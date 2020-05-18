Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,71
|3,83
|45,70
|Acıpayam Selüloz
|9,99
|-0,10
|56,83
|Adana Çimento (A)
|11,02
|8,79
|13,49
|Adana Çimento (B)
|7,79
|9,26
|9,26
|Adana Çimento (C)
|2,10
|5,53
|-5,83
|Adel Kalemcilik
|12,24
|4,79
|-22,04
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,55
|4,03
|8,52
|Afyon Çimento
|2,82
|3,68
|23,78
|Ak Enerji
|1,04
|1,96
|-4,59
|Akbank
|5,49
|0,92
|-32,31
|Akçansa
|7,78
|2,64
|-19,75
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,87
|1,08
|-11,37
|Akfen GMYO
|3,11
|1,63
|-23,21
|Akın Tekstil
|13,41
|0,75
|-2,76
|Akiş GMYO
|3,37
|2,74
|-16,58
|Akmerkez GMYO
|27,38
|1,41
|22,21
|Aksa
|6,60
|1,85
|-5,76
|Aksa Enerji
|4,83
|3,43
|27,11
|Aksigorta
|5,94
|1,19
|9,64
|Aksu Enerji
|9,91
|1,95
|-33,36
|Alarko Carrıer
|59,05
|6,59
|-1,58
|Alarko GMYO
|15,17
|4,19
|-0,08
|Alarko Holding
|4,87
|1,67
|-18,15
|Albaraka Türk
|1,32
|-0,75
|-13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,55
|2,52
|62,38
|Alkim Kağıt
|11,46
|1,78
|111,45
|Alkim Kimya
|13,32
|-6,20
|114,77
|Altınyağ
|1,30
|-9,72
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|26,30
|5,20
|163,26
|Anadolu Cam
|4,04
|1,25
|-7,34
|Anadolu Efes
|17,02
|0,47
|-26,26
|Anadolu Grubu Holding
|16,23
|2,92
|-7,73
|Anadolu Hayat Emek.
|6,94
|2,97
|14,05
|Anadolu Isuzu
|11,43
|2,97
|-6,08
|Anadolu Sigorta
|5,13
|0,59
|23,51
|Anel Elektrik
|3,69
|0,82
|14,95
|Arçelik
|15,16
|2,16
|-27,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,02
|-0,33
|Arena Bilgisayar
|15,24
|1,40
|109,20
|Armada Bilgisayar
|22,20
|-0,18
|35,45
|Arsan Tekstil
|4,50
|8,70
|25,70
|Artı Yatırım Holding
|2,59
|-9,76
|219,75
|Aselsan
|29,36
|1,73
|40,21
|Aslan Çimento
|39,58
|5,10
|-0,95
|Ata GMYO
|3,44
|-1,99
|-24,06
|Atakule GMYO
|1,59
|2,58
|-17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,55
|2,65
|55,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|1,38
|2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,54
|1,46
|-6,46
|Avrasya GMYO
|1,83
|1,10
|21,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,17
|1,40
|19,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,80
|0,01
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,98
|6,45
|28,57
|Ayen Enerji
|3,33
|2,46
|-4,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,26
|9,76
|48,86
|Aygaz
|10,41
|2,36
|-14,29
|Bagfaş
|18,68
|2,69
|11,06
|Bak Ambalaj
|9,17
|2,34
|24,76
|Balatacılar Balatacılık
|2,59
|2,78
|108,87
|Bantaş Ambalaj
|3,15
|1,94
|25,00
|Banvit
|24,90
|1,72
|34,09
|Baştaş Başkent Çimento
|3,45
|0,00
|33,20
|Batı Çimento
|2,93
|3,90
|-11,48
|Batısöke Çimento
|1,27
|6,72
|-3,05
|Bera Holding
|3,77
|1,34
|-2,08
|Berkosan Yalıtım
|3,80
|2,98
|38,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,09
|0,97
|-14,69
|Beyaz Filo
|4,00
|1,52
|26,58
|Bilici Yatırım
|7,36
|2,36
|68,42
|Bim Mağazalar
|58,60
|3,72
|26,81
|Birko Mensucat
|0,50
|4,17
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,53
|1,32
|34,21
|Bizim Mağazaları
|12,64
|0,96
|13,16
|Bolu Çimento
|5,10
|9,44
|8,51
|Bomonti Elektrik
|4,10
|-0,24
|220,31
|Borusan Mannesmann
|10,59
|7,51
|-7,51
|Borusan Yat. Paz.
