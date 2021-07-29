Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.602,10 3,07 -17,03 İş Bankası (C) 5,20 1,96 -23,45 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,88 1,77 -25,39 İş Girişim 9,63 1,26 -49,18 İş GMYO 1,89 1,61 -25,59 İş Y. Men. Değ. 13,22 0,99 -20,35 İş Yat. Ort. 2,82 0,36 -16,15 İşbir Holding 5.308,90 0,00 93,93 Işık Plastik 34,70 0,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 1,16 -23,68 İttifak Holding 1,46 1,39 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,04 0,06 0,22 İzmir Demir Çelik 2,69 1,89 -18,72 İzmir Fırça 5,46 -0,91 -1,80 Jantsa Jant Sanayi 71,60 0,21 72,75 Kafein Yazılım 28,80 -0,62 34,96 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,65 7,11 Kaplamin 20,12 1,62 -40,47 Kardemir (A) 7,20 1,69 21,01 Kardemir (B) 7,09 1,43 34,54 Kardemir (D) 7,77 3,19 34,43 Karel Elektronik 34,16 1,07 48,14 Karsan Otomotiv 4,20 3,19 29,23 Karsu Tekstil 7,84 2,08 -8,30 Kartal Yenilenebilir Enerji 11,25 4,65 Kartonsan 52,70 -1,86 -44,34 Katmerciler Ekipman 3,09 -3,13 0,32 Kent Gıda 211,30 -0,33 -40,58 Kerevitaş Gıda 4,46 0,68 -32,22 Kervan Gıda 16,28 0,18 24,26 Kervansaray Yat. Holding 0,64 8,47 -49,21 Kiler GMYO 1,72 2,38 -31,47 Klimasan Klima 20,70 1,67 21,98 Koç Holding 20,60 3,05 0,72 Konfrut Gıda 16,33 0,37 -3,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,90 0,08 165,63 Konya Çimento 905,50 1,17 -19,87 Koray GMYO 8,37 2,70 88,09 Kordsa Teknik Tekstil 23,52 2,26 51,25 Koza Altın 106,80 2,50 10,44 Koza Madencilik 13,76 3,46 -11,17 Körfez GMYO 5,14 1,98 -11,38 Kristal Kola 1,88 0,00 -52,04 Kron Telekomünikasyon 50,40 -1,18 36,81 Kuştur Kuşadası Turizm 236,20 -0,55 50,16 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,80 9,80 21,74 Kütahya Porselen 48,56 0,12 -3,75 Kütahya Şeker 20,02 9,94 Lider Faktoring 3,14 -1,26 -7,92 Link Bilgisayar 31,88 -0,75 0,90 Logo Yazılım 36,72 -0,22 17,92 Lokman Hekim Sağlık 9,51 -0,31 32,67 Lüks Kadife 45,26 0,49 57,08 Makina Takım 2,85 0,71 -16,42 Manas Enerji Yönetimi 13,16 9,94 Marka Yatırım Holding 4,39 0,92 -31,73 Marmaris Altınyunus 170,40 -0,64 53,38 Marshall 237,50 0,21 -22,56 Martı GMYO 1,08 0,93 -57,71 Martı Otel 1,84 0,55 -13,62 Matriks Bilgi Dağıtım 32,12 3,28 Mavi Giyim 54,00 -1,10 3,45 Mazhar Zorlu Holding 38,26 1,22 21,54 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,70 -1,82 Mega Polietilen 7,40 -9,98 -3,39 Menderes Tekstil 2,16 0,93 -30,10 Mercan Kimya 10,16 -0,20 Merit Turizm 16,89 3,49 63,04 Merko Gıda 5,04 0,80 -41,67 Metemtur Yatırım 7,57 9,71 -6,37 Metro Holding 1,60 -0,62 -23,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,25 0,00 -22,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,00 -26,18 Migros Ticaret 34,46 1,29 -19,49 Milpa 3,83 1,86 -16,74 Mistral GMYO 3,95 0,51 -16,14 MLP Sağlık 22,64 0,53 13,94 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 6,87 52,17 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,50 1,21 -36,71 Mondi Tire Kutsan 7,69 0,26 1,18 Naturel Enerji 36,04 0,67 1,50 Naturelgaz 8,18 3,68 Net Holding 3,99 0,25 16,33 Netaş Telekom. 19,73 2,60 -29,74 Niğbaş Niğde Beton 11,74 -1,59 -77,42 Nuh Çimento 38,58 1,79 -19,67 Nurol GMYO 14,63 2,02 100,69 Odaş Elektrik 1,84 0,55 -52,82 Orge Enerji Elektrik 5,85 2,99 26,83 Orma Orman Mahsulleri 25,16 -0,63 70,92 Osmanlı Menkul 22,46 -0,18 -27,17 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 0,45 -18,29 Otokar 290,10 1,93 -4,66 Oyak Çimento 6,48 0,93 -26,20 Oyak Yat. Ort. 7,00 1,45 1,42 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,82 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 0,00 -15,29 Özak GMYO 4,08 1,49 -20,00 Özbal Çelik Boru 13,08 -2,61 99,69 Özderici GMYO 1,47 1,38 -33,78 Özerden Plastik 8,11 0,25 -9,89 Pamukova Elektrik 32,70 0,00 53,38 Panora GMYO 6,98 1,31 15,98 Papilon Savunma 14,89 -0,20 -34,58 Park Elek.Madencilik 4,73 1,28 -11,92 Parsan 28,06 1,01 15,47 Pegasus 71,65 0,99 -3,95 Peker GMYO 0,98 -1,01 -56,68 Penguen Gıda 3,09 0,32 -38,81 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 35,00 0,23 Pera GMYO 1,40 0,00 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 22,98 0,44 25,38 Petkim 5,68 1,07 14,06 Petrokent Turizm 2.105,00 -2,13 132,24 Pınar Et ve Un 17,16 1,12 -21,58 Pınar Su 7,10 0,42 -4,44 Pınar Süt 17,42 0,40 -22,75 Plastikkart 17,42 0,99 20,55 Polisan Holding 2,75 1,10 -28,47 Politeknik Metal 348,70 -0,80 -14,05 Prizma Press Matbaacılık 4,33 0,23 -20,99 QNB Finans Fin. Kir. 83,95 0,84 -33,00 QNB Finansbank 40,58 0,10 -42,32 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,66 5,46 Ral Yatırım Holding 4,15 1,97 -6,53 Ray Sigorta 9,89 0,30 -35,99 Reysaş GMYO 4,69 0,86 -13,94 Reysaş Lojistik 4,09 1,49 -20,95 Rhea Girişim 1,99 1,53 -46,51 Rodrigo Tekstil 15,37 0,20 12,11 Royal Halı 3,26 -1,21 -5,23 RTA Laboratuvarları 22,14 1,00 -26,88 Sabancı Holding 9,46 2,16 -14,20 Safkar Ege Soğutmacılık 7,59 0,53 -30,24 Sanel Mühendislik 4,91 0,00 43,57 Sanifoam Sünger 22,36 2,66 64,41 Sanko Pazarlama 9,83 3,80 6,07 Saray Matbaacılık 4,40 -0,90 -49,83 Sarkuysan 12,46 1,55 43,26 Sasa Polyester 29,34 0,82 95,80 Say Yenilenebilir Enerji 23,96 0,84 181,55 Sekuro Plastik 22,20 -1,33 59,03 Selçuk Ecza Deposu 8,30 0,61 -38,21 Selçuk Gıda 4,45 -1,55 -10,64 Selva Gıda Sanayi 7,43 0,68 Senkron Güvenlik 26,02 -3,34 -0,91 Serve Film Prodüksiyon 15,80 -1,25 -1,25 Servet GMYO 73,10 1,04 -6,76 Seyitler Kimya 16,29 0,43 20,99 Silverline Endüstri 5,42 -2,17 -36,98 Sinpaş GMYO 4,55 3,41 8,85 Smartiks Yazılım 5,77 -0,17 -34,88 Sodaş Sodyum Sanayii 22,96 -4,33 -12,82 Söktaş 3,94 -0,25 -22,59 Sönmez Filament 39,40 -1,50 -43,87 Sönmez Pamuklu 13,10 -0,76 -45,42 Sumaş Suni Tahta 58,10 0,17 13,37 Şeker Fin. Kir. 5,67 4,42 -11,41 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 7,66 2,54 6,99 Şok Marketler Ticaret 11,51 -0,35 -7,77 T. Halk Bankası 4,61 1,54 -17,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 3,96 -32,39 T.S.K.B. 1,24 1,64 -29,00 T.Tuborg 16,80 0,60 -7,03 Taç Tarım Ürünleri 26,40 0,23 150,71 Tat Gıda 8,79 -0,23 -23,97 TAV Havalimanları 22,94 1,59 7,70 Taze Kuru Gıda 238,00 7,21 10,03 Tek-Art Turizm 1,50 3,45 -25,74 Tekfen Holding 14,32 1,42 -12,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,06 0,43 -18,47 Temapol Polimer Plastik 14,55 1,11 26,52 TGS Dış Ticaret 11,94 0,84 -6,06 Tofaş Oto. Fab. 32,82 1,67 6,18 Torunlar GMYO 3,35 1,52 -14,10 Trabzon Liman 30,06 0,87 -6,41 Trabzonspor Sportif 3,40 0,29 39,34 Trend GMYO 6,84 -0,15 -45,58 TSKB GMYO 2,54 0,00 -55,83 Tuğçelik 13,68 0,59 69,31 Tukaş 6,68 1,06 -31,06 Turcas Petrol 3,49 0,29 -28,04 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,34 -4,52 Turkcell 15,51 1,84 -1,17 Tümosan Motor ve Traktör 17,80 1,83 26,51 Tüpraş 94,10 2,39 -12,87 Türk Hava Yolları 12,78 1,75 -1,01 Türk İlaç Serum 28,14 0,29 Türk Prysmian Kablo 11,60 -2,44 -3,83 Türk Telekom 6,45 1,57 -20,29 Türk Traktör 170,50 0,95 0,08 Türker Proje Gayrimenkul 118,60 0,51 5,05 Türkiye Sigorta 4,72 0,85 -23,60 Ufuk Yatırım 13,71 -1,15 2,31 Ulaşlar Turizm Yat. 3,98 5,57 -6,13 Ulusoy Elektrik 54,40 -0,91 5,94 Ulusoy Un Sanayi 4,98 1,01 -2,13 Umpaş Holding 1,20 -3,23 -54,02 Uşak Seramik 1,77 1,14 -24,36 Utopya Turizm 19,60 4,26 -49,48 Uzertaş Boya 35,68 -0,06 -36,96 Ülker Bisküvi 20,02 1,52 -10,30 Ünlü Yatırım Holding 5,01 0,80 Vakıf Fin. Kir. 8,95 -1,21 162,62 Vakıf GMYO 1,48 2,07 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,65 -1,19 -9,65 Vakıflar Bankası 3,45 1,47 -26,75 Vakko Tekstil 11,06 0,91 76,50 Vanet Gıda 5,26 -0,75 -31,95 VBT Yazılım 18,52 -1,70 Verusa Holding 46,24 1,63 2,53 Verusaturk Girisim 20,92 1,95 60,33 Vestel 32,24 2,09 53,09 Vestel Beyaz Eşya 46,34 1,44 20,22 Viking Kağıt 5,91 9,85 -34,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,31 2,21 -22,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,52 0,06 -12,91 Yataş 13,15 0,77 -9,00 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,34 -9,96 -1,36 Yeni Gimat GMYO 13,98 1,08 20,60 Yeşil GMYO 1,00 1,01 -27,54 Yeşil Yapı 1,11 0,00 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,33 1,75 -45,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.949,30 1,23 -29,81 Yonga Mobilya 21,28 1,33 -28,56 Yükselen Çelik 5,12 1,39 -2,14 Yünsa 10,85 0,93 -21,89 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,77 0,57 -36,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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