Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 11,09 7,88 43,28 Acıpayam Selüloz 21,02 -1,04 22,78 Adel Kalemcilik 23,06 1,14 -32,64 Adese Alışveriş Ticaret 2,93 0,00 4,64 Afyon Çimento 4,27 0,23 -16,44 Ak Enerji 1,86 3,33 -15,84 Akbank 4,88 -0,61 -29,58 Akçansa 18,70 0,59 13,06 Akdeniz Yatırım Hold. 2,22 0,00 -7,62 Akfen GMYO 4,06 -1,22 -16,46 Akın Tekstil 53,95 -1,46 69,87 Akiş GMYO 2,02 -0,49 -27,66 Akmerkez GMYO 56,45 3,96 -12,33 Aksa 15,99 -0,68 9,60 Aksa Enerji 11,04 1,94 48,39 Aksigorta 8,16 -1,69 -6,19 Aksu Enerji 6,25 0,97 -17,19 Alarko Carrıer 387,30 0,34 6,14 Alarko GMYO 26,82 -0,81 2,52 Alarko Holding 10,81 -1,46 25,12 Albaraka Türk 1,85 1,65 -4,64 Alcatel Lucent Teletaş 32,12 2,03 8,29 Alkim Kağıt 17,63 -0,84 30,13 Alkim Kimya 17,04 1,19 17,22 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,40 -2,04 9,59 Altınyunus Çeşme 78,50 2,01 57,13 Anadolu Efes 23,26 2,29 0,35 Anadolu Grubu Holding 24,68 1,15 -6,20 Anadolu Hayat Emek. 11,42 1,78 31,72 Anadolu Isuzu 19,37 0,36 7,61 Anadolu Sigorta 7,30 -1,62 -3,31 Anel Elektrik 5,90 4,24 86,12 Arçelik 35,92 1,18 18,16 ARD Bilişim Teknolojileri 51,25 -0,49 6,59 Arena Bilgisayar 56,85 4,41 65,26 Armada Bilgisayar 55,95 -1,84 14,00 Arsan Tekstil 10,45 -4,22 43,35 Arzum Ev Aletleri 22,66 1,61 -7,96 Aselsan 15,40 0,72 -15,62 Ata GMYO 5,44 0,00 -1,27 Atakule GMYO 3,14 -1,26 24,60 Atlantis Yatırım Holding 4,99 -0,20 -10,25 Atlas Yat. Ort. 1,44 -2,04 -17,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,80 -0,90 4,32 Avrasya GMYO 3,29 3,13 25,60 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 -2,69 1,87 Avrupa Yatırım Holding 8,76 -1,90 46,00 Ayen Enerji 8,53 5,05 57,67 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,00 -1,48 5,73 Aygaz 14,99 -0,79 2,32 Bagfaş 23,00 -2,13 15,00 Bak Ambalaj 23,66 -0,92 17,13 Balatacılar Balatacılık 8,03 0,25 -2,55 Bantaş Ambalaj 4,54 0,44 -3,20 Banvit 53,55 -1,20 2,98 Baştaş Başkent Çimento 13,87 0,51 -20,15 Batı Çimento 14,82 0,07 214,65 Batısöke Çimento 3,71 4,51 52,05 Bayrak Taban Sanayi 10,36 0,10 -2,36 Bera Holding 21,26 -1,21 4,83 Berkosan Yalıtım 11,14 4,70 24,89 Beşiktaş Futbol Yat. 5,83 1,75 44,31 Beyaz Filo 12,33 -0,88 21,12 Bilici Yatırım 13,59 2,72 104,67 Bim Mağazalar 70,00 1,45 -4,81 Birko Mensucat 1,18 2,61 6,31 Birlik Mensucat 3,20 0,00 -7,51 Bizim Mağazaları 13,98 0,36 -8,98 Borusan Mannesmann 29,10 0,97 4,68 Borusan Yat. Paz. 440,00 2,83 -3,70 Bosch Fren Sistemleri 1.116,60 -0,05 -9,87 Bossa 25,06 2,45 40,39 Brisa 28,62 -1,99 43,53 Burçelik 24,00 0,33 14,18 Burçelik Vana 31,12 -1,02 -37,33 Bursa Çimento 3,96 -0,75 -20,44 Carrefoursa 55,10 -1,78 -23,26 Casa Emtia Petrol 132,00 5,26 24,53 Ceo Event Medya 5,83 1,39 -9,33 Coca Cola İçecek 71,90 -0,48 10,42 Cosmos Yat. Holding 11,00 -3,93 36,48 Credıtwest Faktorıng 4,82 0,63 -17,89 Çelebi 301,20 -1,89 65,02 Çelik Halat 7,90 0,77 -13,16 Çemaş Döküm 1,37 0,74 -19,54 Çemtaş 15,19 0,53 -4,47 Çimbeton 299,00 -2,38 0,84 Çimentaş 40,32 -1,66 11,50 Çimsa 20,68 -1,15 16,18 Çuhadaroğlu Metal 7,11 3,19 -8,02 Dagi Giyim 2,58 0,00 -24,26 Dagi Yatırım Holding 14,43 6,18 11,86 Dardanel 31,98 -0,68 -4,54 Datagate Bilgisayar 15,17 1,47 -5,83 Demısaş Döküm 7,50 1,08 13,46 Denge Holding 7,52 0,27 37,23 Deniz GMYO 5,03 -3,27 47,08 Derimod 12,10 2,37 24,23 Derlüks Yatırım Holding 8,24 0,61 -6,58 Desa Deri 12,09 -0,90 24,13 Despec Bilgisayar 12,30 0,82 -5,82 Deva Holding 29,68 -0,54 22,95 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,86 0,88 36,96 Diriteks Diriliş Tekstil 6,75 0,75 80,97 Ditaş Doğan 16,22 3,05 24,50 DO-CO 617,50 -0,15 -1,98 Doğan Burda 18,01 -1,26 -19,74 Doğan Holding 3,17 -2,16 3,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 -1,11 15,07 Doğusan 5,51 2,61 25,80 Doğuş GMYO 12,67 5,06 55,08 Doğuş Otomotiv 29,02 -0,21 0,97 Döktaş Dökümcülük 34,34 3,00 12,15 Duran Doğan Basım 11,86 1,02 13,06 Dyo Boya 14,00 -0,99 23,24 Eczacıbaşı İlaç 6,54 0,46 -12,33 Eczacıbaşı Yatırım 55,25 0,64 99,17 Edip Gayrimenkul 3,52 0,86 6,02 Ege Endüstri 1.775,10 -1,92 2,77 Ege Gübre 211,00 -1,40 45,32 Ege Profil 32,96 -0,48 -13,81 Ege Seramik 13,17 -0,45 27,99 Egeplast 33,98 -0,06 2,04 Ekiz Kimya 6,55 -2,38 -8,13 Emek Elektrik 2,57 0,39 -9,99 Eminiş Ambalaj 23,50 -6,00 -36,21 Emlak Konut GMYO 1,90 -0,52 -11,21 Enerjisa Enerji 11,10 5,31 -11,27 Enka İnşaat 7,95 -0,62 7,87 Erbosan 63,00 -0,71 53,66 Ereğli Demir Çelik 14,22 -0,91 8,25 Ersu Gıda 5,04 1,61 2,02 Escort Teknoloji 6,87 0,00 4,57 Esenboğa Elektrik 40,94 -0,39 115,13 Etiler Gıda 5,80 -0,85 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 4,38 1,62 13,77 Euro Trend Yat. Ort. 4,21 0,24 16,94 Euro Yat. Ort. 4,51 -0,44 0,00 Euro Yatırım Holding 3,82 -2,05 34,51 Fade Gıda 17,39 9,99 180,94 Fenerbahçe Futbol 25,28 0,16 -14,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,69 1,61 -10,68 F-M İzmit Piston 156,10 -1,20 25,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,76 1,44 13,28 Ford Otosan 204,70 -1,21 67,60 Formet Celik Kapi Sanayi 3,20 -1,54 -32,63 Frigo Pak Gıda 32,28 -2,48 53,86 Galatasaray Sportif 3,64 0,55 -10,12 Garanti Bankası 7,12 -1,11 -31,34 Garanti Faktoring 13,21 -2,87 18,69 Garanti Yat. Ort. 2,99 -0,33 -7,43 Gedik Y. Men. Değ. 21,76 -1,27 72,70 Gediz Ambalaj 35,76 -0,45 33,43 Gentaş 5,55 2,59 -6,57 Gersan Elektrik 6,40 0,47 4,23 Global Men. Değ. 7,65 -1,29 27,29 Global Yat. Holding 5,90 -0,51 26,07 Good-Year 7,95 -1,00 -4,90 Göltaş Çimento 60,20 0,00 45,90 Gözde Girişim 7,63 6,71 -4,39 GSD Denizcilik 6,29 -0,94 24,80 GSD Holding 2,09 0,00 -16,73 Gübre Fabrik. 75,85 -1,24 -11,85 Güler Yat. Holding 9,10 1,00 -16,28 Halk GMYO 3,29 1,23 2,49 Hatay Tekstil 20,78 1,07 48,96 Hedef Girişim 4,74 5,80 38,33 Hektaş 30,80 0,79 61,51 HUB Girişim 17,00 -0,12 -6,59 Hürriyet Gzt. 1,89 -1,56 -10,00 ICBC Turkey Bank 6,14 -1,44 -5,54 İdealist Danışmanlık 80,95 9,99 501,41 İdealist GMYO 9,93 0,61 46,03 İhlas Ev Aletleri 1,52 0,66 -19,15 İhlas Gayrimenkul 1,06 0,00 -15,20 İhlas Gazetecilik 3,21 8,45 -20,94 İhlas Holding 0,77 1,32 -31,41 İhlas Yayın Holding 0,90 0,00 -21,05 İndeks Bilgisayar 30,74 6,07 60,69 Info Yatırım 7,20 7,95 11,63 İntema 46,90 -1,18 17,54 Inveo Yatırım Holding 127,00 -1,55 187,20 İpek Doğal Enerji 11,83 2,16 -9,56 İskenderun Demir Çelik 11,10 -1,33 22,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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