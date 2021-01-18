Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

18.01.2021 18:35
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,711,85-0,39
Acıpayam Selüloz20,4610,0019,51
Adel Kalemcilik27,783,27-18,85
Adese Alışveriş Ticaret2,742,24-2,14
Afyon Çimento5,281,933,33
Ak Enerji2,321,754,98
Akbank7,001,301,01
Akçansa18,803,3013,66
Akdeniz Yatırım Hold.5,17-1,340,00
Akfen GMYO5,050,403,91
Akın Tekstil39,988,0525,88
Akiş GMYO3,550,850,57
Akmerkez GMYO63,901,59-0,76
Aksa14,593,110,00
Aksa Enerji8,381,3312,63
Aksigorta9,995,717,42
Aksu Enerji14,773,794,60
Alarko Carrıer515,90-4,2141,38
Alarko GMYO25,000,08-4,43
Alarko Holding10,591,0522,57
Albaraka Türk2,001,523,09
Alcatel Lucent Teletaş29,881,360,74
Alkim Kağıt15,243,3212,49
Alkim Kimya17,154,1317,97
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,322,655,94
Altınyunus Çeşme73,009,9446,12
Anadolu Efes27,904,4920,36
Anadolu Grubu Holding29,124,9010,22
Anadolu Hayat Emek.10,842,2625,03
Anadolu Isuzu20,442,5613,56
Anadolu Sigorta7,970,895,56
Anel Elektrik3,020,67-4,73
Arçelik33,842,3011,32
ARD Bilişim Teknolojileri56,951,3318,45
Arena Bilgisayar52,309,9752,03
Armada Bilgisayar69,409,9841,40
Arsan Tekstil7,845,097,54
Artı Yatırım Holding10,449,7880,00
Arzum Ev Aletleri22,520,90-8,53
Aselsan18,431,380,99
Ata GMYO5,99-0,338,71
Atakule GMYO3,229,9027,78
Atlantis Yatırım Holding9,505,5670,86
Atlas Yat. Ort.1,790,562,29
AvivaSA Emeklilik Hayat19,050,955,71
Avrasya GMYO3,67-0,81-9,61
Avrasya Petrol ve Tur.3,241,891,25
Avrupa Yatırım Holding7,151,2719,17
Ayen Enerji5,470,551,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,56-1,12-6,96
Aygaz16,199,9910,51
Bagfaş26,386,7231,90
Bak Ambalaj21,722,947,52
Balatacılar Balatacılık7,64-2,92-7,28
Bantaş Ambalaj4,670,65-0,43
Banvit52,001,270,00
Baştaş Başkent Çimento18,00-5,263,63
Batı Çimento5,770,8722,51
Batısöke Çimento2,481,641,64
Bayrak Taban Sanayi10,621,530,09
Bera Holding20,70-1,332,07
Berkosan Yalıtım10,029,9912,33
Beşiktaş Futbol Yat.4,293,126,19
Beyaz Filo11,619,9414,05
Bilici Yatırım6,890,733,77
Bim Mağazalar75,000,871,99
Birko Mensucat1,229,919,91
Birlik Mensucat2,96-2,63-14,45
Bizim Mağazaları15,340,59-0,13
Borusan Mannesmann34,32-3,3223,45
Borusan Yat. Paz.489,00-2,987,03
Bosch Fren Sistemleri1.347,002,058,73
Bossa20,729,8616,08
Brisa23,603,3318,36
Burçelik27,484,4130,73
Burçelik Vana60,059,9820,92
Bursa Çimento11,941,44-0,83
Carrefoursa70,70-3,35-1,53
Casa Emtia Petrol135,70-2,3728,02
Ceo Event Medya6,802,415,75
Coca Cola İçecek80,307,7922,04
Cosmos Yat. Holding12,50-1,6555,09
Credıtwest Faktorıng5,694,60-3,07
Çelebi176,30-1,51-3,41
Çelik Halat20,201,00-5,70
Çemaş Döküm2,170,930,93
Çemtaş17,187,518,04
Çimbeton509,903,3471,97
Çimentaş60,401,5167,04
Çimsa19,211,647,92
Çuhadaroğlu Metal8,473,429,57
Dagi Giyim8,26-0,362,35
Dagi Yatırım Holding15,002,7416,28
Dardanel31,002,65-7,46
Datagate Bilgisayar17,196,516,70
Demısaş Döküm6,381,75-3,48
Denge Holding6,76-1,3123,36
Deniz GMYO4,150,9721,35
Derimod10,761,5110,47
Derlüks Deri9,601,488,84
Desa Deri10,140,804,11
Despec Bilgisayar13,254,501,45
Deva Holding25,821,656,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,349,9813,73
Diriteks Diriliş Tekstil4,383,0617,43
Ditaş Doğan33,360,302,08
DO-CO557,50-3,04-11,51
Doğan Burda23,222,113,48
Doğan Holding3,593,7616,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,562,819,92
Doğusan4,982,6813,70
Doğuş GMYO9,506,2616,28
Doğuş Otomotiv31,001,177,86
Döktaş Dökümcülük31,740,253,66
Duran Doğan Basım11,061,475,43
Dyo Boya12,010,595,72
Eczacıbaşı İlaç7,662,682,68
Eczacıbaşı Yatırım39,269,9741,53
Edip Gayrimenkul3,260,62-1,81
Ege Endüstri1.806,80-1,194,60
Ege Gübre242,007,1766,67
Ege Profil40,485,755,86
Ege Seramik13,290,6829,15
Egeplast37,4010,0012,31
Ekiz Kimya7,769,928,84
Emek Elektrik5,08-3,24-14,19
Eminiş Ambalaj51,503,0039,79
Emlak Konut GMYO2,502,0416,82
Enerjisa Enerji12,631,690,96
Enka İnşaat8,321,4612,89
Erbosan47,065,0914,78
Ereğli Demir Çelik15,955,006,83
Ersu Gıda5,222,355,67
Escort Teknoloji6,824,923,81
Esenboğa Elektrik24,467,1928,53
Etiler Gıda4,21-3,445,78
Euro Kapital Yat. Ort.3,92-1,261,82
Euro Trend Yat. Ort.3,55-0,84-1,39
Euro Yat. Ort.5,116,2413,30
Euro Yatırım Holding3,621,1227,46
Fade Gıda6,160,00-0,48
Fenerbahçe Futbol44,826,9751,62
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,683,894,87
F-M İzmit Piston190,409,9953,18
Fonet Bilgi Teknolojileri12,551,95-3,68
Ford Otosan166,409,9832,06
Formet Çelik Kapı5,175,518,84
Frigo Pak Gıda22,502,377,24
Galatasaray Sportif3,87-0,51-4,44
Garanti Bankası10,131,10-2,31
Garanti Faktoring12,50-1,4212,31
Garanti Yat. Ort.3,613,4411,76
Gedik Y. Men. Değ.14,249,9613,02
Gediz Ambalaj35,229,9931,42
Gentaş5,730,88-3,54
Gersan Elektrik6,460,005,21
Global Men. Değ.6,302,614,83
Global Yat. Holding5,160,3910,26
Good-Year8,731,994,43
Göltaş Çimento44,109,986,88
Gözde Girişim7,04-0,56-11,78
GSD Denizcilik5,310,765,36
GSD Holding2,441,67-2,79
Gübre Fabrik.67,10-0,30-22,02
Güler Yat. Holding10,25-3,21-5,70
Halk GMYO3,410,596,23
Hatay Tekstil17,589,9426,02
Hedef Girişim3,50-0,852,14
Hektaş27,00-1,4641,58
HUB Girişim18,852,673,57
Hürriyet Gzt.2,350,8611,90
ICBC Turkey Bank6,64-1,342,15
İdealist Danışmanlık14,033,934,23
İdealist GMYO8,200,6120,59
İhlas Ev Aletleri1,881,620,00
İhlas Gayrimenkul1,476,5217,60
İhlas Gazetecilik3,85-1,53-5,17
İhlas Holding1,281,593,23
İhlas Yayın Holding1,170,862,63
İndeks Bilgisayar20,744,228,42
Info Yatırım6,342,26-1,71
İntema55,0010,0037,84
Inveo Yatırım Holding85,659,9593,69
İpek Doğal Enerji13,430,372,68
İskenderun Demir Çelik10,994,578,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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