Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

14.04.2021 19:11
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.297,802,07-2,97
İş Bankası (C)5,023,72-26,10
İş Bankası (Kur.)328.050,00-10,00-13,67
İş Fin.Kir.3,165,33-18,13
İş Girişim17,59-1,24-7,18
İş GMYO1,969,50-22,83
İş Y. Men. Değ.15,593,31-6,07
İş Yat. Ort.2,989,96-11,39
İşbir Holding7.849,801,29186,49
Işık Plastik36,681,38

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,119,90-2,63
İttifak Holding2,609,7016,59
İz Hayvancılık Tarım17,313,10-3,83
İzmir Demir Çelik2,586,17-22,04
İzmir Fırça8,11-2,5245,86
Jantsa Jant Sanayi785,10-0,18138,26
Kafein Yazılım27,502,0028,62
Kaplamin26,365,19-22,01
Kardemir (A)6,231,804,71
Kardemir (B)6,291,4519,35
Kardemir (D)7,400,4128,03
Karel Elektronik27,362,9318,65
Karsan Otomotiv3,760,5315,69
Karsu Tekstil16,25-2,6490,06
Kartonsan63,756,87-32,66
Katmerciler Ekipman3,989,0429,22
Kent Gıda341,50-5,61-3,97
Kerevitaş Gıda5,70-1,21-13,37
Kervan Gıda17,850,7935,02
Kervansaray Yat. Holding0,653,17-48,41
Kiler GMYO2,045,70-18,73
Klimasan Klima23,462,1838,24
Koç Holding18,613,82-9,01
Konfrut Gıda18,50-0,489,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,101,28200,25
Konya Çimento1.014,004,51-10,27
Kordsa Teknik Tekstil23,466,2550,87
Koza Altın117,404,2621,41
Koza Madencilik14,613,47-5,68
Körfez GMYO5,643,11-2,76
Kristal Kola2,611,16-33,42
Kron Telekomünikasyon60,15-5,0563,27
Kuştur Kuşadası Turizm261,509,9766,24
Kuyumcukent Gayrimenkul2,25-5,06-2,17
Kütahya Porselen56,701,5212,39
Lider Faktoring3,117,24-8,80
Link Bilgisayar40,386,2626,68
Logo Yazılım162,100,8729,16
Lokman Hekim Sağlık16,674,7155,04
Lüks Kadife72,359,79150,35
Makina Takım3,686,057,92
Marka Yatırım Holding5,280,00-17,88
Marmaris Altınyunus202,204,8882,00
Marshall269,00-2,18-12,29
Martı GMYO2,083,48-24,36
Martı Otel2,029,78-5,16
Matriks Bilgi Dağıtım54,509,97

Mavi Giyim43,262,08-17,13
Mazhar Zorlu Holding34,945,9410,99
Mega Polietilen7,203,45-6,01
Menderes Tekstil2,735,00-11,65
Merit Turizm205,004,01144,92
Merko Gıda7,210,56-16,55
Metemtur Otelcilik25,002,6313,12
Metro Holding2,012,55-3,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,353,52-18,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,001,01-14,16
Migros Ticaret37,820,11-11,64
Milpa4,723,742,61
Mistral GMYO4,910,004,25
MLP Sağlık22,043,9610,92
MMC San. ve Tic. Yat.5,00-2,918,70
Mondi Tire Kutsan6,093,22-19,87
Naturel Enerji41,002,6515,04
Naturelgaz13,770,58

Net Holding5,102,6248,69
Netaş Telekom.26,103,08-7,05
Niğbaş Niğde Beton16,180,06-68,88
Nuh Çimento56,051,8216,70
Nurol GMYO15,503,68112,62
Odaş Elektrik3,654,29-6,41
Olmuksan-IP7,430,41-37,30
Orge Enerji Elektrik12,011,6162,74
Orma Orman Mahsulleri33,52-9,99127,72
Osmanlı Menkul32,421,574,78
Ostim Endüstriyel Yat2,661,53-3,41
Otokar354,00-0,9516,34
Oyak Çimento7,273,56-17,20
Oyak Yat. Ort.8,121,5016,83
Oylum Sınai Yatırımlar4,051,50-14,01
Özak GMYO4,955,32-2,94
Özbal Çelik Boru7,650,9216,79
Özderici GMYO1,843,95-17,12
Özerden Plastik8,239,88-8,56
Pamukova Elektrik34,90-2,8963,70
Panora GMYO7,244,4718,54
Papilon Savunma18,662,75-18,01
Park Elek.Madencilik5,422,460,93
Parsan31,643,8730,21
Pegasus69,100,14-7,37
Peker GMYO1,951,56-25,29
Penguen Gıda4,03-2,89-20,20
Pera GMYO1,663,11-5,24
Pergamon Dış Ticaret24,000,6730,94
Petkim6,150,4923,49
Petrokent Turizm2.372,001,85161,69
Pınar Et ve Un24,46-2,945,07
Pınar Su8,29-0,3611,57
Pınar Süt21,78-1,27-5,63
Plastikkart14,384,58-0,48
Polisan Holding3,125,41-18,85
Politeknik Metal319,200,22-21,33
Prizma Press Matbaacılık5,110,20-6,75
QNB Finans Fin. Kir.100,000,10-20,19
QNB Finansbank47,920,00-31,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,089,95

Ral Yatırım Holding3,711,92-16,44
Ray Sigorta12,906,52-16,50
Reysaş GMYO4,614,06-15,41
Reysaş Lojistik6,604,60-28,57
Rhea Girişim2,482,90-33,33
Rodrigo Tekstil19,50-1,3742,23
Royal Halı3,46-1,140,58
RTA Laboratuvarları26,52-9,55-12,42
Sabancı Holding8,462,30-23,27
Safkar Ege Soğutmacılık9,504,86-12,68
Sanel Mühendislik4,406,5428,65
Sanifoam Sünger17,40-3,3927,94
Sanko Pazarlama12,742,9935,68
Saray Matbaacılık6,44-9,93-26,57
Sarkuysan15,022,0469,91
Sasa Polyester46,549,97130,17
Say Yenilenebilir Enerji27,72-9,94225,73
Sekuro Plastik22,66-0,6162,32
Selçuk Ecza Deposu10,222,20-25,13
Selçuk Gıda4,03-1,71-19,08
Senkron Güvenlik38,002,7044,71
Serve Film Prodüksiyon16,90-0,595,62
Servet GMYO95,253,9821,49
Seyitler Kimya28,281,0012,71
Silverline Endüstri5,926,09-31,16
Sinpaş GMYO4,16-0,72-0,48
Smartiks Yazılım6,530,77-26,30
Sodaş Sodyum Sanayii32,300,0622,65
Söktaş4,512,27-11,39
Sönmez Filament32,82-9,98-53,25
Sönmez Pamuklu15,76-1,50-34,33
Sumaş Suni Tahta81,205,5958,44
Şeker Fin. Kir.8,372,0730,78
Şekerbank1,143,64-24,50
Şişe Cam7,352,370,55
Şok Marketler Ticaret13,04-1,883,33
T. Halk Bankası4,411,15-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,762,59-23,50
T.S.K.B.1,333,10-23,85
T.Tuborg18,062,91-0,06
Taç Tarım Ürünleri25,004,17137,42
Tat Gıda9,98-0,89-13,68
TAV Havalimanları19,780,76-7,14
Taze Kuru Gıda331,40-9,9953,21
Tek-Art Turizm1,623,85-19,80
Tekfen Holding15,352,20-6,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,122,36-5,16
Temapol Polimer Plastik15,689,9636,35
TGS Dış Ticaret14,663,9715,34
Tofaş Oto. Fab.31,041,110,42
Torunlar GMYO3,509,72-10,26
Trabzon Liman30,082,73-6,35
Trabzonspor Sportif1,96-0,51-19,67
Trend GMYO6,740,00-46,38
TSKB GMYO5,219,92-9,39
Tuğçelik7,443,05-7,92
Tukaş7,90-0,75-18,47
Turcas Petrol4,274,40-11,96
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.19,319,97

Turkcell14,911,43-7,39
Tümosan Motor ve Traktör22,244,8158,07
Tüpraş89,053,07-17,55
Türk Hava Yolları11,930,00-7,59
Türk İlaç Serum42,50-8,60

Türk Prysmian Kablo10,683,89-11,74
Türk Telekom6,612,48-20,51
Türk Traktör213,003,6525,02
Türker Proje Gayrimenkul143,20-3,6326,84
Türkiye Sigorta5,791,76-6,28
Ufuk Yatırım18,003,1534,33
Ulaşlar Turizm Yat.4,869,9514,62
Ulusoy Elektrik57,203,3411,39
Ulusoy Un Sanayi7,02-2,7737,96
Umpaş Holding1,923,23-26,44
Uşak Seramik2,343,080,00
Utopya Turizm20,509,80-47,16
Uzertaş Boya43,982,28-22,30
Ülker Bisküvi21,86-0,27-5,53
Vakıf Fin. Kir.24,505,60475,12
Vakıf GMYO2,974,95-17,96
Vakıf Yat. Ort.7,482,051,63
Vakıflar Bankası3,491,75-25,90
Vakko Tekstil14,099,99116,10
Vanet Gıda6,85-3,25-11,38
Verusa Holding58,751,4730,27
Verusaturk Girisim25,564,1695,41
Vestel34,622,1864,39
Vestel Beyaz Eşya56,900,1839,19
Viking Kağıt6,791,34-24,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,921,9155,51
Yapı ve Kredi Bank.2,153,37-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.111,10-7,9553,45
Yataş17,282,5519,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,533,22-19,77
Yeni Gimat GMYO12,753,839,99
Yeşil GMYO1,223,39-11,59
Yeşil Yapı1,664,40-9,78
Yeşil Yatırım Holding98,002,352,78
Yibitaş İnşaat Malzeme14.007,100,00-10,21
Yonga Mobilya25,983,10-12,79
Yükselen Çelik5,075,41-3,09
Yünsa13,541,04-2,53
Zorlu Enerji2,155,39-22,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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