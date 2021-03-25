Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

25.03.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım11,097,8843,28
Acıpayam Selüloz21,02-1,0422,78
Adel Kalemcilik23,061,14-32,64
Adese Alışveriş Ticaret2,930,004,64
Afyon Çimento4,270,23-16,44
Ak Enerji1,863,33-15,84
Akbank4,88-0,61-29,58
Akçansa18,700,5913,06
Akdeniz Yatırım Hold.2,220,00-7,62
Akfen GMYO4,06-1,22-16,46
Akın Tekstil53,95-1,4669,87
Akiş GMYO2,02-0,49-27,66
Akmerkez GMYO56,453,96-12,33
Aksa15,99-0,689,60
Aksa Enerji11,041,9448,39
Aksigorta8,16-1,69-6,19
Aksu Enerji6,250,97-17,19
Alarko Carrıer387,300,346,14
Alarko GMYO26,82-0,812,52
Alarko Holding10,81-1,4625,12
Albaraka Türk1,851,65-4,64
Alcatel Lucent Teletaş32,122,038,29
Alkim Kağıt17,63-0,8430,13
Alkim Kimya17,041,1917,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,40-2,049,59
Altınyunus Çeşme78,502,0157,13
Anadolu Efes23,262,290,35
Anadolu Grubu Holding24,681,15-6,20
Anadolu Hayat Emek.11,421,7831,72
Anadolu Isuzu19,370,367,61
Anadolu Sigorta7,30-1,62-3,31
Anel Elektrik5,904,2486,12
Arçelik35,921,1818,16
ARD Bilişim Teknolojileri51,25-0,496,59
Arena Bilgisayar56,854,4165,26
Armada Bilgisayar55,95-1,8414,00
Arsan Tekstil10,45-4,2243,35
Arzum Ev Aletleri22,661,61-7,96
Aselsan15,400,72-15,62
Ata GMYO5,440,00-1,27
Atakule GMYO3,14-1,2624,60
Atlantis Yatırım Holding4,99-0,20-10,25
Atlas Yat. Ort.1,44-2,04-17,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,80-0,904,32
Avrasya GMYO3,293,1325,60
Avrasya Petrol ve Tur.3,26-2,691,87
Avrupa Yatırım Holding8,76-1,9046,00
Ayen Enerji8,535,0557,67
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,00-1,485,73
Aygaz14,99-0,792,32
Bagfaş23,00-2,1315,00
Bak Ambalaj23,66-0,9217,13
Balatacılar Balatacılık8,030,25-2,55
Bantaş Ambalaj4,540,44-3,20
Banvit53,55-1,202,98
Baştaş Başkent Çimento13,870,51-20,15
Batı Çimento14,820,07214,65
Batısöke Çimento3,714,5152,05
Bayrak Taban Sanayi10,360,10-2,36
Bera Holding21,26-1,214,83
Berkosan Yalıtım11,144,7024,89
Beşiktaş Futbol Yat.5,831,7544,31
Beyaz Filo12,33-0,8821,12
Bilici Yatırım13,592,72104,67
Bim Mağazalar70,001,45-4,81
Birko Mensucat1,182,616,31
Birlik Mensucat3,200,00-7,51
Bizim Mağazaları13,980,36-8,98
Borusan Mannesmann29,100,974,68
Borusan Yat. Paz.440,002,83-3,70
Bosch Fren Sistemleri1.116,60-0,05-9,87
Bossa25,062,4540,39
Brisa28,62-1,9943,53
Burçelik24,000,3314,18
Burçelik Vana31,12-1,02-37,33
Bursa Çimento3,96-0,75-20,44
Carrefoursa55,10-1,78-23,26
Casa Emtia Petrol132,005,2624,53
Ceo Event Medya5,831,39-9,33
Coca Cola İçecek71,90-0,4810,42
Cosmos Yat. Holding11,00-3,9336,48
Credıtwest Faktorıng4,820,63-17,89
Çelebi301,20-1,8965,02
Çelik Halat7,900,77-13,16
Çemaş Döküm1,370,74-19,54
Çemtaş15,190,53-4,47
Çimbeton299,00-2,380,84
Çimentaş40,32-1,6611,50
Çimsa20,68-1,1516,18
Çuhadaroğlu Metal7,113,19-8,02
Dagi Giyim2,580,00-24,26
Dagi Yatırım Holding14,436,1811,86
Dardanel31,98-0,68-4,54
Datagate Bilgisayar15,171,47-5,83
Demısaş Döküm7,501,0813,46
Denge Holding7,520,2737,23
Deniz GMYO5,03-3,2747,08
Derimod12,102,3724,23
Derlüks Yatırım Holding8,240,61-6,58
Desa Deri12,09-0,9024,13
Despec Bilgisayar12,300,82-5,82
Deva Holding29,68-0,5422,95
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,860,8836,96
Diriteks Diriliş Tekstil6,750,7580,97
Ditaş Doğan16,223,0524,50
DO-CO617,50-0,15-1,98
Doğan Burda18,01-1,26-19,74
Doğan Holding3,17-2,163,26
Doğtaş Kelebek Mobilya2,68-1,1115,07
Doğusan5,512,6125,80
Doğuş GMYO12,675,0655,08
Doğuş Otomotiv29,02-0,210,97
Döktaş Dökümcülük34,343,0012,15
Duran Doğan Basım11,861,0213,06
Dyo Boya14,00-0,9923,24
Eczacıbaşı İlaç6,540,46-12,33
Eczacıbaşı Yatırım55,250,6499,17
Edip Gayrimenkul3,520,866,02
Ege Endüstri1.775,10-1,922,77
Ege Gübre211,00-1,4045,32
Ege Profil32,96-0,48-13,81
Ege Seramik13,17-0,4527,99
Egeplast33,98-0,062,04
Ekiz Kimya6,55-2,38-8,13
Emek Elektrik2,570,39-9,99
Eminiş Ambalaj23,50-6,00-36,21
Emlak Konut GMYO1,90-0,52-11,21
Enerjisa Enerji11,105,31-11,27
Enka İnşaat7,95-0,627,87
Erbosan63,00-0,7153,66
Ereğli Demir Çelik14,22-0,918,25
Ersu Gıda5,041,612,02
Escort Teknoloji6,870,004,57
Esenboğa Elektrik40,94-0,39115,13
Etiler Gıda5,80-0,8545,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,381,6213,77
Euro Trend Yat. Ort.4,210,2416,94
Euro Yat. Ort.4,51-0,440,00
Euro Yatırım Holding3,82-2,0534,51
Fade Gıda17,399,99180,94
Fenerbahçe Futbol25,280,16-14,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,691,61-10,68
F-M İzmit Piston156,10-1,2025,58
Fonet Bilgi Teknolojileri14,761,4413,28
Ford Otosan204,70-1,2167,60
Formet Celik Kapi Sanayi3,20-1,54-32,63
Frigo Pak Gıda32,28-2,4853,86
Galatasaray Sportif3,640,55-10,12
Garanti Bankası7,12-1,11-31,34
Garanti Faktoring13,21-2,8718,69
Garanti Yat. Ort.2,99-0,33-7,43
Gedik Y. Men. Değ.21,76-1,2772,70
Gediz Ambalaj35,76-0,4533,43
Gentaş5,552,59-6,57
Gersan Elektrik6,400,474,23
Global Men. Değ.7,65-1,2927,29
Global Yat. Holding5,90-0,5126,07
Good-Year7,95-1,00-4,90
Göltaş Çimento60,200,0045,90
Gözde Girişim7,636,71-4,39
GSD Denizcilik6,29-0,9424,80
GSD Holding2,090,00-16,73
Gübre Fabrik.75,85-1,24-11,85
Güler Yat. Holding9,101,00-16,28
Halk GMYO3,291,232,49
Hatay Tekstil20,781,0748,96
Hedef Girişim4,745,8038,33
Hektaş30,800,7961,51
HUB Girişim17,00-0,12-6,59
Hürriyet Gzt.1,89-1,56-10,00
ICBC Turkey Bank6,14-1,44-5,54
İdealist Danışmanlık80,959,99501,41
İdealist GMYO9,930,6146,03
İhlas Ev Aletleri1,520,66-19,15
İhlas Gayrimenkul1,060,00-15,20
İhlas Gazetecilik3,218,45-20,94
İhlas Holding0,771,32-31,41
İhlas Yayın Holding0,900,00-21,05
İndeks Bilgisayar30,746,0760,69
Info Yatırım7,207,9511,63
İntema46,90-1,1817,54
Inveo Yatırım Holding127,00-1,55187,20
İpek Doğal Enerji11,832,16-9,56
İskenderun Demir Çelik11,10-1,3322,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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