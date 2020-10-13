Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.000,00
|-2,27
|42,48
|İş Bankası (C)
|5,37
|-0,74
|-16,22
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|4,05
|-2,17
|6,58
|İş Girişim
|11,14
|7,32
|193,16
|İş GMYO
|2,17
|3,83
|23,30
|İş Y. Men. Değ.
|9,49
|2,48
|135,67
|İş Yat. Ort.
|3,10
|-0,64
|92,39
|İşbir Holding
|2.433,00
|-9,89
|465,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,10
|-3,51
|77,42
|İttifak Holding
|8,30
|3,23
|123,12
|İz Hayvancılık Tarım
|7,27
|-7,62
|177,85
|İzmir Demir Çelik
|21,26
|4,63
|159,58
|İzmir Fırça
|6,08
|9,95
|237,78
|Jantsa Jant Sanayi
|188,90
|1,40
|255,16
|Kafein Yazılım
|18,40
|-1,08
|65,68
|Kaplamin
|18,05
|-4,80
|225,23
|Kardemir (A)
|5,79
|-1,19
|118,49
|Kardemir (B)
|3,83
|-2,05
|45,08
|Kardemir (D)
|3,63
|1,40
|36,47
|Karel Elektronik
|19,62
|0,10
|35,03
|Karsan Otomotiv
|3,10
|1,31
|96,20
|Karsu Tekstil
|5,87
|-2,33
|81,17
|Kartonsan
|777,10
|-1,63
|101,14
|Katmerciler Ekipman
|9,08
|9,93
|136,46
|Kent Gıda
|314,00
|-2,24
|1252,19
|Kerevitaş Gıda
|7,09
|-7,92
|117,48
|Kervansaray Yat. Holding
|2,20
|10,00
|300,00
|Kiler GMYO
|12,46
|-2,66
|228,76
|Klimasan Klima
|16,60
|-0,90
|-21,75
|Koç Holding
|14,80
|-0,27
|-26,03
|Konfrut Gıda
|16,98
|-3,25
|117,14
|Konya Çimento
|525,00
|-1,87
|93,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,71
|3,59
|-0,05
|Koza Altın
|79,60
|-1,49
|7,49
|Koza Madencilik
|13,35
|-2,20
|33,10
|Körfez GMYO
|6,61
|9,98
|176,57
|Kristal Kola
|2,37
|1,28
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|27,60
|-1,43
|116,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|134,10
|-10,00
|471,24
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,39
|-2,05
|113,15
|Kütahya Porselen
|29,14
|0,21
|340,18
|Lider Faktoring
|3,61
|5,56
|96,73
|Link Bilgisayar
|41,22
|-2,00
|129,14
|Logo Yazılım
|99,35
|0,61
|63,40
|Lokman Hekim Sağlık
|12,06
|9,94
|110,27
|Lüks Kadife
|33,32
|-9,99
|285,65
|Makina Takım
|2,84
|4,41
|51,06
|Marka Yatırım Holding
|2,97
|0,34
|151,69
|Marmaris Altınyunus
|92,80
|-2,11
|30,70
|Marshall
|389,00
|4,01
|718,26
|Martı GMYO
|2,39
|3,02
|136,63
|Martı Otel
|1,50
|8,70
|64,84
|Mavi Giyim
|39,94
|3,04
|-31,02
|Mazhar Zorlu Holding
|18,99
|-0,58
|57,07
|Mega Polietilen
|11,21
|-5,00
|783,75
|Menderes Tekstil
|3,42
|1,48
|161,07
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,15
|-7,25
|281,43
|Merko Gıda
|23,12
|-9,97
|2101,90
|Metemtur Otelcilik
|9,98
|1,01
|460,67
|Metro Holding
|2,46
|0,41
|78,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,06
|-1,93
|107,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,42
|-2,42
|-54,62
|Migros Ticaret
|41,84
|-0,38
|72,75
|Milpa
|5,89
|4,80
|168,95
|Mistral GMYO
|4,48
|9,80
|137,04
|MLP Sağlık
|18,25
|2,24
|14,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,60
|-1,71
|654,39
|Mondi Tire Kutsan
|7,13
|-1,52
|72,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,70
|9,91
|227,83
|Net Holding
|3,19
|10,00
|22,69
|Netaş Telekom.
|21,78
|1,30
|66,77
|Niğbaş Niğde Beton
|36,90
|-0,27
|495,16
|Nuh Çimento
|25,64
|4,31
|133,41
|Nurol GMYO
|7,50
|1,35
|110,08
|Odaş Elektrik
|3,55
|1,72
|145,55
|Olmuksan-IP
|11,55
|10,00
|351,00
|Orge Enerji Elektrik
|8,11
|3,58
|63,51
|Orma Orman Mahsulleri
|16,69
|9,80
|504,71
|Osmanlı Menkul
|25,48
|-1,70
|510,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,43
|9,93
|163,69
|Otokar
|143,90
|-1,30
|-2,14
|Oyak Çimento
|8,68
|5,85
|57,89
|Oyak Yat. Ort.
|6,45
|0,16
|179,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,02
|-1,18
|62,52
|Özak GMYO
|4,54
|-0,22
|76,65
|Özbal Çelik Boru
|6,19
|-0,64
|284,03
|Özderici GMYO
|2,42
|-0,41
|54,14
|Özerden Plastik
|7,83
|-7,12
|243,42
|Panora GMYO
|6,26
|-0,63
|11,75
|Papilon Savunma
|17,33
|3,59
|124,88
|Park Elek.Madencilik
|5,06
|-0,39
|65,90
|Parsan
|20,90
|-0,10
|23,38
|Pegasus
|47,10
|-1,51
|-45,49
|Peker GMYO
|2,55
|-1,16
|181,97
|Penguen Gıda
|6,77
|-9,97
|639,57
|Pera GMYO
|2,03
|9,73
|115,96
|Pergamon Dış Ticaret
|17,73
|2,49
|129,14
|Petkim
|4,54
|-1,94
|19,16
|Petrokent Turizm
|680,00
|0,00
|430,84
|Pınar Et ve Un
|25,60
|-1,01
|179,17
|Pınar Su
|8,00
|-1,96
|244,83
|Pınar Süt
|22,68
|-1,48
|79,01
|Plastikkart
|12,84
|1,82
|38,51
|Polisan Holding
|4,15
|-2,58
|37,53
|Politeknik Metal
|324,20
|9,97
|326,17
|Prizma Press Matbaacılık
|6,70
|-8,34
|55,81
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.239,60
|0,06
|11,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,80
|9,95
|12,16
|QNB Finansbank
|78,50
|9,94
|109,33
|Ral Yatırım Holding
|6,32
|6,40
|140,81
|Ray Sigorta
|15,20
|2,70
|344,44
|Reysaş GMYO
|5,12
|0,20
|11,55
|Reysaş Lojistik
|7,82
|-1,76
|78,54
|Rhea Girişim
|2,73
|-1,09
|129,41
|Rodrigo Tekstil
|9,06
|-9,94
|400,55
|Royal Halı
|3,36
|-8,70
|145,26
|RTA Laboratuvarları
|41,40
|-0,72
|1684,48
|Sabancı Holding
|8,47
|-1,63
|-7,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,94
|-1,82
|172,48
|Sanel Mühendislik
|3,60
|-1,64
|22,70
|Sanifoam Sünger
|8,17
|-2,74
|63,40
|Sanko Pazarlama
|8,07
|-0,37
|10,76
|Saray Matbaacılık
|5,15
|-0,58
|298,37
|Sarkuysan
|7,45
|6,89
|134,47
|Sasa Polyester
|17,34
|2,12
|124,32
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,41
|-2,08
|320,09
|Sekuro Plastik
|11,25
|-3,68
|109,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,57
|-0,10
|60,44
|Selçuk Gıda
|4,95
|-9,84
|359,30
|Senkron Güvenlik
|3,70
|3,93
|35,53
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|-1,01
|827,67
|Servet GMYO
|41,10
|1,53
|383,53
|Seyitler Kimya
|12,05
|-1,63
|77,47
|Silverline Endüstri
|4,61
|0,66
|113,43
|Sinpaş GMYO
|2,38
|-0,42
|105,17
|Smartiks Yazılım
|8,88
|-2,52
|-9,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,50
|10,00
|614,99
|Söktaş
|4,80
|3,45
|182,27
|Sönmez Filament
|19,01
|1,12
|289,55
|Sönmez Pamuklu
|16,85
|-5,28
|242,48
|Sumaş Suni Tahta
|37,00
|-7,50
|277,05
|Şeker Fin. Kir.
