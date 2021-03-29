Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,14
|-3,69
|18,09
|Acıpayam Selüloz
|20,72
|0,10
|21,03
|Adel Kalemcilik
|23,00
|-0,09
|-32,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,18
|2,25
|13,57
|Afyon Çimento
|4,39
|4,77
|-14,09
|Ak Enerji
|1,81
|0,00
|-18,10
|Akbank
|4,75
|0,64
|-29,71
|Akçansa
|20,72
|9,92
|25,27
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,17
|1,88
|-9,70
|Akfen GMYO
|4,11
|1,23
|-15,43
|Akın Tekstil
|53,20
|1,72
|67,51
|Akiş GMYO
|1,99
|2,05
|-28,73
|Akmerkez GMYO
|55,00
|0,36
|-14,58
|Aksa
|15,51
|-1,52
|6,31
|Aksa Enerji
|11,08
|0,73
|48,92
|Aksigorta
|8,25
|0,00
|-5,15
|Aksu Enerji
|6,22
|-0,32
|-17,59
|Alarko Carrıer
|347,30
|-4,19
|-4,82
|Alarko GMYO
|27,10
|5,04
|3,59
|Alarko Holding
|10,44
|0,10
|20,83
|Albaraka Türk
|1,82
|0,55
|-6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,72
|-0,07
|3,57
|Alkim Kağıt
|17,47
|1,22
|28,95
|Alkim Kimya
|17,02
|0,89
|17,08
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,33
|1,30
|6,39
|Altınyunus Çeşme
|74,50
|-1,19
|49,12
|Anadolu Efes
|22,78
|1,24
|-1,73
|Anadolu Grubu Holding
|23,82
|0,51
|-9,47
|Anadolu Hayat Emek.
|10,27
|-3,14
|27,81
|Anadolu Isuzu
|19,15
|-0,78
|6,39
|Anadolu Sigorta
|7,42
|2,77
|-1,72
|Anel Elektrik
|6,17
|4,58
|94,64
|Arçelik
|33,16
|1,90
|16,52
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,15
|0,70
|4,31
|Arena Bilgisayar
|52,40
|0,10
|52,33
|Armada Bilgisayar
|53,10
|-3,19
|8,19
|Arsan Tekstil
|11,24
|2,65
|54,18
|Arzum Ev Aletleri
|21,86
|0,28
|-11,21
|Aselsan
|15,09
|1,62
|-17,32
|Ata GMYO
|5,51
|2,23
|0,00
|Atakule GMYO
|3,12
|1,96
|23,81
|Atlantis Yatırım Holding
|4,79
|-2,24
|-13,85
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|0,00
|-20,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,17
|1,53
|3,33
|Avrasya GMYO
|3,32
|3,11
|26,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,20
|0,31
|0,00
|Avrupa Yatırım Holding
|8,81
|0,69
|46,83
|Ayen Enerji
|8,11
|1,00
|49,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,86
|9,91
|13,30
|Aygaz
|15,08
|-0,26
|2,94
|Bagfaş
|22,96
|0,17
|14,80
|Bak Ambalaj
|22,80
|0,80
|12,87
|Balatacılar Balatacılık
|7,54
|0,00
|-8,50
|Bantaş Ambalaj
|4,50
|2,51
|-4,05
|Banvit
|53,00
|0,47
|1,92
|Baştaş Başkent Çimento
|14,50
|2,98
|-16,52
|Batı Çimento
|14,61
|2,53
|210,19
|Batısöke Çimento
|3,73
|3,04
|52,87
|Bayrak Taban Sanayi
|10,14
|1,30
|-4,43
|Bera Holding
|21,36
|-1,20
|5,33
|Berkosan Yalıtım
|11,30
|0,71
|26,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,00
|1,01
|73,27
|Beyaz Filo
|11,66
|-1,19
|14,54
|Bilici Yatırım
|15,35
|7,64
|131,17
|Bim Mağazalar
|70,90
|-1,53
|-3,58
|Birko Mensucat
|1,36
|0,74
|22,52
|Birlik Mensucat
|3,02
|-1,31
|-12,72
|Bizim Mağazaları
|13,80
|0,73
|-10,16
|Borusan Mannesmann
|27,96
|-0,29
|0,58
|Borusan Yat. Paz.
|403,50
|-2,98
|-11,18
|Bosch Fren Sistemleri
|1.099,00
|1,95
|-11,29
|Bossa
|23,76
|-0,50
|33,11
|Brisa
|28,64
|4,68
|43,63
|Burçelik
|23,32
|0,87
|10,94
|Burçelik Vana
|29,80
|-0,53
|-39,99
|Bursa Çimento
|3,98
|3,92
|-20,04
|Carrefoursa
|52,90
|-0,19
|-26,32
|Casa Emtia Petrol
|135,00
|1,28
|27,36
|Ceo Event Medya
|5,74
|2,32
|-10,73
|Coca Cola İçecek
|70,20
|0,21
|7,81
|Cosmos Yat. Holding
|11,10
|-3,48
|37,72
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|-4,85
|-19,76
|Çelebi
|291,40
|-2,77
|59,65
|Çelik Halat
|7,54
|0,67
|-17,12
|Çemaş Döküm
|1,34
|1,52
|-21,30
|Çemtaş
|15,34
|-0,58
|-3,53
|Çimbeton
|306,60
|9,97
|3,41
|Çimentaş
|40,00
|5,10
|10,62
|Çimsa
|21,86
|4,89
|22,81
|Çuhadaroğlu Metal
|6,80
|0,74
|-12,03
|Dagi Giyim
|2,47
|0,82
|-27,49
|Dagi Yatırım Holding
|13,55
|-1,38
|5,04
|Dardanel
|32,80
|1,67
|-2,09
|Datagate Bilgisayar
|15,44
|2,93
|-4,16
|Demısaş Döküm
|7,26
|0,00
|9,83
|Denge Holding
|7,40
|0,00
|35,04
|Deniz GMYO
|4,92
|0,61
|43,86
|Derimod
|11,79
|-0,76
|21,05
|Derlüks Yatırım Holding
|7,93
|-0,38
|-10,09
|Desa Deri
|11,87
|0,17
|21,87
|Despec Bilgisayar
|11,92
|0,08
|-8,73
|Deva Holding
|30,44
|0,00
|26,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,47
|0,14
|33,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,90
|1,37
|58,18
|Ditaş Doğan
|15,43
|0,39
|18,43
|DO-CO
|648,80
|0,03
|2,98
|Doğan Burda
|18,02
|-0,72
|-19,70
|Doğan Holding
|3,35
|3,40
|9,12
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|4,69
|15,07
|Doğusan
|5,58
|-1,41
|27,40
|Doğuş GMYO
|12,99
|-2,26
|59,00
|Doğuş Otomotiv
|28,60
|-0,56
|-0,49
|Döktaş Dökümcülük
|32,58
|-1,27
|6,40
|Duran Doğan Basım
|11,61
|0,52
|10,68
|Dyo Boya
|13,48
|1,35
|18,66
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|1,70
|-11,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,25
|-0,85
|88,36
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|3,62
|12,05
|Ege Endüstri
|1.541,50
|-2,28
|-7,41
|Ege Gübre
|202,10
|0,20
|39,19
|Ege Profil
|32,64
|1,18
|-14,64
|Ege Seramik
|13,73
|1,63
|33,43
|Egeplast
|37,58
|6,04
|12,85
|Ekiz Kimya
|7,00
|0,29
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,49
|-2,35
|-12,79
|Eminiş Ambalaj
|22,24
|-2,63
|-39,63
|Emlak Konut GMYO
|2,01
|8,65
|-6,07
|Enerjisa Enerji
|11,15
|2,67
|-10,87
|Enka İnşaat
|8,12
|4,37
|10,18
|Erbosan
|61,10
|-0,08
|49,02
|Ereğli Demir Çelik
|14,46
|4,78
|10,08
|Ersu Gıda
|4,78
|-0,83
|-3,24
|Escort Teknoloji
|6,69
|0,45
|1,83
|Esenboğa Elektrik
|39,96
|0,20
|109,98
|Etiler Gıda
|5,90
|2,61
|48,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,03
|9,83
|30,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,33
|2,36
|20,28
|Euro Yat. Ort.
|4,60
|2,68
|2,00
|Euro Yatırım Holding
|3,91
|1,30
|37,68
|Fade Gıda
|18,14
|0,78
|193,05
|Fenerbahçe Futbol
|28,76
|5,12
|-2,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,46
|0,55
|-14,29
|F-M İzmit Piston
|148,60
|0,13
|21,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,69
|0,75
|12,74
|Ford Otosan
|188,00
|-1,42
|53,92
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,07
|-0,65
|-35,37
|Frigo Pak Gıda
|32,40
|2,86
|54,43
|Galatasaray Sportif
|3,72
|0,27
|-8,15
|Garanti Bankası
|6,95
|1,02
|-32,98
|Garanti Faktoring
|15,10
|3,64
|35,67
|Garanti Yat. Ort.
|2,91
|0,00
|-9,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,72
|-1,80
|64,44
|Gediz Ambalaj
|34,68
|-0,34
|29,40
|Gentaş
|5,45
|2,44
|-8,25
|Gersan Elektrik
|6,55
|-1,06
|6,68
|Global Men. Değ.
|8,01
|0,00
|33,28
|Global Yat. Holding
|6,43
|2,23
|37,39
|Good-Year
|7,76
|1,04
|-7,18
|Göltaş Çimento
|60,25
|3,08
|46,03
|Gözde Girişim
|7,28
|-0,68
|-8,77
|GSD Denizcilik
|6,64
|1,22
|31,75
|GSD Holding
|2,06
|1,48
|-17,93
|Gübre Fabrik.
|74,35
|1,09
|-13,60
|Güler Yat. Holding
|10,55
|5,61
|-2,94
|Halk GMYO
|3,38
|6,29
|5,30
|Hatay Tekstil
|19,63
|0,67
|40,72
|Hedef Girişim
|5,12
|7,56
|49,42
|Hektaş
|30,94
|-0,39
|62,24
|HUB Girişim
|16,58
|-0,30
|-8,90
|Hürriyet Gzt.
|1,87
|1,63
|-10,95
|ICBC Turkey Bank
|6,20
|1,14
|-4,62
|İdealist Danışmanlık
|90,00
|5,94
|568,65
|İdealist GMYO
|9,59
|0,74
|41,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,48
|0,68
|-21,28
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|9,62
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|3,12
|-0,95
|-23,15
|İhlas Holding
|0,78
|2,63
|-30,52
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|2,25
|-20,18
|İndeks Bilgisayar
|28,64
|-0,97
|49,71
|Info Yatırım
|7,60
|4,11
|17,83
|İntema
|49,00
|-1,65
|22,81
|Inveo Yatırım Holding
|125,00
|-1,57
|182,68
|İpek Doğal Enerji
|11,59
|0,26
|-11,39
|İskenderun Demir Çelik
|11,42
|3,91
|26,38
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi