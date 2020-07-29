Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|45.800,00
|4,33
|51,75
|İş Bankası (C)
|4,96
|-1,39
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,92
|-1,75
|3,16
|İş Girişim
|8,47
|-1,51
|122,89
|İş GMYO
|2,04
|-0,97
|15,91
|İş Y. Men. Değ.
|7,59
|1,07
|88,49
|İş Yat. Ort.
|2,65
|-1,12
|64,46
|İşbir Holding
|1.400,00
|4,81
|225,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|45,16
|İttifak Holding
|3,56
|-1,11
|-4,30
|İz Hayvancılık Tarım
|4,86
|-1,42
|85,75
|İzmir Demir Çelik
|18,06
|0,39
|120,51
|İzmir Fırça
|2,60
|-0,76
|44,44
|Jantsa Jant Sanayi
|128,50
|2,96
|141,60
|Kafein Yazılım
|17,98
|-0,83
|61,90
|Kaplamin
|9,30
|-3,63
|67,57
|Kardemir (A)
|4,36
|-5,01
|64,53
|Kardemir (B)
|3,48
|-0,85
|31,82
|Kardemir (D)
|3,03
|0,00
|13,91
|Karel Elektronik
|16,91
|-0,06
|16,38
|Karsan Otomotiv
|2,97
|-0,67
|87,97
|Karsu Tekstil
|5,68
|0,35
|75,31
|Kartonsan
|783,10
|0,42
|102,70
|Katmerciler Ekipman
|5,09
|1,60
|32,55
|Kent Gıda
|2.675,50
|0,00
|1421,90
|Kerevitaş Gıda
|5,31
|-0,93
|62,88
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Kiler GMYO
|5,93
|0,51
|56,46
|Klimasan Klima
|15,71
|-2,42
|-25,94
|Koç Holding
|16,91
|0,06
|-15,49
|Konfrut Gıda
|12,09
|-2,74
|54,60
|Konya Çimento
|529,60
|5,79
|95,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,87
|-0,17
|-6,65
|Koza Altın
|88,50
|1,26
|19,51
|Koza Madencilik
|14,55
|1,32
|45,06
|Körfez GMYO
|6,05
|10,00
|153,14
|Kristal Kola
|2,16
|-0,46
|43,05
|Kron Telekomünikasyon
|29,94
|2,18
|135,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|89,85
|9,98
|282,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,81
|-1,06
|70,30
|Kütahya Porselen
|34,30
|-2,22
|418,13
|Lider Faktoring
|3,00
|1,35
|63,49
|Link Bilgisayar
|25,50
|-1,54
|40,50
|Logo Yazılım
|89,00
|1,08
|46,38
|Lokman Hekim Sağlık
|8,27
|-1,66
|43,08
|Lüks Kadife
|18,80
|-0,42
|117,59
|Makina Takım
|2,19
|1,39
|16,49
|Marka Yatırım Holding
|2,44
|-2,79
|106,78
|Marmaris Altınyunus
|127,60
|-2,22
|79,72
|Marshall
|132,00
|8,82
|177,66
|Martı GMYO
|2,11
|3,94
|108,91
|Martı Otel
|1,20
|-1,64
|31,87
|Mavi Giyim
|42,62
|-0,70
|-26,39
|Mazhar Zorlu Holding
|15,76
|0,00
|30,36
|Mega Polietilen
|3,64
|0,83
|186,96
|Menderes Tekstil
|2,94
|0,34
|124,43
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|29,98
|-5,31
|54,22
|Merko Gıda
|1,91
|-3,05
|81,90
|Metemtur Otelcilik
|2,31
|-0,43
|29,78
|Metro Holding
|1,94
|1,04
|40,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,60
|1,69
|83,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-1,65
|-55,18
|Migros Ticaret
|42,40
|0,24
|75,06
|Milpa
|3,75
|-0,79
|71,23
|Mistral GMYO
|2,55
|-0,78
|34,92
|MLP Sağlık
|17,18
|-1,60
|7,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|1,16
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,19
|-0,96
|49,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,40
|0,26
|83,96
|Net Holding
|2,55
|-1,16
|-1,92
|Netaş Telekom.
|16,66
|-0,42
|27,57
|Niğbaş Niğde Beton
|16,73
|-9,96
|169,84
|Nuh Çimento
|16,97
|-0,18
|54,49
|Nurol GMYO
|7,89
|-4,01
|121,01
|Odaş Elektrik
|2,52
|0,00
|74,31
|Olmuksan-IP
|5,05
|-1,75
|97,19
|Orge Enerji Elektrik
|7,30
|1,11
|47,18
|Orma Orman Mahsulleri
|12,55
|3,55
|354,71
|Osmanlı Menkul
|13,30
|-4,32
|218,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,79
|-1,41
|66,07
|Otokar
|168,00
|-0,36
|14,25
|Oyak Çimento
|8,27
|0,85
|50,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,26
|-1,88
|171,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,42
|-1,44
|10,72
|Özak GMYO
|4,59
|-0,22
|78,60
|Özbal Çelik Boru
|3,33
|0,91
|106,59
|Özderici GMYO
|2,31
|1,32
|47,13
|Özerden Plastik
|2,00
|2,04
|-12,28
|Panora GMYO
|5,58
|-1,24
|-0,39
|Papilon Savunma
|15,80
|-1,56
|105,03
|Park Elek.Madencilik
|4,26
|-2,07
|39,67
|Parsan
|19,05
|1,22
|12,46
|Pegasus
|49,20
|-1,05
|-43,06
|Peker GMYO
|10,44
|-2,06
|233,55
|Penguen Gıda
|2,93
|2,45
|220,08
|Pera GMYO
|1,63
|1,87
|73,40
|Pergamon Dış Ticaret
|12,39
|0,08
|60,12
|Petkim
|4,01
|-1,47
|5,25
|Petrokent Turizm
|867,90
|10,00
|577,52
|Pınar Et ve Un
|18,92
|-1,05
|106,32
|Pınar Su
|5,47
|0,37
|135,78
|Pınar Süt
|19,15
|0,10
|51,14
|Plastikkart
|12,40
|-0,64
|33,76
|Polisan Holding
|3,24
|-0,92
|7,37
|Politeknik Metal
|157,40
|-5,01
|106,91
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|0,79
|-10,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|163,30
|9,97
|26,49
|QNB Finansbank
|80,90
|9,99
|115,73
|Ral Yatırım Holding
|21,00
|0,77
|208,82
|Ray Sigorta
|6,28
|-3,38
|83,63
|Reysaş GMYO
|5,00
|-1,19
|8,93
|Reysaş Lojistik
|5,13
|-1,54
|17,12
|Rhea Girişim
|2,42
|-0,82
|103,36
|Rodrigo Tekstil
|2,54
|0,00
|40,33
|Royal Halı
|1,97
|-7,94
|43,80
|RTA Laboratuvarları
|31,48
|-1,62
|1256,90
|Sabancı Holding
|8,75
|-1,24
|-4,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,16
|-0,48
|90,83
|Sanel Mühendislik
|3,47
|-2,25
|18,27
|Sanifoam Sünger
|5,79
|0,00
|15,80
|Sanko Pazarlama
|7,60
|-0,78
|-0,66
|Saray Matbaacılık
|3,58
|1,13
|176,92
|Sarkuysan
|6,88
|-0,15
|44,35
|Sasa Polyester
|13,64
|0,29
|76,46
|Say Reklamcılık
|4,19
|-0,48
|87,05
|Sekuro Plastik
|7,62
|1,06
|42,16
|Selçuk Ecza Deposu
|8,21
|-0,85
|37,64
|Selçuk Gıda
|3,22
|-0,92
|87,21
|Senkron Güvenlik
|2,30
|0,00
|-15,75
|Serve Film Prodüksiyon
|5,81
|0,17
|265,41
|Servet GMYO
|22,76
|-1,04
|167,76
|Seyitler Kimya
|8,60
|0,23
|26,66
|Silverline Endüstri
|3,57
|-2,19
|65,28
|Sinpaş GMYO
|1,46
|0,69
|25,86
|Smartiks Yazılım
|7,91
|-1,00
|-19,37
|Soda Sanayii
|6,77
|-1,17
|14,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,09
|0,42
|214,34
|Söktaş
|3,89
|-0,51
|128,75
|Sönmez Filament
|9,57
|1,81
|96,11
|Sönmez Pamuklu
|9,68
|0,62
|96,75
|Sumaş Suni Tahta
|17,45
|-0,06
|76,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,55
|-1,30
|-4,81
|Şekerbank
|1,49
|0,68
|13,74
|Şişe Cam
|5,90
|-1,83
|15,19
|Şok Marketler
|13,24
|0,30
|23,05
|T. Halk Bankası
|5,41
|0,19
|-8,46
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|48,98
|4,84
|12,34
|T.S.K.B.
|1,17
|0,00
|-3,31
|T.Tuborg
|14,52
|-0,82
|22,02
|Taç Tarım Ürünleri
|5,20
|0,00
|66,67
|Tat Gıda
|11,07
|1,93
|81,96
|TAV Havalimanları
|16,90
|-0,59
|-37,79
|Taze Kuru Gıda
|49,12
|9,99
|578,45
|Tek-Art Turizm
|1,67
|0,00
|32,54
|Tekfen Holding
|15,09
|-3,21
|-18,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|-3,76
|58,33
|Temapol Polimer Plastik
|7,66
|-0,13
|46,74
|TGS Dış Ticaret
|8,37
|3,98
|79,23
|Tofaş Oto. Fab.
|26,34
|5,53
|13,04
|Torunlar GMYO
|4,50
|0,45
|63,64
|Trabzon Liman
|14,11
|0,43
|32,36
|Trabzonspor Sportif
|3,99
|1,53
|85,58
|Trakya Cam
|3,87
|-2,76
|14,13
|Trend GMYO
|5,78
|0,17
|162,73
|TSKB GMYO
|3,17
|-0,31
|136,57
|Tuğçelik
|6,24
|0,81
|57,97
|Tukaş
|8,40
|-0,83
|-31,98
|Turcas Petrol
|3,57
|0,28
|33,71
|Turkcell
|15,14
|-0,53
|9,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,79
|0,52
|21,53
|Tüpraş
|84,05
|-0,47
|-33,71
|Türk Hava Yolları
|11,01
|-0,45
|-23,86
|Türk Prysmian Kablo
|5,54
|2,21
|114,69
|Türk Telekom
|7,56
|-0,53
|4,77
|Türk Traktör
|103,80
|2,77
|96,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|58,00
|-1,69
|38,10
|Ufuk Yatırım
|6,60
|0,00
|155,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,75
|0,00
|124,06
|Ulusoy Elektrik
|43,92
|0,46
|65,11
|Ulusoy Un Sanayi
|9,32
|-1,06
|143,98
|Umpaş Holding
|0,71
|-2,74
|14,52
|Uşak Seramik
|1,70
|-1,16
|40,09
|Utopya Turizm
|7,10
|0,28
|44,31
|Uzertaş Boya
|4,04
|-9,82
|81,98
|Ülker Bisküvi
|26,10
|-2,39
|16,73
|Vakıf Fin. Kir.
|4,14
|5,61
|71,07
|Vakıf GMYO
|3,04
|0,33
|75,62
|Vakıf Yat. Ort.
|11,88
|10,00
|552,34
|Vakıflar Bankası
|4,47
|-0,89
|-18,87
|Vakko Tekstil
|5,05
|-0,98
|11,23
|Vanet Gıda
|1,66
|0,61
|16,08
|Verusa Holding
|28,46
|-1,32
|53,42
|Verusaturk Girisim
|5,84
|-1,52
|11,05
|Vestel
|17,86
|1,36
|41,52
|Vestel Beyaz Eşya
|27,76
|-1,28
|31,57
|Viking Kağıt
|4,86
|-1,22
|159,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,85
|0,00
|59,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|-0,44
|-9,68
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,10
|1,51
|125,38
|Yataş
|9,02
|-0,88
|22,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,77
|5,73
|72,05
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|0,33
|0,24
|Yeşil GMYO
|0,89
|0,00
|39,06
|Yeşil Yapı
|0,92
|0,00
|39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|17,61
|2,38
|56,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.100,00
|-1,39
|141,09
|Yonga Mobilya
|28,00
|7,53
|203,27
|Yükselen Çelik
|17,23
|6,75
|181,08
|Yünsa
|14,01
|-1,41
|39,16
|Zorlu Enerji
|2,41
|-0,41
|47,85
(Son)