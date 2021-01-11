Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 39.998,90 0,00 -1,24 İş Bankası (C) 7,20 -2,44 2,86 İş Bankası (Kur.) 381.999,00 8,83 0,53 İş Fin.Kir. 3,87 -2,52 0,26 İş Girişim 19,22 -1,54 1,42 İş GMYO 2,52 -2,33 -0,79 İş Y. Men. Değ. 17,64 -1,40 -0,11 İş Yat. Ort. 3,56 -1,66 1,14 İşbir Holding 4.100,00 6,89 49,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,22 5,17 7,02 İttifak Holding 2,30 2,22 3,14 İz Hayvancılık Tarım 19,00 7,22 5,56 İzmir Demir Çelik 11,15 3,72 3,53 İzmir Fırça 6,10 9,91 9,71 Jantsa Jant Sanayi 455,20 -3,15 37,23 Kafein Yazılım 21,34 -0,65 -0,19 Kaplamin 40,00 3,04 18,34 Kardemir (A) 6,10 -1,29 2,52 Kardemir (B) 5,65 -0,53 7,21 Kardemir (D) 6,24 1,46 7,96 Karel Elektronik 23,90 -1,57 3,64 Karsan Otomotiv 3,70 3,06 13,85 Karsu Tekstil 7,95 -1,97 -7,02 Kartonsan 88,10 -1,01 -7,80 Katmerciler Ekipman 3,22 -2,13 4,55 Kent Gıda 343,50 0,03 -3,40 Kerevitaş Gıda 6,69 -2,48 1,67 Kervan Gıda 14,69 1,73 11,12 Kervansaray Yat. Holding 1,29 -9,79 2,38 Kiler GMYO 2,53 -0,39 0,80 Klimasan Klima 17,90 3,17 5,48 Koç Holding 21,80 1,30 3,22 Konfrut Gıda 16,92 0,18 0,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 30,90 -1,90 30,49 Konya Çimento 1.324,40 10,00 17,20 Kordsa Teknik Tekstil 15,81 0,57 1,67 Koza Altın 120,10 0,92 24,20 Koza Madencilik 17,32 5,74 11,81 Körfez GMYO 6,06 -0,16 4,48 Kristal Kola 3,54 -3,28 -9,69 Kron Telekomünikasyon 40,78 -4,27 10,69 Kuştur Kuşadası Turizm 154,60 -6,76 -1,72 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,50 1,63 8,70 Kütahya Porselen 62,40 9,96 23,69 Lider Faktoring 3,31 -0,60 -2,93 Link Bilgisayar 30,80 -3,45 -3,37 Logo Yazılım 130,00 -2,33 3,59 Lokman Hekim Sağlık 12,67 -1,25 17,84 Lüks Kadife 38,90 9,95 34,60 Makina Takım 3,09 -2,22 -9,38 Marka Yatırım Holding 6,39 -0,62 -0,62 Marmaris Altınyunus 144,70 9,95 30,24 Marshall 316,00 -6,92 3,03 Martı GMYO 3,14 5,72 14,18 Martı Otel 2,20 -0,45 3,29 Mavi Giyim 53,85 -1,46 3,16 Mazhar Zorlu Holding 33,76 -9,97 7,24 Mega Polietilen 8,13 -1,22 6,14 Menderes Tekstil 3,10 -0,96 0,32 Merit Turizm 91,20 -5,93 8,96 Merko Gıda 8,55 -2,84 -1,04 Metemtur Otelcilik 22,18 -3,57 0,36 Metro Holding 2,13 -0,47 2,40 Metro Petrol ve Tesisleri 3,23 4,53 11,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,40 -0,83 3,00 Migros Ticaret 44,20 -0,67 3,27 Milpa 5,42 9,94 17,83 Mistral GMYO 5,46 -0,73 15,92 MLP Sağlık 21,92 -1,70 10,32 MMC San. ve Tic. Yat. 4,62 -2,74 0,43 Mondi Tire Kutsan 8,07 0,37 6,18 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,50 6,59 5,22 Net Holding 3,37 -1,17 -1,75 Netaş Telekom. 28,76 -2,51 2,42 Niğbaş Niğde Beton 44,40 -1,16 -14,62 Nuh Çimento 49,20 -1,48 -0,08 Nurol GMYO 7,56 0,80 3,70 Odaş Elektrik 3,92 -1,26 0,51 Olmuksan-IP 8,90 -4,71 -24,89 Orge Enerji Elektrik 7,46 -1,45 1,08 Orma Orman Mahsulleri 19,40 0,41 31,79 Osmanlı Menkul 32,46 3,71 4,71 Ostim Endüstriyel Yat 4,15 -3,26 1,72 Otokar 397,00 -5,70 24,69 Oyak Çimento 8,85 -2,32 0,80 Oyak Yat. Ort. 8,25 0,24 18,71 Oylum Sınai Yatırımlar 4,87 0,00 3,40 Özak GMYO 4,99 -1,58 -2,16 Özbal Çelik Boru 6,40 -1,39 -2,29 Özderici GMYO 2,68 5,51 20,72 Özerden Plastik 8,40 -1,41 -6,67 Pamukova Elektrik 21,24 -10,00 -0,38 Panora GMYO 6,50 2,04 5,01 Papilon Savunma 22,64 1,80 -0,53 Park Elek.Madencilik 5,28 -1,68 -1,68 Parsan 25,84 0,16 6,34 Pegasus 71,10 -2,27 -4,69 Peker GMYO 2,56 -3,40 -1,92 Penguen Gıda 5,55 2,02 9,90 Pera GMYO 2,29 -0,43 4,09 Pergamon Dış Ticaret 25,82 -0,62 31,00 Petkim 5,23 -0,57 5,02 Petrokent Turizm 889,00 -1,44 -1,92 Pınar Et ve Un 22,84 -0,35 -1,89 Pınar Su 8,01 0,50 7,81 Pınar Süt 22,72 -0,61 -1,56 Plastikkart 16,96 -1,97 17,37 Polisan Holding 3,95 -0,50 2,33 Politeknik Metal 420,00 0,02 2,94 Prizma Press Matbaacılık 5,53 0,55 0,91 QNB Finans Fin. Kir. 122,90 0,00 -1,92 QNB Finansbank 68,50 0,00 -2,63 Ral Yatırım Holding 4,44 -2,42 0,00 Ray Sigorta 14,58 -1,82 -5,63 Reysaş GMYO 5,32 -0,93 -2,39 Reysaş Lojistik 8,58 -3,05 -7,14 Rhea Girişim 3,58 -1,92 -3,76 Rodrigo Tekstil 15,81 9,94 15,32 Royal Halı 3,28 -0,91 -4,65 RTA Laboratuvarları 30,28 -0,07 0,00 Sabancı Holding 11,74 0,43 2,44 Safkar Ege Soğutmacılık 10,12 0,60 -6,99 Sanel Mühendislik 3,53 -0,84 3,22 Sanifoam Sünger 15,02 -7,91 10,44 Sanko Pazarlama 9,14 0,77 -2,66 Saray Matbaacılık 9,59 -0,10 9,35 Sarkuysan 9,09 0,11 2,83 Sasa Polyester 23,64 3,23 16,91 Say Yenilenebilir Enerji 8,29 -3,04 -2,59 Sekuro Plastik 16,66 -2,00 19,34 Selçuk Ecza Deposu 13,82 3,13 1,25 Selçuk Gıda 5,10 0,00 2,41 Senkron Güvenlik 25,48 -9,96 -2,97 Serve Film Prodüksiyon 15,79 5,27 -1,31 Servet GMYO 105,30 6,04 34,31 Seyitler Kimya 29,00 0,90 15,58 Silverline Endüstri 9,39 9,95 9,19 Sinpaş GMYO 5,02 6,13 20,10 Smartiks Yazılım 8,61 -1,60 -2,82 Sodaş Sodyum Sanayii 27,76 0,00 4,07 Söktaş 4,91 -2,00 -3,54 Sönmez Filament 72,80 -0,14 3,70 Sönmez Pamuklu 28,70 -5,90 19,58 Sumaş Suni Tahta 76,45 10,00 49,17 Şeker Fin. Kir. 7,04 3,23 10,00 Şekerbank 1,63 1,24 7,95 Şişe Cam 7,30 -1,62 -0,14 Şok Marketler 14,20 1,43 12,52 T. Halk Bankası 5,71 -1,38 2,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,44 -0,14 -8,44 T.S.K.B. 1,81 -1,63 1,69 T.Tuborg 18,20 3,12 0,72 Taç Tarım Ürünleri 12,62 9,93 19,85 Tat Gıda 11,14 -1,50 -6,07 TAV Havalimanları 21,28 -0,09 -0,09 Taze Kuru Gıda 247,50 10,00 14,42 Tek-Art Turizm 2,27 -2,58 12,38 Tekfen Holding 18,60 2,20 13,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,16 1,94 10,80 Temapol Polimer Plastik 11,25 -1,40 -2,17 TGS Dış Ticaret 19,73 1,96 55,23 Tofaş Oto. Fab. 37,88 5,69 11,67 Torunlar GMYO 3,96 -2,22 1,54 Trabzon Liman 41,18 9,99 28,21 Trabzonspor Sportif 2,66 0,38 9,02 Trend GMYO 10,77 -6,99 -14,32 TSKB GMYO 5,00 -6,72 -13,04 Tuğçelik 7,87 -0,38 -2,60 Tukaş 9,60 -1,23 -0,93 Turcas Petrol 5,03 1,00 3,71 Turkcell 16,78 -0,42 4,22 Tümosan Motor ve Traktör 16,04 9,94 14,00 Tüpraş 110,10 -1,87 1,94 Türk Hava Yolları 12,70 -0,94 -1,63 Türk Prysmian Kablo 13,50 6,30 11,57 Türk Telekom 8,68 -1,36 1,64 Türk Traktör 183,50 -0,27 0,44 Türker Proje Gayrimenkul 146,30 10,00 29,58 Türkiye Sigorta 7,18 0,28 8,79 Ufuk Yatırım 13,82 2,37 3,13 Ulaşlar Turizm Yat. 4,09 -1,45 -3,54 Ulusoy Elektrik 51,05 0,49 -0,58 Ulusoy Un Sanayi 12,01 -1,40 4,43 Umpaş Holding 3,66 9,91 40,23 Uşak Seramik 2,41 -1,63 2,99 Utopya Turizm 42,16 -3,74 8,66 Uzertaş Boya 80,05 9,96 41,43 Ülker Bisküvi 23,40 1,74 1,12 Vakıf Fin. Kir. 4,88 9,91 14,55 Vakıf GMYO 3,75 0,81 3,59 Vakıf Yat. Ort. 7,55 0,53 2,58 Vakıflar Bankası 4,90 -1,41 4,03 Vakko Tekstil 6,52 -0,15 0,00 Vanet Gıda 7,22 1,69 -6,60 Verusa Holding 48,60 6,86 7,76 Verusaturk Girisim 12,39 -3,05 -5,28 Vestel 21,86 0,00 3,80 Vestel Beyaz Eşya 40,20 -0,69 -1,66 Viking Kağıt 7,77 3,46 -13,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,77 5,07 7,19 Yapı ve Kredi Bank. 3,24 -2,41 5,19 Yaprak Süt ve Besi Çift. 88,55 10,00 22,31 Yataş 15,40 7,39 6,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,45 -2,63 1,14 Yeni Gimat GMYO 12,93 0,31 4,02 Yeşil GMYO 1,67 -9,73 21,01 Yeşil Yapı 2,24 -9,68 21,74 Yeşil Yatırım Holding 166,90 9,95 75,04 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.841,10 10,00 7,95 Yonga Mobilya 29,00 -1,02 -3,33 Yükselen Çelik 8,25 1,10 9,27 Yünsa 14,57 -1,22 -0,61 Zorlu Enerji 2,95 1,37 6,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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