata GMYO 3,97 -0,50 -1,00
Atakule GMYO 1,14 1,79 -13,36
Atlantis Yatırım Holding 0,40 5,26 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,81 0,00 -5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,70 0,46 17,59
Avrasya GMYO 1,29 -0,77 46,59
Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,86 8,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.273,70 0,01 2,20
Avrupa Yatırım Holding 1,92 -1,03 -20,99
Ayen Enerji 1,89 0,00 4,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 0,56 30,15
Aygaz 9,57 4,02 -3,76
Bagfaş 8,02 4,16 66,39
Bak Ambalaj 5,15 -0,77 9,38
Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,47 -0,68 17,13
Banvit 15,94 -1,06 47,73
Baştaş Başkent Çimento 1,75 2,34 -13,37
Batı Çimento 2,57 1,98 6,64
Batısöke Çimento 0,97 0,00 -11,01
Bera Holding 1,84 2,22 -10,68
Berkosan Yalıtım 1,67 1,21 -7,73
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -0,68 -10,49
Beyaz Filo 2,84 -1,39 4,03
Bilici Yatırım 2,25 -4,26 77,93
Bim Mağazalar 49,72 -0,76 16,07
Birko Mensucat 0,27 8,00 -10,00
Birlik Mensucat 0,74 -1,33 -36,75
Bizim Mağazaları 8,69 0,70 27,79
Bolu Çimento 2,12 -0,93 -31,34
Bomonti Elektrik 1,20 0,00 150,00
Borusan Mannesmann 7,97 0,50 13,70
Borusan Yat. Paz. 33,00 -2,42 -8,91
Bosch Fren Sistemleri 172,70 -4,16 13,04
Bossa 3,84 -1,54 -8,66
Boyner Perakende Yat. 8,25 0,00 109,39
Brisa 5,20 -0,95 -17,85
Burçelik 3,50 2,34 9,03
Burçelik Vana 2,52 13,51 70,27
Bursa Çimento 4,03 0,75 -8,41
Carrefoursa 2,94 1,03 -15,52
Ceo Event Medya 5,48 0,18
Coca Cola İçecek 33,44 0,97 13,10
Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,47 -0,68 41,35
Çelebi 91,05 0,00 56,05
Çelik Halat 3,74 -0,27 -30,78
Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89
Çemtaş 4,96 -0,80 -16,83
Çimbeton 26,96 -0,15 -5,73
Çimentaş 10,40 -1,23 -18,11
Çimsa 6,07 0,00 -19,60
Çuhadaroğlu Metal 1,93 -0,52 8,43
Dagi Giyim 1,43 -0,69 15,32
Dagi Yatırım Holding 1,42 0,00 40,59
Dardanel 0,98 3,16 -10,91
Datagate Bilgisayar 5,97 1,88 39,49
Demısaş Döküm 2,25 -2,17 -2,07
Denge Holding 1,40 -0,71 20,69
Deniz GMYO 3,14 0,64 3,29
Denizbank 19,30 -1,03 1,05
Denizli Cam 9,56 0,84 -17,01
Derimod 11,56 -2,12 33,33
Derlüks Deri 1,90 -3,06
Desa Deri 2,27 -1,30 31,21
Despec Bilgisayar 2,85 -1,04 4,34
Deva Holding 5,59 3,14 69,91
Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 0,00 15,38
Ditaş Doğan 5,17 -1,34 1,00
DO-CO 510,00 3,03 7,61
Doğan Burda 3,02 -2,58 0,33
Doğan Holding 1,31 1,55 40,66
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,95 0,00 -22,13
Doğusan 1,32 1,54 -39,02
Doğuş GMYO 2,23 1,36 5,69
Doğuş Otomotiv 4,87 3,62 12,21
Döktaş Dökümcülük 26,00 -0,38 219,02
Duran Doğan Basım 7,52 -0,92 47,45
Dyo Boya 3,18 -5,64 9,66
Eczacıbaşı İlaç 2,32 0,43 -4,35
Eczacıbaşı Yatırım 6,10 -0,16 -4,72
Edip Gayrimenkul 0,76 4,11 -1,30
Ege Endüstri 470,50 3,02 51,22
Ege Gübre 29,28 1,24 41,54
Ege Profil 8,85 0,57 2,49
Ege Seramik 2,74 -1,08 -7,47
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 5,29 0,00 37,76
Ekiz Kimya 0,36 5,88 9,09
Emek Elektrik 1,00 -7,41 2,04
Eminiş Ambalaj 0,82 0,00 -29,91
Emlak Konut GMYO 1,15 -0,86 -21,05
Enerjisa Enerji 5,97 0,00 26,79
Enka İnşaat 5,45 0,37 22,63
Erbosan 16,45 2,62 8,19
Ereğli Demir Çelik 6,13 -1,29 0,46
Ersu Gıda 1,04 0,97 13,04
Escort Teknoloji 0,71 -2,74 -6,58
Etiler Gıda 2,91 -8,78 36,62
Euro Kapital Yat. Ort. 1,05 -0,94 49,15
Euro Trend Yat. Ort. 0,73 0,00 14,97
Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 18,10
Euro Yatırım Holding 1,53 -0,65 178,18
Fenerbahçe Futbol 7,61 2,70 9,97
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,63 -0,75 -1,13
F-M İzmit Piston 16,60 0,55 7,99
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,07 0,66 99,48
Ford Otosan 59,75 -0,83 25,77
Formet Çelik Kapı 5,70 -0,87 348,82
Frigo Pak Gıda 8,45 14,50 397,06
Galatasaray Sportif 1,49 -1,32 20,16
Garanti Bankası 8,76 -1,90 10,05
Garanti Faktoring 2,67 0,00 34,85
Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,61
Gedik Y. Men. Değ. 3,96 0,25 29,69
Gedik Yatırım Holding 3,59 0,56 52,77
Gediz Ambalaj 5,28 1,73 30,55
Gentaş 1,35 0,00 -1,65
Gersan Elektrik 2,10 0,00 -13,95
Global Men. Değ. 1,03 1,98 119,15
Global Yat. Holding 4,20 1,69 40,47
Good-Year 2,47 0,00 -25,57
Göltaş Çimento 10,07 -0,10 -18,99
Gözde Girişim 2,59 1,17 -3,00
GSD Denizcilik 1,44 0,00 25,22
GSD Holding 0,80 -3,61 0,00
Gübre Fabrik. 3,87 4,59 30,74
Güler Yat. Holding 1,34 0,75 25,23
Güneş Sigorta 1,19 -0,83 -15,13
Halk GMYO 0,85 0,00 32,13
Halk Sigorta 0,94 1,08 6,51
Hatay Tekstil 3,74 -2,35 8,46
Hedef Girişim 1,62 -1,22 39,66
Hektaş 14,73 2,72 58,90
HUB Girişim 2,83 2,17 50,53
Hürriyet Gzt. 0,71 1,43 -23,66
ICBC Turkey Bank 3,36 6,33 -31,85
İdealist Danışmanlık 7,09 0,42 -34,35
İdealist GMYO 3,28 19,71 101,23
İhlas Ev Aletleri 1,15 0,88 252,09
İhlas Gayrimenkul 1,03 -4,63 9,63
İhlas Gazetecilik 2,29 3,62 275,41
İhlas Holding 0,53 1,92 65,63
İhlas Yayın Holding 0,62 -1,59 87,88
İndeks Bilgisayar 7,97 0,00 43,12
Info Yatırım 2,87 1,06 178,64
İntema 6,61 0,15 10,23
İpek Doğal Enerji 6,19 2,82 15,27
İskenderun Demir Çelik 6,01 0,00 28,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:38 Kaynak: AA
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