Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 51,36 İş Bankası (B) 39.252,00 30,06 İş Bankası (C) 6,72 0,00 4,84 İş Bankası (Kur.) 350.000,00 66,67 İş Fin.Kir. 3,84 -0,52 1,05 İş Girişim 19,97 -0,25 425,53 İş GMYO 2,43 -1,62 38,07 İş Y. Men. Değ. 15,99 1,07 297,09 İş Yat. Ort. 3,28 -0,91 103,56 İşbir Holding 2.800,00 1,74 551,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,00 88,71 İttifak Holding 2,31 -0,43 77,17 İz Hayvancılık Tarım 17,70 9,39 576,48 İzmir Demir Çelik 11,17 -1,15 36,39 İzmir Fırça 5,32 2,70 195,56 Jantsa Jant Sanayi 288,10 -0,48 441,66 Kafein Yazılım 19,61 -1,65 76,57 Kaplamin 33,00 0,00 494,59 Kardemir (A) 5,83 0,00 120,00 Kardemir (B) 5,21 0,39 97,35 Kardemir (D) 5,33 -0,37 100,38 Karel Elektronik 22,18 5,42 52,65 Karsan Otomotiv 3,13 -0,95 98,10 Karsu Tekstil 6,83 0,74 110,80 Kartonsan 2.333,20 0,57 503,93 Katmerciler Ekipman 3,09 -0,32 102,14 Kent Gıda 374,80 5,88 1514,02 Kerevitaş Gıda 6,66 -0,30 104,29 Kervan Gıda 13,32 -0,22 Kervansaray Yat. Holding 1,11 -9,76 101,82 Kiler GMYO 2,56 -1,16 139,48 Klimasan Klima 17,28 -1,82 -18,54 Koç Holding 19,81 -0,15 -0,99 Konfrut Gıda 16,08 -1,17 105,63 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,97 -1,20 Konya Çimento 1.115,10 0,37 311,02 Kordsa Teknik Tekstil 15,97 3,03 25,59 Koza Altın 83,90 0,96 13,30 Koza Madencilik 14,29 -0,28 42,47 Körfez GMYO 6,06 -0,82 153,56 Kristal Kola 3,46 -1,70 129,14 Kron Telekomünikasyon 27,50 0,95 116,19 Kuştur Kuşadası Turizm 140,00 2,87 496,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 0,00 106,90 Kütahya Porselen 48,14 0,59 627,19 Lider Faktoring 3,22 -0,92 75,48 Link Bilgisayar 54,75 -0,73 204,36 Logo Yazılım 123,80 -0,88 103,62 Lokman Hekim Sağlık 11,27 0,18 96,49 Lüks Kadife 25,48 0,31 194,91 Makina Takım 3,13 -0,95 66,49 Marka Yatırım Holding 6,13 -0,65 419,49 Marmaris Altınyunus 98,00 -3,16 38,03 Marshall 313,10 -3,66 558,60 Martı GMYO 2,81 -0,71 178,22 Martı Otel 2,07 -0,96 127,47 Mavi Giyim 52,30 -0,85 -9,67 Mazhar Zorlu Holding 25,00 0,00 106,78 Mega Polietilen 7,80 -0,89 783,68 Menderes Tekstil 3,09 -0,64 135,88 Merit Turizm 76,95 0,00 295,83 Merko Gıda 7,97 -3,39 671,89 Metemtur Otelcilik 16,00 -1,54 798,88 Metro Holding 2,10 -0,94 52,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,94 0,68 50,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -0,83 -54,29 Migros Ticaret 41,38 -0,86 70,85 Milpa 4,49 -0,88 105,02 Mistral GMYO 3,94 -0,51 109,95 MLP Sağlık 19,35 0,68 20,94 MMC San. ve Tic. Yat. 4,60 -2,54 303,51 Mondi Tire Kutsan 6,92 -1,14 67,15 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,46 -0,98 170,91 Net Holding 3,43 -1,72 31,92 Netaş Telekom. 25,14 8,55 92,50 Niğbaş Niğde Beton 67,00 -4,29 980,65 Nuh Çimento 47,46 -1,33 332,05 Nurol GMYO 7,17 -0,28 100,84 Odaş Elektrik 4,06 0,25 180,83 Olmuksan-IP 11,55 4,34 351,00 Orge Enerji Elektrik 7,38 1,23 48,79 Orma Orman Mahsulleri 11,92 2,05 331,88 Osmanlı Menkul 24,74 -0,24 493,10 Ostim Endüstriyel Yat 3,97 0,51 136,31 Otokar 277,80 1,20 88,93 Oyak Çimento 8,36 -1,42 52,07 Oyak Yat. Ort. 6,32 -0,63 173,75 Oylum Sınai Yatırımlar 4,82 0,00 56,05 Özak GMYO 5,07 -0,78 97,28 Özbal Çelik Boru 6,62 -0,90 310,70 Özderici GMYO 2,26 -0,44 43,95 Özerden Plastik 9,81 9,98 330,26 Pamukova Elektrik 15,25 -9,92 1091,41 Panora GMYO 6,28 0,00 12,11 Papilon Savunma 21,10 -1,49 173,80 Park Elek.Madencilik 5,18 -1,15 69,84 Parsan 22,48 0,00 32,70 Pegasus 73,35 4,04 -15,10 Peker GMYO 2,98 -3,87 229,51 Penguen Gıda 5,05 0,40 451,68 Pera GMYO 2,22 -1,33 136,17 Pergamon Dış Ticaret 17,03 2,78 120,09 Petkim 5,04 -0,20 58,74 Petrokent Turizm 860,90 0,00 572,05 Pınar Et ve Un 23,48 -0,17 158,32 Pınar Su 7,16 -0,14 208,62 Pınar Süt 21,58 -0,09 71,14 Plastikkart 12,14 0,41 30,96 Polisan Holding 4,11 0,24 36,20 Politeknik Metal 405,30 9,99 432,78 Prizma Press Matbaacılık 5,63 -0,88 30,93 QNB Finans Fin. Kir. 126,50 0,64 -2,01 QNB Finansbank 70,50 0,79 88,00 Ral Yatırım Holding 4,52 -0,22 72,23 Ray Sigorta 16,26 0,99 375,44 Reysaş GMYO 5,52 0,73 20,26 Reysaş Lojistik 9,79 5,61 123,52 Rhea Girişim 4,08 4,35 242,86 Rodrigo Tekstil 13,44 -1,68 642,54 Royal Halı 4,25 -2,07 210,22 RTA Laboratuvarları 33,68 -0,59 1351,72 Sabancı Holding 10,43 -0,48 14,37 Safkar Ege Soğutmacılık 12,02 -3,06 451,38 Sanel Mühendislik 3,51 -0,57 19,63 Sanifoam Sünger 13,60 0,29 172,00 Sanko Pazarlama 10,04 -2,05 37,80 Saray Matbaacılık 8,20 1,61 534,29 Sarkuysan 9,00 -0,11 183,25 Sasa Polyester 19,52 0,26 152,52 Say Yenilenebilir Enerji 7,85 -1,51 250,45 Sekuro Plastik 12,50 0,64 133,21 Selçuk Ecza Deposu 15,38 3,08 157,85 Selçuk Gıda 4,70 1,95 336,11 Senkron Güvenlik 16,33 9,97 498,17 Serve Film Prodüksiyon 15,28 0,00 861,01 Servet GMYO 76,75 2,06 802,94 Seyitler Kimya 29,50 0,00 334,46 Silverline Endüstri 7,75 0,78 258,80 Sinpaş GMYO 3,93 -0,76 238,79 Smartiks Yazılım 8,86 -4,01 -9,68 Sodaş Sodyum Sanayii 25,32 2,01 558,31 Söktaş 5,49 1,67 222,84 Sönmez Filament 60,45 0,08 1138,73 Sönmez Pamuklu 21,96 0,00 346,34 Sumaş Suni Tahta 40,14 5,24 309,05 Şeker Fin. Kir. 6,41 -3,17 34,10 Şekerbank 1,58 0,00 44,92 Şişe Cam 7,12 -0,42 39,87 Şok Marketler 12,60 -1,56 17,10 T. Halk Bankası 5,46 0,18 -7,61 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,40 -1,57 33,71 T.S.K.B. 1,88 -1,05 55,37 T.Tuborg 17,87 -0,56 50,17 Taç Tarım Ürünleri 10,59 1,92 239,42 Tat Gıda 10,89 0,65 79,00 TAV Havalimanları 21,08 2,13 -22,40 Taze Kuru Gıda 199,00 -0,50 2648,62 Tek-Art Turizm 1,96 0,00 55,56 Tekfen Holding 15,70 -0,70 -13,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,70 -2,90 178,57 Temapol Polimer Plastik 10,67 -0,09 104,41 TGS Dış Ticaret 9,10 1,22 94,86 Tofaş Oto. Fab. 32,08 -2,31 37,67 Torunlar GMYO 3,91 -1,26 42,18 Trabzon Liman 33,10 -0,54 216,03 Trabzonspor Sportif 4,40 -1,12 104,65 Trend GMYO 12,21 -4,53 455,00 TSKB GMYO 5,92 4,23 519,90 Tuğçelik 8,17 2,12 106,84 Tukaş 9,81 0,10 -20,57 Turcas Petrol 5,09 -0,39 90,64 Turkcell 15,69 0,00 16,43 Tümosan Motor ve Traktör 13,96 -0,50 117,78 Tüpraş 107,00 -0,47 -15,62 Türk Hava Yolları 12,74 2,25 -11,89 Türk Prysmian Kablo 11,44 0,18 343,32 Türk Telekom 8,26 -0,84 14,48 Türk Traktör 160,40 -0,99 203,15 Türker Proje Gayrimenkul 100,80 4,51 140,00 Türkiye Sigorta 6,27 0,48 187,91 Ufuk Yatırım 13,40 0,15 419,38 Ulaşlar Turizm Yat. 4,45 1,83 377,54 Ulusoy Elektrik 50,00 0,00 87,97 Ulusoy Un Sanayi 11,44 0,44 199,48 Umpaş Holding 2,12 9,84 241,94 Uşak Seramik 2,32 0,00 91,19 Utopya Turizm 32,50 1,63 560,57 Uzertaş Boya 51,85 0,10 2235,59 Ülker Bisküvi 22,00 -0,36 -1,61 Vakıf Fin. Kir. 4,27 -1,39 101,65 Vakıf GMYO 3,69 -0,81 113,17 Vakıf Yat. Ort. 7,50 -0,92 311,83 Vakıflar Bankası 4,61 0,00 -16,33 Vakko Tekstil 6,39 1,43 40,75 Vanet Gıda 7,12 0,42 397,90 Verusa Holding 43,38 -0,87 133,85 Verusaturk Girisim 10,77 1,99 104,80 Vestel 20,58 -0,87 63,07 Vestel Beyaz Eşya 36,48 -1,41 72,90 Viking Kağıt 6,37 -0,31 240,64 Yapı Kredi Koray GMYO 4,40 -1,12 81,82 Yapı ve Kredi Bank. 3,05 0,00 22,98 Yaprak Süt ve Besi Çift. 53,85 7,70 760,76 Yataş 12,93 -1,45 78,08 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,94 -0,76 144,72 Yeni Gimat GMYO 12,28 -0,16 2,58 Yeşil GMYO 1,34 -2,90 109,38 Yeşil Yapı 1,86 -1,06 181,82 Yeşil Yatırım Holding 93,75 4,92 734,82 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.400,00 -3,36 388,96 Yonga Mobilya 28,90 -0,21 213,02 Yükselen Çelik 6,96 0,00 127,08 Yünsa 14,33 0,14 42,34 Zorlu Enerji 2,66 -0,75 63,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor

Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?

Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü

Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi

Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir

Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti

İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı