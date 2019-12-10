Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,82 -2,15 -6,67
Acıpayam Selüloz 6,07 -1,62 90,00
Adana Çimento (A) 7,40 -2,63 55,58
Adana Çimento (B) 5,97 -0,33 85,09
Adana Çimento (C) 2,21 -3,91 79,52
Adel Kalemcilik 15,25 -1,61 48,44
Adese Alışveriş Ticaret 1,86 -3,12 -20,51
Afyon Çimento 6,59 -4,49 43,57
Ak Enerji 1,07 11,46 69,84
Akbank 7,70 0,39 30,84
Akçansa 10,15 -3,52 55,15
Akdenız Güvenlık Hız. 1,72 -3,91 -14,43
Akfen GMYO 3,15 -2,17 90,91
Akın Tekstil 12,98 -1,89 43,19
Akiş GMYO 3,82 -1,29 67,62
Akmerkez GMYO 22,72 -1,30 57,41
Aksa 12,80 -2,29 92,93
Aksa Enerji 3,84 -1,29 43,28
Aksigorta 5,64 -0,35 79,65
Aksu Enerji 12,59 2,78 63,08
Alarko Carrıer 49,64 -4,17 26,12
Alarko GMYO 93,80 -1,37 122,15
Alarko Holding 5,33 -1,48 173,29
Albaraka Türk 1,29 -1,53 17,52
Alcatel Lucent Teletaş 10,78 -2,88 87,15
Alkim Kağıt 5,30 -2,93 47,46
Alkim Kimya 35,90 -1,37 66,66
Altınyağ 0,42 0,00 -4,55
Altınyunus Çeşme 7,44 0,27 139,90
Anadolu Cam 3,87 -1,53 50,89
Anadolu Efes 21,38 -1,93 6,51
Anadolu Grubu Holding 16,58 -2,01 63,60
Anadolu Hayat Emek. 6,60 -1,49 15,90
Anadolu Isuzu 12,87 -3,09 108,25
Anadolu Sigorta 4,62 0,00 17,69
Anel Elektrik 3,07 -1,92 89,51
Arçelik 19,20 -3,42 21,60
Arena Bilgisayar 7,04 2,18 59,64
Armada Bilgisayar 14,81 14,98 59,42
Arsan Tekstil 3,41 -4,21 110,49
Artı Yatırım Holding 0,82 0,00 -5,75
Aselsan 19,34 -1,07 -19,25
Aslan Çimento 41,08 -9,24 45,88
Ata GMYO 4,01 0,00 0,00
Atakule GMYO 1,99 17,06 51,23
Atlantis Yatırım Holding 1,00 0,00 455,56
Atlas Yat. Ort. 1,39 -2,80 61,63
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,53 -2,11 72,45
Avrasya GMYO 1,63 4,49 85,23
Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 -0,52 76,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.283,80 0,01 3,01
Avrupa Yatırım Holding 1,57 -1,26 -35,39
Ayen Enerji 3,32 -2,06 84,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -10,00 30,88
Aygaz 12,51 -1,42 25,80
Bagfaş 13,78 -1,64 185,89
Bak Ambalaj 7,08 -1,53 50,37
Balatacılar Balatacılık 0,45 -2,17 36,36
Bantaş Ambalaj 2,36 2,16 88,05
Banvit 16,70 -1,76 54,77
Baştaş Başkent Çimento 2,59 -0,38 28,22
Batı Çimento 3,37 -2,88 39,83
Batısöke Çimento 1,31 -0,76 20,18
Bera Holding 3,76 1,08 82,52
Berkosan Yalıtım 2,37 -4,05 30,94
Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 -5,69 74,07
Beyaz Filo 3,04 -0,33 11,36
Beymen Perakende Yat. 13,60 245,18
Bilici Yatırım 3,50 -1,69 176,78
Bim Mağazalar 44,44 -1,38 5,11
Birko Mensucat 0,27 -3,57 -10,00
Birlik Mensucat 1,15 -0,86 -1,71
Bizim Mağazaları 11,12 0,82 66,33
Bolu Çimento 3,71 -0,80 20,15
Bomonti Elektrik 1,40 -1,41 191,67
Borusan Mannesmann 10,03 -1,38 43,09
Borusan Yat. Paz. 49,36 0,20 36,25
Bosch Fren Sistemleri 261,80 -3,11 71,36
Bossa 9,48 0,32 125,49
Brisa 7,74 -2,64 22,27
Burçelik 5,17 -1,15 61,06
Burçelik Vana 4,65 -0,21 214,19
Bursa Çimento 5,71 -3,87 29,77
Carrefoursa 4,50 -1,32 29,31
Ceo Event Medya 8,73 1,75
Coca Cola İçecek 34,22 -3,77 15,74
Cosmos Yat. Holding 2,09 5,56 115,46
Credıtwest Faktorıng 2,19 -0,90 110,58
Çelebi 116,30 0,17 99,32
Çelik Halat 6,34 -1,71 17,34
Çemaş Döküm 1,47 -8,13 93,42
Çemtaş 7,94 -0,25 33,14
Çimbeton 36,80 -4,17 28,67
Çimentaş 14,50 -3,97 14,17
Çimsa 9,22 -3,15 22,12
Çuhadaroğlu Metal 3,03 -1,30 70,22
Dagi Giyim 2,34 -1,68 88,71
Dagi Yatırım Holding 1,90 -2,06 88,12
Dardanel 2,40 -3,23 118,18
Datagate Bilgisayar 7,81 -0,64 82,48
Demısaş Döküm 3,29 -2,37 43,19
Denge Holding 1,43 -0,69 23,28
Deniz GMYO 4,53 0,00 49,01
Denizli Cam 8,69 15,87 66,86
Derimod 6,44 -3,16 129,23
Derlüks Deri 3,75 -2,85
Desa Deri 4,81 1,05 178,03
Despec Bilgisayar 4,15 3,23 51,93
Deva Holding 8,53 -2,07 159,27
Diriteks Diriliş Tekstil 1,04 -9,57 33,33
Ditaş Doğan 9,07 -2,79 77,19
DO-CO 505,00 -0,59 6,56
Doğan Burda 5,46 4,60 81,40
Doğan Holding 1,97 -2,48 111,53
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -1,16 39,34
Doğusan 1,92 0,52 -11,30
Doğuş GMYO 4,03 -0,74 91,00
Doğuş Otomotiv 9,21 -0,32 126,47
Döktaş Dökümcülük 40,00 1,32 390,80
Duran Doğan Basım 14,00 7,86 174,51
Dyo Boya 4,74 -4,82 63,45
Eczacıbaşı İlaç 3,52 -1,40 45,12
Eczacıbaşı Yatırım 9,94 -1,09 55,26
Edip Gayrimenkul 1,33 0,76 72,73
Ege Endüstri 517,10 -0,84 66,19
Ege Gübre 44,52 -1,72 115,21
Ege Profil 11,68 -0,93 39,09
Ege Seramik 3,55 -2,20 19,89
Egeli & Co Tarım Girişim 0,20 5,26 53,85
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,33 -8,33 37,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00
Egeplast 8,13 3,57 111,72
Ekiz Kimya 0,64 -1,54 93,94
Emek Elektrik 1,63 10,14 66,33
Eminiş Ambalaj 1,49 0,00 27,35
Emlak Konut GMYO 1,51 0,00 3,66
Enerjisa Enerji 7,60 0,13 61,41
Enka İnşaat 5,99 -1,32 38,09
Erbosan 24,76 -1,35 62,85
Ereğli Demir Çelik 8,33 0,24 36,52
Ersu Gıda 2,08 0,48 126,09
Escort Teknoloji 1,21 -0,82 59,21
Etiler Gıda 2,55 0,00 19,72
Euro Kapital Yat. Ort. 1,43 -2,72 103,13
Euro Trend Yat. Ort. 1,22 -0,81 92,14
Euro Yat. Ort. 1,26 0,80 101,08
Euro Yatırım Holding 1,57 -3,09 185,45
Fenerbahçe Futbol 15,26 -0,91 120,52
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,20 0,96 57,89
F-M İzmit Piston 30,90 2,79 101,02
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,42 3,55 317,15
Ford Otosan 63,60 -1,24 36,33
Formet Çelik Kapı 5,17 -14,97 411,55
Frigo Pak Gıda 14,16 -4,32 732,94
Galatasaray Sportif 2,24 -0,44 80,65
Garanti Bankası 10,34 0,19 29,90
Garanti Faktoring 3,67 -3,42 85,35
Garanti Yat. Ort. 1,06 -3,64 44,74
Gedik Y. Men. Değ. 5,92 -1,00 93,89
Gedik Yatırım Holding 8,09 -0,25 244,26
Gediz Ambalaj 6,47 -1,37 59,98
Gentaş 2,00 -1,96 45,71
Gersan Elektrik 3,05 -2,87 24,98
Global Men. Değ. 1,56 -1,89 231,91
Global Yat. Holding 4,53 -3,21 51,51
Good-Year 3,44 -1,71 3,67
Göltaş Çimento 17,02 -3,30 39,00
Gözde Girişim 4,65 4,49 74,16
GSD Denizcilik 2,34 -4,10 103,48
GSD Holding 1,33 0,76 66,25
Gübre Fabrik. 7,55 1,07 155,07
Güler Yat. Holding 2,43 -0,41 127,10
Güneş Sigorta 1,88 -0,53 34,08
Halk GMYO 1,13 0,00 75,65
Halk Sigorta 1,58 2,60 79,03
Hatay Tekstil 6,98 19,93 102,42
Hedef Girişim 1,99 -1,49 71,55
Hektaş 7,27 -1,09 114,92
HUB Girişim 14,30 0,70 660,64
Hürriyet Gzt. 1,28 -19,50 37,63
ICBC Turkey Bank 4,79 -2,84 -2,84
İdealist Danışmanlık 3,41 -1,16 -41,65
İdealist GMYO 3,17 2,59 94,48
İhlas Ev Aletleri 2,32 -2,52 610,29
İhlas Gayrimenkul 0,88 -1,12 -6,34
İhlas Gazetecilik 4,88 -0,81 700,00
İhlas Holding 0,80 -1,23 150,00
İhlas Yayın Holding 0,86 6,17 160,61
İndeks Bilgisayar 9,95 -2,07 78,68
Info Yatırım 4,60 -1,08 346,60
İntema 8,89 1,37 48,25
İpek Doğal Enerji 6,54 -1,06 21,79
İskenderun Demir Çelik 7,66 1,06 63,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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