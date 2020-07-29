Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A)293.500,00 76,99 İş Bankası (B)45.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)293.500,00 76,99
İş Bankası (B)45.800,004,3351,75
İş Bankası (C)4,96-1,39-22,62
İş Bankası (Kur.)403.000,00 91,91
İş Fin.Kir.3,92-1,753,16
İş Girişim8,47-1,51122,89
İş GMYO2,04-0,9715,91
İş Y. Men. Değ.7,591,0788,49
İş Yat. Ort.2,65-1,1264,46
İşbir Holding1.400,004,81225,58
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,901,1245,16
İttifak Holding3,56-1,11-4,30
İz Hayvancılık Tarım4,86-1,4285,75
İzmir Demir Çelik18,060,39120,51
İzmir Fırça2,60-0,7644,44
Jantsa Jant Sanayi128,502,96141,60
Kafein Yazılım17,98-0,8361,90
Kaplamin9,30-3,6367,57
Kardemir (A)4,36-5,0164,53
Kardemir (B)3,48-0,8531,82
Kardemir (D)3,030,0013,91
Karel Elektronik16,91-0,0616,38
Karsan Otomotiv2,97-0,6787,97
Karsu Tekstil5,680,3575,31
Kartonsan783,100,42102,70
Katmerciler Ekipman5,091,6032,55
Kent Gıda2.675,500,001421,90
Kerevitaş Gıda5,31-0,9362,88
Kervansaray Yat. Holding0,440,00-20,00
Kiler GMYO5,930,5156,46
Klimasan Klima15,71-2,42-25,94
Koç Holding16,910,06-15,49
Konfrut Gıda12,09-2,7454,60
Konya Çimento529,605,7995,21
Kordsa Teknik Tekstil11,87-0,17-6,65
Koza Altın88,501,2619,51
Koza Madencilik14,551,3245,06
Körfez GMYO6,0510,00153,14
Kristal Kola2,16-0,4643,05
Kron Telekomünikasyon29,942,18135,38
Kuştur Kuşadası Turizm89,859,98282,75
Kuyumcukent Gayrimenkul2,81-1,0670,30
Kütahya Porselen34,30-2,22418,13
Lider Faktoring3,001,3563,49
Link Bilgisayar25,50-1,5440,50
Logo Yazılım89,001,0846,38
Lokman Hekim Sağlık8,27-1,6643,08
Lüks Kadife18,80-0,42117,59
Makina Takım2,191,3916,49
Marka Yatırım Holding2,44-2,79106,78
Marmaris Altınyunus127,60-2,2279,72
Marshall132,008,82177,66
Martı GMYO2,113,94108,91
Martı Otel1,20-1,6431,87
Mavi Giyim42,62-0,70-26,39
Mazhar Zorlu Holding15,760,0030,36
Mega Polietilen3,640,83186,96
Menderes Tekstil2,940,34124,43
Mensa0,31 -3,13
Merit Turizm29,98-5,3154,22
Merko Gıda1,91-3,0581,90
Metemtur Otelcilik2,31-0,4329,78
Metro Holding1,941,0440,58
Metro Petrol ve Tesisleri3,601,6983,67
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-1,65-55,18
Migros Ticaret42,400,2475,06
Milpa3,75-0,7971,23
Mistral GMYO2,55-0,7834,92
MLP Sağlık17,18-1,607,37
MMC San. ve Tic. Yat.1,741,1652,63
Mondi Tire Kutsan6,19-0,9649,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret23,400,2683,96
Net Holding2,55-1,16-1,92
Netaş Telekom.16,66-0,4227,57
Niğbaş Niğde Beton16,73-9,96169,84
Nuh Çimento16,97-0,1854,49
Nurol GMYO7,89-4,01121,01
Odaş Elektrik2,520,0074,31
Olmuksan-IP5,05-1,7597,19
Orge Enerji Elektrik7,301,1147,18
Orma Orman Mahsulleri12,553,55354,71
Osmanlı Menkul13,30-4,32218,54
Ostim Endüstriyel Yat2,79-1,4166,07
Otokar168,00-0,3614,25
Oyak Çimento8,270,8550,43
Oyak Yat. Ort.6,26-1,88171,15
Oylum Sınai Yatırımlar3,42-1,4410,72
Özak GMYO4,59-0,2278,60
Özbal Çelik Boru3,330,91106,59
Özderici GMYO2,311,3247,13
Özerden Plastik2,002,04-12,28
Panora GMYO5,58-1,24-0,39
Papilon Savunma15,80-1,56105,03
Park Elek.Madencilik4,26-2,0739,67
Parsan19,051,2212,46
Pegasus49,20-1,05-43,06
Peker GMYO10,44-2,06233,55
Penguen Gıda2,932,45220,08
Pera GMYO1,631,8773,40
Pergamon Dış Ticaret12,390,0860,12
Petkim4,01-1,475,25
Petrokent Turizm867,9010,00577,52
Pınar Et ve Un18,92-1,05106,32
Pınar Su5,470,37135,78
Pınar Süt19,150,1051,14
Plastikkart12,40-0,6433,76
Polisan Holding3,24-0,927,37
Politeknik Metal157,40-5,01106,91
Prizma Press Matbaacılık3,830,79-10,93
QNB Finans Fin. Kir.163,309,9726,49
QNB Finansbank80,909,99115,73
Ral Yatırım Holding21,000,77208,82
Ray Sigorta6,28-3,3883,63
Reysaş GMYO5,00-1,198,93
Reysaş Lojistik5,13-1,5417,12
Rhea Girişim2,42-0,82103,36
Rodrigo Tekstil2,540,0040,33
Royal Halı1,97-7,9443,80
RTA Laboratuvarları31,48-1,621256,90
Sabancı Holding8,75-1,24-4,05
Safkar Ege Soğutmacılık4,16-0,4890,83
Sanel Mühendislik3,47-2,2518,27
Sanifoam Sünger5,790,0015,80
Sanko Pazarlama7,60-0,78-0,66
Saray Matbaacılık3,581,13176,92
Sarkuysan6,88-0,1544,35
Sasa Polyester13,640,2976,46
Say Reklamcılık4,19-0,4887,05
Sekuro Plastik7,621,0642,16
Selçuk Ecza Deposu8,21-0,8537,64
Selçuk Gıda3,22-0,9287,21
Senkron Güvenlik2,300,00-15,75
Serve Film Prodüksiyon5,810,17265,41
Servet GMYO22,76-1,04167,76
Seyitler Kimya8,600,2326,66
Silverline Endüstri3,57-2,1965,28
Sinpaş GMYO1,460,6925,86
Smartiks Yazılım7,91-1,00-19,37
Soda Sanayii6,77-1,1714,23
Sodaş Sodyum Sanayii12,090,42214,34
Söktaş3,89-0,51128,75
Sönmez Filament9,571,8196,11
Sönmez Pamuklu9,680,6296,75
Sumaş Suni Tahta17,45-0,0676,26
Şeker Fin. Kir.4,55-1,30-4,81
Şekerbank1,490,6813,74
Şişe Cam5,90-1,8315,19
Şok Marketler13,240,3023,05
T. Halk Bankası5,410,19-8,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası48,984,8412,34
T.S.K.B.1,170,00-3,31
T.Tuborg14,52-0,8222,02
Taç Tarım Ürünleri5,200,0066,67
Tat Gıda11,071,9381,96
TAV Havalimanları16,90-0,59-37,79
Taze Kuru Gıda49,129,99578,45
Tek-Art Turizm1,670,0032,54
Tekfen Holding15,09-3,21-18,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,65-3,7658,33
Temapol Polimer Plastik7,66-0,1346,74
TGS Dış Ticaret8,373,9879,23
Tofaş Oto. Fab.26,345,5313,04
Torunlar GMYO4,500,4563,64
Trabzon Liman14,110,4332,36
Trabzonspor Sportif3,991,5385,58
Trakya Cam3,87-2,7614,13
Trend GMYO5,780,17162,73
TSKB GMYO3,17-0,31136,57
Tuğçelik6,240,8157,97
Tukaş8,40-0,83-31,98
Turcas Petrol3,570,2833,71
Turkcell15,14-0,539,71
Tümosan Motor ve Traktör7,790,5221,53
Tüpraş84,05-0,47-33,71
Türk Hava Yolları11,01-0,45-23,86
Türk Prysmian Kablo5,542,21114,69
Türk Telekom7,56-0,534,77
Türk Traktör103,802,7796,18
Türker Proje Gayrimenkul58,00-1,6938,10
Ufuk Yatırım6,600,00155,81
Ulaşlar Turizm Yat.4,750,00124,06
Ulusoy Elektrik43,920,4665,11
Ulusoy Un Sanayi9,32-1,06143,98
Umpaş Holding0,71-2,7414,52
Uşak Seramik1,70-1,1640,09
Utopya Turizm7,100,2844,31
Uzertaş Boya4,04-9,8281,98
Ülker Bisküvi26,10-2,3916,73
Vakıf Fin. Kir.4,145,6171,07
Vakıf GMYO3,040,3375,62
Vakıf Yat. Ort.11,8810,00552,34
Vakıflar Bankası4,47-0,89-18,87
Vakko Tekstil5,05-0,9811,23
Vanet Gıda1,660,6116,08
Verusa Holding28,46-1,3253,42
Verusaturk Girisim5,84-1,5211,05
Vestel17,861,3641,52
Vestel Beyaz Eşya27,76-1,2831,57
Viking Kağıt4,86-1,22159,89
Yapı Kredi Koray GMYO3,850,0059,09
Yapı ve Kredi Bank.2,24-0,44-9,68
Yaprak Süt ve Besi Çift.14,101,51125,38
Yataş9,02-0,8822,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,775,7372,05
Yeni Gimat GMYO12,000,330,24
Yeşil GMYO0,890,0039,06
Yeşil Yapı0,920,0039,39
Yeşil Yatırım Holding17,612,3856,81
Yibitaş İnşaat Malzeme7.100,00-1,39141,09
Yonga Mobilya28,007,53203,27
Yükselen Çelik17,236,75181,08
Yünsa14,01-1,4139,16
Zorlu Enerji2,41-0,4147,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:23

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi
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