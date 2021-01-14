Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

14.01.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)38.900,00-1,53-3,95
İş Bankası (C)7,07-0,281,00
İş Bankası (Kur.)381.999,00

0,53
İş Fin.Kir.3,85-0,52-0,26
İş Girişim19,180,261,21
İş GMYO2,521,61-0,79
İş Y. Men. Değ.17,500,81-0,91
İş Yat. Ort.3,54-0,560,57
İşbir Holding4.454,909,7562,59
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-1,682,63
İttifak Holding2,21-1,34-0,90
İz Hayvancılık Tarım18,990,695,50
İzmir Demir Çelik10,70-0,37-0,65
İzmir Fırça6,09-3,039,53
Jantsa Jant Sanayi564,506,4170,18
Kafein Yazılım20,60-1,44-3,65
Kaplamin36,005,266,51
Kardemir (A)6,300,325,88
Kardemir (B)5,97-0,5013,28
Kardemir (D)6,410,7910,90
Karel Elektronik24,641,486,85
Karsan Otomotiv3,862,6618,77
Karsu Tekstil9,089,276,20
Kartonsan92,10-4,06-3,61
Katmerciler Ekipman3,240,005,19
Kent Gıda362,006,661,80
Kerevitaş Gıda6,58-1,050,00
Kervan Gıda15,830,7019,74
Kervansaray Yat. Holding1,250,00-0,79
Kiler GMYO2,52-0,790,40
Klimasan Klima18,50-6,999,02
Koç Holding22,120,554,73
Konfrut Gıda17,503,063,55
Kontrolmatik Teknoloji Enerji29,04-3,2022,64
Konya Çimento1.421,8010,0025,82
Kordsa Teknik Tekstil18,053,0816,08
Koza Altın110,50-3,2414,27
Koza Madencilik16,27-1,575,04
Körfez GMYO5,98-1,163,10
Kristal Kola3,47-4,14-11,48
Kron Telekomünikasyon47,205,3628,12
Kuştur Kuşadası Turizm189,309,9920,34
Kuyumcukent Gayrimenkul2,41-3,984,78
Kütahya Porselen55,60-9,9610,21
Lider Faktoring3,27-2,10-4,11
Link Bilgisayar29,90-3,17-6,20
Logo Yazılım137,000,669,16
Lokman Hekim Sağlık13,736,7727,69
Lüks Kadife33,76-3,8216,82
Makina Takım3,07-1,92-9,97
Marka Yatırım Holding6,280,32-2,33
Marmaris Altınyunus172,209,9655,00
Marshall335,006,359,23
Martı GMYO3,050,6610,91
Martı Otel2,446,5514,55
Mavi Giyim53,50-0,652,49
Mazhar Zorlu Holding35,02-4,0511,25
Mega Polietilen8,360,369,14
Menderes Tekstil3,120,320,97
Merit Turizm108,309,9529,39
Merko Gıda8,65-1,590,12
Metemtur Otelcilik23,00-4,014,07
Metro Holding2,12-1,401,92
Metro Petrol ve Tesisleri3,03-0,984,84
Metro Yatırım Ortaklığı2,35-1,260,86
Migros Ticaret44,30-1,123,50
Milpa4,81-2,434,57
Mistral GMYO5,493,2016,56
MLP Sağlık22,60-0,5313,74
MMC San. ve Tic. Yat.4,71-3,482,39
Mondi Tire Kutsan7,52-3,22-1,05
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,06-2,223,98
Net Holding3,522,922,62
Netaş Telekom.27,84-2,66-0,85
Niğbaş Niğde Beton43,200,47-16,92
Nuh Çimento47,28-2,15-3,98
Nurol GMYO8,22-2,3812,76
Odaş Elektrik3,82-3,29-2,05
Olmuksan-IP8,22-0,60-30,63
Orge Enerji Elektrik7,682,134,07
Orma Orman Mahsulleri20,469,9438,99
Osmanlı Menkul31,42-2,061,35
Ostim Endüstriyel Yat4,03-0,98-1,23
Otokar410,90-6,1929,05
Oyak Çimento8,62-2,93-1,82
Oyak Yat. Ort.9,66-1,4338,99
Oylum Sınai Yatırımlar4,88-4,873,61
Özak GMYO5,040,00-1,18
Özbal Çelik Boru6,42-4,32-1,98
Özderici GMYO2,37-4,446,76
Özerden Plastik8,60-1,04-4,44
Pamukova Elektrik20,502,50-3,85
Panora GMYO6,28-1,101,45
Papilon Savunma21,82-3,19-4,13
Park Elek.Madencilik5,30-1,67-1,30
Parsan24,94-2,812,63
Pegasus78,856,125,70
Peker GMYO2,46-1,99-5,75
Penguen Gıda5,22-2,433,37
Pera GMYO2,24-3,861,82
Pergamon Dış Ticaret33,025,7067,53
Petkim5,08-1,932,01
Petrokent Turizm979,0010,008,01
Pınar Et ve Un23,702,511,80
Pınar Su9,249,6124,36
Pınar Süt24,665,206,85
Plastikkart17,020,4117,79
Polisan Holding3,92-1,511,55
Politeknik Metal437,409,987,21
Prizma Press Matbaacılık5,65-1,223,10
QNB Finans Fin. Kir.118,801,11-5,19
QNB Finansbank67,70-0,15-3,77
Ral Yatırım Holding4,47-2,190,68
Ray Sigorta16,924,199,51
Reysaş GMYO5,482,240,55
Reysaş Lojistik8,52-0,35-7,79
Rhea Girişim3,65-4,95-1,88
Rodrigo Tekstil14,99-4,289,34
Royal Halı3,261,87-5,23
RTA Laboratuvarları29,16-2,54-3,70
Sabancı Holding11,51-1,290,44
Safkar Ege Soğutmacılık11,41-6,784,87
Sanel Mühendislik3,54-0,843,51
Sanifoam Sünger16,803,0723,53
Sanko Pazarlama8,91-2,52-5,11
Saray Matbaacılık9,700,1010,60
Sarkuysan9,36-4,685,88
Sasa Polyester23,24-0,9414,94
Say Yenilenebilir Enerji8,561,540,59
Sekuro Plastik15,90-3,0513,90
Selçuk Ecza Deposu13,06-2,54-4,32
Selçuk Gıda5,250,775,42
Senkron Güvenlik24,34-9,99-7,31
Serve Film Prodüksiyon14,88-0,80-7,00
Servet GMYO107,500,4737,12
Seyitler Kimya31,423,0225,22
Silverline Endüstri10,04-4,6516,74
Sinpaş GMYO5,261,9425,84
Smartiks Yazılım8,72-0,11-1,58
Sodaş Sodyum Sanayii32,009,9719,97
Söktaş4,76-1,45-6,48
Sönmez Filament77,452,1110,33
Sönmez Pamuklu28,52-2,4618,83
Sumaş Suni Tahta76,05-9,9548,39
Şeker Fin. Kir.6,62-2,653,44
Şekerbank1,642,508,61
Şişe Cam7,73-3,135,75
Şok Marketler13,87-1,639,90
T. Halk Bankası5,700,182,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,20-2,51-12,43
T.S.K.B.1,87-1,585,06
T.Tuborg17,81-2,09-1,44
Taç Tarım Ürünleri14,09-0,4233,81
Tat Gıda11,21-1,15-5,48
TAV Havalimanları22,742,526,76
Taze Kuru Gıda302,5010,0039,85
Tek-Art Turizm2,22-2,209,90
Tekfen Holding18,68-1,0613,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,74-2,217,51
Temapol Polimer Plastik12,08-3,215,04
TGS Dış Ticaret25,406,4599,84
Tofaş Oto. Fab.37,82-0,4711,50
Torunlar GMYO4,152,226,41
Trabzon Liman35,52-5,0810,59
Trabzonspor Sportif2,590,396,15
Trend GMYO9,871,54-21,48
TSKB GMYO5,13-2,29-10,78
Tuğçelik7,74-1,65-4,21
Tukaş9,51-1,04-1,86
Turcas Petrol4,85-2,020,00
Turkcell16,85-1,754,66
Tümosan Motor ve Traktör15,800,6412,30
Tüpraş110,001,291,85
Türk Hava Yolları13,26-0,152,71
Türk Prysmian Kablo12,90-1,536,61
Türk Telekom8,65-1,481,29
Türk Traktör183,00-3,680,16
Türker Proje Gayrimenkul141,60-2,3425,42
Türkiye Sigorta6,91-1,144,70
Ufuk Yatırım14,252,676,34
Ulaşlar Turizm Yat.4,293,371,18
Ulusoy Elektrik49,80-0,08-3,02
Ulusoy Un Sanayi12,02-1,154,52
Umpaş Holding3,11-9,8619,16
Uşak Seramik2,34-1,680,00
Utopya Turizm44,18-1,8213,87
Uzertaş Boya86,75-9,9653,27
Ülker Bisküvi23,38-1,521,04
Vakıf Fin. Kir.4,56-0,657,04
Vakıf GMYO3,65-1,080,83
Vakıf Yat. Ort.7,54-0,922,45
Vakıflar Bankası4,86-0,823,18
Vakko Tekstil6,28-1,72-3,68
Vanet Gıda7,680,39-0,65
Verusa Holding47,800,345,99
Verusaturk Girisim14,379,959,86
Vestel25,163,9719,47
Vestel Beyaz Eşya40,54-2,31-0,83
Viking Kağıt8,19-7,25-9,00
Yapı Kredi Koray GMYO4,71-0,635,84
Yapı ve Kredi Bank.3,22-0,924,55
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,809,9962,71
Yataş15,27-0,205,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,19-2,10-4,77
Yeni Gimat GMYO12,76-0,622,65
Yeşil GMYO1,647,8918,84
Yeşil Yapı2,224,7220,65
Yeşil Yatırım Holding167,509,9875,67
Yibitaş İnşaat Malzeme16.001,60-1,832,57
Yonga Mobilya34,649,9715,47
Yükselen Çelik5,15-4,81-1,56
Yünsa15,000,542,32
Zorlu Enerji3,00-1,648,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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