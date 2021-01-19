Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,71
|0,00
|-0,39
|Acıpayam Selüloz
|22,50
|10,00
|19,51
|Adel Kalemcilik
|28,42
|3,27
|-18,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,72
|2,24
|-2,14
|Afyon Çimento
|5,40
|1,93
|3,33
|Ak Enerji
|2,34
|1,75
|4,98
|Akbank
|7,05
|1,30
|1,01
|Akçansa
|18,86
|3,30
|13,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,19
|-1,34
|0,00
|Akfen GMYO
|4,99
|0,40
|3,91
|Akın Tekstil
|41,28
|8,05
|25,88
|Akiş GMYO
|3,55
|0,85
|0,57
|Akmerkez GMYO
|64,70
|1,59
|-0,76
|Aksa
|14,53
|3,11
|0,00
|Aksa Enerji
|8,42
|1,33
|12,63
|Aksigorta
|9,92
|5,71
|7,42
|Aksu Enerji
|15,15
|3,79
|4,60
|Alarko Carrıer
|507,00
|-4,21
|41,38
|Alarko GMYO
|25,26
|0,08
|-4,43
|Alarko Holding
|10,53
|1,05
|22,57
|Albaraka Türk
|2,01
|1,52
|3,09
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,10
|1,36
|0,74
|Alkim Kağıt
|16,16
|3,32
|12,49
|Alkim Kimya
|18,51
|4,13
|17,97
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,39
|2,65
|5,94
|Altınyunus Çeşme
|75,80
|9,94
|46,12
|Anadolu Efes
|28,40
|4,49
|20,36
|Anadolu Grubu Holding
|30,04
|4,90
|10,22
|Anadolu Hayat Emek.
|11,27
|2,26
|25,03
|Anadolu Isuzu
|21,32
|2,56
|13,56
|Anadolu Sigorta
|8,01
|0,89
|5,56
|Anel Elektrik
|3,08
|0,67
|-4,73
|Arçelik
|33,96
|2,30
|11,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,05
|1,33
|18,45
|Arena Bilgisayar
|53,70
|9,97
|52,03
|Armada Bilgisayar
|71,50
|9,98
|41,40
|Arsan Tekstil
|7,92
|5,09
|7,54
|Artı Yatırım Holding
|9,60
|9,78
|80,00
|Arzum Ev Aletleri
|22,54
|0,90
|-8,53
|Aselsan
|18,49
|1,38
|0,99
|Ata GMYO
|6,05
|-0,33
|8,71
|Atakule GMYO
|3,54
|9,90
|27,78
|Atlantis Yatırım Holding
|8,55
|5,56
|70,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|0,56
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,15
|0,95
|5,71
|Avrasya GMYO
|3,64
|-0,81
|-9,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|1,89
|1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|7,20
|1,27
|19,17
|Ayen Enerji
|5,52
|0,55
|1,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,55
|-1,12
|-6,96
|Aygaz
|17,80
|9,99
|10,51
|Bagfaş
|26,40
|6,72
|31,90
|Bak Ambalaj
|22,30
|2,94
|7,52
|Balatacılar Balatacılık
|8,16
|-2,92
|-7,28
|Bantaş Ambalaj
|4,77
|0,65
|-0,43
|Banvit
|51,25
|1,27
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|17,99
|-5,26
|3,63
|Batı Çimento
|5,78
|0,87
|22,51
|Batısöke Çimento
|2,49
|1,64
|1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|10,54
|1,53
|0,09
|Bera Holding
|21,22
|-1,33
|2,07
|Berkosan Yalıtım
|10,70
|9,99
|12,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,20
|3,12
|6,19
|Beyaz Filo
|12,77
|9,94
|14,05
|Bilici Yatırım
|6,95
|0,73
|3,77
|Bim Mağazalar
|75,05
|0,87
|1,99
|Birko Mensucat
|1,22
|9,91
|9,91
|Birlik Mensucat
|2,95
|-2,63
|-14,45
|Bizim Mağazaları
|15,39
|0,59
|-0,13
|Borusan Mannesmann
|33,54
|-3,32
|23,45
|Borusan Yat. Paz.
|488,00
|-2,98
|7,03
|Bosch Fren Sistemleri
|1.315,00
|2,05
|8,73
|Bossa
|20,30
|9,86
|16,08
|Brisa
|24,04
|3,33
|18,36
|Burçelik
|26,92
|4,41
|30,73
|Burçelik Vana
|60,45
|9,98
|20,92
|Bursa Çimento
|12,06
|1,44
|-0,83
|Carrefoursa
|71,65
|-3,35
|-1,53
|Casa Emtia Petrol
|135,00
|-2,37
|28,02
|Ceo Event Medya
|6,95
|2,41
|5,75
|Coca Cola İçecek
|78,40
|7,79
|22,04
|Cosmos Yat. Holding
|13,00
|-1,65
|55,09
|Credıtwest Faktorıng
|5,80
|4,60
|-3,07
|Çelebi
|181,30
|-1,51
|-3,41
|Çelik Halat
|20,58
|1,00
|-5,70
|Çemaş Döküm
|2,18
|0,93
|0,93
|Çemtaş
|16,85
|7,51
|8,04
|Çimbeton
|496,00
|3,34
|71,97
|Çimentaş
|54,40
|1,51
|67,04
|Çimsa
|19,25
|1,64
|7,92
|Çuhadaroğlu Metal
|8,57
|3,42
|9,57
|Dagi Giyim
|8,19
|-0,36
|2,35
|Dagi Yatırım Holding
|14,68
|2,74
|16,28
|Dardanel
|31,16
|2,65
|-7,46
|Datagate Bilgisayar
|18,63
|6,51
|6,70
|Demısaş Döküm
|6,43
|1,75
|-3,48
|Denge Holding
|6,58
|-1,31
|23,36
|Deniz GMYO
|4,19
|0,97
|21,35
|Derimod
|10,65
|1,51
|10,47
|Derlüks Deri
|9,56
|1,48
|8,84
|Desa Deri
|10,22
|0,80
|4,11
|Despec Bilgisayar
|13,70
|4,50
|1,45
|Deva Holding
|25,74
|1,65
|6,96
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,76
|9,98
|13,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,45
|3,06
|17,43
|Ditaş Doğan
|34,02
|0,30
|2,08
|DO-CO
|567,00
|-3,04
|-11,51
|Doğan Burda
|22,98
|2,11
|3,48
|Doğan Holding
|3,72
|3,76
|16,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,56
|2,81
|9,92
|Doğusan
|4,94
|2,68
|13,70
|Doğuş GMYO
|9,45
|6,26
|16,28
|Doğuş Otomotiv
|31,44
|1,17
|7,86
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|0,25
|3,66
|Duran Doğan Basım
|11,20
|1,47
|5,43
|Dyo Boya
|12,13
|0,59
|5,72
|Eczacıbaşı İlaç
|7,63
|2,68
|2,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,06
|9,97
|41,53
|Edip Gayrimenkul
|3,26
|0,62
|-1,81
|Ege Endüstri
|1.806,40
|-1,19
|4,60
|Ege Gübre
|239,30
|7,17
|66,67
|Ege Profil
|44,52
|5,75
|5,86
|Ege Seramik
|13,28
|0,68
|29,15
|Egeplast
|39,00
|10,00
|12,31
|Ekiz Kimya
|7,90
|9,92
|8,84
|Emek Elektrik
|5,20
|-3,24
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|46,36
|3,00
|39,79
|Emlak Konut GMYO
|2,50
|2,04
|16,82
|Enerjisa Enerji
|12,71
|1,69
|0,96
|Enka İnşaat
|8,36
|1,46
|12,89
|Erbosan
|48,26
|5,09
|14,78
|Ereğli Demir Çelik
|15,73
|5,00
|6,83
|Ersu Gıda
|5,15
|2,35
|5,67
|Escort Teknoloji
|6,82
|4,92
|3,81
|Esenboğa Elektrik
|24,28
|7,19
|28,53
|Etiler Gıda
|4,25
|-3,44
|5,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,89
|-1,26
|1,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,57
|-0,84
|-1,39
|Euro Yat. Ort.
|5,00
|6,24
|13,30
|Euro Yatırım Holding
|3,62
|1,12
|27,46
|Fade Gıda
|6,21
|0,00
|-0,48
|Fenerbahçe Futbol
|42,76
|6,97
|51,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,97
|3,89
|4,87
|F-M İzmit Piston
|192,00
|9,99
|53,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,70
|1,95
|-3,68
|Ford Otosan
|172,40
|9,98
|32,06
|Formet Çelik Kapı
|4,96
|5,51
|8,84
|Frigo Pak Gıda
|22,22
|2,37
|7,24
|Galatasaray Sportif
|3,86
|-0,51
|-4,44
|Garanti Bankası
|10,19
|1,10
|-2,31
|Garanti Faktoring
|12,40
|-1,42
|12,31
|Garanti Yat. Ort.
|3,58
|3,44
|11,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,19
|9,96
|13,02
|Gediz Ambalaj
|36,66
|9,99
|31,42
|Gentaş
|5,86
|0,88
|-3,54
|Gersan Elektrik
|6,38
|0,00
|5,21
|Global Men. Değ.
|6,73
|2,61
|4,83
|Global Yat. Holding
|5,21
|0,39
|10,26
|Good-Year
|8,74
|1,99
|4,43
|Göltaş Çimento
|48,50
|9,98
|6,88
|Gözde Girişim
|7,21
|-0,56
|-11,78
|GSD Denizcilik
|5,84
|0,76
|5,36
|GSD Holding
|2,45
|1,67
|-2,79
|Gübre Fabrik.
|67,40
|-0,30
|-22,02
|Güler Yat. Holding
|10,38
|-3,21
|-5,70
|Halk GMYO
|3,51
|0,59
|6,23
|Hatay Tekstil
|19,33
|9,94
|26,02
|Hedef Girişim
|3,47
|-0,85
|2,14
|Hektaş
|27,18
|-1,46
|41,58
|HUB Girişim
|19,08
|2,67
|3,57
|Hürriyet Gzt.
|2,35
|0,86
|11,90
|ICBC Turkey Bank
|6,73
|-1,34
|2,15
|İdealist Danışmanlık
|14,51
|3,93
|4,23
|İdealist GMYO
|8,75
|0,61
|20,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|1,62
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|6,52
|17,60
|İhlas Gazetecilik
|3,90
|-1,53
|-5,17
|İhlas Holding
|1,28
|1,59
|3,23
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|2,63
|İndeks Bilgisayar
|21,28
|4,22
|8,42
|Info Yatırım
|6,52
|2,26
|-1,71
|İntema
|60,50
|10,00
|37,84
|Inveo Yatırım Holding
|93,95
|9,95
|93,69
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|0,37
|2,68
|İskenderun Demir Çelik
|11,64
|4,57
|8,70
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi