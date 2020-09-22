Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|53.346,90
|-0,10
|76,76
|İş Bankası (C)
|4,88
|0,83
|-23,87
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|-10,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,74
|0,81
|-1,58
|İş Girişim
|7,99
|-4,65
|110,26
|İş GMYO
|1,78
|5,33
|1,14
|İş Y. Men. Değ.
|8,02
|-0,87
|99,17
|İş Yat. Ort.
|2,93
|1,38
|81,84
|İşbir Holding
|2.142,90
|10,00
|398,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|1,11
|46,77
|İttifak Holding
|4,66
|8,37
|25,27
|İz Hayvancılık Tarım
|7,03
|-4,35
|168,68
|İzmir Demir Çelik
|18,35
|-9,96
|124,05
|İzmir Fırça
|3,95
|0,25
|119,44
|Jantsa Jant Sanayi
|186,00
|-2,05
|249,70
|Kafein Yazılım
|16,30
|-0,61
|46,77
|Kaplamin
|12,08
|-2,03
|117,66
|Kardemir (A)
|5,41
|1,12
|104,15
|Kardemir (B)
|3,75
|1,08
|42,05
|Kardemir (D)
|3,20
|0,63
|20,30
|Karel Elektronik
|17,13
|2,21
|17,89
|Karsan Otomotiv
|2,89
|0,70
|82,91
|Karsu Tekstil
|6,12
|-1,77
|88,89
|Kartonsan
|670,50
|1,28
|73,55
|Katmerciler Ekipman
|4,99
|1,84
|29,95
|Kent Gıda
|369,40
|-9,99
|1490,77
|Kerevitaş Gıda
|5,13
|0,79
|57,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|9,80
|1,82
|Kiler GMYO
|7,06
|5,85
|86,28
|Klimasan Klima
|13,89
|-0,93
|-34,52
|Koç Holding
|13,89
|-0,79
|-30,58
|Konfrut Gıda
|12,96
|1,65
|65,73
|Konya Çimento
|537,60
|-1,30
|98,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,08
|0,54
|-12,86
|Koza Altın
|76,40
|-0,52
|3,17
|Koza Madencilik
|12,48
|-0,87
|24,43
|Körfez GMYO
|5,07
|2,42
|112,13
|Kristal Kola
|2,21
|0,45
|46,36
|Kron Telekomünikasyon
|25,44
|-0,31
|100,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|167,70
|-9,98
|614,37
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,17
|0,93
|93,53
|Kütahya Porselen
|29,30
|1,45
|342,60
|Lider Faktoring
|2,95
|0,34
|60,76
|Link Bilgisayar
|50,00
|7,62
|177,95
|Logo Yazılım
|91,15
|-0,98
|49,92
|Lokman Hekim Sağlık
|11,10
|-2,37
|92,04
|Lüks Kadife
|26,56
|-1,99
|207,41
|Makina Takım
|2,21
|-0,45
|17,55
|Marka Yatırım Holding
|2,97
|0,34
|151,69
|Marmaris Altınyunus
|103,10
|-2,83
|45,21
|Marshall
|297,80
|-6,26
|526,42
|Martı GMYO
|2,02
|-1,46
|100,00
|Martı Otel
|1,14
|-0,87
|25,27
|Mavi Giyim
|37,10
|-0,22
|-35,92
|Mazhar Zorlu Holding
|17,25
|1,11
|42,68
|Mega Polietilen
|12,37
|-6,57
|875,20
|Menderes Tekstil
|2,92
|-1,02
|122,90
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|98,10
|-5,03
|404,63
|Merko Gıda
|6,79
|9,87
|546,67
|Metemtur Otelcilik
|6,50
|-1,81
|265,17
|Metro Holding
|2,31
|1,32
|67,39
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,73
|1,36
|90,31
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,27
|2,25
|-57,43
|Migros Ticaret
|40,06
|2,30
|65,40
|Milpa
|5,23
|1,75
|138,81
|Mistral GMYO
|3,46
|0,58
|83,07
|MLP Sağlık
|16,32
|-0,61
|2,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,54
|9,91
|649,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,26
|-1,42
|51,21
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|26,86
|0,98
|111,16
|Net Holding
|2,27
|-0,87
|-12,69
|Netaş Telekom.
|16,32
|1,05
|24,96
|Niğbaş Niğde Beton
|19,30
|-0,97
|211,29
|Nuh Çimento
|19,59
|1,29
|78,34
|Nurol GMYO
|7,17
|4,06
|100,84
|Odaş Elektrik
|2,50
|0,81
|72,93
|Olmuksan-IP
|6,31
|3,61
|146,39
|Orge Enerji Elektrik
|7,13
|0,14
|43,75
|Orma Orman Mahsulleri
|9,58
|0,00
|247,10
|Osmanlı Menkul
|19,09
|3,58
|357,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,95
|-0,34
|75,60
|Otokar
|139,00
|1,09
|-5,47
|Oyak Çimento
|7,73
|-1,28
|40,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,26
|-0,79
|171,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,02
|9,85
|62,52
|Özak GMYO
|3,91
|0,77
|52,14
|Özbal Çelik Boru
|5,62
|0,90
|248,66
|Özderici GMYO
|2,08
|0,97
|32,48
|Özerden Plastik
|6,43
|9,91
|182,02
|Panora GMYO
|5,66
|0,71
|1,04
|Papilon Savunma
|14,30
|-0,76
|85,56
|Park Elek.Madencilik
|4,45
|0,23
|45,90
|Parsan
|20,18
|0,60
|19,13
|Pegasus
|45,08
|-0,27
|-47,82
|Peker GMYO
|2,76
|-1,08
|205,19
|Penguen Gıda
|3,32
|2,47
|262,69
|Pera GMYO
|1,57
|-0,63
|67,02
|Pergamon Dış Ticaret
|12,94
|-4,15
|67,23
|Petkim
|4,19
|0,72
|9,97
|Petrokent Turizm
|809,20
|-10,00
|531,69
|Pınar Et ve Un
|23,12
|-0,94
|152,13
|Pınar Su
|7,90
|3,67
|240,52
|Pınar Süt
|18,04
|0,33
|42,38
|Plastikkart
|10,72
|-2,28
|15,64
|Polisan Holding
|3,00
|0,00
|-0,58
|Politeknik Metal
|269,40
|8,28
|254,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,20
|9,09
|-2,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.224,20
|0,06
|10,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,30
|0,92
|2,48
|QNB Finansbank
|70,60
|1,88
|88,27
|Ral Yatırım Holding
|4,95
|-1,00
|88,61
|Ray Sigorta
|14,71
|-3,22
|330,12
|Reysaş GMYO
|4,73
|-0,42
|3,05
|Reysaş Lojistik
|6,12
|-1,45
|39,73
|Rhea Girişim
|2,43
|-1,22
|104,20
|Rodrigo Tekstil
|5,80
|9,85
|220,44
|Royal Halı
|4,10
|0,24
|199,27
|RTA Laboratuvarları
|51,85
|-1,52
|2134,91
|Sabancı Holding
|7,39
|-0,81
|-18,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,05
|3,07
|177,52
|Sanel Mühendislik
|3,43
|0,29
|16,91
|Sanifoam Sünger
|9,43
|6,67
|88,60
|Sanko Pazarlama
|8,06
|-4,95
|10,62
|Saray Matbaacılık
|3,48
|0,58
|169,19
|Sarkuysan
|5,57
|-1,59
|75,30
|Sasa Polyester
|16,82
|-0,53
|117,59
|Say Reklamcılık
|5,72
|-1,21
|155,36
|Sekuro Plastik
|14,02
|-4,76
|161,57
|Selçuk Ecza Deposu
|8,42
|-0,47
|41,16
|Selçuk Gıda
|4,38
|9,77
|306,41
|Senkron Güvenlik
|3,34
|9,87
|22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|17,40
|0,00
|994,34
|Servet GMYO
|24,94
|0,16
|193,41
|Seyitler Kimya
|11,97
|-0,25
|76,29
|Silverline Endüstri
|3,91
|2,89
|81,02
|Sinpaş GMYO
|1,66
|3,75
|43,10
|Smartiks Yazılım
|8,24
|0,37
|-16,00
|Soda Sanayii
|7,44
|0,00
|25,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,46
|0,00
|431,95
|Söktaş
|4,48
|5,66
|163,45
|Sönmez Filament
|19,60
|4,31
|301,64
|Sönmez Pamuklu
|15,95
|3,71
|224,19
|Sumaş Suni Tahta
|46,00
|4,12
|364,65
|Şeker Fin. Kir.
|4,20
|0,48
|-12,13
|Şekerbank
|1,49
|0,00
|13,74
|Şişe Cam
|6,54
|-0,15
|27,69
|Şok Marketler
|12,31
|1,82
|14,41
|T. Halk Bankası
|4,94
|-0,20
|-16,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|56,10
|7,06
|28,67
|T.S.K.B.
|1,05
|0,00
|-13,22
|T.Tuborg
|14,96
|0,07
|25,71
|Taç Tarım Ürünleri
|8,82
|-1,01
|182,69
|Tat Gıda
|10,04
|0,80
|65,03
|TAV Havalimanları
|14,94
|-0,53
|-45,00
|Taze Kuru Gıda
|584,40
|9,99
|7971,82
|Tek-Art Turizm
|1,55
|0,65
|23,02
|Tekfen Holding
|15,05
|0,47
|-18,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,17
|2,43
|70,71
|Temapol Polimer Plastik
|7,98
|-2,21
|52,87
|TGS Dış Ticaret
|8,87
|-9,95
|89,94
|Tofaş Oto. Fab.
|22,80
|0,53
|-2,16
|Torunlar GMYO
|3,62
|1,12
|31,64
|Trabzon Liman
|31,26
|9,99
|193,25
|Trabzonspor Sportif
|5,37
|-2,01
|149,77
|Trakya Cam
|4,34
|0,23
|27,99
|Trend GMYO
|6,12
|4,79
|178,18
|TSKB GMYO
|2,50
|2,04
|161,78
|Tuğçelik
|5,71
|0,71
|44,56
|Tukaş
|9,94
|0,51
|-19,51
|Turcas Petrol
|3,48
|-0,29
|30,34
|Turkcell
|14,87
|1,23
|7,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,39
|-0,14
|15,29
|Tüpraş
|79,25
|0,57
|-37,50
|Türk Hava Yolları
|10,33
|-0,19
|-28,56
|Türk Prysmian Kablo
|8,94
|-1,76
|246,44
|Türk Telekom
|6,75
|0,60
|-6,45
|Türk Traktör
|96,40
|-0,57
|82,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|88,55
|4,98
|110,83
|Türkiye Sigorta
|5,57
|0,54
|155,76
|Ufuk Yatırım
|17,98
|8,77
|596,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,94
|-2,00
|215,50
|Ulusoy Elektrik
|51,10
|0,29
|92,11
|Ulusoy Un Sanayi
|10,18
|-0,88
|166,49
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,66
|-1,19
|36,80
|Utopya Turizm
|10,88
|4,82
|121,14
|Uzertaş Boya
|14,66
|9,98
|560,36
|Ülker Bisküvi
|22,60
|0,09
|1,07
|Vakıf Fin. Kir.
|3,63
|-2,42
|71,43
|Vakıf GMYO
|3,24
|0,00
|87,18
|Vakıf Yat. Ort.
|8,49
|-2,19
|366,19
|Vakıflar Bankası
|3,87
|0,26
|-29,76
|Vakko Tekstil
|5,82
|-0,51
|28,19
|Vanet Gıda
|3,56
|9,88
|148,95
|Verusa Holding
|39,44
|-1,40
|112,61
|Verusaturk Girisim
|6,77
|-0,59
|28,74
|Vestel
|17,08
|0,65
|35,34
|Vestel Beyaz Eşya
|27,24
|0,89
|29,11
|Viking Kağıt
|5,21
|-5,96
|178,61
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,56
|-0,44
|88,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,98
|0,51
|-20,16
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,16
|9,95
|430,05
|Yataş
|8,36
|-0,83
|13,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,80
|1,08
|73,91
|Yeni Gimat GMYO
|13,10
|4,97
|9,43
|Yeşil GMYO
|0,87
|0,00
|35,94
|Yeşil Yapı
|0,99
|1,02
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|17,90
|0,28
|59,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.185,60
|0,00
|415,64
|Yonga Mobilya
|53,50
|-9,93
|479,47
|Yükselen Çelik
|6,49
|-1,82
|111,75
|Yünsa
|12,74
|-0,47
|26,54
|Zorlu Enerji
|2,54
|-1,17
|55,83
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:25 - Kaynak: AA
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