Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 39.999,90 0,00 -1,23 İş Bankası (C) 7,22 1,12 3,14 İş Bankası (Kur.) 351.000,00 -7,63 İş Fin.Kir. 3,98 0,51 3,11 İş Girişim 19,67 0,61 3,80 İş GMYO 2,58 -0,39 1,57 İş Y. Men. Değ. 17,94 0,17 1,59 İş Yat. Ort. 3,67 2,23 4,26 İşbir Holding 3.600,00 3,24 31,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 0,00 2,63 İttifak Holding 2,22 0,45 -0,45 İz Hayvancılık Tarım 16,11 0,00 -10,50 İzmir Demir Çelik 10,47 -0,57 -2,79 İzmir Fırça 5,68 0,00 2,16 Jantsa Jant Sanayi 467,80 -3,63 41,03 Kafein Yazılım 21,18 2,62 -0,94 Kaplamin 36,00 1,98 6,51 Kardemir (A) 6,21 0,16 4,37 Kardemir (B) 5,64 1,26 7,02 Kardemir (D) 6,18 4,22 6,92 Karel Elektronik 24,54 0,66 6,42 Karsan Otomotiv 3,63 0,83 11,69 Karsu Tekstil 7,97 0,38 -6,78 Kartonsan 88,05 0,74 -7,85 Katmerciler Ekipman 3,32 -0,30 7,79 Kent Gıda 340,10 3,06 -4,36 Kerevitaş Gıda 6,90 -0,14 4,86 Kervan Gıda 13,78 4,95 4,24 Kervansaray Yat. Holding 1,49 3,47 18,25 Kiler GMYO 2,56 0,39 1,99 Klimasan Klima 17,39 -1,02 2,47 Koç Holding 21,26 0,76 0,66 Konfrut Gıda 16,90 -0,59 0,00 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 31,42 4,04 32,69 Konya Çimento 1.160,00 5,97 2,65 Kordsa Teknik Tekstil 15,39 1,05 -1,03 Koza Altın 108,00 -0,46 11,69 Koza Madencilik 15,90 0,00 2,65 Körfez GMYO 6,11 0,16 5,34 Kristal Kola 3,70 -0,27 -5,61 Kron Telekomünikasyon 42,88 0,28 16,40 Kuştur Kuşadası Turizm 173,00 8,33 9,98 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,45 3,81 6,52 Kütahya Porselen 54,95 2,04 8,92 Lider Faktoring 3,30 -0,60 -3,23 Link Bilgisayar 32,80 5,74 2,90 Logo Yazılım 137,00 8,30 9,16 Lokman Hekim Sağlık 12,58 2,69 17,00 Lüks Kadife 34,48 6,29 19,31 Makina Takım 3,17 -0,94 -7,04 Marka Yatırım Holding 6,62 3,92 2,95 Marmaris Altınyunus 126,50 -0,71 13,86 Marshall 344,00 3,55 12,16 Martı GMYO 2,88 2,13 4,73 Martı Otel 2,21 2,79 3,76 Mavi Giyim 53,75 1,42 2,97 Mazhar Zorlu Holding 37,50 1,08 19,12 Mega Polietilen 8,30 1,47 8,36 Menderes Tekstil 3,14 -1,26 1,62 Merit Turizm 98,00 9,19 17,08 Merko Gıda 8,84 0,80 2,31 Metemtur Otelcilik 22,36 -2,78 1,18 Metro Holding 2,15 -1,38 3,37 Metro Petrol ve Tesisleri 3,01 1,35 4,15 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 -0,83 2,58 Migros Ticaret 44,32 1,23 3,55 Milpa 4,92 -1,40 6,96 Mistral GMYO 5,44 2,64 15,50 MLP Sağlık 20,98 1,06 5,59 MMC San. ve Tic. Yat. 4,65 2,65 1,09 Mondi Tire Kutsan 8,08 -0,74 6,32 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,80 -0,06 -2,36 Net Holding 3,40 -0,87 -0,87 Netaş Telekom. 29,50 9,99 5,06 Niğbaş Niğde Beton 42,00 -5,75 -19,23 Nuh Çimento 49,30 -0,72 0,12 Nurol GMYO 7,41 -0,54 1,65 Odaş Elektrik 3,93 -0,51 0,77 Olmuksan-IP 8,50 -2,86 -28,27 Orge Enerji Elektrik 7,61 0,00 3,12 Orma Orman Mahsulleri 19,32 9,96 31,25 Osmanlı Menkul 30,64 -0,91 -1,16 Ostim Endüstriyel Yat 4,16 0,00 1,96 Otokar 418,50 -2,88 31,44 Oyak Çimento 9,19 0,11 4,67 Oyak Yat. Ort. 8,72 3,32 25,47 Oylum Sınai Yatırımlar 4,92 -0,40 4,46 Özak GMYO 5,14 0,39 0,78 Özbal Çelik Boru 6,50 -0,31 -0,76 Özderici GMYO 2,28 -1,30 2,70 Özerden Plastik 8,37 2,07 -7,00 Pamukova Elektrik 23,60 0,00 10,69 Panora GMYO 6,28 -0,16 1,45 Papilon Savunma 22,30 0,27 -2,02 Park Elek.Madencilik 5,39 -0,19 0,37 Parsan 26,14 5,83 7,57 Pegasus 73,30 1,59 -1,74 Peker GMYO 2,62 0,00 0,38 Penguen Gıda 5,28 -1,86 4,55 Pera GMYO 2,36 4,89 7,27 Pergamon Dış Ticaret 24,96 -2,12 26,64 Petkim 5,29 0,76 6,22 Petrokent Turizm 919,00 1,21 1,39 Pınar Et ve Un 22,88 -0,09 -1,72 Pınar Su 8,00 -1,84 7,67 Pınar Süt 23,02 1,14 -0,26 Plastikkart 16,97 2,54 17,44 Polisan Holding 3,99 0,25 3,37 Politeknik Metal 397,60 0,03 -2,55 Prizma Press Matbaacılık 5,49 -0,90 0,18 QNB Finans Fin. Kir. 127,10 6,72 1,44 QNB Finansbank 67,90 -0,07 -3,48 Ral Yatırım Holding 4,55 -2,57 2,48 Ray Sigorta 14,79 -0,80 -4,27 Reysaş GMYO 5,41 -0,18 -0,73 Reysaş Lojistik 8,88 -1,44 -3,90 Rhea Girişim 3,67 -1,08 -1,34 Rodrigo Tekstil 14,32 9,48 4,45 Royal Halı 3,37 -0,59 -2,03 RTA Laboratuvarları 30,88 -0,19 1,98 Sabancı Holding 11,58 -0,26 1,05 Safkar Ege Soğutmacılık 10,14 -0,29 -6,80 Sanel Mühendislik 3,58 -1,10 4,68 Sanifoam Sünger 16,90 0,00 24,26 Sanko Pazarlama 8,95 -0,11 -4,69 Saray Matbaacılık 9,65 1,05 10,03 Sarkuysan 9,08 0,33 2,71 Sasa Polyester 22,80 -1,55 12,76 Say Yenilenebilir Enerji 8,55 -1,72 0,47 Sekuro Plastik 16,86 5,44 20,77 Selçuk Ecza Deposu 13,36 0,00 -2,12 Selçuk Gıda 4,95 0,41 -0,60 Senkron Güvenlik 28,30 -9,99 7,77 Serve Film Prodüksiyon 15,71 0,00 -1,81 Servet GMYO 97,70 -0,66 24,62 Seyitler Kimya 28,70 -0,35 14,38 Silverline Endüstri 8,40 0,96 -2,33 Sinpaş GMYO 4,67 -0,85 11,72 Smartiks Yazılım 8,65 2,49 -2,37 Sodaş Sodyum Sanayii 27,48 3,54 3,02 Söktaş 5,02 -0,20 -1,38 Sönmez Filament 72,20 0,42 2,85 Sönmez Pamuklu 32,70 8,13 36,25 Sumaş Suni Tahta 74,90 0,00 46,15 Şeker Fin. Kir. 6,76 -1,31 5,62 Şekerbank 1,56 0,65 3,31 Şişe Cam 7,46 1,08 2,05 Şok Marketler 13,52 3,28 7,13 T. Halk Bankası 5,73 0,35 3,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,66 -0,28 -7,73 T.S.K.B. 1,86 0,00 4,49 T.Tuborg 17,44 0,00 -3,49 Taç Tarım Ürünleri 10,90 4,31 3,51 Tat Gıda 11,27 -1,91 -4,97 TAV Havalimanları 21,08 0,96 -1,03 Taze Kuru Gıda 234,00 4,00 8,18 Tek-Art Turizm 2,32 -1,28 14,85 Tekfen Holding 18,14 -0,44 10,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,67 0,32 -0,86 Temapol Polimer Plastik 11,45 -0,43 -0,43 TGS Dış Ticaret 20,32 9,31 59,87 Tofaş Oto. Fab. 35,26 0,40 3,95 Torunlar GMYO 4,09 0,49 4,87 Trabzon Liman 38,30 7,89 19,24 Trabzonspor Sportif 2,64 -0,75 8,20 Trend GMYO 12,01 -0,33 -4,46 TSKB GMYO 5,45 0,37 -5,22 Tuğçelik 7,94 -0,87 -1,73 Tukaş 9,55 0,00 -1,44 Turcas Petrol 4,99 1,01 2,89 Turkcell 16,93 0,77 5,16 Tümosan Motor ve Traktör 14,15 0,57 0,57 Tüpraş 111,70 0,27 3,43 Türk Hava Yolları 12,77 0,71 -1,08 Türk Prysmian Kablo 12,14 -0,65 0,33 Türk Telekom 8,83 0,91 3,40 Türk Traktör 184,60 -3,25 1,04 Türker Proje Gayrimenkul 127,20 -4,00 12,67 Türkiye Sigorta 7,20 1,69 9,09 Ufuk Yatırım 14,07 0,00 5,00 Ulaşlar Turizm Yat. 4,13 1,47 -2,59 Ulusoy Elektrik 51,20 2,40 -0,29 Ulusoy Un Sanayi 12,13 -0,66 5,48 Umpaş Holding 3,33 -9,76 27,59 Uşak Seramik 2,44 0,00 4,27 Utopya Turizm 43,62 1,44 12,42 Uzertaş Boya 73,20 9,99 29,33 Ülker Bisküvi 23,06 1,14 -0,35 Vakıf Fin. Kir. 4,43 0,91 3,99 Vakıf GMYO 3,75 0,00 3,59 Vakıf Yat. Ort. 7,60 0,40 3,26 Vakıflar Bankası 4,91 0,20 4,25 Vakko Tekstil 6,42 -0,77 -1,53 Vanet Gıda 7,07 -1,12 -8,54 Verusa Holding 43,80 0,27 -2,88 Verusaturk Girisim 12,20 0,00 -6,73 Vestel 21,88 0,09 3,89 Vestel Beyaz Eşya 40,24 -0,35 -1,57 Viking Kağıt 7,59 -1,17 -15,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,57 2,01 2,70 Yapı ve Kredi Bank. 3,29 -0,30 6,82 Yaprak Süt ve Besi Çift. 76,65 0,86 5,87 Yataş 14,08 -0,49 -2,56 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,52 -0,88 2,73 Yeni Gimat GMYO 12,86 -0,46 3,46 Yeşil GMYO 1,92 5,49 39,13 Yeşil Yapı 2,53 7,66 37,50 Yeşil Yatırım Holding 151,80 10,00 59,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.200,10 0,66 -2,56 Yonga Mobilya 29,50 2,43 -1,67 Yükselen Çelik 8,38 -3,34 10,99 Yünsa 14,73 -0,61 0,48 Zorlu Enerji 2,93 -0,34 5,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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