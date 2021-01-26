Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,77 -2,51 0,39 Acıpayam Selüloz 22,62 -6,06 32,13 Adel Kalemcilik 29,12 -3,58 -14,94 Adese Alışveriş Ticaret 2,99 7,17 6,79 Afyon Çimento 5,51 -3,84 7,83 Ak Enerji 2,39 3,02 8,14 Akbank 6,61 0,61 -4,62 Akçansa 19,25 -3,12 16,38 Akdeniz Yatırım Hold. 5,27 -1,50 1,93 Akfen GMYO 4,84 -0,21 -0,41 Akın Tekstil 47,12 -7,61 48,36 Akiş GMYO 3,77 3,57 6,80 Akmerkez GMYO 68,40 -3,93 6,23 Aksa 15,07 1,96 3,29 Aksa Enerji 10,49 2,34 40,99 Aksigorta 9,80 0,82 5,38 Aksu Enerji 15,60 -1,20 10,48 Alarko Carrıer 464,50 -5,11 27,30 Alarko GMYO 26,80 -2,62 2,45 Alarko Holding 10,28 -1,25 18,98 Albaraka Türk 2,09 0,00 7,73 Alcatel Lucent Teletaş 32,40 -1,22 9,24 Alkim Kağıt 20,28 3,47 49,69 Alkim Kimya 19,80 -4,16 36,20 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,33 0,43 6,39 Altınyunus Çeşme 102,90 2,39 105,96 Anadolu Efes 26,42 -2,29 13,98 Anadolu Grubu Holding 29,80 -0,13 12,79 Anadolu Hayat Emek. 11,16 5,98 28,72 Anadolu Isuzu 22,02 -1,87 22,33 Anadolu Sigorta 8,40 0,00 11,26 Anel Elektrik 3,35 2,45 5,68 Arçelik 34,48 -3,15 13,42 ARD Bilişim Teknolojileri 57,50 -0,78 19,59 Arena Bilgisayar 53,40 -4,04 55,23 Armada Bilgisayar 68,15 -2,57 38,85 Arsan Tekstil 8,39 -0,12 15,09 Artı Yatırım Holding 7,89 -0,63 36,03 Arzum Ev Aletleri 22,68 -2,58 -7,88 Aselsan 18,34 0,88 0,49 Ata GMYO 5,90 0,00 7,08 Atakule GMYO 3,93 -9,66 55,95 Atlantis Yatırım Holding 9,18 -10,00 65,11 Atlas Yat. Ort. 1,94 2,11 10,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,65 8,80 9,04 Avrasya GMYO 4,15 -4,82 2,22 Avrasya Petrol ve Tur. 3,30 -2,08 3,12 Avrupa Yatırım Holding 6,59 -6,13 9,83 Ayen Enerji 6,21 6,15 14,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,14 -2,71 -1,85 Aygaz 18,01 0,67 22,94 Bagfaş 30,60 -7,44 53,00 Bak Ambalaj 26,04 7,25 28,91 Balatacılar Balatacılık 7,77 0,13 -5,70 Bantaş Ambalaj 5,32 -4,66 13,43 Banvit 53,50 -0,19 2,88 Baştaş Başkent Çimento 19,72 9,98 13,53 Batı Çimento 8,06 3,73 71,13 Batısöke Çimento 2,94 -1,67 20,49 Bayrak Taban Sanayi 10,59 -0,19 -0,19 Bera Holding 21,06 -0,94 3,85 Berkosan Yalıtım 10,30 -2,46 15,47 Beşiktaş Futbol Yat. 4,01 -3,14 -0,74 Beyaz Filo 14,60 7,27 43,42 Bilici Yatırım 7,36 -1,08 10,84 Bim Mağazalar 75,00 1,63 1,99 Birko Mensucat 1,13 0,00 1,80 Birlik Mensucat 2,97 1,02 -14,16 Bizim Mağazaları 16,10 0,12 4,82 Borusan Mannesmann 32,84 -3,75 18,13 Borusan Yat. Paz. 499,50 -5,04 9,32 Bosch Fren Sistemleri 1.260,00 -1,33 1,70 Bossa 22,50 -2,09 26,05 Brisa 26,40 -1,49 32,40 Burçelik 26,12 1,79 24,26 Burçelik Vana 48,48 -0,66 -2,38 Bursa Çimento 12,50 2,29 3,82 Carrefoursa 69,80 -0,21 -2,79 Casa Emtia Petrol 145,00 -3,97 36,79 Ceo Event Medya 7,60 2,01 18,20 Coca Cola İçecek 79,85 -0,93 21,35 Cosmos Yat. Holding 14,82 -9,96 83,87 Credıtwest Faktorıng 5,46 -1,09 -6,98 Çelebi 166,00 -1,25 -9,05 Çelik Halat 21,88 -0,36 2,15 Çemaş Döküm 2,26 -2,16 5,12 Çemtaş 17,81 0,23 12,00 Çimbeton 369,20 -8,55 24,52 Çimentaş 46,54 -3,04 28,71 Çimsa 23,30 -5,82 30,90 Çuhadaroğlu Metal 8,35 0,72 8,02 Dagi Giyim 8,61 0,70 6,69 Dagi Yatırım Holding 14,43 -0,89 11,86 Dardanel 31,66 -6,77 -5,49 Datagate Bilgisayar 18,79 2,68 16,64 Demısaş Döküm 6,96 -0,29 5,30 Denge Holding 6,55 -0,76 19,53 Deniz GMYO 4,41 -1,78 28,95 Derimod 11,81 -4,37 21,25 Derlüks Deri 9,88 -0,60 12,02 Desa Deri 10,59 -1,67 8,73 Despec Bilgisayar 14,15 -0,84 8,35 Deva Holding 27,72 -4,02 14,83 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,09 6,66 29,86 Diriteks Diriliş Tekstil 5,73 9,98 53,62 Ditaş Doğan 38,02 -3,01 16,34 DO-CO 504,00 -2,59 -20,00 Doğan Burda 21,94 -2,49 -2,23 Doğan Holding 4,04 5,76 31,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,06 -4,67 31,39 Doğusan 5,06 -1,75 15,53 Doğuş GMYO 9,65 -2,23 18,12 Doğuş Otomotiv 36,30 1,57 26,30 Döktaş Dökümcülük 36,68 2,46 19,79 Duran Doğan Basım 11,38 2,34 8,48 Dyo Boya 13,52 -4,05 19,01 Eczacıbaşı İlaç 8,15 2,13 9,25 Eczacıbaşı Yatırım 37,30 -1,64 34,46 Edip Gayrimenkul 3,42 3,01 3,01 Ege Endüstri 1.715,00 -1,44 -0,71 Ege Gübre 223,00 -3,67 53,58 Ege Profil 41,20 -2,00 7,74 Ege Seramik 13,34 0,15 29,64 Egeplast 37,00 -1,33 11,11 Ekiz Kimya 8,10 -2,53 13,60 Emek Elektrik 5,49 2,43 -7,26 Eminiş Ambalaj 35,70 -4,95 -3,09 Emlak Konut GMYO 2,54 2,83 18,69 Enerjisa Enerji 12,75 -2,30 1,92 Enka İnşaat 8,08 -0,74 9,63 Erbosan 50,85 3,78 24,02 Ereğli Demir Çelik 15,00 1,21 0,47 Ersu Gıda 5,20 -0,95 5,26 Escort Teknoloji 8,05 1,51 22,53 Esenboğa Elektrik 27,10 0,89 42,41 Etiler Gıda 4,30 -1,15 8,04 Euro Kapital Yat. Ort. 3,80 -0,78 -1,30 Euro Trend Yat. Ort. 3,89 -5,12 8,06 Euro Yat. Ort. 5,05 -4,72 11,97 Euro Yatırım Holding 3,69 0,82 29,93 Fade Gıda 7,33 9,90 18,42 Fenerbahçe Futbol 36,80 -3,16 24,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,78 -1,74 6,44 F-M İzmit Piston 188,00 -4,08 51,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,35 9,96 10,13 Ford Otosan 160,10 -1,17 27,06 Formet Çelik Kapı 4,59 -0,43 -3,37 Frigo Pak Gıda 24,38 -0,49 16,21 Galatasaray Sportif 3,78 -1,31 -6,67 Garanti Bankası 9,52 -0,21 -8,20 Garanti Faktoring 11,38 -3,31 2,25 Garanti Yat. Ort. 3,59 -0,55 11,15 Gedik Y. Men. Değ. 21,20 9,90 68,25 Gediz Ambalaj 36,62 0,33 36,64 Gentaş 5,57 -0,54 -6,23 Gersan Elektrik 8,08 -3,00 31,60 Global Men. Değ. 8,64 9,92 43,76 Global Yat. Holding 5,52 -2,30 17,95 Good-Year 8,80 -1,01 5,26 Göltaş Çimento 52,10 -0,48 26,27 Gözde Girişim 7,14 1,56 -10,53 GSD Denizcilik 5,82 -0,17 15,48 GSD Holding 2,57 1,18 2,39 Gübre Fabrik. 66,05 -0,38 -23,24 Güler Yat. Holding 10,04 0,90 -7,64 Halk GMYO 3,80 -4,28 18,38 Hatay Tekstil 22,34 2,95 60,14 Hedef Girişim 3,95 -3,89 15,28 Hektaş 27,60 1,85 44,73 HUB Girişim 18,60 -1,06 2,20 Hürriyet Gzt. 2,67 3,09 27,14 ICBC Turkey Bank 7,19 6,20 10,62 İdealist Danışmanlık 14,23 -1,39 5,72 İdealist GMYO 8,90 -3,26 30,88 İhlas Ev Aletleri 1,93 -2,03 2,66 İhlas Gayrimenkul 1,52 -3,18 21,60 İhlas Gazetecilik 3,94 -0,76 -2,96 İhlas Holding 1,27 0,00 2,42 İhlas Yayın Holding 1,16 0,87 1,75 İndeks Bilgisayar 20,54 -0,19 7,37 Info Yatırım 7,06 -2,22 9,46 İntema 59,15 -9,97 48,25 Inveo Yatırım Holding 147,10 9,94 232,65 İpek Doğal Enerji 13,52 -2,73 3,36 İskenderun Demir Çelik 11,85 5,52 17,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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