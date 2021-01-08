Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

08.01.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.999,900,00-1,23
İş Bankası (C)7,221,123,14
İş Bankası (Kur.)351.000,00

-7,63
İş Fin.Kir.3,980,513,11
İş Girişim19,670,613,80
İş GMYO2,58-0,391,57
İş Y. Men. Değ.17,940,171,59
İş Yat. Ort.3,672,234,26
İşbir Holding3.600,003,2431,39
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,002,63
İttifak Holding2,220,45-0,45
İz Hayvancılık Tarım16,110,00-10,50
İzmir Demir Çelik10,47-0,57-2,79
İzmir Fırça5,680,002,16
Jantsa Jant Sanayi467,80-3,6341,03
Kafein Yazılım21,182,62-0,94
Kaplamin36,001,986,51
Kardemir (A)6,210,164,37
Kardemir (B)5,641,267,02
Kardemir (D)6,184,226,92
Karel Elektronik24,540,666,42
Karsan Otomotiv3,630,8311,69
Karsu Tekstil7,970,38-6,78
Kartonsan88,050,74-7,85
Katmerciler Ekipman3,32-0,307,79
Kent Gıda340,103,06-4,36
Kerevitaş Gıda6,90-0,144,86
Kervan Gıda13,784,954,24
Kervansaray Yat. Holding1,493,4718,25
Kiler GMYO2,560,391,99
Klimasan Klima17,39-1,022,47
Koç Holding21,260,760,66
Konfrut Gıda16,90-0,590,00
Kontrolmatik Teknoloji Enerji31,424,0432,69
Konya Çimento1.160,005,972,65
Kordsa Teknik Tekstil15,391,05-1,03
Koza Altın108,00-0,4611,69
Koza Madencilik15,900,002,65
Körfez GMYO6,110,165,34
Kristal Kola3,70-0,27-5,61
Kron Telekomünikasyon42,880,2816,40
Kuştur Kuşadası Turizm173,008,339,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,453,816,52
Kütahya Porselen54,952,048,92
Lider Faktoring3,30-0,60-3,23
Link Bilgisayar32,805,742,90
Logo Yazılım137,008,309,16
Lokman Hekim Sağlık12,582,6917,00
Lüks Kadife34,486,2919,31
Makina Takım3,17-0,94-7,04
Marka Yatırım Holding6,623,922,95
Marmaris Altınyunus126,50-0,7113,86
Marshall344,003,5512,16
Martı GMYO2,882,134,73
Martı Otel2,212,793,76
Mavi Giyim53,751,422,97
Mazhar Zorlu Holding37,501,0819,12
Mega Polietilen8,301,478,36
Menderes Tekstil3,14-1,261,62
Merit Turizm98,009,1917,08
Merko Gıda8,840,802,31
Metemtur Otelcilik22,36-2,781,18
Metro Holding2,15-1,383,37
Metro Petrol ve Tesisleri3,011,354,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-0,832,58
Migros Ticaret44,321,233,55
Milpa4,92-1,406,96
Mistral GMYO5,442,6415,50
MLP Sağlık20,981,065,59
MMC San. ve Tic. Yat.4,652,651,09
Mondi Tire Kutsan8,08-0,746,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,80-0,06-2,36
Net Holding3,40-0,87-0,87
Netaş Telekom.29,509,995,06
Niğbaş Niğde Beton42,00-5,75-19,23
Nuh Çimento49,30-0,720,12
Nurol GMYO7,41-0,541,65
Odaş Elektrik3,93-0,510,77
Olmuksan-IP8,50-2,86-28,27
Orge Enerji Elektrik7,610,003,12
Orma Orman Mahsulleri19,329,9631,25
Osmanlı Menkul30,64-0,91-1,16
Ostim Endüstriyel Yat4,160,001,96
Otokar418,50-2,8831,44
Oyak Çimento9,190,114,67
Oyak Yat. Ort.8,723,3225,47
Oylum Sınai Yatırımlar4,92-0,404,46
Özak GMYO5,140,390,78
Özbal Çelik Boru6,50-0,31-0,76
Özderici GMYO2,28-1,302,70
Özerden Plastik8,372,07-7,00
Pamukova Elektrik23,600,0010,69
Panora GMYO6,28-0,161,45
Papilon Savunma22,300,27-2,02
Park Elek.Madencilik5,39-0,190,37
Parsan26,145,837,57
Pegasus73,301,59-1,74
Peker GMYO2,620,000,38
Penguen Gıda5,28-1,864,55
Pera GMYO2,364,897,27
Pergamon Dış Ticaret24,96-2,1226,64
Petkim5,290,766,22
Petrokent Turizm919,001,211,39
Pınar Et ve Un22,88-0,09-1,72
Pınar Su8,00-1,847,67
Pınar Süt23,021,14-0,26
Plastikkart16,972,5417,44
Polisan Holding3,990,253,37
Politeknik Metal397,600,03-2,55
Prizma Press Matbaacılık5,49-0,900,18
QNB Finans Fin. Kir.127,106,721,44
QNB Finansbank67,90-0,07-3,48
Ral Yatırım Holding4,55-2,572,48
Ray Sigorta14,79-0,80-4,27
Reysaş GMYO5,41-0,18-0,73
Reysaş Lojistik8,88-1,44-3,90
Rhea Girişim3,67-1,08-1,34
Rodrigo Tekstil14,329,484,45
Royal Halı3,37-0,59-2,03
RTA Laboratuvarları30,88-0,191,98
Sabancı Holding11,58-0,261,05
Safkar Ege Soğutmacılık10,14-0,29-6,80
Sanel Mühendislik3,58-1,104,68
Sanifoam Sünger16,900,0024,26
Sanko Pazarlama8,95-0,11-4,69
Saray Matbaacılık9,651,0510,03
Sarkuysan9,080,332,71
Sasa Polyester22,80-1,5512,76
Say Yenilenebilir Enerji8,55-1,720,47
Sekuro Plastik16,865,4420,77
Selçuk Ecza Deposu13,360,00-2,12
Selçuk Gıda4,950,41-0,60
Senkron Güvenlik28,30-9,997,77
Serve Film Prodüksiyon15,710,00-1,81
Servet GMYO97,70-0,6624,62
Seyitler Kimya28,70-0,3514,38
Silverline Endüstri8,400,96-2,33
Sinpaş GMYO4,67-0,8511,72
Smartiks Yazılım8,652,49-2,37
Sodaş Sodyum Sanayii27,483,543,02
Söktaş5,02-0,20-1,38
Sönmez Filament72,200,422,85
Sönmez Pamuklu32,708,1336,25
Sumaş Suni Tahta74,900,0046,15
Şeker Fin. Kir.6,76-1,315,62
Şekerbank1,560,653,31
Şişe Cam7,461,082,05
Şok Marketler13,523,287,13
T. Halk Bankası5,730,353,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,66-0,28-7,73
T.S.K.B.1,860,004,49
T.Tuborg17,440,00-3,49
Taç Tarım Ürünleri10,904,313,51
Tat Gıda11,27-1,91-4,97
TAV Havalimanları21,080,96-1,03
Taze Kuru Gıda234,004,008,18
Tek-Art Turizm2,32-1,2814,85
Tekfen Holding18,14-0,4410,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,670,32-0,86
Temapol Polimer Plastik11,45-0,43-0,43
TGS Dış Ticaret20,329,3159,87
Tofaş Oto. Fab.35,260,403,95
Torunlar GMYO4,090,494,87
Trabzon Liman38,307,8919,24
Trabzonspor Sportif2,64-0,758,20
Trend GMYO12,01-0,33-4,46
TSKB GMYO5,450,37-5,22
Tuğçelik7,94-0,87-1,73
Tukaş9,550,00-1,44
Turcas Petrol4,991,012,89
Turkcell16,930,775,16
Tümosan Motor ve Traktör14,150,570,57
Tüpraş111,700,273,43
Türk Hava Yolları12,770,71-1,08
Türk Prysmian Kablo12,14-0,650,33
Türk Telekom8,830,913,40
Türk Traktör184,60-3,251,04
Türker Proje Gayrimenkul127,20-4,0012,67
Türkiye Sigorta7,201,699,09
Ufuk Yatırım14,070,005,00
Ulaşlar Turizm Yat.4,131,47-2,59
Ulusoy Elektrik51,202,40-0,29
Ulusoy Un Sanayi12,13-0,665,48
Umpaş Holding3,33-9,7627,59
Uşak Seramik2,440,004,27
Utopya Turizm43,621,4412,42
Uzertaş Boya73,209,9929,33
Ülker Bisküvi23,061,14-0,35
Vakıf Fin. Kir.4,430,913,99
Vakıf GMYO3,750,003,59
Vakıf Yat. Ort.7,600,403,26
Vakıflar Bankası4,910,204,25
Vakko Tekstil6,42-0,77-1,53
Vanet Gıda7,07-1,12-8,54
Verusa Holding43,800,27-2,88
Verusaturk Girisim12,200,00-6,73
Vestel21,880,093,89
Vestel Beyaz Eşya40,24-0,35-1,57
Viking Kağıt7,59-1,17-15,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,572,012,70
Yapı ve Kredi Bank.3,29-0,306,82
Yaprak Süt ve Besi Çift.76,650,865,87
Yataş14,08-0,49-2,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,52-0,882,73
Yeni Gimat GMYO12,86-0,463,46
Yeşil GMYO1,925,4939,13
Yeşil Yapı2,537,6637,50
Yeşil Yatırım Holding151,8010,0059,20
Yibitaş İnşaat Malzeme15.200,100,66-2,56
Yonga Mobilya29,502,43-1,67
Yükselen Çelik8,38-3,3410,99
Yünsa14,73-0,610,48
Zorlu Enerji2,93-0,345,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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