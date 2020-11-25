Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|34,19
|İş Bankası (C)
|6,73
|3,22
|4,99
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,92
|1,55
|3,16
|İş Girişim
|15,74
|-1,87
|314,21
|İş GMYO
|2,10
|0,00
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|12,89
|0,47
|220,11
|İş Yat. Ort.
|3,48
|7,74
|115,97
|İşbir Holding
|3.049,90
|-3,18
|609,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|88,71
|İttifak Holding
|2,22
|-0,89
|70,26
|İz Hayvancılık Tarım
|15,28
|-9,96
|483,99
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|0,00
|144,20
|İzmir Fırça
|5,89
|0,00
|227,22
|Jantsa Jant Sanayi
|257,30
|5,93
|383,76
|Kafein Yazılım
|18,84
|5,78
|69,64
|Kaplamin
|24,16
|0,67
|335,32
|Kardemir (A)
|5,48
|7,66
|106,79
|Kardemir (B)
|5,03
|7,71
|90,53
|Kardemir (D)
|5,19
|5,49
|95,11
|Karel Elektronik
|17,18
|0,47
|18,24
|Karsan Otomotiv
|2,99
|0,34
|89,24
|Karsu Tekstil
|6,78
|-1,17
|109,26
|Kartonsan
|2.880,00
|-2,37
|645,46
|Katmerciler Ekipman
|3,17
|-1,86
|107,37
|Kent Gıda
|427,80
|-9,99
|1742,26
|Kerevitaş Gıda
|7,03
|1,15
|115,64
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|92,73
|Kiler GMYO
|2,42
|-1,22
|126,39
|Klimasan Klima
|18,74
|-0,32
|-11,66
|Koç Holding
|19,17
|0,58
|-4,19
|Konfrut Gıda
|16,20
|2,02
|107,16
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,74
|-1,30
|Konya Çimento
|1.226,50
|3,40
|352,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,45
|0,35
|13,64
|Koza Altın
|79,25
|0,63
|7,02
|Koza Madencilik
|13,84
|2,14
|37,99
|Körfez GMYO
|6,72
|-1,90
|181,17
|Kristal Kola
|2,99
|8,33
|98,01
|Kron Telekomünikasyon
|26,42
|2,40
|107,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|166,10
|0,00
|607,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|0,00
|106,90
|Kütahya Porselen
|37,98
|0,74
|473,72
|Lider Faktoring
|3,17
|0,96
|72,75
|Link Bilgisayar
|47,00
|-0,55
|161,28
|Logo Yazılım
|99,30
|0,10
|63,32
|Lokman Hekim Sağlık
|11,33
|2,53
|97,54
|Lüks Kadife
|28,28
|1,51
|227,31
|Makina Takım
|2,83
|-0,35
|50,53
|Marka Yatırım Holding
|6,48
|449,15
|Marmaris Altınyunus
|105,20
|6,75
|48,17
|Marshall
|348,60
|1,90
|633,28
|Martı GMYO
|3,33
|-0,30
|229,70
|Martı Otel
|2,31
|0,43
|153,85
|Mavi Giyim
|51,40
|3,21
|-11,23
|Mazhar Zorlu Holding
|17,99
|48,80
|Mega Polietilen
|10,78
|0,47
|749,85
|Menderes Tekstil
|3,21
|0,31
|145,04
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,95
|5,64
|285,55
|Merko Gıda
|12,35
|-4,93
|1076,19
|Metemtur Otelcilik
|12,70
|1,03
|613,48
|Metro Holding
|2,23
|0,45
|61,59
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,25
|0,93
|65,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,74
|-3,18
|-48,62
|Migros Ticaret
|40,50
|0,40
|67,22
|Milpa
|4,78
|-2,65
|118,26
|Mistral GMYO
|4,29
|-0,46
|128,61
|MLP Sağlık
|19,30
|1,58
|20,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,34
|3,93
|456,14
|Mondi Tire Kutsan
|6,73
|0,00
|62,56
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,52
|0,00
|171,38
|Net Holding
|3,39
|0,89
|30,38
|Netaş Telekom.
|20,28
|1,10
|55,28
|Niğbaş Niğde Beton
|70,00
|-2,64
|1029,03
|Nuh Çimento
|36,88
|1,04
|235,74
|Nurol GMYO
|7,15
|0,56
|100,28
|Odaş Elektrik
|3,64
|0,55
|151,78
|Olmuksan-IP
|7,90
|208,48
|Orge Enerji Elektrik
|7,26
|0,41
|46,37
|Orma Orman Mahsulleri
|13,04
|0,31
|372,46
|Osmanlı Menkul
|21,02
|1,15
|403,92
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,25
|-0,23
|152,98
|Otokar
|253,70
|7,23
|72,54
|Oyak Çimento
|8,34
|1,34
|51,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|-0,63
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,30
|-0,38
|71,59
|Özak GMYO
|4,31
|0,47
|67,70
|Özbal Çelik Boru
|7,20
|-0,28
|346,69
|Özderici GMYO
|2,32
|-0,43
|47,77
|Özerden Plastik
|8,00
|-3,61
|250,88
|Panora GMYO
|7,33
|-0,27
|30,86
|Papilon Savunma
|21,48
|-3,07
|178,73
|Park Elek.Madencilik
|5,22
|0,19
|71,15
|Parsan
|21,74
|-2,07
|28,34
|Pegasus
|59,35
|2,06
|-31,31
|Peker GMYO
|2,40
|-0,83
|165,38
|Penguen Gıda
|5,40
|0,37
|489,91
|Pera GMYO
|2,59
|0,39
|175,53
|Pergamon Dış Ticaret
|15,90
|1,86
|105,49
|Petkim
|4,11
|1,48
|29,45
|Petrokent Turizm
|850,00
|563,54
|Pınar Et ve Un
|23,54
|0,09
|158,98
|Pınar Su
|7,60
|0,00
|227,59
|Pınar Süt
|20,44
|0,69
|62,10
|Plastikkart
|11,64
|2,02
|25,57
|Polisan Holding
|3,93
|0,77
|30,24
|Politeknik Metal
|425,90
|9,99
|459,86
|Prizma Press Matbaacılık
|5,76
|1,59
|33,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,10
|0,23
|0,00
|QNB Finansbank
|69,95
|0,36
|86,53
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|1,03
|87,47
|Ray Sigorta
|28,50
|3,26
|733,33
|Reysaş GMYO
|4,85
|-0,41
|5,66
|Reysaş Lojistik
|8,98
|-0,88
|105,02
|Rhea Girişim
|3,52
|-0,85
|195,80
|Rodrigo Tekstil
|14,08
|10,00
|677,90
|Royal Halı
|3,98
|0,00
|190,51
|RTA Laboratuvarları
|46,62
|-2,26
|1909,48
|Sabancı Holding
|10,27
|0,20
|12,61
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,38
|-0,48
|376,15
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,28
|21,34
|Sanifoam Sünger
|15,17
|-9,97
|203,40
|Sanko Pazarlama
|7,38
|0,00
|1,29
|Saray Matbaacılık
|7,86
|0,51
|507,99
|Sarkuysan
|6,99
|0,00
|119,99
|Sasa Polyester
|17,89
|3,89
|131,44
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,34
|0,97
|272,32
|Sekuro Plastik
|12,37
|5,82
|130,78
|Selçuk Ecza Deposu
|9,57
|1,81
|60,44
|Selçuk Gıda
|4,00
|271,15
|Senkron Güvenlik
|5,52
|9,96
|102,20
|Serve Film Prodüksiyon
|17,55
|1003,77
|Servet GMYO
|58,50
|2,63
|588,24
|Seyitler Kimya
|16,90
|1,68
|148,90
|Silverline Endüstri
|4,36
|0,93
|101,85
|Sinpaş GMYO
|3,88
|-0,51
|234,48
|Smartiks Yazılım
|7,73
|1,98
|-21,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,50
|-3,39
|536,99
|Söktaş
|5,07
|-0,59
|198,14
|Sönmez Filament
|35,58
|629,10
|Sönmez Pamuklu
|15,98
|-0,12
|224,80
|Sumaş Suni Tahta
|42,60
|0,05
|334,12
|Şeker Fin. Kir.
|4,22
|0,00
|-11,72
|Şekerbank
|1,52
|0,66
|39,42
|Şişe Cam
|7,14
|1,56
|40,26
|Şok Marketler
|12,05
|0,08
|11,99
|T. Halk Bankası
|5,36
|0,94
|-9,31
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,65
|-0,08
|48,28
|T.S.K.B.
|2,77
|6,13
|128,93
|T.Tuborg
|17,67
|0,86
|48,49
|Taç Tarım Ürünleri
|11,50
|-4,17
|268,59
|Tat Gıda
|11,14
|1,36
|83,11
|TAV Havalimanları
|19,88
|2,53
|-26,82
|Taze Kuru Gıda
|275,00
|3,58
|3698,34
|Tek-Art Turizm
|1,82
|-0,55
|44,44
|Tekfen Holding
|15,76
|0,83
|-12,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,20
|-0,43
|119,05
|Temapol Polimer Plastik
|10,74
|3,57
|105,75
|TGS Dış Ticaret
|9,79
|3,27
|109,64
|Tofaş Oto. Fab.
|29,72
|-0,27
|27,54
|Torunlar GMYO
|3,69
|-0,27
|34,18
|Trabzon Liman
|32,58
|0,56
|211,06
|Trabzonspor Sportif
|4,32
|-0,46
|100,93
|Trend GMYO
|11,85
|9,93
|438,64
|TSKB GMYO
|3,97
|5,31
|315,71
|Tuğçelik
|7,27
|-0,14
|84,05
|Tukaş
|11,17
|3,33
|-9,55
|Turcas Petrol
|5,00
|0,60
|87,27
|Turkcell
|15,86
|0,57
|14,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,24
|-0,44
|75,35
|Tüpraş
|92,85
|3,05
|-26,77
|Türk Hava Yolları
|12,02
|1,61
|-16,87
|Türk Prysmian Kablo
|13,80
|0,95
|434,78
|Türk Telekom
|7,86
|1,03
|8,93
|Türk Traktör
|145,60
|-0,27
|175,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|102,40
|4,28
|143,81
|Türkiye Sigorta
|5,87
|0,34
|169,54
|Ufuk Yatırım
|11,69
|353,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,70
|0,54
|297,05
|Ulusoy Elektrik
|47,88
|-0,99
|80,00
|Ulusoy Un Sanayi
|11,69
|-0,68
|206,02
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,45
|0,00
|101,90
|Utopya Turizm
|25,30
|1,61
|414,23
|Uzertaş Boya
|25,02
|-3,77
|1027,03
|Ülker Bisküvi
|22,72
|0,44
|1,61
|Vakıf Fin. Kir.
|3,91
|0,26
|84,65
|Vakıf GMYO
|3,85
|-0,77
|122,42
|Vakıf Yat. Ort.
|7,78
|-0,64
|327,20
|Vakıflar Bankası
|4,71
|1,29
|-14,52
|Vakko Tekstil
|6,19
|1,14
|36,34
|Vanet Gıda
|8,55
|0,59
|497,90
|Verusa Holding
|43,94
|-1,70
|136,87
|Verusaturk Girisim
|9,58
|0,42
|82,17
|Vestel
|20,24
|1,00
|60,38
|Vestel Beyaz Eşya
|35,96
|2,74
|70,44
|Viking Kağıt
|6,30
|0,00
|236,90
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,79
|1,05
|97,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|1,68
|21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|39,00
|-1,96
|523,39
|Yataş
|11,78
|-0,67
|60,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,92
|0,00
|143,48
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|-0,70
|6,59
|Yeşil GMYO
|1,17
|0,00
|82,81
|Yeşil Yapı
|1,40
|-1,41
|112,12
|Yeşil Yatırım Holding
|65,55
|-7,42
|483,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.800,00
|5,95
|504,41
|Yonga Mobilya
|31,00
|0,00
|235,77
|Yükselen Çelik
|7,08
|-0,28
|131,00
|Yünsa
|13,58
|0,07
|34,89
|Zorlu Enerji
|2,73
|0,74
|67,48
(Son)
- Kaynak: AA
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