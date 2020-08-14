Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,31 2,80 77,96
Acıpayam Selüloz 8,43 -0,35 33,50
Adel Kalemcilik 16,31 -2,16 3,89
Adese Alışveriş Ticaret 1,90 -2,06 33,03
Afyon Çimento 4,02 -3,83 76,45
Ak Enerji 1,71 -2,84 56,88
Akbank 4,93 -1,79 -39,21
Akçansa 12,13 -2,65 25,12
Akdeniz Yatırım Hold. 5,35 -2,90 153,55
Akfen GMYO 3,23 -2,42 -20,25
Akın Tekstil 14,94 -5,08 8,34
Akiş GMYO 2,80 -3,45 -10,61
Akmerkez GMYO 41,02 -0,58 83,09
Aksa 7,36 1,10 5,09
Aksa Enerji 5,09 9,94 33,95
Aksigorta 6,77 0,00 24,96
Aksu Enerji 9,90 0,20 -33,42
Alarko Carrıer 85,35 -5,17 42,90
Alarko GMYO 14,52 -1,89 -1,21
Alarko Holding 4,92 1,86 -17,31
Albaraka Türk 1,57 4,67 2,61
Alcatel Lucent Teletaş 20,02 2,61 66,28
Alkim Kağıt 12,94 -0,08 138,76
Alkim Kimya 12,87 1,42 107,51
Altınyağ 1,19 9,17 190,24
Altınyunus Çeşme 45,70 -3,38 357,46
Anadolu Cam 5,07 -0,20 18,90
Anadolu Efes 20,16 0,80 -5,25
Anadolu Grubu Holding 17,40 1,16 -1,08
Anadolu Hayat Emek. 7,57 -1,17 24,40
Anadolu Isuzu 13,06 -2,97 7,31
Anadolu Sigorta 6,11 -1,61 47,10
Anel Elektrik 5,39 0,56 68,16
Arçelik 21,60 -2,96 3,65
ARD Bilişim Teknolojileri 29,28 2,52
Arena Bilgisayar 22,08 -0,99 203,09
Armada Bilgisayar 24,00 8,60 46,43
Arsan Tekstil 4,60 -3,77 28,49
Artı Yatırım Holding 2,24 7,18 176,54
Aselsan 17,27 -1,82 65,44
Ata GMYO 3,14 -0,32 -30,68
Atakule GMYO 2,05 -1,91 6,77
Atlantis Yatırım Holding 2,09 1,95 109,00
Atlas Yat. Ort. 1,64 1,23 69,67
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,15 2,02 -1,91
Avrasya GMYO 2,00 -1,96 32,45
Avrasya Petrol ve Tur. 2,20 2,33 20,88
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,50 0,01 12,88
Avrupa Yatırım Holding 1,59 -1,24 3,25
Ayen Enerji 4,95 7,38 42,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,01 -7,40 174,43
Aygaz 11,89 -2,06 -2,11
Bagfaş 15,34 -1,67 -8,80
Bak Ambalaj 9,43 0,86 28,30
Balatacılar Balatacılık 2,13 -6,58 71,77
Bantaş Ambalaj 3,55 -3,79 40,87
Banvit 24,58 -1,29 32,36
Baştaş Başkent Çimento 3,85 0,00 48,65
Batı Çimento 3,28 -1,50 -0,91
Batısöke Çimento 1,56 -2,50 19,08
Bayrak Taban Sanayi 7,27 9,98
Bera Holding 7,65 -6,93 98,70
Berkosan Yalıtım 3,96 0,51 44,53
Beşiktaş Futbol Yat. 2,79 -2,11 13,88
Beyaz Filo 3,50 -2,51 11,83
Bilici Yatırım 7,80 0,65 81,41
Bim Mağazalar 67,20 -0,37 45,43
Birko Mensucat 0,43 -2,27 38,71
Birlik Mensucat 1,85 -1,07 62,28
Bizim Mağazaları 14,84 -1,53 32,86
Bomonti Elektrik 6,90 0,15 439,06
Borusan Mannesmann 12,10 -3,35 5,68
Borusan Yat. Paz. 84,70 -3,20 41,37
Bosch Fren Sistemleri 1.013,90 6,29 252,32
Bossa 8,66 -1,14 7,44
Brisa 11,26 3,78 20,06
Burçelik 22,40 2,85 285,54
Burçelik Vana 54,90 -10,00 465,40
Bursa Çimento 5,70 1,06 42,38
Carrefoursa 6,39 -2,74 35,67
Casa Emtia Petrol 25,50 -8,93 171,57
Ceo Event Medya 3,78 -2,33 3,22
Coca Cola İçecek 45,20 -0,62 19,39
Cosmos Yat. Holding 3,09 -0,32 51,47
Credıtwest Faktorıng 6,65 9,92 130,90
Çelebi 71,70 -1,10 -29,77
Çelik Halat 12,13 -2,33 86,62
Çemaş Döküm 1,55 -1,90 23,65
Çemtaş 9,44 -4,07 16,13
Çimbeton 68,35 -1,65 65,66
Çimentaş 25,26 2,10 68,40
Çimsa 11,83 -5,36 30,29
Çuhadaroğlu Metal 3,84 -1,03 20,38
Dagi Giyim 8,90 2,53 256,00
Dagi Yatırım Holding 6,49 -1,67 187,17
Dardanel 12,99 0,00 242,74
Datagate Bilgisayar 8,62 -0,81 10,37
Demısaş Döküm 5,21 -1,33 49,71
Denge Holding 1,97 0,00 43,80
