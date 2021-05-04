Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.000,00
|-3,90
|-8,64
|İş Bankası (C)
|4,94
|-1,00
|-27,27
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,26
|-2,40
|-15,54
|İş Girişim
|16,50
|1,48
|-12,93
|İş GMYO
|1,87
|-0,53
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|16,41
|2,56
|-1,13
|İş Yat. Ort.
|2,85
|-1,38
|-15,26
|İşbir Holding
|7.000,00
|-2,76
|155,70
|Işık Plastik
|31,00
|1,31
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,08
|2,86
|-5,26
|İttifak Holding
|1,86
|-1,59
|-16,59
|İz Hayvancılık Tarım
|18,08
|5,12
|0,44
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-0,89
|-32,92
|İzmir Fırça
|8,72
|-2,46
|56,83
|Jantsa Jant Sanayi
|707,00
|-3,16
|114,56
|Kafein Yazılım
|27,10
|-1,09
|26,99
|Kaplamin
|23,74
|-2,63
|-29,76
|Kardemir (A)
|6,53
|0,46
|9,75
|Kardemir (B)
|6,57
|0,46
|24,67
|Kardemir (D)
|7,63
|3,25
|32,01
|Karel Elektronik
|31,32
|4,96
|35,82
|Karsan Otomotiv
|3,71
|6,92
|14,15
|Karsu Tekstil
|10,90
|3,51
|27,49
|Kartonsan
|61,60
|10,00
|-34,93
|Katmerciler Ekipman
|3,51
|-2,50
|13,96
|Kent Gıda
|339,10
|-0,85
|-4,64
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|-2,59
|-19,91
|Kervan Gıda
|16,66
|2,65
|26,02
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|0,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,87
|-2,09
|-25,50
|Klimasan Klima
|24,46
|-1,53
|44,14
|Koç Holding
|18,62
|-1,32
|-8,96
|Konfrut Gıda
|16,56
|-3,16
|-2,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,20
|-2,00
|200,68
|Konya Çimento
|934,00
|-2,20
|-17,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,96
|-1,63
|47,65
|Koza Altın
|115,00
|-0,69
|18,92
|Koza Madencilik
|14,01
|-0,07
|-9,55
|Körfez GMYO
|5,33
|0,57
|-8,10
|Kristal Kola
|2,27
|-1,30
|-42,09
|Kron Telekomünikasyon
|56,00
|-0,44
|52,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|330,30
|2,83
|109,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|-0,88
|-1,74
|Kütahya Porselen
|52,25
|-0,57
|3,57
|Lider Faktoring
|2,92
|-1,68
|-14,37
|Link Bilgisayar
|36,38
|-2,73
|14,13
|Logo Yazılım
|161,00
|-1,71
|29,26
|Lokman Hekim Sağlık
|16,69
|-1,01
|55,22
|Lüks Kadife
|56,50
|-4,80
|95,50
|Makina Takım
|3,33
|-2,92
|-2,35
|Marka Yatırım Holding
|5,21
|-0,95
|-18,97
|Marmaris Altınyunus
|215,60
|-6,22
|94,06
|Marshall
|298,80
|9,97
|-2,58
|Martı GMYO
|1,81
|-0,55
|-34,18
|Martı Otel
|2,27
|1,79
|6,57
|Matriks Bilgi Dağıtım
|38,40
|3,34
|Mavi Giyim
|46,50
|5,59
|-10,92
|Mazhar Zorlu Holding
|31,00
|0,98
|-1,52
|Mega Polietilen
|6,67
|-3,75
|-12,92
|Menderes Tekstil
|2,59
|-0,38
|-16,18
|Merit Turizm
|306,40
|9,98
|266,07
|Merko Gıda
|5,80
|-3,33
|-32,87
|Metemtur Yatırım
|27,34
|-2,36
|23,71
|Metro Holding
|1,97
|1,55
|-5,29
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,69
|9,80
|-6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,04
|-0,97
|-12,45
|Migros Ticaret
|36,30
|-1,84
|-15,19
|Milpa
|4,16
|-0,24
|-9,57
|Mistral GMYO
|5,35
|3,48
|13,59
|MLP Sağlık
|24,90
|2,05
|25,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,00
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|6,98
|2,80
|-8,16
|Naturel Enerji
|37,62
|-0,69
|5,95
|Naturelgaz
|10,24
|-0,19
|Net Holding
|5,77
|-0,35
|68,22
|Netaş Telekom.
|24,64
|-2,22
|-12,25
|Niğbaş Niğde Beton
|13,60
|-3,61
|-73,85
|Nuh Çimento
|55,40
|-3,90
|15,35
|Nurol GMYO
|13,35
|0,68
|83,13
|Odaş Elektrik
|2,54
|-0,78
|-34,87
|Olmuksan-IP
|7,45
|0,00
|-37,13
|Orge Enerji Elektrik
|10,78
|-1,37
|46,07
|Orma Orman Mahsulleri
|36,80
|7,35
|150,00
|Osmanlı Menkul
|28,20
|4,60
|-8,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,38
|2,59
|-13,57
|Otokar
|342,30
|-1,78
|12,49
|Oyak Çimento
|7,03
|-1,68
|-19,93
|Oyak Yat. Ort.
|8,08
|0,00
|16,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,16
|0,48
|-11,68
|Özak GMYO
|4,55
|-2,15
|-10,78
|Özbal Çelik Boru
|7,77
|2,78
|18,63
|Özderici GMYO
|1,63
|-0,61
|-26,58
|Özerden Plastik
|8,46
|-1,05
|-6,00
|Pamukova Elektrik
|28,90
|-3,86
|35,55
|Panora GMYO
|6,25
|-2,04
|2,33
|Papilon Savunma
|17,92
|-1,81
|-21,27
|Park Elek.Madencilik
|5,71
|-7,75
|6,33
|Parsan
|30,16
|-0,46
|24,12
|Pegasus
|80,75
|1,19
|8,24
|Peker GMYO
|1,31
|-0,76
|-49,81
|Penguen Gıda
|3,47
|-2,25
|-31,29
|Pera GMYO
|1,47
|4,26
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|25,06
|-2,57
|36,72
|Petkim
|6,88
|1,18
|38,15
|Petrokent Turizm
|2.480,00
|-1,59
|173,61
|Pınar Et ve Un
|21,78
|-0,91
|-0,47
|Pınar Su
|7,70
|0,26
|3,63
|Pınar Süt
|19,80
|-0,20
|-12,19
|Plastikkart
|14,32
|0,49
|-0,90
|Polisan Holding
|3,12
|-2,19
|-18,85
|Politeknik Metal
|316,00
|-0,44
|-22,11
|Prizma Press Matbaacılık
|5,23
|0,77
|-4,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,00
|2,15
|-20,19
|QNB Finansbank
|50,00
|0,93
|-28,93
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,74
|3,69
|Ral Yatırım Holding
|3,59
|-4,52
|-19,14
|Ray Sigorta
|12,07
|-0,82
|-21,88
|Reysaş GMYO
|4,37
|-1,58
|-19,82
|Reysaş Lojistik
|3,91
|-4,40
|-24,43
|Rhea Girişim
|2,24
|-1,75
|-39,78
|Rodrigo Tekstil
|18,57
|-0,48
|35,45
|Royal Halı
|3,50
|1,74
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|22,74
|-2,32
|-24,90
|Sabancı Holding
|8,21
|-0,48
|-25,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,00
|0,90
|-17,28
|Sanel Mühendislik
|4,04
|-0,25
|18,13
|Sanifoam Sünger
|15,11
|-2,20
|11,10
|Sanko Pazarlama
|11,20
|-1,32
|19,28
|Saray Matbaacılık
|4,04
|-1,46
|-53,93
|Sarkuysan
|15,50
|-1,27
|75,34
|Sasa Polyester
|35,78
|-2,03
|138,78
|Say Yenilenebilir Enerji
|33,02
|1,79
|288,01
|Sekuro Plastik
|24,86
|-5,04
|78,08
|Selçuk Ecza Deposu
|9,95
|-2,16
|-25,92
|Selçuk Gıda
|3,38
|-2,87
|-32,13
|Senkron Güvenlik
|30,80
|10,00
|17,29
|Serve Film Prodüksiyon
|15,60
|-2,50
|-2,50
|Servet GMYO
|89,90
|-0,94
|14,67
|Seyitler Kimya
|25,74
|4,38
|2,59
|Silverline Endüstri
|5,74
|1,59
|-33,26
|Sinpaş GMYO
|3,83
|-1,79
|-8,37
|Smartiks Yazılım
|6,43
|-1,38
|-27,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,56
|-1,24
|8,45
|Söktaş
|4,05
|-1,22
|-20,43
|Sönmez Filament
|33,70
|-0,77
|-51,99
|Sönmez Pamuklu
|16,74
|1,70
|-30,25
|Sumaş Suni Tahta
|69,85
|2,95
|36,29
|Şeker Fin. Kir.
|7,57
|-3,07
|18,28
|Şekerbank
|1,12
|0,00
|-25,83
|Şişe Cam
|7,64
|-1,16
|4,51
|Şok Marketler Ticaret
|12,20
|-0,89
|-3,33
|T. Halk Bankası
|4,26
|-1,62
|-23,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|0,00
|-25,95
|T.S.K.B.
|1,25
|-1,57
|-28,43
|T.Tuborg
|18,00
|0,84
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|29,50
|2,01
|180,15
|Tat Gıda
|9,64
|-0,72
|-16,62
|TAV Havalimanları
|22,88
|-1,38
|7,42
|Taze Kuru Gıda
|250,90
|-4,60
|16,00
|Tek-Art Turizm
|1,81
|5,23
|-10,40
|Tekfen Holding
|16,46
|1,11
|0,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|1,66
|-15,24
|Temapol Polimer Plastik
|15,68
|8,14
|36,35
|TGS Dış Ticaret
|12,03
|-2,20
|-5,35
|Tofaş Oto. Fab.
|29,20
|-1,22
|-5,54
|Torunlar GMYO
|3,61
|-0,55
|-7,44
|Trabzon Liman
|30,56
|-1,86
|-4,86
|Trabzonspor Sportif
|2,09
|10,00
|-14,34
|Trend GMYO
|6,27
|-0,32
|-50,12
|TSKB GMYO
|4,04
|-4,94
|-29,74
|Tuğçelik
|8,45
|4,32
|4,58
|Tukaş
|7,16
|-1,78
|-26,11
|Turcas Petrol
|3,75
|-3,85
|-22,68
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,64
|1,62
|Turkcell
|14,80
|-0,47
|-5,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,28
|-2,39
|51,24
|Tüpraş
|90,15
|-0,77
|-16,53
|Türk Hava Yolları
|12,62
|-2,32
|-2,25
|Türk İlaç Serum
|38,52
|-3,70
|Türk Prysmian Kablo
|9,16
|-1,82
|-24,30
|Türk Telekom
|6,62
|0,91
|-20,39
|Türk Traktör
|206,10
|-1,34
|20,97
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,80
|-2,75
|15,85
|Türkiye Sigorta
|5,43
|-1,27
|-12,11
|Ufuk Yatırım
|16,98
|-0,18
|26,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,01
|-3,47
|18,16
|Ulusoy Elektrik
|57,95
|0,35
|12,85
|Ulusoy Un Sanayi
|5,57
|-0,71
|9,46
|Umpaş Holding
|1,64
|-2,38
|-37,16
|Uşak Seramik
|2,93
|5,40
|25,21
|Utopya Turizm
|26,00
|-3,70
|-32,99
|Uzertaş Boya
|50,45
|1,55
|-10,87
|Ülker Bisküvi
|22,12
|-0,63
|-4,41
|Vakıf Fin. Kir.
|21,30
|-9,97
|400,00
|Vakıf GMYO
|2,44
|-2,40
|-26,74
|Vakıf Yat. Ort.
|6,85
|1,03
|-6,93
|Vakıflar Bankası
|3,40
|-1,73
|-27,81
|Vakko Tekstil
|12,21
|-4,53
|94,85
|Vanet Gıda
|6,07
|-2,72
|-21,47
|Verusa Holding
|55,30
|-1,95
|22,62
|Verusaturk Girisim
|28,22
|-6,56
|115,75
|Vestel
|29,50
|1,58
|40,08
|Vestel Beyaz Eşya
|52,00
|-2,07
|27,20
|Viking Kağıt
|6,44
|0,94
|-28,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,07
|-0,98
|36,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|-1,42
|-30,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|85,40
|0,95
|17,98
|Yataş
|17,00
|0,12
|17,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,93
|-0,68
|-33,41
|Yeni Gimat GMYO
|12,59
|-0,79
|8,61
|Yeşil GMYO
|1,13
|-2,59
|-18,12
|Yeşil Yapı
|1,41
|-2,76
|-23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|78,05
|1,30
|-18,14
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.450,90
|2,41
|-7,37
|Yonga Mobilya
|24,70
|1,98
|-17,08
|Yükselen Çelik
|6,07
|4,30
|16,02
|Yünsa
|12,67
|0,16
|-8,79
|Zorlu Enerji
|2,07
|1,97
|-25,27
(Son)
Kaynak: AA
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