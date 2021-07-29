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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

29.07.2021 18:42
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.602,103,07-17,03
İş Bankası (C)5,201,96-23,45
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,881,77-25,39
İş Girişim9,631,26-49,18
İş GMYO1,891,61-25,59
İş Y. Men. Değ.13,220,99-20,35
İş Yat. Ort.2,820,36-16,15
İşbir Holding5.308,900,0093,93
Işık Plastik34,700,99

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,871,16-23,68
İttifak Holding1,461,39-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,040,060,22
İzmir Demir Çelik2,691,89-18,72
İzmir Fırça5,46-0,91-1,80
Jantsa Jant Sanayi71,600,2172,75
Kafein Yazılım28,80-0,6234,96
Kalekim Kimyevi Maddeler12,657,11

Kaplamin20,121,62-40,47
Kardemir (A)7,201,6921,01
Kardemir (B)7,091,4334,54
Kardemir (D)7,773,1934,43
Karel Elektronik34,161,0748,14
Karsan Otomotiv4,203,1929,23
Karsu Tekstil7,842,08-8,30
Kartal Yenilenebilir Enerji11,254,65

Kartonsan52,70-1,86-44,34
Katmerciler Ekipman3,09-3,130,32
Kent Gıda211,30-0,33-40,58
Kerevitaş Gıda4,460,68-32,22
Kervan Gıda16,280,1824,26
Kervansaray Yat. Holding0,648,47-49,21
Kiler GMYO1,722,38-31,47
Klimasan Klima20,701,6721,98
Koç Holding20,603,050,72
Konfrut Gıda16,330,37-3,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,900,08165,63
Konya Çimento905,501,17-19,87
Koray GMYO8,372,7088,09
Kordsa Teknik Tekstil23,522,2651,25
Koza Altın106,802,5010,44
Koza Madencilik13,763,46-11,17
Körfez GMYO5,141,98-11,38
Kristal Kola1,880,00-52,04
Kron Telekomünikasyon50,40-1,1836,81
Kuştur Kuşadası Turizm236,20-0,5550,16
Kuyumcukent Gayrimenkul2,809,8021,74
Kütahya Porselen48,560,12-3,75
Kütahya Şeker20,029,94

Lider Faktoring3,14-1,26-7,92
Link Bilgisayar31,88-0,750,90
Logo Yazılım36,72-0,2217,92
Lokman Hekim Sağlık9,51-0,3132,67
Lüks Kadife45,260,4957,08
Makina Takım2,850,71-16,42
Manas Enerji Yönetimi13,169,94

Marka Yatırım Holding4,390,92-31,73
Marmaris Altınyunus170,40-0,6453,38
Marshall237,500,21-22,56
Martı GMYO1,080,93-57,71
Martı Otel1,840,55-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım32,123,28

Mavi Giyim54,00-1,103,45
Mazhar Zorlu Holding38,261,2221,54
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,70-1,82

Mega Polietilen7,40-9,98-3,39
Menderes Tekstil2,160,93-30,10
Mercan Kimya10,16-0,20

Merit Turizm16,893,4963,04
Merko Gıda5,040,80-41,67
Metemtur Yatırım7,579,71-6,37
Metro Holding1,60-0,62-23,08
Metro Petrol ve Tesisleri2,250,00-22,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,720,00-26,18
Migros Ticaret34,461,29-19,49
Milpa3,831,86-16,74
Mistral GMYO3,950,51-16,14
MLP Sağlık22,640,5313,94
MMC San. ve Tic. Yat.7,006,8752,17
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,501,21-36,71
Mondi Tire Kutsan7,690,261,18
Naturel Enerji36,040,671,50
Naturelgaz8,183,68

Net Holding3,990,2516,33
Netaş Telekom.19,732,60-29,74
Niğbaş Niğde Beton11,74-1,59-77,42
Nuh Çimento38,581,79-19,67
Nurol GMYO14,632,02100,69
Odaş Elektrik1,840,55-52,82
Orge Enerji Elektrik5,852,9926,83
Orma Orman Mahsulleri25,16-0,6370,92
Osmanlı Menkul22,46-0,18-27,17
Ostim Endüstriyel Yat2,250,45-18,29
Otokar290,101,93-4,66
Oyak Çimento6,480,93-26,20
Oyak Yat. Ort.7,001,451,42
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,820,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,990,00-15,29
Özak GMYO4,081,49-20,00
Özbal Çelik Boru13,08-2,6199,69
Özderici GMYO1,471,38-33,78
Özerden Plastik8,110,25-9,89
Pamukova Elektrik32,700,0053,38
Panora GMYO6,981,3115,98
Papilon Savunma14,89-0,20-34,58
Park Elek.Madencilik4,731,28-11,92
Parsan28,061,0115,47
Pegasus71,650,99-3,95
Peker GMYO0,98-1,01-56,68
Penguen Gıda3,090,32-38,81
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım35,000,23

