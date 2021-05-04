Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

04.05.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)37.000,00-3,90-8,64
İş Bankası (C)4,94-1,00-27,27
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,26-2,40-15,54
İş Girişim16,501,48-12,93
İş GMYO1,87-0,53-26,38
İş Y. Men. Değ.16,412,56-1,13
İş Yat. Ort.2,85-1,38-15,26
İşbir Holding7.000,00-2,76155,70
Işık Plastik31,001,31

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,082,86-5,26
İttifak Holding1,86-1,59-16,59
İz Hayvancılık Tarım18,085,120,44
İzmir Demir Çelik2,22-0,89-32,92
İzmir Fırça8,72-2,4656,83
Jantsa Jant Sanayi707,00-3,16114,56
Kafein Yazılım27,10-1,0926,99
Kaplamin23,74-2,63-29,76
Kardemir (A)6,530,469,75
Kardemir (B)6,570,4624,67
Kardemir (D)7,633,2532,01
Karel Elektronik31,324,9635,82
Karsan Otomotiv3,716,9214,15
Karsu Tekstil10,903,5127,49
Kartonsan61,6010,00-34,93
Katmerciler Ekipman3,51-2,5013,96
Kent Gıda339,10-0,85-4,64
Kerevitaş Gıda5,27-2,59-19,91
Kervan Gıda16,662,6526,02
Kervansaray Yat. Holding0,720,00-42,86
Kiler GMYO1,87-2,09-25,50
Klimasan Klima24,46-1,5344,14
Koç Holding18,62-1,32-8,96
Konfrut Gıda16,56-3,16-2,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,20-2,00200,68
Konya Çimento934,00-2,20-17,35
Kordsa Teknik Tekstil22,96-1,6347,65
Koza Altın115,00-0,6918,92
Koza Madencilik14,01-0,07-9,55
Körfez GMYO5,330,57-8,10
Kristal Kola2,27-1,30-42,09
Kron Telekomünikasyon56,00-0,4452,01
Kuştur Kuşadası Turizm330,302,83109,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,26-0,88-1,74
Kütahya Porselen52,25-0,573,57
Lider Faktoring2,92-1,68-14,37
Link Bilgisayar36,38-2,7314,13
Logo Yazılım161,00-1,7129,26
Lokman Hekim Sağlık16,69-1,0155,22
Lüks Kadife56,50-4,8095,50
Makina Takım3,33-2,92-2,35
Marka Yatırım Holding5,21-0,95-18,97
Marmaris Altınyunus215,60-6,2294,06
Marshall298,809,97-2,58
Martı GMYO1,81-0,55-34,18
Martı Otel2,271,796,57
Matriks Bilgi Dağıtım38,403,34

Mavi Giyim46,505,59-10,92
Mazhar Zorlu Holding31,000,98-1,52
Mega Polietilen6,67-3,75-12,92
Menderes Tekstil2,59-0,38-16,18
Merit Turizm306,409,98266,07
Merko Gıda5,80-3,33-32,87
Metemtur Yatırım27,34-2,3623,71
Metro Holding1,971,55-5,29
Metro Petrol ve Tesisleri2,699,80-6,92
Metro Yatırım Ortaklığı2,04-0,97-12,45
Migros Ticaret36,30-1,84-15,19
Milpa4,16-0,24-9,57
Mistral GMYO5,353,4813,59
MLP Sağlık24,902,0525,31
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,0052,17
Mondi Tire Kutsan6,982,80-8,16
Naturel Enerji37,62-0,695,95
Naturelgaz10,24-0,19

Net Holding5,77-0,3568,22
Netaş Telekom.24,64-2,22-12,25
Niğbaş Niğde Beton13,60-3,61-73,85
Nuh Çimento55,40-3,9015,35
Nurol GMYO13,350,6883,13
Odaş Elektrik2,54-0,78-34,87
Olmuksan-IP7,450,00-37,13
Orge Enerji Elektrik10,78-1,3746,07
Orma Orman Mahsulleri36,807,35150,00
Osmanlı Menkul28,204,60-8,86
Ostim Endüstriyel Yat2,382,59-13,57
Otokar342,30-1,7812,49
Oyak Çimento7,03-1,68-19,93
Oyak Yat. Ort.8,080,0016,26
Oylum Sınai Yatırımlar4,160,48-11,68
Özak GMYO4,55-2,15-10,78
Özbal Çelik Boru7,772,7818,63
Özderici GMYO1,63-0,61-26,58
Özerden Plastik8,46-1,05-6,00
Pamukova Elektrik28,90-3,8635,55
Panora GMYO6,25-2,042,33
Papilon Savunma17,92-1,81-21,27
Park Elek.Madencilik5,71-7,756,33
Parsan30,16-0,4624,12
Pegasus80,751,198,24
Peker GMYO1,31-0,76-49,81
Penguen Gıda3,47-2,25-31,29
Pera GMYO1,474,26-16,08
Pergamon Dış Ticaret25,06-2,5736,72
Petkim6,881,1838,15
Petrokent Turizm2.480,00-1,59173,61
Pınar Et ve Un21,78-0,91-0,47
Pınar Su7,700,263,63
Pınar Süt19,80-0,20-12,19
Plastikkart14,320,49-0,90
Polisan Holding3,12-2,19-18,85
Politeknik Metal316,00-0,44-22,11
Prizma Press Matbaacılık5,230,77-4,56
QNB Finans Fin. Kir.100,002,15-20,19
QNB Finansbank50,000,93-28,93
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,743,69

Ral Yatırım Holding3,59-4,52-19,14
Ray Sigorta12,07-0,82-21,88
Reysaş GMYO4,37-1,58-19,82
Reysaş Lojistik3,91-4,40-24,43
Rhea Girişim2,24-1,75-39,78
Rodrigo Tekstil18,57-0,4835,45
Royal Halı3,501,741,74
RTA Laboratuvarları22,74-2,32-24,90
Sabancı Holding8,21-0,48-25,54
Safkar Ege Soğutmacılık9,000,90-17,28
Sanel Mühendislik4,04-0,2518,13
Sanifoam Sünger15,11-2,2011,10
Sanko Pazarlama11,20-1,3219,28
Saray Matbaacılık4,04-1,46-53,93
Sarkuysan15,50-1,2775,34
Sasa Polyester35,78-2,03138,78
Say Yenilenebilir Enerji33,021,79288,01
Sekuro Plastik24,86-5,0478,08
Selçuk Ecza Deposu9,95-2,16-25,92
Selçuk Gıda3,38-2,87-32,13
Senkron Güvenlik30,8010,0017,29
Serve Film Prodüksiyon15,60-2,50-2,50
Servet GMYO89,90-0,9414,67
Seyitler Kimya25,744,382,59
Silverline Endüstri5,741,59-33,26
Sinpaş GMYO3,83-1,79-8,37
Smartiks Yazılım6,43-1,38-27,43
Sodaş Sodyum Sanayii28,56-1,248,45
Söktaş4,05-1,22-20,43
Sönmez Filament33,70-0,77-51,99
Sönmez Pamuklu16,741,70-30,25
Sumaş Suni Tahta69,852,9536,29
Şeker Fin. Kir.7,57-3,0718,28
Şekerbank1,120,00-25,83
Şişe Cam7,64-1,164,51
Şok Marketler Ticaret12,20-0,89-3,33
T. Halk Bankası4,26-1,62-23,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,000,00-25,95
T.S.K.B.1,25-1,57-28,43
T.Tuborg18,000,84-0,39
Taç Tarım Ürünleri29,502,01180,15
Tat Gıda9,64-0,72-16,62
TAV Havalimanları22,88-1,387,42
Taze Kuru Gıda250,90-4,6016,00
Tek-Art Turizm1,815,23-10,40
Tekfen Holding16,461,110,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,341,66-15,24
Temapol Polimer Plastik15,688,1436,35
TGS Dış Ticaret12,03-2,20-5,35
Tofaş Oto. Fab.29,20-1,22-5,54
Torunlar GMYO3,61-0,55-7,44
Trabzon Liman30,56-1,86-4,86
Trabzonspor Sportif2,0910,00-14,34
Trend GMYO6,27-0,32-50,12
TSKB GMYO4,04-4,94-29,74
Tuğçelik8,454,324,58
Tukaş7,16-1,78-26,11
Turcas Petrol3,75-3,85-22,68
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,641,62

Turkcell14,80-0,47-5,69
Tümosan Motor ve Traktör21,28-2,3951,24
Tüpraş90,15-0,77-16,53
Türk Hava Yolları12,62-2,32-2,25
Türk İlaç Serum38,52-3,70

Türk Prysmian Kablo9,16-1,82-24,30
Türk Telekom6,620,91-20,39
Türk Traktör206,10-1,3420,97
Türker Proje Gayrimenkul130,80-2,7515,85
Türkiye Sigorta5,43-1,27-12,11
Ufuk Yatırım16,98-0,1826,72
Ulaşlar Turizm Yat.5,01-3,4718,16
Ulusoy Elektrik57,950,3512,85
Ulusoy Un Sanayi5,57-0,719,46
Umpaş Holding1,64-2,38-37,16
Uşak Seramik2,935,4025,21
Utopya Turizm26,00-3,70-32,99
Uzertaş Boya50,451,55-10,87
Ülker Bisküvi22,12-0,63-4,41
Vakıf Fin. Kir.21,30-9,97400,00
Vakıf GMYO2,44-2,40-26,74
Vakıf Yat. Ort.6,851,03-6,93
Vakıflar Bankası3,40-1,73-27,81
Vakko Tekstil12,21-4,5394,85
Vanet Gıda6,07-2,72-21,47
Verusa Holding55,30-1,9522,62
Verusaturk Girisim28,22-6,56115,75
Vestel29,501,5840,08
Vestel Beyaz Eşya52,00-2,0727,20
Viking Kağıt6,440,94-28,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,07-0,9836,40
Yapı ve Kredi Bank.2,09-1,42-30,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.85,400,9517,98
Yataş17,000,1217,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,93-0,68-33,41
Yeni Gimat GMYO12,59-0,798,61
Yeşil GMYO1,13-2,59-18,12
Yeşil Yapı1,41-2,76-23,37
Yeşil Yatırım Holding78,051,30-18,14
Yibitaş İnşaat Malzeme14.450,902,41-7,37
Yonga Mobilya24,701,98-17,08
Yükselen Çelik6,074,3016,02
Yünsa12,670,16-8,79
Zorlu Enerji2,071,97-25,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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