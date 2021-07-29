Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.602,10
|3,07
|-17,03
|İş Bankası (C)
|5,20
|1,96
|-23,45
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,88
|1,77
|-25,39
|İş Girişim
|9,63
|1,26
|-49,18
|İş GMYO
|1,89
|1,61
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|13,22
|0,99
|-20,35
|İş Yat. Ort.
|2,82
|0,36
|-16,15
|İşbir Holding
|5.308,90
|0,00
|93,93
|Işık Plastik
|34,70
|0,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|1,16
|-23,68
|İttifak Holding
|1,46
|1,39
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,04
|0,06
|0,22
|İzmir Demir Çelik
|2,69
|1,89
|-18,72
|İzmir Fırça
|5,46
|-0,91
|-1,80
|Jantsa Jant Sanayi
|71,60
|0,21
|72,75
|Kafein Yazılım
|28,80
|-0,62
|34,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,65
|7,11
|Kaplamin
|20,12
|1,62
|-40,47
|Kardemir (A)
|7,20
|1,69
|21,01
|Kardemir (B)
|7,09
|1,43
|34,54
|Kardemir (D)
|7,77
|3,19
|34,43
|Karel Elektronik
|34,16
|1,07
|48,14
|Karsan Otomotiv
|4,20
|3,19
|29,23
|Karsu Tekstil
|7,84
|2,08
|-8,30
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|11,25
|4,65
|Kartonsan
|52,70
|-1,86
|-44,34
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|-3,13
|0,32
|Kent Gıda
|211,30
|-0,33
|-40,58
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|0,68
|-32,22
|Kervan Gıda
|16,28
|0,18
|24,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|8,47
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,72
|2,38
|-31,47
|Klimasan Klima
|20,70
|1,67
|21,98
|Koç Holding
|20,60
|3,05
|0,72
|Konfrut Gıda
|16,33
|0,37
|-3,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,90
|0,08
|165,63
|Konya Çimento
|905,50
|1,17
|-19,87
|Koray GMYO
|8,37
|2,70
|88,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,52
|2,26
|51,25
|Koza Altın
|106,80
|2,50
|10,44
|Koza Madencilik
|13,76
|3,46
|-11,17
|Körfez GMYO
|5,14
|1,98
|-11,38
|Kristal Kola
|1,88
|0,00
|-52,04
|Kron Telekomünikasyon
|50,40
|-1,18
|36,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|236,20
|-0,55
|50,16
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,80
|9,80
|21,74
|Kütahya Porselen
|48,56
|0,12
|-3,75
|Kütahya Şeker
|20,02
|9,94
|Lider Faktoring
|3,14
|-1,26
|-7,92
|Link Bilgisayar
|31,88
|-0,75
|0,90
|Logo Yazılım
|36,72
|-0,22
|17,92
|Lokman Hekim Sağlık
|9,51
|-0,31
|32,67
|Lüks Kadife
|45,26
|0,49
|57,08
|Makina Takım
|2,85
|0,71
|-16,42
|Manas Enerji Yönetimi
|13,16
|9,94
|Marka Yatırım Holding
|4,39
|0,92
|-31,73
|Marmaris Altınyunus
|170,40
|-0,64
|53,38
|Marshall
|237,50
|0,21
|-22,56
|Martı GMYO
|1,08
|0,93
|-57,71
|Martı Otel
|1,84
|0,55
|-13,62
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,12
|3,28
|Mavi Giyim
|54,00
|-1,10
|3,45
|Mazhar Zorlu Holding
|38,26
|1,22
|21,54
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,70
|-1,82
|Mega Polietilen
|7,40
|-9,98
|-3,39
|Menderes Tekstil
|2,16
|0,93
|-30,10
|Mercan Kimya
|10,16
|-0,20
|Merit Turizm
|16,89
|3,49
|63,04
|Merko Gıda
|5,04
|0,80
|-41,67
|Metemtur Yatırım
|7,57
|9,71
|-6,37
|Metro Holding
|1,60
|-0,62
|-23,08
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,25
|0,00
|-22,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,00
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,46
|1,29
|-19,49
|Milpa
|3,83
|1,86
|-16,74
|Mistral GMYO
|3,95
|0,51
|-16,14
|MLP Sağlık
|22,64
|0,53
|13,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|6,87
|52,17
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,50
|1,21
|-36,71
|Mondi Tire Kutsan
|7,69
|0,26
|1,18
|Naturel Enerji
|36,04
|0,67
|1,50
|Naturelgaz
|8,18
|3,68
|Net Holding
|3,99
|0,25
|16,33
|Netaş Telekom.
|19,73
|2,60
|-29,74
|Niğbaş Niğde Beton
|11,74
|-1,59
|-77,42
|Nuh Çimento
|38,58
|1,79
|-19,67
|Nurol GMYO
|14,63
|2,02
|100,69
|Odaş Elektrik
|1,84
|0,55
|-52,82
|Orge Enerji Elektrik
|5,85
|2,99
|26,83
|Orma Orman Mahsulleri
|25,16
|-0,63
|70,92
|Osmanlı Menkul
|22,46
|-0,18
|-27,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|0,45
|-18,29
|Otokar
|290,10
|1,93
|-4,66
|Oyak Çimento
|6,48
|0,93
|-26,20
|Oyak Yat. Ort.
|7,00
|1,45
|1,42
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,82
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,99
|0,00
|-15,29
|Özak GMYO
|4,08
|1,49
|-20,00
|Özbal Çelik Boru
|13,08
|-2,61
|99,69
|Özderici GMYO
|1,47
|1,38
|-33,78
|Özerden Plastik
|8,11
|0,25
|-9,89
|Pamukova Elektrik
|32,70
|0,00
|53,38
|Panora GMYO
|6,98
|1,31
|15,98
|Papilon Savunma
|14,89
|-0,20
|-34,58
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|1,28
|-11,92
|Parsan
|28,06
|1,01
|15,47
|Pegasus
|71,65
|0,99
|-3,95
|Peker GMYO
|0,98
|-1,01
|-56,68
|Penguen Gıda
|3,09
|0,32
|-38,81
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|35,00
|0,23
|Pera GMYO
|1,40
|0,00
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,98
|0,44
|25,38
|Petkim
|5,68
|1,07
|14,06
|Petrokent Turizm
|2.105,00
|-2,13
|132,24
|Pınar Et ve Un
|17,16
|1,12
|-21,58
|Pınar Su
|7,10
|0,42
|-4,44
|Pınar Süt
|17,42
|0,40
|-22,75
|Plastikkart
|17,42
|0,99
|20,55
|Polisan Holding
|2,75
|1,10
|-28,47
|Politeknik Metal
|348,70
|-0,80
|-14,05
|Prizma Press Matbaacılık
|4,33
|0,23
|-20,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,95
|0,84
|-33,00
|QNB Finansbank
|40,58
|0,10
|-42,32
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,66
|5,46
|Ral Yatırım Holding
|4,15
|1,97
|-6,53
|Ray Sigorta
|9,89
|0,30
|-35,99
|Reysaş GMYO
|4,69
|0,86
|-13,94
|Reysaş Lojistik
|4,09
|1,49
|-20,95
|Rhea Girişim
|1,99
|1,53
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|15,37
|0,20
|12,11
|Royal Halı
|3,26
|-1,21
|-5,23
|RTA Laboratuvarları
|22,14
|1,00
|-26,88
|Sabancı Holding
|9,46
|2,16
|-14,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,59
|0,53
|-30,24
|Sanel Mühendislik
|4,91
|0,00
|43,57
|Sanifoam Sünger
|22,36
|2,66
|64,41
|Sanko Pazarlama
|9,83
|3,80
|6,07
|Saray Matbaacılık
|4,40
|-0,90
|-49,83
|Sarkuysan
|12,46
|1,55
|43,26
|Sasa Polyester
|29,34
|0,82
|95,80
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,96
|0,84
|181,55
|Sekuro Plastik
|22,20
|-1,33
|59,03
|Selçuk Ecza Deposu
|8,30
|0,61
|-38,21
|Selçuk Gıda
|4,45
|-1,55
|-10,64
|Selva Gıda Sanayi
|7,43
|0,68
|Senkron Güvenlik
|26,02
|-3,34
|-0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|15,80
|-1,25
|-1,25
|Servet GMYO
|73,10
|1,04
|-6,76
|Seyitler Kimya
|16,29
|0,43
|20,99
|Silverline Endüstri
|5,42
|-2,17
|-36,98
|Sinpaş GMYO
|4,55
|3,41
|8,85
|Smartiks Yazılım
|5,77
|-0,17
|-34,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,96
|-4,33
|-12,82
|Söktaş
|3,94
|-0,25
|-22,59
|Sönmez Filament
|39,40
|-1,50
|-43,87
|Sönmez Pamuklu
|13,10
|-0,76
|-45,42
|Sumaş Suni Tahta
|58,10
|0,17
|13,37
|Şeker Fin. Kir.
|5,67
|4,42
|-11,41
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|7,66
|2,54
|6,99
|Şok Marketler Ticaret
|11,51
|-0,35
|-7,77
|T. Halk Bankası
|4,61
|1,54
|-17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|3,96
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,24
|1,64
|-29,00
|T.Tuborg
|16,80
|0,60
|-7,03
|Taç Tarım Ürünleri
|26,40
|0,23
|150,71
|Tat Gıda
|8,79
|-0,23
|-23,97
|TAV Havalimanları
|22,94
|1,59
|7,70
|Taze Kuru Gıda
|238,00
|7,21
|10,03
|Tek-Art Turizm
|1,50
|3,45
|-25,74
|Tekfen Holding
|14,32
|1,42
|-12,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,06
|0,43
|-18,47
|Temapol Polimer Plastik
|14,55
|1,11
|26,52
|TGS Dış Ticaret
|11,94
|0,84
|-6,06
|Tofaş Oto. Fab.
|32,82
|1,67
|6,18
|Torunlar GMYO
|3,35
|1,52
|-14,10
|Trabzon Liman
|30,06
|0,87
|-6,41
|Trabzonspor Sportif
|3,40
|0,29
|39,34
|Trend GMYO
|6,84
|-0,15
|-45,58
|TSKB GMYO
|2,54
|0,00
|-55,83
|Tuğçelik
|13,68
|0,59
|69,31
|Tukaş
|6,68
|1,06
|-31,06
|Turcas Petrol
|3,49
|0,29
|-28,04
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,34
|-4,52
|Turkcell
|15,51
|1,84
|-1,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,80
|1,83
|26,51
|Tüpraş
|94,10
|2,39
|-12,87
|Türk Hava Yolları
|12,78
|1,75
|-1,01
|Türk İlaç Serum
|28,14
|0,29
|Türk Prysmian Kablo
|11,60
|-2,44
|-3,83
|Türk Telekom
|6,45
|1,57
|-20,29
|Türk Traktör
|170,50
|0,95
|0,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,60
|0,51
|5,05
|Türkiye Sigorta
|4,72
|0,85
|-23,60
|Ufuk Yatırım
|13,71
|-1,15
|2,31
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,98
|5,57
|-6,13
|Ulusoy Elektrik
|54,40
|-0,91
|5,94
|Ulusoy Un Sanayi
|4,98
|1,01
|-2,13
|Umpaş Holding
|1,20
|-3,23
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,77
|1,14
|-24,36
|Utopya Turizm
|19,60
|4,26
|-49,48
|Uzertaş Boya
|35,68
|-0,06
|-36,96
|Ülker Bisküvi
|20,02
|1,52
|-10,30
|Ünlü Yatırım Holding
|5,01
|0,80
|Vakıf Fin. Kir.
|8,95
|-1,21
|162,62
|Vakıf GMYO
|1,48
|2,07
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,65
|-1,19
|-9,65
|Vakıflar Bankası
|3,45
|1,47
|-26,75
|Vakko Tekstil
|11,06
|0,91
|76,50
|Vanet Gıda
|5,26
|-0,75
|-31,95
|VBT Yazılım
|18,52
|-1,70
|Verusa Holding
|46,24
|1,63
|2,53
|Verusaturk Girisim
|20,92
|1,95
|60,33
|Vestel
|32,24
|2,09
|53,09
|Vestel Beyaz Eşya
|46,34
|1,44
|20,22
|Viking Kağıt
|5,91
|9,85
|-34,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|2,21
|-22,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,52
|0,06
|-12,91
|Yataş
|13,15
|0,77
|-9,00
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,34
|-9,96
|-1,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,98
|1,08
|20,60
|Yeşil GMYO
|1,00
|1,01
|-27,54
|Yeşil Yapı
|1,11
|0,00
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,33
|1,75
|-45,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.949,30
|1,23
|-29,81
|Yonga Mobilya
|21,28
|1,33
|-28,56
|Yükselen Çelik
|5,12
|1,39
|-2,14
|Yünsa
|10,85
|0,93
|-21,89
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,77
|0,57
|-36,10
(Son)
Kaynak: AA
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