Pera GMYO1,400,00-20,08
Pergamon Dış Ticaret22,980,4425,38
Petkim5,681,0714,06
Petrokent Turizm2.105,00-2,13132,24
Pınar Et ve Un17,161,12-21,58
Pınar Su7,100,42-4,44
Pınar Süt17,420,40-22,75
Plastikkart17,420,9920,55
Polisan Holding2,751,10-28,47
Politeknik Metal348,70-0,80-14,05
Prizma Press Matbaacılık4,330,23-20,99
QNB Finans Fin. Kir.83,950,84-33,00
QNB Finansbank40,580,10-42,32
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,665,46

Ral Yatırım Holding4,151,97-6,53
Ray Sigorta9,890,30-35,99
Reysaş GMYO4,690,86-13,94
Reysaş Lojistik4,091,49-20,95
Rhea Girişim1,991,53-46,51
Rodrigo Tekstil15,370,2012,11
Royal Halı3,26-1,21-5,23
RTA Laboratuvarları22,141,00-26,88
Sabancı Holding9,462,16-14,20
Safkar Ege Soğutmacılık7,590,53-30,24
Sanel Mühendislik4,910,0043,57
Sanifoam Sünger22,362,6664,41
Sanko Pazarlama9,833,806,07
Saray Matbaacılık4,40-0,90-49,83
Sarkuysan12,461,5543,26
Sasa Polyester29,340,8295,80
Say Yenilenebilir Enerji23,960,84181,55
Sekuro Plastik22,20-1,3359,03
Selçuk Ecza Deposu8,300,61-38,21
Selçuk Gıda4,45-1,55-10,64
Selva Gıda Sanayi7,430,68

Senkron Güvenlik26,02-3,34-0,91
Serve Film Prodüksiyon15,80-1,25-1,25
Servet GMYO73,101,04-6,76
Seyitler Kimya16,290,4320,99
Silverline Endüstri5,42-2,17-36,98
Sinpaş GMYO4,553,418,85
Smartiks Yazılım5,77-0,17-34,88
Sodaş Sodyum Sanayii22,96-4,33-12,82
Söktaş3,94-0,25-22,59
Sönmez Filament39,40-1,50-43,87
Sönmez Pamuklu13,10-0,76-45,42
Sumaş Suni Tahta58,100,1713,37
Şeker Fin. Kir.5,674,42-11,41
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam7,662,546,99
Şok Marketler Ticaret11,51-0,35-7,77
T. Halk Bankası4,611,54-17,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,003,96-32,39
T.S.K.B.1,241,64-29,00
T.Tuborg16,800,60-7,03
Taç Tarım Ürünleri26,400,23150,71
Tat Gıda8,79-0,23-23,97
TAV Havalimanları22,941,597,70
Taze Kuru Gıda238,007,2110,03
Tek-Art Turizm1,503,45-25,74
Tekfen Holding14,321,42-12,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,060,43-18,47
Temapol Polimer Plastik14,551,1126,52
TGS Dış Ticaret11,940,84-6,06
Tofaş Oto. Fab.32,821,676,18
Torunlar GMYO3,351,52-14,10
Trabzon Liman30,060,87-6,41
Trabzonspor Sportif3,400,2939,34
Trend GMYO6,84-0,15-45,58
TSKB GMYO2,540,00-55,83
Tuğçelik13,680,5969,31
Tukaş6,681,06-31,06
Turcas Petrol3,490,29-28,04
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,34-4,52

Turkcell15,511,84-1,17
Tümosan Motor ve Traktör17,801,8326,51
Tüpraş94,102,39-12,87
Türk Hava Yolları12,781,75-1,01
Türk İlaç Serum28,140,29

Türk Prysmian Kablo11,60-2,44-3,83
Türk Telekom6,451,57-20,29
Türk Traktör170,500,950,08
Türker Proje Gayrimenkul118,600,515,05
Türkiye Sigorta4,720,85-23,60
Ufuk Yatırım13,71-1,152,31
Ulaşlar Turizm Yat.3,985,57-6,13
Ulusoy Elektrik54,40-0,915,94
Ulusoy Un Sanayi4,981,01-2,13
Umpaş Holding1,20-3,23-54,02
Uşak Seramik1,771,14-24,36
Utopya Turizm19,604,26-49,48
Uzertaş Boya35,68-0,06-36,96
Ülker Bisküvi20,021,52-10,30
Ünlü Yatırım Holding5,010,80

Vakıf Fin. Kir.8,95-1,21162,62
Vakıf GMYO1,482,07-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,65-1,19-9,65
Vakıflar Bankası3,451,47-26,75
Vakko Tekstil11,060,9176,50
Vanet Gıda5,26-0,75-31,95
VBT Yazılım18,52-1,70

Verusa Holding46,241,632,53
Verusaturk Girisim20,921,9560,33
Vestel32,242,0953,09
Vestel Beyaz Eşya46,341,4420,22
Viking Kağıt5,919,85-34,33
Yapı ve Kredi Bank.2,312,21-22,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,520,06-12,91
Yataş13,150,77-9,00
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,34-9,96-1,36
Yeni Gimat GMYO13,981,0820,60
Yeşil GMYO1,001,01-27,54
Yeşil Yapı1,110,00-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,331,75-45,51
Yibitaş İnşaat Malzeme10.949,301,23-29,81
Yonga Mobilya21,281,33-28,56
Yükselen Çelik5,121,39-2,14
Yünsa10,850,93-21,89
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,770,57-36,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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