Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|2,61
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|4,46
|1,36
|39,60
|Adana Çimento (A)
|6,88
|1,93
|44,65
|Adana Çimento (B)
|5,38
|0,00
|66,79
|Adana Çimento (C)
|1,95
|-0,51
|58,40
|Adel Kalemcilik
|11,60
|0,69
|12,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|1,00
|-13,68
|Afyon Çimento
|4,46
|0,45
|-2,83
|Ak Enerji
|0,61
|3,39
|-3,17
|Akbank
|7,12
|0,85
|20,99
|Akçansa
|6,73
|1,97
|2,87
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|2,22
|-31,34
|Akfen GMYO
|2,30
|1,77
|39,39
|Akın Tekstil
|10,09
|0,90
|11,31
|Akiş GMYO
|2,55
|0,79
|11,89
|Akmerkez GMYO
|21,00
|1,45
|45,49
|Aksa
|9,92
|0,40
|49,52
|Aksa Enerji
|2,54
|3,67
|-5,22
|Aksigorta
|4,88
|1,04
|55,44
|Aksu Enerji
|9,81
|-0,61
|27,07
|Alarko Carrıer
|36,20
|0,17
|-8,03
|Alarko GMYO
|49,88
|0,40
|18,13
|Alarko Holding
|4,57
|-0,22
|134,32
|Albaraka Türk
|1,28
|0,79
|4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,20
|2,50
|42,36
|Alkim Kağıt
|4,07
|1,75
|13,24
|Alkim Kimya
|29,98
|9,82
|39,18
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,54
|-2,39
|110,88
|Anadolu Cam
|3,31
|0,61
|29,06
|Anadolu Efes
|19,93
|0,40
|-0,71
|Anadolu Grubu Holding
|14,42
|1,69
|42,29
|Anadolu Hayat Emek.
|5,30
|0,38
|-6,93
|Anadolu Isuzu
|8,51
|2,16
|37,70
|Anadolu Sigorta
|4,20
|0,00
|6,99
|Anel Elektrik
|1,96
|1,55
|20,99
|Arçelik
|18,32
|1,16
|16,02
|Arena Bilgisayar
|5,08
|2,42
|15,19
|Armada Bilgisayar
|10,12
|0,60
|8,93
|Arsan Tekstil
|2,22
|2,30
|37,04
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-2,50
|-10,34
|Aselsan
|17,90
|1,30
|-25,26
|Aslan Çimento
|28,06
|0,79
|-0,36
|Ata GMYO
|3,95
|0,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,26
|2,44
|-4,24
|Atlantis Yatırım Holding
|0,57
|-3,39
|216,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|5,26
|16,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,82
|0,28
|46,24
|Avrasya GMYO
|1,16
|1,75
|31,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,41
|5,22
|30,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,00
|0,01
|2,62
|Avrupa Yatırım Holding
|1,84
|0,55
|-24,28
|Ayen Enerji
|2,17
|3,83
|20,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|1,72
|28,69
|Aygaz
|10,90
|1,30
|9,61
|Bagfaş
|11,27
|1,35
|133,82
|Bak Ambalaj
|5,80
|0,35
|23,19
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|-3,13
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,76
|1,15
|40,24
|Banvit
|12,20
|1,24
|13,07
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,76
|0,36
|14,52
|Batısöke Çimento
|1,01
|1,00
|-7,34
|Bera Holding
|2,25
|2,27
|9,22
|Berkosan Yalıtım
|1,90
|0,53
|4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|1,21
|3,09
|Beyaz Filo
|3,27
|1,87
|19,78
|Beymen Perakende Yat.
|10,27
|2,91
|160,66
|Bilici Yatırım
|2,61
|0,38
|106,40
|Bim Mağazalar
|46,92
|-0,59
|9,53
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,90
|1,12
|-23,08
|Bizim Mağazaları
|9,10
|2,71
|33,82
|Bolu Çimento
|2,79
|1,09
|-9,64
|Bomonti Elektrik
|2,00
|-0,50
|316,67
|Borusan Mannesmann
|8,79
|1,74
|25,40
|Borusan Yat. Paz.
|33,92
|0,77
|-6,37
|Bosch Fren Sistemleri
|221,70
|3,07
|45,12
|Bossa
|4,71
|1,51
|12,03
|Brisa
|5,82
|1,57
|-8,06
|Burçelik
|3,87
|1,04
|20,56
|Burçelik Vana
|4,74
|-1,25
|220,27
|Bursa Çimento
|4,57
|0,66
|3,86
|Carrefoursa
|3,54
|1,43
|1,72
|Ceo Event Medya
|7,60
|2,70
|Coca Cola İçecek
|31,94
|0,38
|8,03
|Cosmos Yat. Holding
|1,28
|9,40
|31,96
|Credıtwest Faktorıng
|1,97
|5,35
|89,42
|Çelebi
|102,40
|0,99
|75,50
|Çelik Halat
|4,89
|0,62
|-9,49
|Çemaş Döküm
|1,10
|2,80
|44,74
|Çemtaş
|5,53
|2,41
|-7,27
|Çimbeton
|29,58
|0,27
|3,43
|Çimentaş
|11,67
|1,13
|-8,11
|Çimsa
|7,54
|1,34
|-0,13
|Çuhadaroğlu Metal
|2,52
|2,86
|41,57
|Dagi Giyim
|1,77
|0,57
|42,74
|Dagi Yatırım Holding
|1,55
|1,31
|53,47
|Dardanel
|1,55
|1,31
|40,91
|Datagate Bilgisayar
|5,93
|2,60
|38,55
|Demısaş Döküm
|2,54
|1,20
|10,55
|Denge Holding
|1,73
|2,37
|49,14
|Deniz GMYO
|3,40
|1,19
|11,84
|Denizbank
|21,20
|0,28
|10,99
|Denizli Cam
|5,72
|1,42
|9,83
|Derimod
|3,59
|0,84
|27,79
|Derlüks Deri
|1,94
|1,04
|Desa Deri
|2,52
|0,00
|45,66
|Despec Bilgisayar
|3,47
|1,76
|27,04
|Deva Holding
|7,20
|0,98
|118,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|1,14
|14,10
|Ditaş Doğan
|6,33
|1,93
|23,66
|DO-CO
|545,00
|-2,82
|15,00
|Doğan Burda
|3,33
|2,15
|10,63
|Doğan Holding
|1,73
|1,17
|85,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|0,95
|-13,11
|Doğusan
|1,51
|0,67
|-30,24
|Doğuş GMYO
|2,97
|-3,57
|40,76
|Doğuş Otomotiv
|9,05
|5,85
|108,53
|Döktaş Dökümcülük
|34,10
|6,90
|318,40
|Duran Doğan Basım
|9,77
|-1,41
|91,57
|Dyo Boya
|3,62
|2,84
|24,83
|Eczacıbaşı İlaç
|3,15
|1,29
|29,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,37
|0,84
|30,73
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|2,27
|16,88
|Ege Endüstri
|484,20
|2,56
|55,62
|Ege Gübre
|39,46
|-0,45
|90,75
|Ege Profil
|9,13
|-0,11
|8,72
|Ege Seramik
|2,99
|2,75
|0,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-3,13
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,39
|0,75
|40,36
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|24,24
|Emek Elektrik
|1,25
|1,63
|27,55
|Eminiş Ambalaj
|1,11
|0,91
|-5,13
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|2,48
|-14,87
|Enerjisa Enerji
|6,13
|0,33
|30,19
|Enka İnşaat
|5,58
|1,27
|25,56
|Erbosan
|20,14
|2,03
|32,46
|Ereğli Demir Çelik
|6,55
|1,39
|7,35
|Ersu Gıda
|1,48
|2,07
|60,87
|Escort Teknoloji
|0,82
|1,23
|7,89
|Etiler Gıda
|3,68
|2,22
|72,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,29
|0,00
|83,24
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,98
|-2,00
|54,34
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|-2,13
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,28
|-0,78
|132,73
|Fenerbahçe Futbol
|12,19
|0,74
|76,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,99
|2,75
|12,41
|F-M İzmit Piston
|22,26
|2,87
|44,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,00
|0,67
|94,93
|Ford Otosan
|60,40
|0,17
|27,13
|Formet Çelik Kapı
|4,25
|0,24
|320,52
|Frigo Pak Gıda
|9,98
|10,77
|487,06
|Galatasaray Sportif
|1,54
|0,65
|24,19
|Garanti Bankası
|9,54
|2,36
|19,85
|Garanti Faktoring
|3,88
|2,92
|95,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|2,15
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,30
|0,47
|40,83
|Gedik Yatırım Holding
|4,59
|1,77
|95,32
|Gediz Ambalaj
|5,48
|3,59
|35,50
|Gentaş
|1,58
|3,95
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,20
|0,46
|-9,85
|Global Men. Değ.
|1,02
|2,00
|117,02
|Global Yat. Holding
|3,91
|0,77
|30,77
|Good-Year
|2,77
|1,47
|-16,52
|Göltaş Çimento
|13,40
|2,13
|9,43
|Gözde Girişim
|3,50
|3,86
|31,09
|GSD Denizcilik
|1,92
|-0,52
|66,96
|GSD Holding
|0,91
|3,41
|13,75
|Gübre Fabrik.
|5,28
|0,38
|78,38
|Güler Yat. Holding
|1,74
|-2,25
|62,62
|Güneş Sigorta
|1,76
|1,73
|25,52
|Halk GMYO
|0,89
|-1,11
|38,35
|Halk Sigorta
|1,53
|4,08
|73,37
|Hatay Tekstil
|4,13
|-0,96
|19,77
|Hedef Girişim
|1,72
|0,00
|48,28
|Hektaş
|15,71
|0,06
|69,47
|HUB Girişim
|5,48
|2,24
|191,49
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|5,13
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,32
|4,85
|-12,37
|İdealist Danışmanlık
|4,12
|2,49
|-29,51
|İdealist GMYO
|2,76
|2,99
|69,33
|İhlas Ev Aletleri
|1,66
|19,42
|408,23
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|2,33
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|2,40
|4,80
|293,44
|İhlas Holding
|0,53
|6,00
|65,63
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|11,69
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|2,24
|31,27
|Info Yatırım
|5,50
|10,00
|433,98
|İntema
|6,74
|2,28
|12,39
|İpek Doğal Enerji
|6,16
|2,67
|14,71
|İskenderun Demir Çelik
|6,33
|2,10
|35,01
(Sürecek)