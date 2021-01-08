Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.999,90
|0,00
|-1,23
|İş Bankası (C)
|7,22
|1,12
|3,14
|İş Bankası (Kur.)
|351.000,00
|-7,63
|İş Fin.Kir.
|3,98
|0,51
|3,11
|İş Girişim
|19,67
|0,61
|3,80
|İş GMYO
|2,58
|-0,39
|1,57
|İş Y. Men. Değ.
|17,94
|0,17
|1,59
|İş Yat. Ort.
|3,67
|2,23
|4,26
|İşbir Holding
|3.600,00
|3,24
|31,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|2,63
|İttifak Holding
|2,22
|0,45
|-0,45
|İz Hayvancılık Tarım
|16,11
|0,00
|-10,50
|İzmir Demir Çelik
|10,47
|-0,57
|-2,79
|İzmir Fırça
|5,68
|0,00
|2,16
|Jantsa Jant Sanayi
|467,80
|-3,63
|41,03
|Kafein Yazılım
|21,18
|2,62
|-0,94
|Kaplamin
|36,00
|1,98
|6,51
|Kardemir (A)
|6,21
|0,16
|4,37
|Kardemir (B)
|5,64
|1,26
|7,02
|Kardemir (D)
|6,18
|4,22
|6,92
|Karel Elektronik
|24,54
|0,66
|6,42
|Karsan Otomotiv
|3,63
|0,83
|11,69
|Karsu Tekstil
|7,97
|0,38
|-6,78
|Kartonsan
|88,05
|0,74
|-7,85
|Katmerciler Ekipman
|3,32
|-0,30
|7,79
|Kent Gıda
|340,10
|3,06
|-4,36
|Kerevitaş Gıda
|6,90
|-0,14
|4,86
|Kervan Gıda
|13,78
|4,95
|4,24
|Kervansaray Yat. Holding
|1,49
|3,47
|18,25
|Kiler GMYO
|2,56
|0,39
|1,99
|Klimasan Klima
|17,39
|-1,02
|2,47
|Koç Holding
|21,26
|0,76
|0,66
|Konfrut Gıda
|16,90
|-0,59
|0,00
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|31,42
|4,04
|32,69
|Konya Çimento
|1.160,00
|5,97
|2,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,39
|1,05
|-1,03
|Koza Altın
|108,00
|-0,46
|11,69
|Koza Madencilik
|15,90
|0,00
|2,65
|Körfez GMYO
|6,11
|0,16
|5,34
|Kristal Kola
|3,70
|-0,27
|-5,61
|Kron Telekomünikasyon
|42,88
|0,28
|16,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|173,00
|8,33
|9,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|3,81
|6,52
|Kütahya Porselen
|54,95
|2,04
|8,92
|Lider Faktoring
|3,30
|-0,60
|-3,23
|Link Bilgisayar
|32,80
|5,74
|2,90
|Logo Yazılım
|137,00
|8,30
|9,16
|Lokman Hekim Sağlık
|12,58
|2,69
|17,00
|Lüks Kadife
|34,48
|6,29
|19,31
|Makina Takım
|3,17
|-0,94
|-7,04
|Marka Yatırım Holding
|6,62
|3,92
|2,95
|Marmaris Altınyunus
|126,50
|-0,71
|13,86
|Marshall
|344,00
|3,55
|12,16
|Martı GMYO
|2,88
|2,13
|4,73
|Martı Otel
|2,21
|2,79
|3,76
|Mavi Giyim
|53,75
|1,42
|2,97
|Mazhar Zorlu Holding
|37,50
|1,08
|19,12
|Mega Polietilen
|8,30
|1,47
|8,36
|Menderes Tekstil
|3,14
|-1,26
|1,62
|Merit Turizm
|98,00
|9,19
|17,08
|Merko Gıda
|8,84
|0,80
|2,31
|Metemtur Otelcilik
|22,36
|-2,78
|1,18
|Metro Holding
|2,15
|-1,38
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,01
|1,35
|4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-0,83
|2,58
|Migros Ticaret
|44,32
|1,23
|3,55
|Milpa
|4,92
|-1,40
|6,96
|Mistral GMYO
|5,44
|2,64
|15,50
|MLP Sağlık
|20,98
|1,06
|5,59
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,65
|2,65
|1,09
|Mondi Tire Kutsan
|8,08
|-0,74
|6,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,80
|-0,06
|-2,36
|Net Holding
|3,40
|-0,87
|-0,87
|Netaş Telekom.
|29,50
|9,99
|5,06
|Niğbaş Niğde Beton
|42,00
|-5,75
|-19,23
|Nuh Çimento
|49,30
|-0,72
|0,12
|Nurol GMYO
|7,41
|-0,54
|1,65
|Odaş Elektrik
|3,93
|-0,51
|0,77
|Olmuksan-IP
|8,50
|-2,86
|-28,27
|Orge Enerji Elektrik
|7,61
|0,00
|3,12
|Orma Orman Mahsulleri
|19,32
|9,96
|31,25
|Osmanlı Menkul
|30,64
|-0,91
|-1,16
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,16
|0,00
|1,96
|Otokar
|418,50
|-2,88
|31,44
|Oyak Çimento
|9,19
|0,11
|4,67
|Oyak Yat. Ort.
|8,72
|3,32
|25,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,92
|-0,40
|4,46
|Özak GMYO
|5,14
|0,39
|0,78
|Özbal Çelik Boru
|6,50
|-0,31
|-0,76
|Özderici GMYO
|2,28
|-1,30
|2,70
|Özerden Plastik
|8,37
|2,07
|-7,00
|Pamukova Elektrik
|23,60
|0,00
|10,69
|Panora GMYO
|6,28
|-0,16
|1,45
|Papilon Savunma
|22,30
|0,27
|-2,02
|Park Elek.Madencilik
|5,39
|-0,19
|0,37
|Parsan
|26,14
|5,83
|7,57
|Pegasus
|73,30
|1,59
|-1,74
|Peker GMYO
|2,62
|0,00
|0,38
|Penguen Gıda
|5,28
|-1,86
|4,55
|Pera GMYO
|2,36
|4,89
|7,27
|Pergamon Dış Ticaret
|24,96
|-2,12
|26,64
|Petkim
|5,29
|0,76
|6,22
|Petrokent Turizm
|919,00
|1,21
|1,39
|Pınar Et ve Un
|22,88
|-0,09
|-1,72
|Pınar Su
|8,00
|-1,84
|7,67
|Pınar Süt
|23,02
|1,14
|-0,26
|Plastikkart
|16,97
|2,54
|17,44
|Polisan Holding
|3,99
|0,25
|3,37
|Politeknik Metal
|397,60
|0,03
|-2,55
|Prizma Press Matbaacılık
|5,49
|-0,90
|0,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,10
|6,72
|1,44
|QNB Finansbank
|67,90
|-0,07
|-3,48
|Ral Yatırım Holding
|4,55
|-2,57
|2,48
|Ray Sigorta
|14,79
|-0,80
|-4,27
|Reysaş GMYO
|5,41
|-0,18
|-0,73
|Reysaş Lojistik
|8,88
|-1,44
|-3,90
|Rhea Girişim
|3,67
|-1,08
|-1,34
|Rodrigo Tekstil
|14,32
|9,48
|4,45
|Royal Halı
|3,37
|-0,59
|-2,03
|RTA Laboratuvarları
|30,88
|-0,19
|1,98
|Sabancı Holding
|11,58
|-0,26
|1,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,14
|-0,29
|-6,80
|Sanel Mühendislik
|3,58
|-1,10
|4,68
|Sanifoam Sünger
|16,90
|0,00
|24,26
|Sanko Pazarlama
|8,95
|-0,11
|-4,69
|Saray Matbaacılık
|9,65
|1,05
|10,03
|Sarkuysan
|9,08
|0,33
|2,71
|Sasa Polyester
|22,80
|-1,55
|12,76
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,55
|-1,72
|0,47
|Sekuro Plastik
|16,86
|5,44
|20,77
|Selçuk Ecza Deposu
|13,36
|0,00
|-2,12
|Selçuk Gıda
|4,95
|0,41
|-0,60
|Senkron Güvenlik
|28,30
|-9,99
|7,77
|Serve Film Prodüksiyon
|15,71
|0,00
|-1,81
|Servet GMYO
|97,70
|-0,66
|24,62
|Seyitler Kimya
|28,70
|-0,35
|14,38
|Silverline Endüstri
|8,40
|0,96
|-2,33
|Sinpaş GMYO
|4,67
|-0,85
|11,72
|Smartiks Yazılım
|8,65
|2,49
|-2,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,48
|3,54
|3,02
|Söktaş
|5,02
|-0,20
|-1,38
|Sönmez Filament
|72,20
|0,42
|2,85
|Sönmez Pamuklu
|32,70
|8,13
|36,25
|Sumaş Suni Tahta
|74,90
|0,00
|46,15
|Şeker Fin. Kir.
|6,76
|-1,31
|5,62
|Şekerbank
|1,56
|0,65
|3,31
|Şişe Cam
|7,46
|1,08
|2,05
|Şok Marketler
|13,52
|3,28
|7,13
|T. Halk Bankası
|5,73
|0,35
|3,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,66
|-0,28
|-7,73
|T.S.K.B.
|1,86
|0,00
|4,49
|T.Tuborg
|17,44
|0,00
|-3,49
|Taç Tarım Ürünleri
|10,90
|4,31
|3,51
|Tat Gıda
|11,27
|-1,91
|-4,97
|TAV Havalimanları
|21,08
|0,96
|-1,03
|Taze Kuru Gıda
|234,00
|4,00
|8,18
|Tek-Art Turizm
|2,32
|-1,28
|14,85
|Tekfen Holding
|18,14
|-0,44
|10,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,67
|0,32
|-0,86
|Temapol Polimer Plastik
|11,45
|-0,43
|-0,43
|TGS Dış Ticaret
|20,32
|9,31
|59,87
|Tofaş Oto. Fab.
|35,26
|0,40
|3,95
|Torunlar GMYO
|4,09
|0,49
|4,87
|Trabzon Liman
|38,30
|7,89
|19,24
|Trabzonspor Sportif
|2,64
|-0,75
|8,20
|Trend GMYO
|12,01
|-0,33
|-4,46
|TSKB GMYO
|5,45
|0,37
|-5,22
|Tuğçelik
|7,94
|-0,87
|-1,73
|Tukaş
|9,55
|0,00
|-1,44
|Turcas Petrol
|4,99
|1,01
|2,89
|Turkcell
|16,93
|0,77
|5,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,15
|0,57
|0,57
|Tüpraş
|111,70
|0,27
|3,43
|Türk Hava Yolları
|12,77
|0,71
|-1,08
|Türk Prysmian Kablo
|12,14
|-0,65
|0,33
|Türk Telekom
|8,83
|0,91
|3,40
|Türk Traktör
|184,60
|-3,25
|1,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,20
|-4,00
|12,67
|Türkiye Sigorta
|7,20
|1,69
|9,09
|Ufuk Yatırım
|14,07
|0,00
|5,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|1,47
|-2,59
|Ulusoy Elektrik
|51,20
|2,40
|-0,29
|Ulusoy Un Sanayi
|12,13
|-0,66
|5,48
|Umpaş Holding
|3,33
|-9,76
|27,59
|Uşak Seramik
|2,44
|0,00
|4,27
|Utopya Turizm
|43,62
|1,44
|12,42
|Uzertaş Boya
|73,20
|9,99
|29,33
|Ülker Bisküvi
|23,06
|1,14
|-0,35
|Vakıf Fin. Kir.
|4,43
|0,91
|3,99
|Vakıf GMYO
|3,75
|0,00
|3,59
|Vakıf Yat. Ort.
|7,60
|0,40
|3,26
|Vakıflar Bankası
|4,91
|0,20
|4,25
|Vakko Tekstil
|6,42
|-0,77
|-1,53
|Vanet Gıda
|7,07
|-1,12
|-8,54
|Verusa Holding
|43,80
|0,27
|-2,88
|Verusaturk Girisim
|12,20
|0,00
|-6,73
|Vestel
|21,88
|0,09
|3,89
|Vestel Beyaz Eşya
|40,24
|-0,35
|-1,57
|Viking Kağıt
|7,59
|-1,17
|-15,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,57
|2,01
|2,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,29
|-0,30
|6,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|76,65
|0,86
|5,87
|Yataş
|14,08
|-0,49
|-2,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,52
|-0,88
|2,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,86
|-0,46
|3,46
|Yeşil GMYO
|1,92
|5,49
|39,13
|Yeşil Yapı
|2,53
|7,66
|37,50
|Yeşil Yatırım Holding
|151,80
|10,00
|59,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.200,10
|0,66
|-2,56
|Yonga Mobilya
|29,50
|2,43
|-1,67
|Yükselen Çelik
|8,38
|-3,34
|10,99
|Yünsa
|14,73
|-0,61
|0,48
|Zorlu Enerji
|2,93
|-0,34
|5,78
(Son)
Kaynak: AA
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