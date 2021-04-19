Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 37.499,90 -3,74 -7,41 İş Bankası (C) 4,79 -2,44 -29,48 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,05 -2,87 -20,98 İş Girişim 16,31 -5,72 -13,93 İş GMYO 1,84 -4,66 -27,56 İş Y. Men. Değ. 14,50 -5,17 -12,64 İş Yat. Ort. 2,81 -2,77 -16,45 İşbir Holding 6.700,00 -8,84 144,53 Işık Plastik 33,88 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 -7,48 -13,16 İttifak Holding 1,98 -6,60 -11,21 İz Hayvancılık Tarım 15,56 -9,64 -13,56 İzmir Demir Çelik 2,26 -7,00 -31,71 İzmir Fırça 6,92 -9,07 24,46 Jantsa Jant Sanayi 645,00 -9,46 95,74 Kafein Yazılım 25,02 -6,81 17,25 Kaplamin 23,50 -5,24 -30,47 Kardemir (A) 6,11 -2,55 2,69 Kardemir (B) 6,16 -3,90 16,89 Kardemir (D) 7,28 -2,15 25,95 Karel Elektronik 26,46 -3,78 14,74 Karsan Otomotiv 3,65 -2,93 12,31 Karsu Tekstil 13,90 5,54 62,57 Kartonsan 57,30 -6,60 -39,48 Katmerciler Ekipman 3,58 -4,79 16,23 Kent Gıda 361,00 -1,37 1,52 Kerevitaş Gıda 5,31 -5,01 -19,30 Kervan Gıda 16,92 -2,87 27,99 Kervansaray Yat. Holding 0,56 -9,68 -55,56 Kiler GMYO 1,86 -6,06 -25,90 Klimasan Klima 23,44 -5,56 38,13 Koç Holding 18,02 -0,88 -11,89 Konfrut Gıda 16,23 -7,99 -3,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,50 -8,55 159,71 Konya Çimento 889,00 -8,55 -21,33 Kordsa Teknik Tekstil 22,18 -6,10 42,64 Koza Altın 111,50 -2,19 15,31 Koza Madencilik 14,01 -3,11 -9,55 Körfez GMYO 4,99 -7,25 -13,97 Kristal Kola 2,24 -9,68 -42,86 Kron Telekomünikasyon 56,00 -4,92 52,01 Kuştur Kuşadası Turizm 230,00 -6,77 46,22 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 2,24 -0,87 Kütahya Porselen 57,00 0,97 12,98 Lider Faktoring 2,71 -8,14 -20,53 Link Bilgisayar 36,90 -3,91 15,76 Logo Yazılım 152,50 -4,09 22,43 Lokman Hekim Sağlık 16,43 -3,47 52,80 Lüks Kadife 59,80 -9,94 106,92 Makina Takım 3,28 -7,61 -3,81 Marka Yatırım Holding 6,10 8,35 -5,13 Marmaris Altınyunus 176,70 -7,97 59,05 Marshall 260,00 0,81 -15,23 Martı GMYO 1,81 -9,95 -34,18 Martı Otel 1,75 -6,91 -17,84 Matriks Bilgi Dağıtım 43,30 -7,95 Mavi Giyim 42,42 -3,02 -18,74 Mazhar Zorlu Holding 32,88 -0,12 4,45 Mega Polietilen 6,46 -7,71 -15,67 Menderes Tekstil 2,43 -7,95 -21,36 Merit Turizm 189,00 -7,80 125,81 Merko Gıda 6,62 -5,56 -23,38 Metemtur Otelcilik 24,60 -2,54 11,31 Metro Holding 2,00 -5,66 -3,85 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 -4,72 -23,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,96 -3,45 -15,88 Migros Ticaret 36,24 -4,18 -15,33 Milpa 4,31 -6,10 -6,30 Mistral GMYO 4,69 -2,90 -0,42 MLP Sağlık 22,80 3,26 14,75 MMC San. ve Tic. Yat. 5,00 -5,66 8,70 Mondi Tire Kutsan 5,54 -6,73 -27,11 Naturel Enerji 38,70 -4,14 8,99 Naturelgaz 11,00 -9,69 Net Holding 5,59 -2,61 62,97 Netaş Telekom. 23,50 -7,48 -16,31 Niğbaş Niğde Beton 15,05 -3,15 -71,06 Nuh Çimento 53,10 -5,77 10,56 Nurol GMYO 15,00 -2,66 105,76 Odaş Elektrik 3,02 -9,85 -22,56 Olmuksan-IP 7,13 -2,19 -39,83 Orge Enerji Elektrik 11,02 -3,76 49,32 Orma Orman Mahsulleri 36,48 9,95 147,83 Osmanlı Menkul 29,22 -7,24 -5,56 Ostim Endüstriyel Yat 2,46 -5,02 -10,67 Otokar 328,80 -5,33 8,06 Oyak Çimento 7,05 -2,76 -19,70 Oyak Yat. Ort. 7,59 -4,53 9,21 Oylum Sınai Yatırımlar 3,73 -6,05 -20,81 Özak GMYO 4,67 -4,30 -8,43 Özbal Çelik Boru 7,70 1,58 17,56 Özderici GMYO 1,67 -8,24 -24,77 Özerden Plastik 7,20 -10,00 -20,00 Pamukova Elektrik 31,50 -7,35 47,75 Panora GMYO 6,48 -6,09 6,09 Papilon Savunma 17,22 -5,90 -24,34 Park Elek.Madencilik 5,04 -4,91 -6,15 Parsan 29,00 -5,66 19,34 Pegasus 66,60 -0,75 -10,72 Peker GMYO 1,62 -10,00 -37,93 Penguen Gıda 3,65 -7,59 -27,72 Pera GMYO 1,48 -6,92 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,00 -5,27 25,49 Petkim 6,61 4,42 32,73 Petrokent Turizm 2.250,80 -2,14 148,32 Pınar Et ve Un 23,80 -3,25 2,23 Pınar Su 7,73 -4,69 4,04 Pınar Süt 20,34 -4,78 -11,87 Plastikkart 12,76 -8,46 -11,70 Polisan Holding 2,90 -4,92 -24,57 Politeknik Metal 292,50 -4,72 -27,91 Prizma Press Matbaacılık 5,03 -1,76 -8,21 QNB Finans Fin. Kir. 95,15 -4,37 -24,06 QNB Finansbank 47,00 -4,97 -33,19 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,22 -9,96 Ral Yatırım Holding 3,50 -5,66 -21,17 Ray Sigorta 12,30 -0,81 -20,39 Reysaş GMYO 4,41 -1,56 -19,08 Reysaş Lojistik 3,13 -5,15 -39,51 Rhea Girişim 2,09 -8,73 -43,82 Rodrigo Tekstil 18,50 -5,61 34,94 Royal Halı 3,35 -2,62 -2,62 RTA Laboratuvarları 25,10 2,03 -17,11 Sabancı Holding 7,91 -3,54 -28,26 Safkar Ege Soğutmacılık 8,30 -9,68 -23,71 Sanel Mühendislik 4,95 7,84 44,74 Sanifoam Sünger 17,20 -1,15 26,47 Sanko Pazarlama 11,16 -9,42 18,85 Saray Matbaacılık 4,70 -9,96 -46,41 Sarkuysan 15,65 -1,20 77,04 Sasa Polyester 43,94 -2,23 117,31 Say Yenilenebilir Enerji 23,58 -10,00 177,09 Sekuro Plastik 20,34 -3,60 45,70 Selçuk Ecza Deposu 10,64 -3,18 -22,05 Selçuk Gıda 3,49 -9,82 -29,92 Senkron Güvenlik 33,40 -8,49 27,19 Serve Film Prodüksiyon 15,96 -3,27 -0,25 Servet GMYO 95,00 -2,56 21,17 Seyitler Kimya 24,90 -9,98 -0,76 Silverline Endüstri 5,36 -7,59 -37,67 Sinpaş GMYO 4,34 2,84 3,83 Smartiks Yazılım 6,02 -7,38 -32,05 Sodaş Sodyum Sanayii 29,16 -9,94 10,72 Söktaş 4,14 -4,61 -18,66 Sönmez Filament 35,74 -9,97 -49,09 Sönmez Pamuklu 17,40 2,41 -27,50 Sumaş Suni Tahta 66,85 -9,78 30,44 Şeker Fin. Kir. 7,00 -9,91 9,37 Şekerbank 1,11 -1,77 -26,49 Şişe Cam 7,27 -1,09 -0,55 Şok Marketler Ticaret 12,91 -2,49 2,30 T. Halk Bankası 4,31 -2,71 -22,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,70 -2,49 -26,92 T.S.K.B. 1,29 -0,77 -26,14 T.Tuborg 17,00 -3,68 -5,92 Taç Tarım Ürünleri 23,30 -6,43 121,27 Tat Gıda 9,34 -3,51 -19,21 TAV Havalimanları 19,31 -3,45 -9,34 Taze Kuru Gıda 295,30 9,98 36,52 Tek-Art Turizm 1,49 -6,88 -26,24 Tekfen Holding 16,04 1,39 -2,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,89 -7,63 -14,79 Temapol Polimer Plastik 14,84 -6,67 29,04 TGS Dış Ticaret 12,77 -8,92 0,47 Tofaş Oto. Fab. 29,94 -2,92 -3,14 Torunlar GMYO 3,54 -5,09 -9,23 Trabzon Liman 27,60 -5,41 -14,07 Trabzonspor Sportif 1,95 0,00 -20,08 Trend GMYO 5,86 -6,98 -53,38 TSKB GMYO 4,19 -8,32 -27,13 Tuğçelik 6,95 -6,33 -13,99 Tukaş 7,35 -4,55 -24,15 Turcas Petrol 3,84 -6,34 -20,82 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 14,09 -9,97 Turkcell 14,98 -0,66 -6,96 Tümosan Motor ve Traktör 20,24 -5,77 43,85 Tüpraş 87,45 -2,02 -19,03 Türk Hava Yolları 11,60 -0,43 -10,15 Türk İlaç Serum 39,84 9,99 Türk Prysmian Kablo 9,85 -5,11 -18,60 Türk Telekom 6,37 -3,63 -23,39 Türk Traktör 225,00 4,80 32,07 Türker Proje Gayrimenkul 129,00 -5,91 14,26 Türkiye Sigorta 5,55 -3,14 -10,17 Ufuk Yatırım 18,44 6,90 37,61 Ulaşlar Turizm Yat. 4,40 -7,37 3,77 Ulusoy Elektrik 58,25 -1,60 13,44 Ulusoy Un Sanayi 6,05 -8,75 18,90 Umpaş Holding 1,62 -0,61 -37,93 Uşak Seramik 2,29 1,33 -2,14 Utopya Turizm 20,00 1,01 -48,45 Uzertaş Boya 38,50 -8,33 -31,98 Ülker Bisküvi 21,72 -1,27 -6,14 Vakıf Fin. Kir. 24,16 9,92 467,14 Vakıf GMYO 2,89 -5,56 -20,17 Vakıf Yat. Ort. 7,30 -0,95 -0,82 Vakıflar Bankası 3,40 -2,30 -27,81 Vakko Tekstil 13,99 -0,07 114,57 Vanet Gıda 6,29 -4,55 -18,63 Verusa Holding 56,25 -4,42 24,72 Verusaturk Girisim 25,00 -5,66 91,13 Vestel 30,76 -5,93 46,06 Vestel Beyaz Eşya 55,00 -0,54 34,54 Viking Kağıt 6,65 -0,45 -26,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,63 -2,79 48,99 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -3,70 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 102,50 -6,82 41,57 Yataş 16,99 -1,74 17,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,40 -2,02 -22,73 Yeni Gimat GMYO 12,32 -2,76 6,28 Yeşil GMYO 1,05 -9,48 -23,91 Yeşil Yapı 1,42 -9,55 -22,83 Yeşil Yatırım Holding 82,10 -9,83 -13,90 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.980,10 0,00 -3,97 Yonga Mobilya 23,36 -6,63 -21,58 Yükselen Çelik 5,43 3,23 3,79 Yünsa 12,04 -7,95 -13,33 Zorlu Enerji 2,03 -3,33 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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