Deniz GMYO 8,77 9,90 73,66
Denizli Cam 7,01 0,00 -15,95
Derimod 6,06 -3,35 -15,13
Derlüks Deri 7,55 -2,71 86,61
Desa Deri 5,74 -2,38 26,43
Despec Bilgisayar 7,07 -1,81 66,75
Deva Holding 22,68 0,44 154,04
Diriteks Diriliş Tekstil 1,95 5,98 150,00
Ditaş Doğan 31,50 7,22 231,05
DO-CO 334,40 -0,48 -40,71
Doğan Burda 23,68 -4,52 290,12
Doğan Holding 2,04 0,49 13,62
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,72 2,26 64,85
Doğusan 2,54 1,20 22,12
Doğuş GMYO 7,62 -2,06 68,21
Doğuş Otomotiv 15,89 -0,75 66,91
Döktaş Dökümcülük 28,64 9,98 -9,50
Duran Doğan Basım 16,45 -0,36 17,17
Dyo Boya 5,52 -2,99 12,65
Eczacıbaşı İlaç 5,75 -2,38 57,51
Eczacıbaşı Yatırım 14,40 -1,23 49,50
Edip Gayrimenkul 2,36 -4,07 69,78
Ege Endüstri 682,80 -0,36 21,37
Ege Gübre 96,15 -2,68 95,05
Ege Profil 17,97 1,70 50,13
Ege Seramik 5,12 -1,92 39,19
Egeli & Co Tarım Girişim 1,00 -2,91 212,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,95 -3,06 143,59
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 0,00 250,00
Egeplast 15,00 0,00 20,00
Ekiz Kimya 10,07 9,93 1550,82
Emek Elektrik 2,53 -1,56 59,12
Eminiş Ambalaj 3,49 -1,97 129,61
Emlak Konut GMYO 1,93 -2,53 33,32
Enerjisa Enerji 8,63 1,41 28,12
Enka İnşaat 6,45 -4,73 15,55
Erbosan 20,40 -3,32 -18,33
Ereğli Demir Çelik 8,56 -1,04 -2,82
Ersu Gıda 4,00 1,01 93,24
Escort Teknoloji 3,12 -1,89 124,46
Etiler Gıda 3,80 -2,56 55,10
Euro Kapital Yat. Ort. 1,69 -1,17 5,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,55 -0,64 29,84
Euro Yat. Ort. 1,56 0,00 38,57
Euro Yatırım Holding 1,69 -1,17 12,67
FADE GIDA 4,65 9,93
Fenerbahçe Futbol 14,68 -3,80 1,45
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,47 -2,25 -24,07
F-M İzmit Piston 80,20 0,25 69,33
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,17 1,19 32,25
Ford Otosan 88,10 -3,03 33,25
Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 0,00
Frigo Pak Gıda 28,70 -8,72 121,45
Galatasaray Sportif 2,59 -2,63 27,59
Garanti Bankası 6,78 -2,16 -39,14
Garanti Faktoring 9,38 2,85 142,38
Garanti Yat. Ort. 2,42 2,98 124,07
Gedik Y. Men. Değ. 9,04 0,33 187,44
Gedik Yatırım Holding 22,80 1,51 196,49
Gediz Ambalaj 14,08 -2,09 108,28
Gentaş 2,53 -1,94 22,70
Gersan Elektrik 5,97 1,53 87,15
Global Men. Değ. 4,78 -3,43 154,26
Global Yat. Holding 4,03 -3,36 -17,25
Good-Year 4,65 0,43 14,81
Göltaş Çimento 19,62 -3,16 10,29
Gözde Girişim 4,87 -2,60 -5,25
GSD Denizcilik 3,93 -2,72 53,52
GSD Holding 2,30 -3,36 54,36
Gübre Fabrik. 29,04 2,04 221,24
Güler Yat. Holding 16,63 9,99 719,21
Güneş Sigorta 5,79 -2,69 165,60
Halk GMYO 2,05 -3,30 68,40
Halk Sigorta 3,40 -5,82 103,15
Hatay Tekstil 9,04 -1,31 34,24
Hedef Girişim 3,63 -3,46 39,08
Hektaş 12,37 -6,15 54,24
HUB Girişim 15,40 -2,35 64,03
Hürriyet Gzt. 1,55 -0,64 35,96
ICBC Turkey Bank 5,20 -0,76 -1,33
İdealist Danışmanlık 4,34 -2,03 30,72
İdealist GMYO 4,42 1,84 44,44
İhlas Ev Aletleri 1,77 0,00 -43,45
İhlas Gayrimenkul 1,49 0,00 24,17
İhlas Gazetecilik 2,37 -1,66 -47,80
İhlas Holding 0,77 -1,28 -15,38
İhlas Yayın Holding 1,56 -2,50 52,94
İndeks Bilgisayar 12,20 2,26 30,07
Info Yatırım 6,13 -0,65 26,06
İntema 12,06 -2,74 30,24
İpek Doğal Enerji 10,94 -3,36 41,71
İskenderun Demir Çelik 6,79 -0,88 -13,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:49

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
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