Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,36 -2,80 403,23 Acıpayam Selüloz 17,03 0,47 169,69 Adel Kalemcilik 21,54 1,32 37,20 Adese Alışveriş Ticaret 3,02 1,68 111,44 Afyon Çimento 4,44 2,78 94,88 Ak Enerji 2,20 1,38 101,83 Akbank 6,31 4,82 -22,19 Akçansa 15,74 6,42 62,36 Akdeniz Yatırım Hold. 6,15 1,99 191,47 Akfen GMYO 4,35 3,57 7,41 Akın Tekstil 26,48 6,77 92,02 Akiş GMYO 3,60 2,27 14,93 Akmerkez GMYO 54,75 -0,99 144,37 Aksa 10,88 1,78 55,35 Aksa Enerji 7,21 3,00 89,74 Aksigorta 7,69 3,50 41,94 Aksu Enerji 13,75 4,80 -7,53 Alarko Carrıer 233,60 9,98 291,12 Alarko GMYO 19,92 1,17 35,53 Alarko Holding 6,50 2,85 10,64 Albaraka Türk 1,72 1,18 12,42 Alcatel Lucent Teletaş 28,12 2,25 133,55 Alkim Kağıt 13,20 1,30 143,55 Alkim Kimya 13,92 1,98 124,44 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,40 -1,64 485,37 Altınyunus Çeşme 47,98 3,63 380,28 Anadolu Efes 22,16 5,83 4,15 Anadolu Grubu Holding 21,60 4,15 22,80 Anadolu Hayat Emek. 7,99 1,78 31,30 Anadolu Isuzu 16,34 4,68 34,26 Anadolu Sigorta 7,14 -0,56 71,90 Anel Elektrik 3,24 1,25 83,79 Arçelik 28,14 3,23 35,03 ARD Bilişim Teknolojileri 35,10 3,24 Arena Bilgisayar 34,08 2,28 367,81 Armada Bilgisayar 50,85 3,19 210,25 Arsan Tekstil 7,04 3,99 96,65 Artı Yatırım Holding 6,65 9,92 720,99 Aselsan 17,99 4,05 72,80 Ata GMYO 5,14 6,20 13,47 Atakule GMYO 2,50 1,63 30,21 Atlantis Yatırım Holding 4,30 0,00 330,00 Atlas Yat. Ort. 1,81 2,26 87,26 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,28 1,28 6,52 Avrasya GMYO 3,88 2,11 156,95 Avrasya Petrol ve Tur. 3,16 3,61 73,63 Avrupa Yatırım Holding 5,19 3,39 237,01 Ayen Enerji 5,55 2,78 59,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,33 10,00 417,35 Aygaz 12,96 6,23 6,70 Bagfaş 19,86 2,32 18,07 Bak Ambalaj 19,84 4,97 172,35 Balatacılar Balatacılık 8,71 9,97 602,42 Bantaş Ambalaj 5,80 4,32 130,16 Banvit 32,08 9,86 72,75 Baştaş Başkent Çimento 11,37 -9,98 339,00 Batı Çimento 4,35 1,16 31,42 Batısöke Çimento 2,41 3,43 83,97 Bayrak Taban Sanayi 9,40 -1,26 Bera Holding 13,44 1,20 249,09 Berkosan Yalıtım 6,24 0,65 127,74 Beşiktaş Futbol Yat. 3,53 7,62 44,08 Beyaz Filo 9,53 8,67 204,49 Bilici Yatırım 6,16 1,99 114,90 Bim Mağazalar 70,35 0,50 52,24 Birko Mensucat 1,22 4,27 293,55 Birlik Mensucat 2,64 -1,12 131,58 Bizim Mağazaları 16,38 -3,36 47,92 Borusan Mannesmann 16,31 0,68 42,45 Borusan Yat. Paz. 227,10 9,98 279,05 Bosch Fren Sistemleri 1.293,60 10,00 349,51 Bossa 12,70 1,84 57,57 Brisa 19,07 1,87 103,33 Burçelik 22,06 1,38 279,69 Burçelik Vana 60,70 2,19 525,13 Bursa Çimento 9,18 2,80 129,31 Carrefoursa 115,90 2,02 338,23 Casa Emtia Petrol 86,80 9,94 824,39 Ceo Event Medya 6,72 4,02 83,50 Coca Cola İçecek 58,80 4,91 55,31 Cosmos Yat. Holding 7,55 -5,03 270,10 Credıtwest Faktorıng 5,45 -0,55 89,24 Çelebi 99,85 8,30 0,50 Çelik Halat 22,16 2,50 240,92 Çemaş Döküm 2,37 6,28 89,07 Çemtaş 15,04 2,94 85,02 Çimbeton 178,50 9,98 332,62 Çimentaş 33,82 3,11 125,47 Çimsa 15,70 5,80 72,91 Çuhadaroğlu Metal 6,75 2,27 111,60 Dagi Giyim 8,73 4,05 249,20 Dagi Yatırım Holding 13,89 4,44 514,60 Dardanel 26,00 2,52 586,02 Datagate Bilgisayar 15,44 2,05 97,70 Demısaş Döküm 6,17 1,65 77,30 Denge Holding 5,80 0,00 323,36 Deniz GMYO 3,27 0,93 55,41 Derimod 9,97 1,63 39,64 Derlüks Deri 9,73 -0,21 140,50 Desa Deri 8,54 7,96 88,11 Despec Bilgisayar 11,89 1,71 180,42 Deva Holding 24,40 -3,94 173,31 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,39 3,18 Diriteks Diriliş Tekstil 4,70 4,44 502,56 Ditaş Doğan 32,88 0,86 245,56 DO-CO 508,10 8,15 -9,91 Doğan Burda 22,50 0,00 270,68 Doğan Holding 2,58 7,50 43,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,65 2,71 60,61 Doğusan 3,58 2,29 72,12 Doğuş GMYO 9,54 0,21 110,60 Doğuş Otomotiv 28,98 8,54 204,41 Döktaş Dökümcülük 33,10 3,05 4,60 Duran Doğan Basım 23,88 1,27 70,09 Dyo Boya 11,02 3,57 124,90 Eczacıbaşı İlaç 7,09 -0,98 94,21 Eczacıbaşı Yatırım 20,50 -2,38 112,82 Edip Gayrimenkul 3,00 2,04 115,83 Ege Endüstri 1.663,20 10,00 195,65 Ege Gübre 136,80 4,19 177,51 Ege Profil 27,00 4,98 125,56 Ege Seramik 9,34 2,86 153,91 Egeplast 19,05 7,02 52,40 Ekiz Kimya 8,09 1,00 1226,23 Emek Elektrik 3,76 5,92 136,48 Eminiş Ambalaj 23,80 8,18 1465,79 Emlak Konut GMYO 2,19 1,39 51,28 Enerjisa Enerji 10,92 1,11 62,11 Enka İnşaat 7,12 0,28 27,55 Erbosan 31,94 2,44 27,86 Ereğli Demir Çelik 11,30 2,73 28,29 Ersu Gıda 5,25 -2,60 153,62 Escort Teknoloji 6,52 3,82 369,06 Esenboğa Elektrik 17,39 2,29 Etiler Gıda 4,60 1,10 293,97 Euro Kapital Yat. Ort. 3,99 9,92 148,79 Euro Trend Yat. Ort. 4,08 9,97 241,76 Euro Yat. Ort. 5,98 9,93 431,20 Euro Yatırım Holding 2,98 4,20 98,67 Fade Gıda 6,16 -3,45 Fenerbahçe Futbol 33,12 0,18 128,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,41 2,63 62,14 F-M İzmit Piston 130,70 5,15 175,96 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,33 0,27 47,33 Ford Otosan 114,90 6,59 73,79 Formet Çelik Kapı 4,69 9,58 56,33 Frigo Pak Gıda 25,42 4,61 262,86 Galatasaray Sportif 3,85 2,12 89,66 Garanti Bankası 9,23 5,49 -17,15 Garanti Faktoring 10,68 -1,75 175,97 Garanti Yat. Ort. 2,99 -0,33 199,96 Gedik Y. Men. Değ. 9,32 1,75 196,35 Gediz Ambalaj 19,99 1,22 195,71 Gentaş 5,12 4,49 148,30 Gersan Elektrik 6,18 2,49 93,73 Global Men. Değ. 4,86 0,62 158,51 Global Yat. Holding 4,66 1,97 -4,31 Good-Year 7,73 3,07 90,86 Göltaş Çimento 29,36 7,55 65,04 Gözde Girişim 6,82 2,40 32,68 GSD Denizcilik 4,99 1,42 94,92 GSD Holding 2,27 4,13 52,35 Gübre Fabrik. 51,40 -0,58 468,58 Güler Yat. Holding 14,31 -5,86 604,93 Halk GMYO 3,03 -2,57 160,17 Hatay Tekstil 13,11 2,42 94,68 Hedef Girişim 6,16 3,53 158,14 Hektaş 12,83 1,91 59,98 HUB Girişim 17,13 2,88 82,46 Hürriyet Gzt. 2,27 2,71 99,12 ICBC Turkey Bank 6,65 1,53 26,19 İdealist Danışmanlık 10,31 1,48 210,54 İdealist GMYO 6,37 2,58 108,17 İhlas Ev Aletleri 1,88 2,17 -39,94 İhlas Gayrimenkul 1,30 1,56 26,30 İhlas Gazetecilik 4,49 2,98 -1,10 İhlas Holding 1,18 1,72 29,67 İhlas Yayın Holding 1,20 2,56 43,95 İndeks Bilgisayar 16,11 1,96 71,75 Info Yatırım 5,04 3,70 163,21 İntema 19,76 1,65 113,39 Inveo Yatırım Holding 28,92 4,78 276,07 İpek Doğal Enerji 11,84 2,69 53,37 İskenderun Demir Çelik 8,53 4,28 9,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı

Sigara içerken uyuya kalan yaşlı adam, canından oldu

Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var

Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek

Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu

Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?

Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu