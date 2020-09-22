Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 53.346,90 -0,10 76,76 İş Bankası (C) 4,88 0,83 -23,87 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 -10,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,74 0,81 -1,58 İş Girişim 7,99 -4,65 110,26 İş GMYO 1,78 5,33 1,14 İş Y. Men. Değ. 8,02 -0,87 99,17 İş Yat. Ort. 2,93 1,38 81,84 İşbir Holding 2.142,90 10,00 398,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 1,11 46,77 İttifak Holding 4,66 8,37 25,27 İz Hayvancılık Tarım 7,03 -4,35 168,68 İzmir Demir Çelik 18,35 -9,96 124,05 İzmir Fırça 3,95 0,25 119,44 Jantsa Jant Sanayi 186,00 -2,05 249,70 Kafein Yazılım 16,30 -0,61 46,77 Kaplamin 12,08 -2,03 117,66 Kardemir (A) 5,41 1,12 104,15 Kardemir (B) 3,75 1,08 42,05 Kardemir (D) 3,20 0,63 20,30 Karel Elektronik 17,13 2,21 17,89 Karsan Otomotiv 2,89 0,70 82,91 Karsu Tekstil 6,12 -1,77 88,89 Kartonsan 670,50 1,28 73,55 Katmerciler Ekipman 4,99 1,84 29,95 Kent Gıda 369,40 -9,99 1490,77 Kerevitaş Gıda 5,13 0,79 57,36 Kervansaray Yat. Holding 0,56 9,80 1,82 Kiler GMYO 7,06 5,85 86,28 Klimasan Klima 13,89 -0,93 -34,52 Koç Holding 13,89 -0,79 -30,58 Konfrut Gıda 12,96 1,65 65,73 Konya Çimento 537,60 -1,30 98,16 Kordsa Teknik Tekstil 11,08 0,54 -12,86 Koza Altın 76,40 -0,52 3,17 Koza Madencilik 12,48 -0,87 24,43 Körfez GMYO 5,07 2,42 112,13 Kristal Kola 2,21 0,45 46,36 Kron Telekomünikasyon 25,44 -0,31 100,00 Kuştur Kuşadası Turizm 167,70 -9,98 614,37 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,17 0,93 93,53 Kütahya Porselen 29,30 1,45 342,60 Lider Faktoring 2,95 0,34 60,76 Link Bilgisayar 50,00 7,62 177,95 Logo Yazılım 91,15 -0,98 49,92 Lokman Hekim Sağlık 11,10 -2,37 92,04 Lüks Kadife 26,56 -1,99 207,41 Makina Takım 2,21 -0,45 17,55 Marka Yatırım Holding 2,97 0,34 151,69 Marmaris Altınyunus 103,10 -2,83 45,21 Marshall 297,80 -6,26 526,42 Martı GMYO 2,02 -1,46 100,00 Martı Otel 1,14 -0,87 25,27 Mavi Giyim 37,10 -0,22 -35,92 Mazhar Zorlu Holding 17,25 1,11 42,68 Mega Polietilen 12,37 -6,57 875,20 Menderes Tekstil 2,92 -1,02 122,90 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 98,10 -5,03 404,63 Merko Gıda 6,79 9,87 546,67 Metemtur Otelcilik 6,50 -1,81 265,17 Metro Holding 2,31 1,32 67,39 Metro Petrol ve Tesisleri 3,73 1,36 90,31 Metro Yatırım Ortaklığı 2,27 2,25 -57,43 Migros Ticaret 40,06 2,30 65,40 Milpa 5,23 1,75 138,81 Mistral GMYO 3,46 0,58 83,07 MLP Sağlık 16,32 -0,61 2,00 MMC San. ve Tic. Yat. 8,54 9,91 649,12 Mondi Tire Kutsan 6,26 -1,42 51,21 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 3,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,86 0,98 111,16 Net Holding 2,27 -0,87 -12,69 Netaş Telekom. 16,32 1,05 24,96 Niğbaş Niğde Beton 19,30 -0,97 211,29 Nuh Çimento 19,59 1,29 78,34 Nurol GMYO 7,17 4,06 100,84 Odaş Elektrik 2,50 0,81 72,93 Olmuksan-IP 6,31 3,61 146,39 Orge Enerji Elektrik 7,13 0,14 43,75 Orma Orman Mahsulleri 9,58 0,00 247,10 Osmanlı Menkul 19,09 3,58 357,21 Ostim Endüstriyel Yat 2,95 -0,34 75,60 Otokar 139,00 1,09 -5,47 Oyak Çimento 7,73 -1,28 40,61 Oyak Yat. Ort. 6,26 -0,79 171,15 Oylum Sınai Yatırımlar 5,02 9,85 62,52 Özak GMYO 3,91 0,77 52,14 Özbal Çelik Boru 5,62 0,90 248,66 Özderici GMYO 2,08 0,97 32,48 Özerden Plastik 6,43 9,91 182,02 Panora GMYO 5,66 0,71 1,04 Papilon Savunma 14,30 -0,76 85,56 Park Elek.Madencilik 4,45 0,23 45,90 Parsan 20,18 0,60 19,13 Pegasus 45,08 -0,27 -47,82 Peker GMYO 2,76 -1,08 205,19 Penguen Gıda 3,32 2,47 262,69 Pera GMYO 1,57 -0,63 67,02 Pergamon Dış Ticaret 12,94 -4,15 67,23 Petkim 4,19 0,72 9,97 Petrokent Turizm 809,20 -10,00 531,69 Pınar Et ve Un 23,12 -0,94 152,13 Pınar Su 7,90 3,67 240,52 Pınar Süt 18,04 0,33 42,38 Plastikkart 10,72 -2,28 15,64 Polisan Holding 3,00 0,00 -0,58 Politeknik Metal 269,40 8,28 254,14 Prizma Press Matbaacılık 4,20 9,09 -2,33 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.224,20 0,06 10,51 QNB Finans Fin. Kir. 132,30 0,92 2,48 QNB Finansbank 70,60 1,88 88,27 Ral Yatırım Holding 4,95 -1,00 88,61 Ray Sigorta 14,71 -3,22 330,12 Reysaş GMYO 4,73 -0,42 3,05 Reysaş Lojistik 6,12 -1,45 39,73 Rhea Girişim 2,43 -1,22 104,20 Rodrigo Tekstil 5,80 9,85 220,44 Royal Halı 4,10 0,24 199,27 RTA Laboratuvarları 51,85 -1,52 2134,91 Sabancı Holding 7,39 -0,81 -18,97 Safkar Ege Soğutmacılık 6,05 3,07 177,52 Sanel Mühendislik 3,43 0,29 16,91 Sanifoam Sünger 9,43 6,67 88,60 Sanko Pazarlama 8,06 -4,95 10,62 Saray Matbaacılık 3,48 0,58 169,19 Sarkuysan 5,57 -1,59 75,30 Sasa Polyester 16,82 -0,53 117,59 Say Reklamcılık 5,72 -1,21 155,36 Sekuro Plastik 14,02 -4,76 161,57 Selçuk Ecza Deposu 8,42 -0,47 41,16 Selçuk Gıda 4,38 9,77 306,41 Senkron Güvenlik 3,34 9,87 22,34 Serve Film Prodüksiyon 17,40 0,00 994,34 Servet GMYO 24,94 0,16 193,41 Seyitler Kimya 11,97 -0,25 76,29 Silverline Endüstri 3,91 2,89 81,02 Sinpaş GMYO 1,66 3,75 43,10 Smartiks Yazılım 8,24 0,37 -16,00 Soda Sanayii 7,44 0,00 25,53 Sodaş Sodyum Sanayii 20,46 0,00 431,95 Söktaş 4,48 5,66 163,45 Sönmez Filament 19,60 4,31 301,64 Sönmez Pamuklu 15,95 3,71 224,19 Sumaş Suni Tahta 46,00 4,12 364,65 Şeker Fin. Kir. 4,20 0,48 -12,13 Şekerbank 1,49 0,00 13,74 Şişe Cam 6,54 -0,15 27,69 Şok Marketler 12,31 1,82 14,41 T. Halk Bankası 4,94 -0,20 -16,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 56,10 7,06 28,67 T.S.K.B. 1,05 0,00 -13,22 T.Tuborg 14,96 0,07 25,71 Taç Tarım Ürünleri 8,82 -1,01 182,69 Tat Gıda 10,04 0,80 65,03 TAV Havalimanları 14,94 -0,53 -45,00 Taze Kuru Gıda 584,40 9,99 7971,82 Tek-Art Turizm 1,55 0,65 23,02 Tekfen Holding 15,05 0,47 -18,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,17 2,43 70,71 Temapol Polimer Plastik 7,98 -2,21 52,87 TGS Dış Ticaret 8,87 -9,95 89,94 Tofaş Oto. Fab. 22,80 0,53 -2,16 Torunlar GMYO 3,62 1,12 31,64 Trabzon Liman 31,26 9,99 193,25 Trabzonspor Sportif 5,37 -2,01 149,77 Trakya Cam 4,34 0,23 27,99 Trend GMYO 6,12 4,79 178,18 TSKB GMYO 2,50 2,04 161,78 Tuğçelik 5,71 0,71 44,56 Tukaş 9,94 0,51 -19,51 Turcas Petrol 3,48 -0,29 30,34 Turkcell 14,87 1,23 7,75 Tümosan Motor ve Traktör 7,39 -0,14 15,29 Tüpraş 79,25 0,57 -37,50 Türk Hava Yolları 10,33 -0,19 -28,56 Türk Prysmian Kablo 8,94 -1,76 246,44 Türk Telekom 6,75 0,60 -6,45 Türk Traktör 96,40 -0,57 82,19 Türker Proje Gayrimenkul 88,55 4,98 110,83 Türkiye Sigorta 5,57 0,54 155,76 Ufuk Yatırım 17,98 8,77 596,90 Ulaşlar Turizm Yat. 2,94 -2,00 215,50 Ulusoy Elektrik 51,10 0,29 92,11 Ulusoy Un Sanayi 10,18 -0,88 166,49 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,66 -1,19 36,80 Utopya Turizm 10,88 4,82 121,14 Uzertaş Boya 14,66 9,98 560,36 Ülker Bisküvi 22,60 0,09 1,07 Vakıf Fin. Kir. 3,63 -2,42 71,43 Vakıf GMYO 3,24 0,00 87,18 Vakıf Yat. Ort. 8,49 -2,19 366,19 Vakıflar Bankası 3,87 0,26 -29,76 Vakko Tekstil 5,82 -0,51 28,19 Vanet Gıda 3,56 9,88 148,95 Verusa Holding 39,44 -1,40 112,61 Verusaturk Girisim 6,77 -0,59 28,74 Vestel 17,08 0,65 35,34 Vestel Beyaz Eşya 27,24 0,89 29,11 Viking Kağıt 5,21 -5,96 178,61 Yapı Kredi Koray GMYO 4,56 -0,44 88,43 Yapı ve Kredi Bank. 1,98 0,51 -20,16 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,16 9,95 430,05 Yataş 8,36 -0,83 13,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,80 1,08 73,91 Yeni Gimat GMYO 13,10 4,97 9,43 Yeşil GMYO 0,87 0,00 35,94 Yeşil Yapı 0,99 1,02 50,00 Yeşil Yatırım Holding 17,90 0,28 59,39 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.185,60 0,00 415,64 Yonga Mobilya 53,50 -9,93 479,47 Yükselen Çelik 6,49 -1,82 111,75 Yünsa 12,74 -0,47 26,54 Zorlu Enerji 2,54 -1,17 55,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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