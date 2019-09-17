Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 -0,61 -16,41
Acıpayam Selüloz 4,69 1,96 46,80
Adana Çimento (A) 5,42 -0,18 13,95
Adana Çimento (B) 3,88 -0,77 20,29
Adana Çimento (C) 1,20 -1,64 -2,52
Adel Kalemcilik 12,65 0,24 15,00
Adese Alışveriş Ticaret 2,12 3,92 -9,40
Afyon Çimento 4,22 -2,31 -8,06
Ak Enerji 0,59 0,00 -6,35
Akbank 7,48 -0,27 27,11
Akçansa 6,09 0,33 -6,91
Akdenız Güvenlık Hız. 1,56 -1,27 -22,39
Akfen GMYO 2,28 0,00 38,18
Akın Tekstil 9,87 -0,80 8,88
Akiş GMYO 2,63 -0,75 15,40
Akmerkez GMYO 20,20 0,00 30,93
Aksa 9,30 -1,06 40,18
Aksa Enerji 2,70 0,37 0,75
Aksigorta 4,82 -1,03 53,53
Aksu Enerji 8,29 -0,72 7,38
Alarko Carrıer 36,86 -1,55 -6,35
Alarko GMYO 45,10 0,49 6,81
Alarko Holding 4,42 -0,67 126,63
Albaraka Türk 1,36 0,74 11,48
Alcatel Lucent Teletaş 6,95 -1,84 20,66
Alkim Kağıt 4,11 -2,38 14,35
Alkim Kimya 26,16 -0,76 21,44
Altınyağ 0,45 0,00 2,27
Altınyunus Çeşme 3,06 0,99 -1,33
Anadolu Cam 2,85 0,71 11,12
Anadolu Efes 23,72 -0,75 18,17
Anadolu Grubu Holding 14,23 -2,40 40,41
Anadolu Hayat Emek. 5,10 -0,97 -10,44
Anadolu Isuzu 9,70 0,00 56,96
Anadolu Sigorta 4,19 0,00 6,73
Anel Elektrik 1,95 3,17 20,37
Arçelik 18,65 3,55 18,11
Arena Bilgisayar 4,21 2,68 -4,54
Armada Bilgisayar 9,74 -0,31 4,84
Arsan Tekstil 2,34 0,00 44,44
Artı Yatırım Holding 0,84 1,20 -3,45
Aselsan 19,55 -2,74 -18,59
Aslan Çimento 32,70 1,87 16,12
Ata GMYO 3,90 0,00 -2,74
Atakule GMYO 1,38 2,22 4,88
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 1,06 -0,93 23,26
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,15 0,00 23,67
Avrasya GMYO 1,16 -1,69 31,82
Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 -2,19 24,07
Avrasya Stratejik GMYF 1.275,80 0,01 2,37
Avrupa Yatırım Holding 2,23 -2,19 -8,23
Ayen Enerji 2,38 4,85 32,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 0,00 27,24
Aygaz 10,92 -0,18 9,81
Bagfaş 10,40 -2,80 115,77
Bak Ambalaj 6,19 2,65 31,47
Balatacılar Balatacılık 0,32 -3,03 -3,03
Bantaş Ambalaj 2,00 1,52 59,36
Banvit 14,48 -0,82 34,20
Baştaş Başkent Çimento 1,75 -0,57 -13,37
Batı Çimento 2,78 0,00 15,35
Batısöke Çimento 1,03 0,00 -5,50
Bera Holding 2,13 -5,33 3,40
Berkosan Yalıtım 1,87 0,00 3,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 -3,37 6,17
Beyaz Filo 3,37 -1,75 23,44
Beymen Perakende Yat. 8,13 -0,12 106,35
Bilici Yatırım 2,59 -0,77 104,81
Bim Mağazalar 49,00 -0,93 14,39
Birko Mensucat 0,30 -3,23 0,00
Birlik Mensucat 0,92 1,10 -21,37
Bizim Mağazaları 8,40 -1,06 23,53
Bolu Çimento 2,44 -1,21 -20,98
Bomonti Elektrik 2,10 0,48 337,50
Borusan Mannesmann 8,96 -1,43 27,83
Borusan Yat. Paz. 34,70 -0,57 -4,22
Bosch Fren Sistemleri 183,90 -1,92 20,37
Bossa 4,33 -1,59 2,99
Brisa 5,69 -1,73 -10,11
Burçelik 3,90 0,26 21,50
Burçelik Vana 5,05 4,12 241,22
Bursa Çimento 4,57 -0,44 3,86
Carrefoursa 3,43 -1,15 -1,44
Ceo Event Medya 6,94 2,97
Coca Cola İçecek 34,56 -0,35 16,89
Cosmos Yat. Holding 1,14 1,79 17,53
Credıtwest Faktorıng 1,46 -0,68 40,38
Çelebi 99,35 2,16 70,27
Çelik Halat 4,03 0,00 -25,41
Çemaş Döküm 1,19 9,17 56,58
Çemtaş 5,28 -1,31 -11,47
Çimbeton 28,04 -1,54 -1,96
Çimentaş 11,59 -0,77 -8,74
Çimsa 6,96 -1,00 -7,81
Çuhadaroğlu Metal 2,26 -3,42 26,97
Dagi Giyim 1,72 1,18 38,71
