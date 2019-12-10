Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,82 -2,15 -6,67 Acıpayam Selüloz 6,07 -1,62 90,00 Adana Çimento (A) 7,40 -2,63 55,58 Adana Çimento (B) 5,97 -0,33 85,09 Adana Çimento (C) 2,21 -3,91 79,52 Adel Kalemcilik 15,25 -1,61 48,44 Adese Alışveriş Ticaret 1,86 -3,12 -20,51 Afyon Çimento 6,59 -4,49 43,57 Ak Enerji 1,07 11,46 69,84 Akbank 7,70 0,39 30,84 Akçansa 10,15 -3,52 55,15 Akdenız Güvenlık Hız. 1,72 -3,91 -14,43 Akfen GMYO 3,15 -2,17 90,91 Akın Tekstil 12,98 -1,89 43,19 Akiş GMYO 3,82 -1,29 67,62 Akmerkez GMYO 22,72 -1,30 57,41 Aksa 12,80 -2,29 92,93 Aksa Enerji 3,84 -1,29 43,28 Aksigorta 5,64 -0,35 79,65 Aksu Enerji 12,59 2,78 63,08 Alarko Carrıer 49,64 -4,17 26,12 Alarko GMYO 93,80 -1,37 122,15 Alarko Holding 5,33 -1,48 173,29 Albaraka Türk 1,29 -1,53 17,52 Alcatel Lucent Teletaş 10,78 -2,88 87,15 Alkim Kağıt 5,30 -2,93 47,46 Alkim Kimya 35,90 -1,37 66,66 Altınyağ 0,42 0,00 -4,55 Altınyunus Çeşme 7,44 0,27 139,90 Anadolu Cam 3,87 -1,53 50,89 Anadolu Efes 21,38 -1,93 6,51 Anadolu Grubu Holding 16,58 -2,01 63,60 Anadolu Hayat Emek. 6,60 -1,49 15,90 Anadolu Isuzu 12,87 -3,09 108,25 Anadolu Sigorta 4,62 0,00 17,69 Anel Elektrik 3,07 -1,92 89,51 Arçelik 19,20 -3,42 21,60 Arena Bilgisayar 7,04 2,18 59,64 Armada Bilgisayar 14,81 14,98 59,42 Arsan Tekstil 3,41 -4,21 110,49 Artı Yatırım Holding 0,82 0,00 -5,75 Aselsan 19,34 -1,07 -19,25 Aslan Çimento 41,08 -9,24 45,88 Ata GMYO 4,01 0,00 0,00 Atakule GMYO 1,99 17,06 51,23 Atlantis Yatırım Holding 1,00 0,00 455,56 Atlas Yat. Ort. 1,39 -2,80 61,63 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,53 -2,11 72,45 Avrasya GMYO 1,63 4,49 85,23 Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 -0,52 76,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.283,80 0,01 3,01 Avrupa Yatırım Holding 1,57 -1,26 -35,39 Ayen Enerji 3,32 -2,06 84,38 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -10,00 30,88 Aygaz 12,51 -1,42 25,80 Bagfaş 13,78 -1,64 185,89 Bak Ambalaj 7,08 -1,53 50,37 Balatacılar Balatacılık 0,45 -2,17 36,36 Bantaş Ambalaj 2,36 2,16 88,05 Banvit 16,70 -1,76 54,77 Baştaş Başkent Çimento 2,59 -0,38 28,22 Batı Çimento 3,37 -2,88 39,83 Batısöke Çimento 1,31 -0,76 20,18 Bera Holding 3,76 1,08 82,52 Berkosan Yalıtım 2,37 -4,05 30,94 Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 -5,69 74,07 Beyaz Filo 3,04 -0,33 11,36 Beymen Perakende Yat. 13,60 245,18 Bilici Yatırım 3,50 -1,69 176,78 Bim Mağazalar 44,44 -1,38 5,11 Birko Mensucat 0,27 -3,57 -10,00 Birlik Mensucat 1,15 -0,86 -1,71 Bizim Mağazaları 11,12 0,82 66,33 Bolu Çimento 3,71 -0,80 20,15 Bomonti Elektrik 1,40 -1,41 191,67 Borusan Mannesmann 10,03 -1,38 43,09 Borusan Yat. Paz. 49,36 0,20 36,25 Bosch Fren Sistemleri 261,80 -3,11 71,36 Bossa 9,48 0,32 125,49 Brisa 7,74 -2,64 22,27 Burçelik 5,17 -1,15 61,06 Burçelik Vana 4,65 -0,21 214,19 Bursa Çimento 5,71 -3,87 29,77 Carrefoursa 4,50 -1,32 29,31 Ceo Event Medya 8,73 1,75 Coca Cola İçecek 34,22 -3,77 15,74 Cosmos Yat. Holding 2,09 5,56 115,46 Credıtwest Faktorıng 2,19 -0,90 110,58 Çelebi 116,30 0,17 99,32 Çelik Halat 6,34 -1,71 17,34 Çemaş Döküm 1,47 -8,13 93,42 Çemtaş 7,94 -0,25 33,14 Çimbeton 36,80 -4,17 28,67 Çimentaş 14,50 -3,97 14,17 Çimsa 9,22 -3,15 22,12 Çuhadaroğlu Metal 3,03 -1,30 