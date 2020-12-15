Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

15.12.2020 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,76-2,51317,20
Acıpayam Selüloz16,77-0,47165,57
Adel Kalemcilik25,921,7365,10
Adese Alışveriş Ticaret2,82-0,7097,44
Afyon Çimento4,450,0095,32
Ak Enerji2,21-0,90102,75
Akbank6,370,00-21,45
Akçansa15,27-2,1857,51
Akdeniz Yatırım Hold.5,85-2,17177,25
Akfen GMYO4,882,9520,49
Akın Tekstil27,70-2,53100,87
Akiş GMYO3,62-1,0915,56
Akmerkez GMYO67,50-2,74201,28
Aksa11,63-0,4366,06
Aksa Enerji7,15-0,1488,16
Aksigorta9,017,0166,30
Aksu Enerji13,74-1,36-7,60
Alarko Carrıer232,300,35288,95
Alarko GMYO20,42-0,4938,93
Alarko Holding6,76-0,2915,07
Albaraka Türk1,891,6123,53
Alcatel Lucent Teletaş27,940,14132,06
Alkim Kağıt13,190,23143,37
Alkim Kimya14,020,50126,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,420,41490,24
Altınyunus Çeşme47,100,00371,47
Anadolu Efes22,101,383,86
Anadolu Grubu Holding24,50-0,3339,28
Anadolu Hayat Emek.8,060,5032,45
Anadolu Isuzu17,18-3,6541,17
Anadolu Sigorta7,130,4271,66
Anel Elektrik3,23-2,7183,22
Arçelik31,32-0,8250,29
ARD Bilişim Teknolojileri40,884,61

Arena Bilgisayar35,200,11383,19
Armada Bilgisayar49,500,61202,01
Arsan Tekstil7,400,68106,70
Artı Yatırım Holding5,706,34603,70
Aselsan17,930,3472,22
Ata GMYO5,13-2,4713,25
Atakule GMYO2,41-0,8225,52
Atlantis Yatırım Holding4,100,00310,00
Atlas Yat. Ort.1,910,00101,01
AvivaSA Emeklilik Hayat15,902,0518,61
Avrasya GMYO4,020,25166,23
Avrasya Petrol ve Tur.3,27-0,6179,67
Avrupa Yatırım Holding5,78-1,03275,32
Ayen Enerji5,48-0,7257,93
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,400,00420,55
Aygaz14,24-1,1117,24
Bagfaş19,92-2,3518,43
Bak Ambalaj21,30-2,02192,40
Balatacılar Balatacılık8,204,46561,29
Bantaş Ambalaj4,87-0,61126,07
Banvit41,100,24121,32
Baştaş Başkent Çimento12,50-3,10382,63
Batı Çimento4,56-0,4437,76
Batısöke Çimento2,410,4283,97
Bayrak Taban Sanayi10,73-2,45

Bera Holding18,06-8,14369,09
Berkosan Yalıtım7,05-3,42157,30
Beşiktaş Futbol Yat.3,89-1,5258,78
Beyaz Filo9,49-1,86203,21
Bilici Yatırım6,43-2,28124,32
Bim Mağazalar70,950,8553,54
Birko Mensucat1,090,00251,61
Birlik Mensucat2,885,11152,63
Bizim Mağazaları15,762,5442,33
Borusan Mannesmann19,160,9067,34
Borusan Yat. Paz.326,000,15444,12
Bosch Fren Sistemleri1.294,904,01349,96
Bossa13,90-1,2172,46
Brisa19,250,89105,25
Burçelik22,280,63283,48
Burçelik Vana62,501,63543,67
Bursa Çimento9,072,72126,56
Carrefoursa102,100,29286,05
Casa Emtia Petrol137,003,401359,00
Ceo Event Medya6,79-0,4485,41
Coca Cola İçecek63,60-0,0867,99
Cosmos Yat. Holding7,50

267,65
Credıtwest Faktorıng5,64-2,0895,83
Çelebi95,70-1,59-3,67
Çelik Halat17,60-3,14170,77
Çemaş Döküm2,33-0,8585,88
Çemtaş15,18-2,0686,74
Çimbeton177,70-0,11330,68
Çimentaş33,400,60122,67
Çimsa16,750,2484,47
Çuhadaroğlu Metal8,03-0,25151,72
Dagi Giyim8,42-1,06236,80
Dagi Yatırım Holding11,60-7,94413,27
Dardanel27,501,85625,59
Datagate Bilgisayar15,55-0,2699,10
Demısaş Döküm6,29-1,4180,75
Denge Holding5,700,00316,06
Deniz GMYO3,25-0,6154,46
Derimod9,90-2,3738,66
Derlüks Deri8,92-0,78120,48
Desa Deri9,321,08105,29
Despec Bilgisayar12,39-2,13192,22
Deva Holding24,880,73178,68
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,54-0,60

Diriteks Diriliş Tekstil4,150,48432,05
Ditaş Doğan34,10-2,96258,38
DO-CO494,000,02-12,41
Doğan Burda24,000,00295,39
Doğan Holding3,180,6377,11
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,3859,39
Doğusan3,80-4,7682,69
Doğuş GMYO8,69-3,3491,83
Doğuş Otomotiv27,58-0,65189,71
Döktaş Dökümcülük31,640,70-0,02
Duran Doğan Basım10,55-0,3858,66
Dyo Boya11,770,26140,20
Eczacıbaşı İlaç7,110,1494,76
Eczacıbaşı Yatırım21,640,65124,66
Edip Gayrimenkul3,01-1,31116,55
Ege Endüstri1.649,903,81193,28
Ege Gübre132,10-2,00167,97
Ege Profil32,92-0,84175,02
Ege Seramik10,280,29179,46
Egeplast27,409,95119,20
Ekiz Kimya8,186,101240,98
Emek Elektrik4,03-0,98153,46
Eminiş Ambalaj24,00-3,611478,95
Emlak Konut GMYO2,02-0,4939,53
Enerjisa Enerji11,120,7265,08
Enka İnşaat7,26-0,2730,06
Erbosan37,08-1,7548,44
Ereğli Demir Çelik14,11-1,1960,19
Ersu Gıda5,00-0,40141,55
Escort Teknoloji6,624,58376,26
Esenboğa Elektrik18,09-0,33

Etiler Gıda4,20-5,62259,71
Euro Kapital Yat. Ort.3,952,60146,30
Euro Trend Yat. Ort.3,83-1,79220,82
Euro Yat. Ort.4,68-0,43315,72
Euro Yatırım Holding2,89-0,3492,67
Fade Gıda6,06-0,49

Fenerbahçe Futbol31,12-2,45115,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,680,3046,17
F-M İzmit Piston119,000,42151,25
Fonet Bilgi Teknolojileri11,350,2747,59
Ford Otosan126,201,9490,88
Formet Çelik Kapı4,30-1,8343,33
Frigo Pak Gıda21,821,21211,47
Galatasaray Sportif4,00-0,5097,04
Garanti Bankası9,710,52-12,84
Garanti Faktoring10,550,19172,61
Garanti Yat. Ort.3,13-3,10214,00
Gedik Y. Men. Değ.10,88-1,09245,95
Gediz Ambalaj26,645,71294,08
Gentaş5,43-2,86163,33
Gersan Elektrik6,22-2,2094,98
Global Men. Değ.5,39-0,37186,70
Global Yat. Holding4,62-0,22-5,13
Good-Year7,54-0,1386,17
Göltaş Çimento34,140,7791,91
Gözde Girişim6,940,1435,02
GSD Denizcilik5,161,78101,56
GSD Holding2,310,4355,03
Gübre Fabrik.48,96-0,85441,59
Güler Yat. Holding12,55-2,49518,23
Halk GMYO3,371,51189,36
Hatay Tekstil14,10-1,54109,39
Hedef Girişim7,39-0,94209,69
Hektaş14,41-2,9679,68
HUB Girişim18,15-2,2693,32
Hürriyet Gzt.2,24-0,8896,49
ICBC Turkey Bank6,46-0,7722,58
İdealist Danışmanlık13,45-2,54305,12
İdealist GMYO6,919,86125,82
İhlas Ev Aletleri1,90-2,06-39,30
İhlas Gayrimenkul1,27-2,3123,38
İhlas Gazetecilik4,50-1,96-0,88
İhlas Holding1,32-5,0445,05
İhlas Yayın Holding1,16-3,3339,15
İndeks Bilgisayar16,52-0,6676,12
Info Yatırım6,100,16218,57
İntema22,6610,00144,71
Inveo Yatırım Holding36,42-0,71373,60
İpek Doğal Enerji12,342,4159,84
İskenderun Demir Çelik9,49-0,8421,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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