Dagi Yatırım Holding 1,58 0,64 56,44
Dardanel 1,79 7,19 62,73
Datagate Bilgisayar 5,74 -1,37 34,11
Demısaş Döküm 2,40 -2,04 4,45
Denge Holding 1,83 -1,61 57,76
Deniz GMYO 3,46 1,76 13,82
Denizbank 20,76 0,00 8,69
Denizli Cam 6,82 9,12 30,95
Derimod 11,97 -1,32 38,06
Derlüks Deri 2,05 -2,38
Desa Deri 2,44 0,00 41,04
Despec Bilgisayar 2,98 0,68 9,10
Deva Holding 6,93 0,87 110,64
Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 3,37 17,95
Ditaş Doğan 5,36 -2,55 4,71
DO-CO 540,20 0,22 13,98
Doğan Burda 3,23 0,00 7,31
Doğan Holding 1,39 1,46 49,25
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 -1,74 -7,38
Doğusan 1,61 -1,83 -25,62
Doğuş GMYO 2,55 -1,16 20,85
Doğuş Otomotiv 6,49 -2,41 49,54
Döktaş Dökümcülük 27,62 3,76 238,90
Duran Doğan Basım 9,92 0,20 94,51
Dyo Boya 3,76 -5,29 29,66
Eczacıbaşı İlaç 2,78 -1,77 14,61
Eczacıbaşı Yatırım 7,24 -0,82 13,08
Edip Gayrimenkul 0,89 -1,11 15,58
Ege Endüstri 465,80 -1,71 49,71
Ege Gübre 32,90 -1,61 59,04
Ege Profil 9,05 -1,09 4,81
Ege Seramik 3,03 -1,62 2,32
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 3,45 25,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00
Egeplast 5,47 -2,32 42,45
Ekiz Kimya 0,45 4,65 36,36
Emek Elektrik 1,21 4,31 23,47
Eminiş Ambalaj 0,97 0,00 -17,09
Emlak Konut GMYO 1,28 -2,29 -12,13
Enerjisa Enerji 6,05 -0,66 28,49
Enka İnşaat 5,62 -1,58 26,46
Erbosan 18,64 2,03 22,60
Ereğli Demir Çelik 7,02 0,29 15,05
Ersu Gıda 1,38 0,73 50,00
Escort Teknoloji 0,83 1,22 9,21
Etiler Gıda 3,75 0,00 76,06
Euro Kapital Yat. Ort. 1,24 -0,80 76,14
Euro Trend Yat. Ort. 0,86 -1,15 35,44
Euro Yat. Ort. 0,87 -2,25 38,84
Euro Yatırım Holding 1,45 -3,97 163,64
Fenerbahçe Futbol 10,95 -1,53 58,24
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,97 -1,98 11,65
F-M İzmit Piston 17,82 -1,44 15,93
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,06 -1,92 98,83
Ford Otosan 60,55 -2,34 27,45
Formet Çelik Kapı 6,05 -1,94 376,38
Frigo Pak Gıda 8,90 2,53 423,53
Galatasaray Sportif 1,71 -3,93 37,90
Garanti Bankası 9,45 -0,21 18,72
Garanti Faktoring 3,51 6,69 77,27
Garanti Yat. Ort. 0,84 -20,00 14,70
Gedik Y. Men. Değ. 4,13 2,48 35,26
Gedik Yatırım Holding 3,79 1,34 61,28
Gediz Ambalaj 5,96 -1,00 47,37
Gentaş 1,44 -0,69 4,91
Gersan Elektrik 2,41 -3,98 -1,24
Global Men. Değ. 0,83 1,22 76,60
Global Yat. Holding 3,74 -0,80 25,08
Good-Year 2,76 -2,47 -16,83
Göltaş Çimento 12,84 3,05 4,86
Gözde Girişim 3,34 -0,60 25,09
GSD Denizcilik 1,64 2,50 42,61
GSD Holding 0,95 1,06 18,75
Gübre Fabrik. 4,80 0,21 62,16
Güler Yat. Holding 1,34 0,75 25,23
Güneş Sigorta 1,52 -1,94 8,40
Halk GMYO 0,95 -2,06 47,67
Halk Sigorta 0,96 -4,00 8,78
Hatay Tekstil 4,13 0,00 19,77
Hedef Girişim 1,65 1,23 42,24
Hektaş 15,15 -0,92 63,43
HUB Girişim 2,97 4,21 57,98
Hürriyet Gzt. 0,78 0,00 -16,13
ICBC Turkey Bank 3,68 -1,34 -25,35
İdealist Danışmanlık 4,70 6,33 -19,58
İdealist GMYO 3,02 7,47 85,28
İhlas Ev Aletleri 1,44 -1,37 340,87
İhlas Gayrimenkul 0,90 0,00 -4,21
İhlas Gazetecilik 2,49 9,21 308,20
İhlas Holding 0,51 0,00 59,38
İhlas Yayın Holding 0,62 0,00 87,88
İndeks Bilgisayar 7,59 -1,17 36,30
Info Yatırım 4,72 1,51 358,25
İntema 7,23 0,42 20,57
İpek Doğal Enerji 6,39 2,24 18,99
İskenderun Demir Çelik 6,10 -0,97 30,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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