70,22 Dagi Giyim 2,34 -1,68 88,71 Dagi Yatırım Holding 1,90 -2,06 88,12 Dardanel 2,40 -3,23 118,18 Datagate Bilgisayar 7,81 -0,64 82,48 Demısaş Döküm 3,29 -2,37 43,19 Denge Holding 1,43 -0,69 23,28 Deniz GMYO 4,53 0,00 49,01 Denizli Cam 8,69 15,87 66,86 Derimod 6,44 -3,16 129,23 Derlüks Deri 3,75 -2,85 Desa Deri 4,81 1,05 178,03 Despec Bilgisayar 4,15 3,23 51,93 Deva Holding 8,53 -2,07 159,27 Diriteks Diriliş Tekstil 1,04 -9,57 33,33 Ditaş Doğan 9,07 -2,79 77,19 DO-CO 505,00 -0,59 6,56 Doğan Burda 5,46 4,60 81,40 Doğan Holding 1,97 -2,48 111,53 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -1,16 39,34 Doğusan 1,92 0,52 -11,30 Doğuş GMYO 4,03 -0,74 91,00 Doğuş Otomotiv 9,21 -0,32 126,47 Döktaş Dökümcülük 40,00 1,32 390,80 Duran Doğan Basım 14,00 7,86 174,51 Dyo Boya 4,74 -4,82 63,45 Eczacıbaşı İlaç 3,52 -1,40 45,12 Eczacıbaşı Yatırım 9,94 -1,09 55,26 Edip Gayrimenkul 1,33 0,76 72,73 Ege Endüstri 517,10 -0,84 66,19 Ege Gübre 44,52 -1,72 115,21 Ege Profil 11,68 -0,93 39,09 Ege Seramik 3,55 -2,20 19,89 Egeli & Co Tarım Girişim 0,20 5,26 53,85 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,33 -8,33 37,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00 Egeplast 8,13 3,57 111,72 Ekiz Kimya 0,64 -1,54 93,94 Emek Elektrik 1,63 10,14 66,33 Eminiş Ambalaj 1,49 0,00 27,35 Emlak Konut GMYO 1,51 0,00 3,66 Enerjisa Enerji 7,60 0,13 61,41 Enka İnşaat 5,99 -1,32 38,09 Erbosan 24,76 -1,35 62,85 Ereğli Demir Çelik 8,33 0,24 36,52 Ersu Gıda 2,08 0,48 126,09 Escort Teknoloji 1,21 -0,82 59,21 Etiler Gıda 2,55 0,00 19,72 Euro Kapital Yat. Ort. 1,43 -2,72 103,13 Euro Trend Yat. Ort. 1,22 -0,81 92,14 Euro Yat. Ort. 1,26 0,80 101,08 Euro Yatırım Holding 1,57 -3,09 185,45 Fenerbahçe Futbol 15,26 -0,91 120,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,20 0,96 57,89 F-M İzmit Piston 30,90 2,79 101,02 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,42 3,55 317,15 Ford Otosan 63,60 -1,24 36,33 Formet Çelik Kapı 5,17 -14,97 411,55 Frigo Pak Gıda 14,16 -4,32 732,94 Galatasaray Sportif 2,24 -0,44 80,65 Garanti Bankası 10,34 0,19 29,90 Garanti Faktoring 3,67 -3,42 85,35 Garanti Yat. Ort. 1,06 -3,64 44,74 Gedik Y. Men. Değ. 5,92 -1,00 93,89 Gedik Yatırım Holding 8,09 -0,25 244,26 Gediz Ambalaj 6,47 -1,37 59,98 Gentaş 2,00 -1,96 45,71 Gersan Elektrik 3,05 -2,87 24,98 Global Men. Değ. 1,56 -1,89 231,91 Global Yat. Holding 4,53 -3,21 51,51 Good-Year 3,44 -1,71 3,67 Göltaş Çimento 17,02 -3,30 39,00 Gözde Girişim 4,65 4,49 74,16 GSD Denizcilik 2,34 -4,10 103,48 GSD Holding 1,33 0,76 66,25 Gübre Fabrik. 7,55 1,07 155,07 Güler Yat. Holding 2,43 -0,41 127,10 Güneş Sigorta 1,88 -0,53 34,08 Halk GMYO 1,13 0,00 75,65 Halk Sigorta 1,58 2,60 79,03 Hatay Tekstil 6,98 19,93 102,42 Hedef Girişim 1,99 -1,49 71,55 Hektaş 7,27 -1,09 114,92 HUB Girişim 14,30 0,70 660,64 Hürriyet Gzt. 1,28 -19,50 37,63 ICBC Turkey Bank 4,79 -2,84 -2,84 İdealist Danışmanlık 3,41 -1,16 -41,65 İdealist GMYO 3,17 2,59 94,48 İhlas Ev Aletleri 2,32 -2,52 610,29 İhlas Gayrimenkul 0,88 -1,12 -6,34 İhlas Gazetecilik 4,88 -0,81 700,00 İhlas Holding 0,80 -1,23 150,00 İhlas Yayın Holding 0,86 6,17 160,61 İndeks Bilgisayar 9,95 -2,07 78,68 Info Yatırım 4,60 -1,08 346,60 İntema 8,89 1,37 48,25 İpek Doğal Enerji 6,54 -1,06 21,79 İskenderun Demir Çelik 7,66 1,06 63,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)