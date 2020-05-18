Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,71 3,83 45,70
Acıpayam Selüloz 9,99 -0,10 56,83
Adana Çimento (A) 11,02 8,79 13,49
Adana Çimento (B) 7,79 9,26 9,26
Adana Çimento (C) 2,10 5,53 -5,83
Adel Kalemcilik 12,24 4,79 -22,04
Adese Alışveriş Ticaret 1,55 4,03 8,52
Afyon Çimento 2,82 3,68 23,78
Ak Enerji 1,04 1,96 -4,59
Akbank 5,49 0,92 -32,31
Akçansa 7,78 2,64 -19,75
Akdenız Güvenlık Hız. 1,87 1,08 -11,37
Akfen GMYO 3,11 1,63 -23,21
Akın Tekstil 13,41 0,75 -2,76
Akiş GMYO 3,37 2,74 -16,58
Akmerkez GMYO 27,38 1,41 22,21
Aksa 6,60 1,85 -5,76
Aksa Enerji 4,83 3,43 27,11
Aksigorta 5,94 1,19 9,64
Aksu Enerji 9,91 1,95 -33,36
Alarko Carrıer 59,05 6,59 -1,58
Alarko GMYO 15,17 4,19 -0,08
Alarko Holding 4,87 1,67 -18,15
Albaraka Türk 1,32 -0,75 -13,73
Alcatel Lucent Teletaş 19,55 2,52 62,38
Alkim Kağıt 11,46 1,78 111,45
Alkim Kimya 13,32 -6,20 114,77
Altınyağ 1,30 -9,72 217,07
Altınyunus Çeşme 26,30 5,20 163,26
Anadolu Cam 4,04 1,25 -7,34
Anadolu Efes 17,02 0,47 -26,26
Anadolu Grubu Holding 16,23 2,92 -7,73
Anadolu Hayat Emek. 6,94 2,97 14,05
Anadolu Isuzu 11,43 2,97 -6,08
Anadolu Sigorta 5,13 0,59 23,51
Anel Elektrik 3,69 0,82 14,95
Arçelik 15,16 2,16 -27,26
ARD Bilişim Teknolojileri 36,02 -0,33
Arena Bilgisayar 15,24 1,40 109,20
Armada Bilgisayar 22,20 -0,18 35,45
Arsan Tekstil 4,50 8,70 25,70
Artı Yatırım Holding 2,59 -9,76 219,75
Aselsan 29,36 1,73 40,21
Aslan Çimento 39,58 5,10 -0,95
Ata GMYO 3,44 -1,99 -24,06
Atakule GMYO 1,59 2,58 -17,19
Atlantis Yatırım Holding 1,55 2,65 55,00
Atlas Yat. Ort. 1,47 1,38 2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,54 1,46 -6,46
Avrasya GMYO 1,83 1,10 21,19
Avrasya Petrol ve Tur. 2,17 1,40 19,23
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,01 11,04
Avrupa Yatırım Holding 1,98 6,45 28,57
Ayen Enerji 3,33 2,46 -4,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,26 9,76 48,86
Aygaz 10,41 2,36 -14,29
Bagfaş 18,68 2,69 11,06
Bak Ambalaj 9,17 2,34 24,76
Balatacılar Balatacılık 2,59 2,78 108,87
Bantaş Ambalaj 3,15 1,94 25,00
Banvit 24,90 1,72 34,09
Baştaş Başkent Çimento 3,45 0,00 33,20
Batı Çimento 2,93 3,90 -11,48
Batısöke Çimento 1,27 6,72 -3,05
Bera Holding 3,77 1,34 -2,08
Berkosan Yalıtım 3,80 2,98 38,69
Beşiktaş Futbol Yat. 2,09 0,97 -14,69
Beyaz Filo 4,00 1,52 26,58
Bilici Yatırım 7,36 2,36 68,42
Bim Mağazalar 58,60 3,72 26,81
Birko Mensucat 0,50 4,17 61,29
Birlik Mensucat 1,53 1,32 34,21
Bizim Mağazaları 12,64 0,96 13,16
Bolu Çimento 5,10 9,44 8,51
Bomonti Elektrik 4,10 -0,24 220,31
Borusan Mannesmann 10,59 7,51 -7,51
Borusan Yat. Paz. 68,35 9,71 14,08
Bosch Fren Sistemleri 274,20 2,28 -4,72
Bossa 9,54 3,02 18,36
Brisa 9,54 0,10 1,72
Burçelik 7,55 3,99 29,95
Burçelik Vana 16,78 1,02 72,81
Bursa Çimento 4,30 4,62 7,41
Carrefoursa 7,64 -1,16 62,21
Casa Emtia Petrol 19,00 -4,33 102,34
Ceo Event Medya 3,55 1,14 -3,06
Coca Cola İçecek 36,72 1,32 -5,12
Cosmos Yat. Holding 3,10 0,00 51,96
Credıtwest Faktorıng 2,75 10,00 -4,51
Çelebi 88,55 2,25 -13,27
Çelik Halat 10,69 5,32 64,46
Çemaş Döküm 1,10 3,77 -12,25
Çemtaş 7,65 2,82 -5,89
Çimbeton 80,70 2,61 95,59
Çimentaş 29,40 9,95 96,00
Çimsa 7,77 3,32 -14,43
Çuhadaroğlu Metal 3,22 -1,23 0,94
Dagi Giyim 4,59 6,25 83,60
Dagi Yatırım Holding 6,00 9,89 165,49
Dardanel 9,12 1,56 140,63
Datagate Bilgisayar 9,14 0,77 17,03
Demısaş Döküm 3,68 0,27 5,75
Denge Holding 1,65 5,77 20,44
Deniz GMYO 4,04 1,00 -20,00
Denizli Cam 7,45 1,92 -10,67
Derimod 7,31 0,14 2,38
Derlüks Deri 4,68 3,08 15,68
Desa Deri 4,45 1,60 -1,98
Despec Bilgisayar 6,21 -1,58 46,46
Deva Holding 18,39 -2,70 105,99
Diriteks Diriliş Tekstil 1,49 9,56 91,03
Ditaş Doğan 17,52 5,23 84,13
DO-CO 322,80 2,48 -42,77
Doğan Burda 13,50 2,74 122,41
Doğan Holding 1,93 1,05 7,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,91 2,69 15,76
Doğusan 2,30 5,99 10,58
Doğuş GMYO 5,39 6,10 18,98
Doğuş Otomotiv 10,11 4,77 6,20
Döktaş Dökümcülük 25,64 1,75 -18,98
Duran Doğan Basım 17,48 1,57 24,50
Dyo Boya 4,98 3,53 1,63
Eczacıbaşı İlaç 5,88 1,91 61,07
Eczacıbaşı Yatırım 12,17 2,18 26,34
Edip Gayrimenkul 1,88 0,53 35,25
Ege Endüstri 565,70 0,62 0,56
Ege Gübre 57,40 0,00 15,26
Ege Profil 15,78 3,95 31,83
Ege Seramik 4,25 2,66 14,56
Egeli & Co Tarım Girişim 1,30 -9,72 306,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,03 -9,65 164,10
Egeli&Co Yatırım Holding 0,78 -9,30 290,00
Egeplast 17,45 1,10 39,60
Ekiz Kimya 15,22 -9,99 2395,08
Emek Elektrik 1,94 2,11 22,01
Eminiş Ambalaj 3,42 -9,76 125,00
Emlak Konut GMYO 1,30 4,00 -10,96
Enerjisa Enerji 8,22 4,85 22,03
Enka İnşaat 6,19 0,00 -0,99
Erbosan 19,48 1,30 -22,02
Ereğli Demir Çelik 8,01 1,26 -11,39
Ersu Gıda 5,70 6,74 175,36
Escort Teknoloji 3,89 -0,51 179,86
Etiler Gıda 3,15 0,00 28,57
Euro Kapital Yat. Ort. 1,87 0,54 11,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,47 1,38 17,60
Euro Yat. Ort. 1,67 -1,18 41,53
Euro Yatırım Holding 1,46 1,39 -2,67
Fenerbahçe Futbol 10,05 1,11 -30,55
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,05 2,02 -11,38
F-M İzmit Piston 53,40 0,47 12,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,42 -1,23 35,50
Ford Otosan 58,65 1,12 -11,29
Formet Çelik Kapı 4,50 0,22 50,00
Frigo Pak Gıda 12,80 2,40 -1,23
Galatasaray Sportif 2,52 1,61 24,14
Garanti Bankası 7,77 0,91 -30,25
Garanti Faktoring 4,63 4,51 19,64
Garanti Yat. Ort. 1,58 2,60 46,30
Gedik Y. Men. Değ. 18,96 -1,25 238,57
Gedik Yatırım Holding 26,62 -0,82 246,16
Gediz Ambalaj 8,90 0,00 31,66
Gentaş 2,28 1,33 4,11
Gersan Elektrik 4,14 1,72 29,78
Global Men. Değ. 3,27 5,83 73,94
Global Yat. Holding 3,36 3,07 -31,01
Good-Year 4,96 0,81 22,47
Göltaş Çimento 15,87 4,48 -10,79
Gözde Girişim 4,05 4,11 -21,21
GSD Denizcilik 3,26 9,76 27,34
GSD Holding 1,74 2,96 16,78
Gübre Fabrik. 18,48 0,98 104,42
Güler Yat. Holding 16,24 -9,98 700,00
Güneş Sigorta 3,05 3,04 39,91
Halk GMYO 1,49 2,76 22,13
Halk Sigorta 4,06 -0,73 105,05
Hatay Tekstil 9,91 -0,60 44,25
Hedef Girişim 2,36 3,06 -9,58
Hektaş 13,44 2,67 67,58
HUB Girişim 23,36 -3,23 148,81
Hürriyet Gzt. 1,45 0,69 27,19
ICBC Turkey Bank 4,49 1,13 -14,80
İdealist Danışmanlık 3,83 2,13 15,36
İdealist GMYO 4,48 -0,67 46,41
İhlas Ev Aletleri 1,75 1,16 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,17 1,74 -2,50
İhlas Gazetecilik 3,55 0,28 -47,87
İhlas Holding 0,68 1,49 -25,27
İhlas Yayın Holding 1,02 0,00 0,00
İndeks Bilgisayar 11,13 0,72 14,74
Info Yatırım 7,26 0,83 -18,43
İntema 9,31 2,20 0,54
İpek Doğal Enerji 13,83 -0,50 79,15
İskenderun Demir Çelik 6,98 1,01 -12,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bilgisayar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:24 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:29
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü         
16:23
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 20:55:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]