|4,45
|-1,77
|-6,90
|Şekerbank
|1,77
|2,91
|35,11
|Şişe Cam
|6,74
|-2,32
|32,41
|Şok Marketler
|12,26
|0,41
|13,94
|T. Halk Bankası
|5,05
|-1,17
|-14,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|54,25
|10,00
|24,43
|T.S.K.B.
|1,14
|0,88
|-5,79
|T.Tuborg
|19,27
|3,16
|61,93
|Taç Tarım Ürünleri
|12,21
|-9,96
|291,35
|Tat Gıda
|12,31
|-2,53
|102,34
|TAV Havalimanları
|15,36
|-1,16
|-43,46
|Taze Kuru Gıda
|401,20
|-9,98
|5441,44
|Tek-Art Turizm
|1,82
|2,25
|44,44
|Tekfen Holding
|15,04
|-0,40
|-16,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,91
|-1,87
|112,14
|Temapol Polimer Plastik
|10,87
|0,74
|108,24
|TGS Dış Ticaret
|9,09
|-0,76
|94,65
|Tofaş Oto. Fab.
|27,26
|2,48
|16,98
|Torunlar GMYO
|4,34
|1,88
|57,82
|Trabzon Liman
|38,20
|9,58
|264,72
|Trabzonspor Sportif
|4,81
|-2,43
|123,72
|Trend GMYO
|6,75
|-2,88
|206,82
|TSKB GMYO
|3,44
|9,90
|260,21
|Tuğçelik
|7,51
|-8,19
|90,13
|Tukaş
|12,61
|5,61
|2,11
|Turcas Petrol
|4,80
|-6,07
|79,78
|Turkcell
|16,34
|-0,97
|18,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,45
|9,99
|78,63
|Tüpraş
|80,20
|-1,23
|-36,75
|Türk Hava Yolları
|10,60
|-1,58
|-26,69
|Türk Prysmian Kablo
|14,71
|-7,54
|470,04
|Türk Telekom
|7,45
|-0,53
|3,25
|Türk Traktör
|110,70
|1,10
|109,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|107,50
|6,44
|155,95
|Türkiye Sigorta
|6,18
|0,49
|183,77
|Ufuk Yatırım
|14,30
|-7,32
|454,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,94
|-2,00
|215,50
|Ulusoy Elektrik
|52,75
|0,00
|98,31
|Ulusoy Un Sanayi
|10,84
|2,75
|183,77
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,29
|4,09
|88,72
|Utopya Turizm
|21,78
|0,09
|342,68
|Uzertaş Boya
|49,90
|9,96
|2147,75
|Ülker Bisküvi
|23,98
|-2,12
|7,25
|Vakıf Fin. Kir.
|4,15
|-1,19
|95,99
|Vakıf GMYO
|4,14
|5,08
|139,17
|Vakıf Yat. Ort.
|8,49
|4,94
|366,19
|Vakıflar Bankası
|4,08
|-1,21
|-25,95
|Vakko Tekstil
|6,15
|-2,84
|35,46
|Vanet Gıda
|14,78
|9,97
|933,57
|Verusa Holding
|42,20
|0,86
|127,49
|Verusaturk Girisim
|8,86
|-0,34
|68,48
|Vestel
|18,08
|0,95
|43,26
|Vestel Beyaz Eşya
|32,06
|1,01
|51,96
|Viking Kağıt
|7,39
|-0,94
|295,19
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,83
|-1,02
|99,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|-0,92
|-12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|75,65
|-9,99
|1109,23
|Yataş
|9,45
|-0,11
|28,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,23
|-2,31
|162,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,10
|-0,91
|9,43
|Yeşil GMYO
|1,07
|-1,83
|67,19
|Yeşil Yapı
|1,20
|0,00
|81,82
|Yeşil Yatırım Holding
|29,30
|-2,33
|160,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,00
|-5,72
|375,38
|Yonga Mobilya
|33,06
|-6,87
|258,08
|Yükselen Çelik
|7,03
|0,29
|129,36
|Yünsa
|14,25
|-0,90
|41,54
|Zorlu Enerji
|2,79
|-3,12
|71,17
(Son)
- Kaynak: AA
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