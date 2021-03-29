Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

29.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,14-3,6918,09
Acıpayam Selüloz20,720,1021,03
Adel Kalemcilik23,00-0,09-32,82
Adese Alışveriş Ticaret3,182,2513,57
Afyon Çimento4,394,77-14,09
Ak Enerji1,810,00-18,10
Akbank4,750,64-29,71
Akçansa20,729,9225,27
Akdeniz Yatırım Hold.2,171,88-9,70
Akfen GMYO4,111,23-15,43
Akın Tekstil53,201,7267,51
Akiş GMYO1,992,05-28,73
Akmerkez GMYO55,000,36-14,58
Aksa15,51-1,526,31
Aksa Enerji11,080,7348,92
Aksigorta8,250,00-5,15
Aksu Enerji6,22-0,32-17,59
Alarko Carrıer347,30-4,19-4,82
Alarko GMYO27,105,043,59
Alarko Holding10,440,1020,83
Albaraka Türk1,820,55-6,19
Alcatel Lucent Teletaş30,72-0,073,57
Alkim Kağıt17,471,2228,95
Alkim Kimya17,020,8917,08
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,331,306,39
Altınyunus Çeşme74,50-1,1949,12
Anadolu Efes22,781,24-1,73
Anadolu Grubu Holding23,820,51-9,47
Anadolu Hayat Emek.10,27-3,1427,81
Anadolu Isuzu19,15-0,786,39
Anadolu Sigorta7,422,77-1,72
Anel Elektrik6,174,5894,64
Arçelik33,161,9016,52
ARD Bilişim Teknolojileri50,150,704,31
Arena Bilgisayar52,400,1052,33
Armada Bilgisayar53,10-3,198,19
Arsan Tekstil11,242,6554,18
Arzum Ev Aletleri21,860,28-11,21
Aselsan15,091,62-17,32
Ata GMYO5,512,230,00
Atakule GMYO3,121,9623,81
Atlantis Yatırım Holding4,79-2,24-13,85
Atlas Yat. Ort.1,390,00-20,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,171,533,33
Avrasya GMYO3,323,1126,75
Avrasya Petrol ve Tur.3,200,310,00
Avrupa Yatırım Holding8,810,6946,83
Ayen Enerji8,111,0049,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,869,9113,30
Aygaz15,08-0,262,94
Bagfaş22,960,1714,80
Bak Ambalaj22,800,8012,87
Balatacılar Balatacılık7,540,00-8,50
Bantaş Ambalaj4,502,51-4,05
Banvit53,000,471,92
Baştaş Başkent Çimento14,502,98-16,52
Batı Çimento14,612,53210,19
Batısöke Çimento3,733,0452,87
Bayrak Taban Sanayi10,141,30-4,43
Bera Holding21,36-1,205,33
Berkosan Yalıtım11,300,7126,68
Beşiktaş Futbol Yat.7,001,0173,27
Beyaz Filo11,66-1,1914,54
Bilici Yatırım15,357,64131,17
Bim Mağazalar70,90-1,53-3,58
Birko Mensucat1,360,7422,52
Birlik Mensucat3,02-1,31-12,72
Bizim Mağazaları13,800,73-10,16
Borusan Mannesmann27,96-0,290,58
Borusan Yat. Paz.403,50-2,98-11,18
Bosch Fren Sistemleri1.099,001,95-11,29
Bossa23,76-0,5033,11
Brisa28,644,6843,63
Burçelik23,320,8710,94
Burçelik Vana29,80-0,53-39,99
Bursa Çimento3,983,92-20,04
Carrefoursa52,90-0,19-26,32
Casa Emtia Petrol135,001,2827,36
Ceo Event Medya5,742,32-10,73
Coca Cola İçecek70,200,217,81
Cosmos Yat. Holding11,10-3,4837,72
Credıtwest Faktorıng4,71-4,85-19,76
Çelebi291,40-2,7759,65
Çelik Halat7,540,67-17,12
Çemaş Döküm1,341,52-21,30
Çemtaş15,34-0,58-3,53
Çimbeton306,609,973,41
Çimentaş40,005,1010,62
Çimsa21,864,8922,81
Çuhadaroğlu Metal6,800,74-12,03
Dagi Giyim2,470,82-27,49
Dagi Yatırım Holding13,55-1,385,04
Dardanel32,801,67-2,09
Datagate Bilgisayar15,442,93-4,16
Demısaş Döküm7,260,009,83
Denge Holding7,400,0035,04
Deniz GMYO4,920,6143,86
Derimod11,79-0,7621,05
Derlüks Yatırım Holding7,93-0,38-10,09
Desa Deri11,870,1721,87
Despec Bilgisayar11,920,08-8,73
Deva Holding30,440,0026,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,470,1433,36
Diriteks Diriliş Tekstil5,901,3758,18
Ditaş Doğan15,430,3918,43
DO-CO648,800,032,98
Doğan Burda18,02-0,72-19,70
Doğan Holding3,353,409,12
Doğtaş Kelebek Mobilya2,684,6915,07
Doğusan5,58-1,4127,40
Doğuş GMYO12,99-2,2659,00
Doğuş Otomotiv28,60-0,56-0,49
Döktaş Dökümcülük32,58-1,276,40
Duran Doğan Basım11,610,5210,68
Dyo Boya13,481,3518,66
Eczacıbaşı İlaç6,581,70-11,80
Eczacıbaşı Yatırım52,25-0,8588,36
Edip Gayrimenkul3,723,6212,05
Ege Endüstri1.541,50-2,28-7,41
Ege Gübre202,100,2039,19
Ege Profil32,641,18-14,64
Ege Seramik13,731,6333,43
Egeplast37,586,0412,85
Ekiz Kimya7,000,29-1,82
Emek Elektrik2,49-2,35-12,79
Eminiş Ambalaj22,24-2,63-39,63
Emlak Konut GMYO2,018,65-6,07
Enerjisa Enerji11,152,67-10,87
Enka İnşaat8,124,3710,18
Erbosan61,10-0,0849,02
Ereğli Demir Çelik14,464,7810,08
Ersu Gıda4,78-0,83-3,24
Escort Teknoloji6,690,451,83
Esenboğa Elektrik39,960,20109,98
Etiler Gıda5,902,6148,24
Euro Kapital Yat. Ort.5,039,8330,65
Euro Trend Yat. Ort.4,332,3620,28
Euro Yat. Ort.4,602,682,00
Euro Yatırım Holding3,911,3037,68
Fade Gıda18,140,78193,05
Fenerbahçe Futbol28,765,12-2,71
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,460,55-14,29
F-M İzmit Piston148,600,1321,21
Fonet Bilgi Teknolojileri14,690,7512,74
Ford Otosan188,00-1,4253,92
Formet Celik Kapi Sanayi3,07-0,65-35,37
Frigo Pak Gıda32,402,8654,43
Galatasaray Sportif3,720,27-8,15
Garanti Bankası6,951,02-32,98
Garanti Faktoring15,103,6435,67
Garanti Yat. Ort.2,910,00-9,91
Gedik Y. Men. Değ.20,72-1,8064,44
Gediz Ambalaj34,68-0,3429,40
Gentaş5,452,44-8,25
Gersan Elektrik6,55-1,066,68
Global Men. Değ.8,010,0033,28
Global Yat. Holding6,432,2337,39
Good-Year7,761,04-7,18
Göltaş Çimento60,253,0846,03
Gözde Girişim7,28-0,68-8,77
GSD Denizcilik6,641,2231,75
GSD Holding2,061,48-17,93
Gübre Fabrik.74,351,09-13,60
Güler Yat. Holding10,555,61-2,94
Halk GMYO3,386,295,30
Hatay Tekstil19,630,6740,72
Hedef Girişim5,127,5649,42
Hektaş30,94-0,3962,24
HUB Girişim16,58-0,30-8,90
Hürriyet Gzt.1,871,63-10,95
ICBC Turkey Bank6,201,14-4,62
İdealist Danışmanlık90,005,94568,65
İdealist GMYO9,590,7441,03
İhlas Ev Aletleri1,480,68-21,28
İhlas Gayrimenkul1,149,62-8,80
İhlas Gazetecilik3,12-0,95-23,15
İhlas Holding0,782,63-30,52
İhlas Yayın Holding0,912,25-20,18
İndeks Bilgisayar28,64-0,9749,71
Info Yatırım7,604,1117,83
İntema49,00-1,6522,81
Inveo Yatırım Holding125,00-1,57182,68
İpek Doğal Enerji11,590,26-11,39
İskenderun Demir Çelik11,423,9126,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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