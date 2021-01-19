Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

19.01.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,710,00-0,39
Acıpayam Selüloz22,5010,0019,51
Adel Kalemcilik28,423,27-18,85
Adese Alışveriş Ticaret2,722,24-2,14
Afyon Çimento5,401,933,33
Ak Enerji2,341,754,98
Akbank7,051,301,01
Akçansa18,863,3013,66
Akdeniz Yatırım Hold.5,19-1,340,00
Akfen GMYO4,990,403,91
Akın Tekstil41,288,0525,88
Akiş GMYO3,550,850,57
Akmerkez GMYO64,701,59-0,76
Aksa14,533,110,00
Aksa Enerji8,421,3312,63
Aksigorta9,925,717,42
Aksu Enerji15,153,794,60
Alarko Carrıer507,00-4,2141,38
Alarko GMYO25,260,08-4,43
Alarko Holding10,531,0522,57
Albaraka Türk2,011,523,09
Alcatel Lucent Teletaş30,101,360,74
Alkim Kağıt16,163,3212,49
Alkim Kimya18,514,1317,97
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,392,655,94
Altınyunus Çeşme75,809,9446,12
Anadolu Efes28,404,4920,36
Anadolu Grubu Holding30,044,9010,22
Anadolu Hayat Emek.11,272,2625,03
Anadolu Isuzu21,322,5613,56
Anadolu Sigorta8,010,895,56
Anel Elektrik3,080,67-4,73
Arçelik33,962,3011,32
ARD Bilişim Teknolojileri57,051,3318,45
Arena Bilgisayar53,709,9752,03
Armada Bilgisayar71,509,9841,40
Arsan Tekstil7,925,097,54
Artı Yatırım Holding9,609,7880,00
Arzum Ev Aletleri22,540,90-8,53
Aselsan18,491,380,99
Ata GMYO6,05-0,338,71
Atakule GMYO3,549,9027,78
Atlantis Yatırım Holding8,555,5670,86
Atlas Yat. Ort.1,790,562,29
AvivaSA Emeklilik Hayat19,150,955,71
Avrasya GMYO3,64-0,81-9,61
Avrasya Petrol ve Tur.3,231,891,25
Avrupa Yatırım Holding7,201,2719,17
Ayen Enerji5,520,551,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,55-1,12-6,96
Aygaz17,809,9910,51
Bagfaş26,406,7231,90
Bak Ambalaj22,302,947,52
Balatacılar Balatacılık8,16-2,92-7,28
Bantaş Ambalaj4,770,65-0,43
Banvit51,251,270,00
Baştaş Başkent Çimento17,99-5,263,63
Batı Çimento5,780,8722,51
Batısöke Çimento2,491,641,64
Bayrak Taban Sanayi10,541,530,09
Bera Holding21,22-1,332,07
Berkosan Yalıtım10,709,9912,33
Beşiktaş Futbol Yat.4,203,126,19
Beyaz Filo12,779,9414,05
Bilici Yatırım6,950,733,77
Bim Mağazalar75,050,871,99
Birko Mensucat1,229,919,91
Birlik Mensucat2,95-2,63-14,45
Bizim Mağazaları15,390,59-0,13
Borusan Mannesmann33,54-3,3223,45
Borusan Yat. Paz.488,00-2,987,03
Bosch Fren Sistemleri1.315,002,058,73
Bossa20,309,8616,08
Brisa24,043,3318,36
Burçelik26,924,4130,73
Burçelik Vana60,459,9820,92
Bursa Çimento12,061,44-0,83
Carrefoursa71,65-3,35-1,53
Casa Emtia Petrol135,00-2,3728,02
Ceo Event Medya6,952,415,75
Coca Cola İçecek78,407,7922,04
Cosmos Yat. Holding13,00-1,6555,09
Credıtwest Faktorıng5,804,60-3,07
Çelebi181,30-1,51-3,41
Çelik Halat20,581,00-5,70
Çemaş Döküm2,180,930,93
Çemtaş16,857,518,04
Çimbeton496,003,3471,97
Çimentaş54,401,5167,04
Çimsa19,251,647,92
Çuhadaroğlu Metal8,573,429,57
Dagi Giyim8,19-0,362,35
Dagi Yatırım Holding14,682,7416,28
Dardanel31,162,65-7,46
Datagate Bilgisayar18,636,516,70
Demısaş Döküm6,431,75-3,48
Denge Holding6,58-1,3123,36
Deniz GMYO4,190,9721,35
Derimod10,651,5110,47
Derlüks Deri9,561,488,84
Desa Deri10,220,804,11
Despec Bilgisayar13,704,501,45
Deva Holding25,741,656,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,769,9813,73
Diriteks Diriliş Tekstil4,453,0617,43
Ditaş Doğan34,020,302,08
DO-CO567,00-3,04-11,51
Doğan Burda22,982,113,48
Doğan Holding3,723,7616,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,562,819,92
Doğusan4,942,6813,70
Doğuş GMYO9,456,2616,28
Doğuş Otomotiv31,441,177,86
Döktaş Dökümcülük32,000,253,66
Duran Doğan Basım11,201,475,43
Dyo Boya12,130,595,72
Eczacıbaşı İlaç7,632,682,68
Eczacıbaşı Yatırım39,069,9741,53
Edip Gayrimenkul3,260,62-1,81
Ege Endüstri1.806,40-1,194,60
Ege Gübre239,307,1766,67
Ege Profil44,525,755,86
Ege Seramik13,280,6829,15
Egeplast39,0010,0012,31
Ekiz Kimya7,909,928,84
Emek Elektrik5,20-3,24-14,19
Eminiş Ambalaj46,363,0039,79
Emlak Konut GMYO2,502,0416,82
Enerjisa Enerji12,711,690,96
Enka İnşaat8,361,4612,89
Erbosan48,265,0914,78
Ereğli Demir Çelik15,735,006,83
Ersu Gıda5,152,355,67
Escort Teknoloji6,824,923,81
Esenboğa Elektrik24,287,1928,53
Etiler Gıda4,25-3,445,78
Euro Kapital Yat. Ort.3,89-1,261,82
Euro Trend Yat. Ort.3,57-0,84-1,39
Euro Yat. Ort.5,006,2413,30
Euro Yatırım Holding3,621,1227,46
Fade Gıda6,210,00-0,48
Fenerbahçe Futbol42,766,9751,62
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,973,894,87
F-M İzmit Piston192,009,9953,18
Fonet Bilgi Teknolojileri12,701,95-3,68
Ford Otosan172,409,9832,06
Formet Çelik Kapı4,965,518,84
Frigo Pak Gıda22,222,377,24
Galatasaray Sportif3,86-0,51-4,44
Garanti Bankası10,191,10-2,31
Garanti Faktoring12,40-1,4212,31
Garanti Yat. Ort.3,583,4411,76
Gedik Y. Men. Değ.15,199,9613,02
Gediz Ambalaj36,669,9931,42
Gentaş5,860,88-3,54
Gersan Elektrik6,380,005,21
Global Men. Değ.6,732,614,83
Global Yat. Holding5,210,3910,26
Good-Year8,741,994,43
Göltaş Çimento48,509,986,88
Gözde Girişim7,21-0,56-11,78
GSD Denizcilik5,840,765,36
GSD Holding2,451,67-2,79
Gübre Fabrik.67,40-0,30-22,02
Güler Yat. Holding10,38-3,21-5,70
Halk GMYO3,510,596,23
Hatay Tekstil19,339,9426,02
Hedef Girişim3,47-0,852,14
Hektaş27,18-1,4641,58
HUB Girişim19,082,673,57
Hürriyet Gzt.2,350,8611,90
ICBC Turkey Bank6,73-1,342,15
İdealist Danışmanlık14,513,934,23
İdealist GMYO8,750,6120,59
İhlas Ev Aletleri1,881,620,00
İhlas Gayrimenkul1,446,5217,60
İhlas Gazetecilik3,90-1,53-5,17
İhlas Holding1,281,593,23
İhlas Yayın Holding1,170,862,63
İndeks Bilgisayar21,284,228,42
Info Yatırım6,522,26-1,71
İntema60,5010,0037,84
Inveo Yatırım Holding93,959,9593,69
İpek Doğal Enerji13,600,372,68
İskenderun Demir Çelik11,644,578,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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