|68,35
|9,71
|14,08
|Bosch Fren Sistemleri
|274,20
|2,28
|-4,72
|Bossa
|9,54
|3,02
|18,36
|Brisa
|9,54
|0,10
|1,72
|Burçelik
|7,55
|3,99
|29,95
|Burçelik Vana
|16,78
|1,02
|72,81
|Bursa Çimento
|4,30
|4,62
|7,41
|Carrefoursa
|7,64
|-1,16
|62,21
|Casa Emtia Petrol
|19,00
|-4,33
|102,34
|Ceo Event Medya
|3,55
|1,14
|-3,06
|Coca Cola İçecek
|36,72
|1,32
|-5,12
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|0,00
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,75
|10,00
|-4,51
|Çelebi
|88,55
|2,25
|-13,27
|Çelik Halat
|10,69
|5,32
|64,46
|Çemaş Döküm
|1,10
|3,77
|-12,25
|Çemtaş
|7,65
|2,82
|-5,89
|Çimbeton
|80,70
|2,61
|95,59
|Çimentaş
|29,40
|9,95
|96,00
|Çimsa
|7,77
|3,32
|-14,43
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|-1,23
|0,94
|Dagi Giyim
|4,59
|6,25
|83,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,00
|9,89
|165,49
|Dardanel
|9,12
|1,56
|140,63
|Datagate Bilgisayar
|9,14
|0,77
|17,03
|Demısaş Döküm
|3,68
|0,27
|5,75
|Denge Holding
|1,65
|5,77
|20,44
|Deniz GMYO
|4,04
|1,00
|-20,00
|Denizli Cam
|7,45
|1,92
|-10,67
|Derimod
|7,31
|0,14
|2,38
|Derlüks Deri
|4,68
|3,08
|15,68
|Desa Deri
|4,45
|1,60
|-1,98
|Despec Bilgisayar
|6,21
|-1,58
|46,46
|Deva Holding
|18,39
|-2,70
|105,99
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,49
|9,56
|91,03
|Ditaş Doğan
|17,52
|5,23
|84,13
|DO-CO
|322,80
|2,48
|-42,77
|Doğan Burda
|13,50
|2,74
|122,41
|Doğan Holding
|1,93
|1,05
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,91
|2,69
|15,76
|Doğusan
|2,30
|5,99
|10,58
|Doğuş GMYO
|5,39
|6,10
|18,98
|Doğuş Otomotiv
|10,11
|4,77
|6,20
|Döktaş Dökümcülük
|25,64
|1,75
|-18,98
|Duran Doğan Basım
|17,48
|1,57
|24,50
|Dyo Boya
|4,98
|3,53
|1,63
|Eczacıbaşı İlaç
|5,88
|1,91
|61,07
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,17
|2,18
|26,34
|Edip Gayrimenkul
|1,88
|0,53
|35,25
|Ege Endüstri
|565,70
|0,62
|0,56
|Ege Gübre
|57,40
|0,00
|15,26
|Ege Profil
|15,78
|3,95
|31,83
|Ege Seramik
|4,25
|2,66
|14,56
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,30
|-9,72
|306,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,03
|-9,65
|164,10
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,78
|-9,30
|290,00
|Egeplast
|17,45
|1,10
|39,60
|Ekiz Kimya
|15,22
|-9,99
|2395,08
|Emek Elektrik
|1,94
|2,11
|22,01
|Eminiş Ambalaj
|3,42
|-9,76
|125,00
|Emlak Konut GMYO
|1,30
|4,00
|-10,96
|Enerjisa Enerji
|8,22
|4,85
|22,03
|Enka İnşaat
|6,19
|0,00
|-0,99
|Erbosan
|19,48
|1,30
|-22,02
|Ereğli Demir Çelik
|8,01
|1,26
|-11,39
|Ersu Gıda
|5,70
|6,74
|175,36
|Escort Teknoloji
|3,89
|-0,51
|179,86
|Etiler Gıda
|3,15
|0,00
|28,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|0,54
|11,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|1,38
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,67
|-1,18
|41,53
|Euro Yatırım Holding
|1,46
|1,39
|-2,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,05
|1,11
|-30,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,05
|2,02
|-11,38
|F-M İzmit Piston
|53,40
|0,47
|12,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,42
|-1,23
|35,50
|Ford Otosan
|58,65
|1,12
|-11,29
|Formet Çelik Kapı
|4,50
|0,22
|50,00
|Frigo Pak Gıda
|12,80
|2,40
|-1,23
|Galatasaray Sportif
|2,52
|1,61
|24,14
|Garanti Bankası
|7,77
|0,91
|-30,25
|Garanti Faktoring
|4,63
|4,51
|19,64
|Garanti Yat. Ort.
|1,58
|2,60
|46,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,96
|-1,25
|238,57
|Gedik Yatırım Holding
|26,62
|-0,82
|246,16
|Gediz Ambalaj
|8,90
|0,00
|31,66
|Gentaş
|2,28
|1,33
|4,11
|Gersan Elektrik
|4,14
|1,72
|29,78
|Global Men. Değ.
|3,27
|5,83
|73,94
|Global Yat. Holding
|3,36
|3,07
|-31,01
|Good-Year
|4,96
|0,81
|22,47
|Göltaş Çimento
|15,87
|4,48
|-10,79
|Gözde Girişim
|4,05
|4,11
|-21,21
|GSD Denizcilik
|3,26
|9,76
|27,34
|GSD Holding
|1,74
|2,96
|16,78
|Gübre Fabrik.
|18,48
|0,98
|104,42
|Güler Yat. Holding
|16,24
|-9,98
|700,00
|Güneş Sigorta
|3,05
|3,04
|39,91
|Halk GMYO
|1,49
|2,76
|22,13
|Halk Sigorta
|4,06
|-0,73
|105,05
|Hatay Tekstil
|9,91
|-0,60
|44,25
|Hedef Girişim
|2,36
|3,06
|-9,58
|Hektaş
|13,44
|2,67
|67,58
|HUB Girişim
|23,36
|-3,23
|148,81
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|0,69
|27,19
|ICBC Turkey Bank
|4,49
|1,13
|-14,80
|İdealist Danışmanlık
|3,83
|2,13
|15,36
|İdealist GMYO
|4,48
|-0,67
|46,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|1,16
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|1,74
|-2,50
|İhlas Gazetecilik
|3,55
|0,28
|-47,87
|İhlas Holding
|0,68
|1,49
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|11,13
|0,72
|14,74
|Info Yatırım
|7,26
|0,83
|-18,43
|İntema
|9,31
|2,20
|0,54
|İpek Doğal Enerji
|13,83
|-0,50
|79,15
|İskenderun Demir Çelik
|6,98
|1,01
|-12,86
(Sürecek)