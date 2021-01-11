Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

11.01.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.998,900,00-1,24
İş Bankası (C)7,20-2,442,86
İş Bankası (Kur.)381.999,008,830,53
İş Fin.Kir.3,87-2,520,26
İş Girişim19,22-1,541,42
İş GMYO2,52-2,33-0,79
İş Y. Men. Değ.17,64-1,40-0,11
İş Yat. Ort.3,56-1,661,14
İşbir Holding4.100,006,8949,64
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,225,177,02
İttifak Holding2,302,223,14
İz Hayvancılık Tarım19,007,225,56
İzmir Demir Çelik11,153,723,53
İzmir Fırça6,109,919,71
Jantsa Jant Sanayi455,20-3,1537,23
Kafein Yazılım21,34-0,65-0,19
Kaplamin40,003,0418,34
Kardemir (A)6,10-1,292,52
Kardemir (B)5,65-0,537,21
Kardemir (D)6,241,467,96
Karel Elektronik23,90-1,573,64
Karsan Otomotiv3,703,0613,85
Karsu Tekstil7,95-1,97-7,02
Kartonsan88,10-1,01-7,80
Katmerciler Ekipman3,22-2,134,55
Kent Gıda343,500,03-3,40
Kerevitaş Gıda6,69-2,481,67
Kervan Gıda14,691,7311,12
Kervansaray Yat. Holding1,29-9,792,38
Kiler GMYO2,53-0,390,80
Klimasan Klima17,903,175,48
Koç Holding21,801,303,22
Konfrut Gıda16,920,180,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji30,90-1,9030,49
Konya Çimento1.324,4010,0017,20
Kordsa Teknik Tekstil15,810,571,67
Koza Altın120,100,9224,20
Koza Madencilik17,325,7411,81
Körfez GMYO6,06-0,164,48
Kristal Kola3,54-3,28-9,69
Kron Telekomünikasyon40,78-4,2710,69
Kuştur Kuşadası Turizm154,60-6,76-1,72
Kuyumcukent Gayrimenkul2,501,638,70
Kütahya Porselen62,409,9623,69
Lider Faktoring3,31-0,60-2,93
Link Bilgisayar30,80-3,45-3,37
Logo Yazılım130,00-2,333,59
Lokman Hekim Sağlık12,67-1,2517,84
Lüks Kadife38,909,9534,60
Makina Takım3,09-2,22-9,38
Marka Yatırım Holding6,39-0,62-0,62
Marmaris Altınyunus144,709,9530,24
Marshall316,00-6,923,03
Martı GMYO3,145,7214,18
Martı Otel2,20-0,453,29
Mavi Giyim53,85-1,463,16
Mazhar Zorlu Holding33,76-9,977,24
Mega Polietilen8,13-1,226,14
Menderes Tekstil3,10-0,960,32
Merit Turizm91,20-5,938,96
Merko Gıda8,55-2,84-1,04
Metemtur Otelcilik22,18-3,570,36
Metro Holding2,13-0,472,40
Metro Petrol ve Tesisleri3,234,5311,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,40-0,833,00
Migros Ticaret44,20-0,673,27
Milpa5,429,9417,83
Mistral GMYO5,46-0,7315,92
MLP Sağlık21,92-1,7010,32
MMC San. ve Tic. Yat.4,62-2,740,43
Mondi Tire Kutsan8,070,376,18
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,506,595,22
Net Holding3,37-1,17-1,75
Netaş Telekom.28,76-2,512,42
Niğbaş Niğde Beton44,40-1,16-14,62
Nuh Çimento49,20-1,48-0,08
Nurol GMYO7,560,803,70
Odaş Elektrik3,92-1,260,51
Olmuksan-IP8,90-4,71-24,89
Orge Enerji Elektrik7,46-1,451,08
Orma Orman Mahsulleri19,400,4131,79
Osmanlı Menkul32,463,714,71
Ostim Endüstriyel Yat4,15-3,261,72
Otokar397,00-5,7024,69
Oyak Çimento8,85-2,320,80
Oyak Yat. Ort.8,250,2418,71
Oylum Sınai Yatırımlar4,870,003,40
Özak GMYO4,99-1,58-2,16
Özbal Çelik Boru6,40-1,39-2,29
Özderici GMYO2,685,5120,72
Özerden Plastik8,40-1,41-6,67
Pamukova Elektrik21,24-10,00-0,38
Panora GMYO6,502,045,01
Papilon Savunma22,641,80-0,53
Park Elek.Madencilik5,28-1,68-1,68
Parsan25,840,166,34
Pegasus71,10-2,27-4,69
Peker GMYO2,56-3,40-1,92
Penguen Gıda5,552,029,90
Pera GMYO2,29-0,434,09
Pergamon Dış Ticaret25,82-0,6231,00
Petkim5,23-0,575,02
Petrokent Turizm889,00-1,44-1,92
Pınar Et ve Un22,84-0,35-1,89
Pınar Su8,010,507,81
Pınar Süt22,72-0,61-1,56
Plastikkart16,96-1,9717,37
Polisan Holding3,95-0,502,33
Politeknik Metal420,000,022,94
Prizma Press Matbaacılık5,530,550,91
QNB Finans Fin. Kir.122,900,00-1,92
QNB Finansbank68,500,00-2,63
Ral Yatırım Holding4,44-2,420,00
Ray Sigorta14,58-1,82-5,63
Reysaş GMYO5,32-0,93-2,39
Reysaş Lojistik8,58-3,05-7,14
Rhea Girişim3,58-1,92-3,76
