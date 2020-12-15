Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,76
|-2,51
|317,20
|Acıpayam Selüloz
|16,77
|-0,47
|165,57
|Adel Kalemcilik
|25,92
|1,73
|65,10
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|-0,70
|97,44
|Afyon Çimento
|4,45
|0,00
|95,32
|Ak Enerji
|2,21
|-0,90
|102,75
|Akbank
|6,37
|0,00
|-21,45
|Akçansa
|15,27
|-2,18
|57,51
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,85
|-2,17
|177,25
|Akfen GMYO
|4,88
|2,95
|20,49
|Akın Tekstil
|27,70
|-2,53
|100,87
|Akiş GMYO
|3,62
|-1,09
|15,56
|Akmerkez GMYO
|67,50
|-2,74
|201,28
|Aksa
|11,63
|-0,43
|66,06
|Aksa Enerji
|7,15
|-0,14
|88,16
|Aksigorta
|9,01
|7,01
|66,30
|Aksu Enerji
|13,74
|-1,36
|-7,60
|Alarko Carrıer
|232,30
|0,35
|288,95
|Alarko GMYO
|20,42
|-0,49
|38,93
|Alarko Holding
|6,76
|-0,29
|15,07
|Albaraka Türk
|1,89
|1,61
|23,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,94
|0,14
|132,06
|Alkim Kağıt
|13,19
|0,23
|143,37
|Alkim Kimya
|14,02
|0,50
|126,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,42
|0,41
|490,24
|Altınyunus Çeşme
|47,10
|0,00
|371,47
|Anadolu Efes
|22,10
|1,38
|3,86
|Anadolu Grubu Holding
|24,50
|-0,33
|39,28
|Anadolu Hayat Emek.
|8,06
|0,50
|32,45
|Anadolu Isuzu
|17,18
|-3,65
|41,17
|Anadolu Sigorta
|7,13
|0,42
|71,66
|Anel Elektrik
|3,23
|-2,71
|83,22
|Arçelik
|31,32
|-0,82
|50,29
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,88
|4,61
|Arena Bilgisayar
|35,20
|0,11
|383,19
|Armada Bilgisayar
|49,50
|0,61
|202,01
|Arsan Tekstil
|7,40
|0,68
|106,70
|Artı Yatırım Holding
|5,70
|6,34
|603,70
|Aselsan
|17,93
|0,34
|72,22
|Ata GMYO
|5,13
|-2,47
|13,25
|Atakule GMYO
|2,41
|-0,82
|25,52
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|0,00
|310,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,91
|0,00
|101,01
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,90
|2,05
|18,61
|Avrasya GMYO
|4,02
|0,25
|166,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|-0,61
|79,67
|Avrupa Yatırım Holding
|5,78
|-1,03
|275,32
|Ayen Enerji
|5,48
|-0,72
|57,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,40
|0,00
|420,55
|Aygaz
|14,24
|-1,11
|17,24
|Bagfaş
|19,92
|-2,35
|18,43
|Bak Ambalaj
|21,30
|-2,02
|192,40
|Balatacılar Balatacılık
|8,20
|4,46
|561,29
|Bantaş Ambalaj
|4,87
|-0,61
|126,07
|Banvit
|41,10
|0,24
|121,32
|Baştaş Başkent Çimento
|12,50
|-3,10
|382,63
|Batı Çimento
|4,56
|-0,44
|37,76
|Batısöke Çimento
|2,41
|0,42
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|10,73
|-2,45
|Bera Holding
|18,06
|-8,14
|369,09
|Berkosan Yalıtım
|7,05
|-3,42
|157,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,89
|-1,52
|58,78
|Beyaz Filo
|9,49
|-1,86
|203,21
|Bilici Yatırım
|6,43
|-2,28
|124,32
|Bim Mağazalar
|70,95
|0,85
|53,54
|Birko Mensucat
|1,09
|0,00
|251,61
|Birlik Mensucat
|2,88
|5,11
|152,63
|Bizim Mağazaları
|15,76
|2,54
|42,33
|Borusan Mannesmann
|19,16
|0,90
|67,34
|Borusan Yat. Paz.
|326,00
|0,15
|444,12
|Bosch Fren Sistemleri
|1.294,90
|4,01
|349,96
|Bossa
|13,90
|-1,21
|72,46
|Brisa
|19,25
|0,89
|105,25
|Burçelik
|22,28
|0,63
|283,48
|Burçelik Vana
|62,50
|1,63
|543,67
|Bursa Çimento
|9,07
|2,72
|126,56
|Carrefoursa
|102,10
|0,29
|286,05
|Casa Emtia Petrol
|137,00
|3,40
|1359,00
|Ceo Event Medya
|6,79
|-0,44
|85,41
|Coca Cola İçecek
|63,60
|-0,08
|67,99
|Cosmos Yat. Holding
|7,50
|267,65
|Credıtwest Faktorıng
|5,64
|-2,08
|95,83
|Çelebi
|95,70
|-1,59
|-3,67
|Çelik Halat
|17,60
|-3,14
|170,77
|Çemaş Döküm
|2,33
|-0,85
|85,88
|Çemtaş
|15,18
|-2,06
|86,74
|Çimbeton
|177,70
|-0,11
|330,68
|Çimentaş
|33,40
|0,60
|122,67
|Çimsa
|16,75
|0,24
|84,47
|Çuhadaroğlu Metal
|8,03
|-0,25
|151,72
|Dagi Giyim
|8,42
|-1,06
|236,80
|Dagi Yatırım Holding
|11,60
|-7,94
|413,27
|Dardanel
|27,50
|1,85
|625,59
|Datagate Bilgisayar
|15,55
|-0,26
|99,10
|Demısaş Döküm
|6,29
|-1,41
|80,75
|Denge Holding
|5,70
|0,00
|316,06
|Deniz GMYO
|3,25
|-0,61
|54,46
|Derimod
|9,90
|-2,37
|38,66
|Derlüks Deri
|8,92
|-0,78
|120,48
|Desa Deri
|9,32
|1,08
|105,29
|Despec Bilgisayar
|12,39
|-2,13
|192,22
|Deva Holding
|24,88
|0,73
|178,68
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,54
|-0,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,15
|0,48
|432,05
|Ditaş Doğan
|34,10
|-2,96
|258,38
|DO-CO
|494,00
|0,02
|-12,41
|Doğan Burda
|24,00
|0,00
|295,39
|Doğan Holding
|3,18
|0,63
|77,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|0,38
|59,39
|Doğusan
|3,80
|-4,76
|82,69
|Doğuş GMYO
|8,69
|-3,34
|91,83
|Doğuş Otomotiv
|27,58
|-0,65
|189,71
|Döktaş Dökümcülük
|31,64
|0,70
|-0,02
|Duran Doğan Basım
|10,55
|-0,38
|58,66
|Dyo Boya
|11,77
|0,26
|140,20
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|0,14
|94,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,64
|0,65
|124,66
|Edip Gayrimenkul
|3,01
|-1,31
|116,55
|Ege Endüstri
|1.649,90
|3,81
|193,28
|Ege Gübre
|132,10
|-2,00
|167,97
|Ege Profil
|32,92
|-0,84
|175,02
|Ege Seramik
|10,28
|0,29
|179,46
|Egeplast
|27,40
|9,95
|119,20
|Ekiz Kimya
|8,18
|6,10
|1240,98
|Emek Elektrik
|4,03
|-0,98
|153,46
|Eminiş Ambalaj
|24,00
|-3,61
|1478,95
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|-0,49
|39,53
|Enerjisa Enerji
|11,12
|0,72
|65,08
|Enka İnşaat
|7,26
|-0,27
|30,06
|Erbosan
|37,08
|-1,75
|48,44
|Ereğli Demir Çelik
|14,11
|-1,19
|60,19
|Ersu Gıda
|5,00
|-0,40
|141,55
|Escort Teknoloji
|6,62
|4,58
|376,26
|Esenboğa Elektrik
|18,09
|-0,33
|Etiler Gıda
|4,20
|-5,62
|259,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,95
|2,60
|146,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,83
|-1,79
|220,82
|Euro Yat. Ort.
|4,68
|-0,43
|315,72
|Euro Yatırım Holding
|2,89
|-0,34
|92,67
|Fade Gıda
|6,06
|-0,49
|Fenerbahçe Futbol
|31,12
|-2,45
|115,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,68
|0,30
|46,17
|F-M İzmit Piston
|119,00
|0,42
|151,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,35
|0,27
|47,59
|Ford Otosan
|126,20
|1,94
|90,88
|Formet Çelik Kapı
|4,30
|-1,83
|43,33
|Frigo Pak Gıda
|21,82
|1,21
|211,47
|Galatasaray Sportif
|4,00
|-0,50
|97,04
|Garanti Bankası
|9,71
|0,52
|-12,84
|Garanti Faktoring
|10,55
|0,19
|172,61
|Garanti Yat. Ort.
|3,13
|-3,10
|214,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,88
|-1,09
|245,95
|Gediz Ambalaj
|26,64
|5,71
|294,08
|Gentaş
|5,43
|-2,86
|163,33
|Gersan Elektrik
|6,22
|-2,20
|94,98
|Global Men. Değ.
|5,39
|-0,37
|186,70
|Global Yat. Holding
|4,62
|-0,22
|-5,13
|Good-Year
|7,54
|-0,13
|86,17
|Göltaş Çimento
|34,14
|0,77
|91,91
|Gözde Girişim
|6,94
|0,14
|35,02
|GSD Denizcilik
|5,16
|1,78
|101,56
|GSD Holding
|2,31
|0,43
|55,03
|Gübre Fabrik.
|48,96
|-0,85
|441,59
|Güler Yat. Holding
|12,55
|-2,49
|518,23
|Halk GMYO
|3,37
|1,51
|189,36
|Hatay Tekstil
|14,10
|-1,54
|109,39
|Hedef Girişim
|7,39
|-0,94
|209,69
|Hektaş
|14,41
|-2,96
|79,68
|HUB Girişim
|18,15
|-2,26
|93,32
|Hürriyet Gzt.
|2,24
|-0,88
|96,49
|ICBC Turkey Bank
|6,46
|-0,77
|22,58
|İdealist Danışmanlık
|13,45
|-2,54
|305,12
|İdealist GMYO
|6,91
|9,86
|125,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|-2,06
|-39,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-2,31
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-1,96
|-0,88
|İhlas Holding
|1,32
|-5,04
|45,05
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-3,33
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|16,52
|-0,66
|76,12
|Info Yatırım
|6,10
|0,16
|218,57
|İntema
|22,66
|10,00
|144,71
|Inveo Yatırım Holding
|36,42
|-0,71
|373,60
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|2,41
|59,84
|İskenderun Demir Çelik
|9,49
|-0,84
|21,43
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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