Rodrigo Tekstil15,819,9415,32
Royal Halı3,28-0,91-4,65
RTA Laboratuvarları30,28-0,070,00
Sabancı Holding11,740,432,44
Safkar Ege Soğutmacılık10,120,60-6,99
Sanel Mühendislik3,53-0,843,22
Sanifoam Sünger15,02-7,9110,44
Sanko Pazarlama9,140,77-2,66
Saray Matbaacılık9,59-0,109,35
Sarkuysan9,090,112,83
Sasa Polyester23,643,2316,91
Say Yenilenebilir Enerji8,29-3,04-2,59
Sekuro Plastik16,66-2,0019,34
Selçuk Ecza Deposu13,823,131,25
Selçuk Gıda5,100,002,41
Senkron Güvenlik25,48-9,96-2,97
Serve Film Prodüksiyon15,795,27-1,31
Servet GMYO105,306,0434,31
Seyitler Kimya29,000,9015,58
Silverline Endüstri9,399,959,19
Sinpaş GMYO5,026,1320,10
Smartiks Yazılım8,61-1,60-2,82
Sodaş Sodyum Sanayii27,760,004,07
Söktaş4,91-2,00-3,54
Sönmez Filament72,80-0,143,70
Sönmez Pamuklu28,70-5,9019,58
Sumaş Suni Tahta76,4510,0049,17
Şeker Fin. Kir.7,043,2310,00
Şekerbank1,631,247,95
Şişe Cam7,30-1,62-0,14
Şok Marketler14,201,4312,52
T. Halk Bankası5,71-1,382,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,44-0,14-8,44
T.S.K.B.1,81-1,631,69
T.Tuborg18,203,120,72
Taç Tarım Ürünleri12,629,9319,85
Tat Gıda11,14-1,50-6,07
TAV Havalimanları21,28-0,09-0,09
Taze Kuru Gıda247,5010,0014,42
Tek-Art Turizm2,27-2,5812,38
Tekfen Holding18,602,2013,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,161,9410,80
Temapol Polimer Plastik11,25-1,40-2,17
TGS Dış Ticaret19,731,9655,23
Tofaş Oto. Fab.37,885,6911,67
Torunlar GMYO3,96-2,221,54
Trabzon Liman41,189,9928,21
Trabzonspor Sportif2,660,389,02
Trend GMYO10,77-6,99-14,32
TSKB GMYO5,00-6,72-13,04
Tuğçelik7,87-0,38-2,60
Tukaş9,60-1,23-0,93
Turcas Petrol5,031,003,71
Turkcell16,78-0,424,22
Tümosan Motor ve Traktör16,049,9414,00
Tüpraş110,10-1,871,94
Türk Hava Yolları12,70-0,94-1,63
Türk Prysmian Kablo13,506,3011,57
Türk Telekom8,68-1,361,64
Türk Traktör183,50-0,270,44
Türker Proje Gayrimenkul146,3010,0029,58
Türkiye Sigorta7,180,288,79
Ufuk Yatırım13,822,373,13
Ulaşlar Turizm Yat.4,09-1,45-3,54
Ulusoy Elektrik51,050,49-0,58
Ulusoy Un Sanayi12,01-1,404,43
Umpaş Holding3,669,9140,23
Uşak Seramik2,41-1,632,99
Utopya Turizm42,16-3,748,66
Uzertaş Boya80,059,9641,43
Ülker Bisküvi23,401,741,12
Vakıf Fin. Kir.4,889,9114,55
Vakıf GMYO3,750,813,59
Vakıf Yat. Ort.7,550,532,58
Vakıflar Bankası4,90-1,414,03
Vakko Tekstil6,52-0,150,00
Vanet Gıda7,221,69-6,60
Verusa Holding48,606,867,76
Verusaturk Girisim12,39-3,05-5,28
Vestel21,860,003,80
Vestel Beyaz Eşya40,20-0,69-1,66
Viking Kağıt7,773,46-13,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,775,077,19
Yapı ve Kredi Bank.3,24-2,415,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.88,5510,0022,31
Yataş15,407,396,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,45-2,631,14
Yeni Gimat GMYO12,930,314,02
Yeşil GMYO1,67-9,7321,01
Yeşil Yapı2,24-9,6821,74
Yeşil Yatırım Holding166,909,9575,04
Yibitaş İnşaat Malzeme16.841,1010,007,95
Yonga Mobilya29,00-1,02-3,33
Yükselen Çelik8,251,109,27
Yünsa14,57-1,22-0,61
Zorlu Enerji2,951,376,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu
Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz         
18:40
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti         
17:53
Survivor'da Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası         
17:45
Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım         
17:10
Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı         
16:52
WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil         
16:29
Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı         
16:09
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı         
15:37
Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun         
15:28
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 18:49:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei