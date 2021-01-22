Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 40.665,20 2,59 0,41 İş Bankası (C) 6,72 0,58 -4,00 İş Fin.Kir. 3,80 0,26 -1,55 İş Girişim 24,36 -2,97 28,55 İş GMYO 2,60 0,00 2,36 İş Y. Men. Değ. 18,45 -0,91 4,47 İş Yat. Ort. 3,55 0,86 0,85 İşbir Holding 4.140,30 5,82 51,11 İttifak Holding 2,26 -2,16 1,35 İz Hayvancılık Tarım 22,98 -2,73 27,67 İzmir Demir Çelik 11,19 1,29 3,90 İzmir Fırça 6,93 -5,21 24,64 Jantsa Jant Sanayi 500,70 -7,00 50,95 Kafein Yazılım 21,38 -3,59 0,00 Kaplamin 44,20 5,73 30,77 Kardemir (A) 6,23 -2,31 4,71 Kardemir (B) 6,21 -2,15 17,84 Kardemir (D) 6,94 -3,27 20,07 Karel Elektronik 25,42 -2,76 10,23 Karsan Otomotiv 4,60 9,90 41,54 Karsu Tekstil 10,52 -3,64 23,04 Kartonsan 79,50 -2,80 -16,80 Katmerciler Ekipman 3,54 2,01 14,94 Kent Gıda 350,00 0,00 -1,57 Kerevitaş Gıda 6,55 0,76 -0,46 Kervan Gıda 14,26 -2,98 7,87 Kervansaray Yat. Holding 1,40 -1,96 11,11 Kiler GMYO 2,71 2,69 7,97 Klimasan Klima 19,55 -1,08 15,20 Koç Holding 21,82 -2,91 3,31 Konfrut Gıda 18,20 3,25 7,69 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 41,82 7,38 76,60 Konya Çimento 1.452,90 -2,36 28,58 Kordsa Teknik Tekstil 20,36 7,80 30,93 Koza Altın 116,10 0,62 20,06 Koza Madencilik 16,27 0,37 5,04 Körfez GMYO 6,09 -1,30 5,00 Kristal Kola 4,36 0,70 11,22 Kron Telekomünikasyon 64,50 5,03 75,08 Kuştur Kuşadası Turizm 210,00 3,96 33,50 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,47 0,81 7,39 Kütahya Porselen 48,30 0,04 -4,26 Lider Faktoring 3,47 0,30 1,76 Link Bilgisayar 29,34 1,01 -7,95 Logo Yazılım 135,30 -3,63 7,81 Lokman Hekim Sağlık 16,08 5,87 49,55 Lüks Kadife 35,52 -3,31 22,91 Makina Takım 3,71 7,76 8,80 Marka Yatırım Holding 6,42 5,99 -0,16 Marmaris Altınyunus 210,10 0,53 89,11 Marshall 355,00 4,68 15,75 Martı GMYO 2,97 -1,30 8,00 Martı Otel 2,27 -1,71 6,57 Mavi Giyim 55,55 -2,44 6,42 Mazhar Zorlu Holding 37,18 -5,05 18,11 Mega Polietilen 9,69 0,42 26,50 Menderes Tekstil 3,19 -2,13 3,24 Merit Turizm 172,00 9,98 105,50 Merko Gıda 7,51 -1,19 -13,08 Metemtur Otelcilik 25,82 -6,87 16,83 Metro Holding 2,24 3,17 7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 -1,25 9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,42 5,13 3,86 Migros Ticaret 48,48 -3,41 13,27 Milpa 5,42 -0,19 17,83 Mistral GMYO 5,42 0,74 15,07 MLP Sağlık 23,26 0,17 17,06 MMC San. ve Tic. Yat. 4,89 -0,42 6,30 Mondi Tire Kutsan 7,62 -0,64 0,26 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,46 -3,09 5,11 Net Holding 4,20 7,03 22,45 Netaş Telekom. 32,70 2,54 16,45 Niğbaş Niğde Beton 42,00 -1,16 -19,23 Nuh Çimento 54,05 10,00 9,77 Nurol GMYO 9,22 2,54 26,47 Odaş Elektrik 3,81 2,11 -2,31 Olmuksan-IP 8,32 6,93 -29,79 Orge Enerji Elektrik 8,00 -0,85 8,40 Orma Orman Mahsulleri 17,98 -9,09 22,15 Osmanlı Menkul 36,50 -2,08 17,74 Ostim Endüstriyel Yat 4,02 2,26 -1,47 Otokar 377,00 -3,45 18,40 Oyak Çimento 8,75 0,57 -0,34 Oyak Yat. Ort. 10,04 -9,00 44,46 Oylum Sınai Yatırımlar 4,89 1,46 3,82 Özak GMYO 5,47 -0,74 7,25 Özbal Çelik Boru 7,51 2,67 14,66 Özderici GMYO 2,40 2,55 8,11 Özerden Plastik 12,77 9,96 41,89 Pamukova Elektrik 20,52 1,56 -3,75 Panora GMYO 6,55 -3,48 5,82 Papilon Savunma 22,94 -1,62 0,79 Park Elek.Madencilik 5,43 3,67 1,12 Parsan 28,34 -2,15 16,63 Pegasus 75,35 -2,36 1,01 Peker GMYO 2,43 -0,41 -6,90 Penguen Gıda 4,95 -0,40 -1,98 Pera GMYO 1,64 -0,61 -6,38 Pergamon Dış Ticaret 34,60 -0,76 75,55 Petkim 5,03 -1,93 1,00 Petrokent Turizm 1.545,80 10,00 70,54 Pınar Et ve Un 25,04 -0,24 7,56 Pınar Su 8,27 0,85 11,31 Pınar Süt 28,28 3,39 22,53 Plastikkart 19,31 7,07 33,63 Polisan Holding 4,07 5,37 5,44 Politeknik Metal 554,30 -1,30 35,86 Prizma Press Matbaacılık 5,82 -1,66 6,20 QNB Finans Fin. Kir. 121,00 -3,44 -3,43 QNB Finansbank 66,50 -1,41 -5,47 Ral Yatırım Holding 4,46 -1,11 0,45 Ray Sigorta 16,24 1,68 5,11 Reysaş GMYO 5,45 -1,25 0,00 Reysaş Lojistik 8,45 -1,50 -8,55 Rhea Girişim 3,60 -1,38 -3,23 Rodrigo Tekstil 15,05 -0,99 9,77 Royal Halı 3,43 1,19 -0,29 RTA Laboratuvarları 26,50 -2,38 -12,48 Sabancı Holding 11,11 -0,88 -3,05 Safkar Ege Soğutmacılık 11,36 -1,34 4,41 Sanel Mühendislik 3,58 0,00 4,68 Sanifoam Sünger 17,15 -1,66 26,10 Sanko Pazarlama 9,60 -1,15 2,24 Saray Matbaacılık 10,16 0,80 15,85 Sarkuysan 9,88 0,59 11,76 Sasa Polyester 25,18 -1,16 24,53 Say Yenilenebilir Enerji 9,29 -0,53 9,17 Sekuro Plastik 24,46 9,99 75,21 Selçuk Ecza Deposu 13,13 3,74 -3,81 Selçuk Gıda 4,94 7,73 -0,80 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -0,33 -6,25 Servet GMYO 99,00 -5,96 26,28 Seyitler Kimya 36,08 -1,48 43,80 Silverline Endüstri 7,67 -3,40 -10,81 Sinpaş GMYO 4,76 -8,70 13,88 Smartiks Yazılım 8,59 -1,81 -3,05 Sodaş Sodyum Sanayii 44,90 9,96 68,33 Söktaş 4,83 -0,61 -5,11 Sönmez Filament 84,00 1,28 19,66 Sönmez Pamuklu 28,96 0,28 20,67 Sumaş Suni Tahta 78,00 -1,70 52,20 Şeker Fin. Kir. 6,73 -2,81 5,16 Şekerbank 1,58 0,63 4,64 Şişe Cam 7,78 -2,59 6,43 Şok Marketler 14,09 -2,01 11,65 T. Halk Bankası 5,56 0,00 0,00 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,50 -9,97 -1,80 T.S.K.B. 1,97 -2,02 10,67 T.Tuborg 19,05 2,01 5,42 Taç Tarım Ürünleri 18,14 10,00 72,27 Tat Gıda 11,33 1,63 -4,47 TAV Havalimanları 24,12 -1,56 13,24 Taze Kuru Gıda 327,00 1,01 51,18 Tek-Art Turizm 2,24 -3,00 10,89 Tekfen Holding 18,24 -1,29 11,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,87 1,10 16,35 Temapol Polimer Plastik 15,20 -1,21 32,17 TGS Dış Ticaret 32,42 9,98 155,07 Tofaş Oto. Fab. 37,64 -2,10 10,97 Torunlar GMYO 4,12 -2,82 5,64 Trabzon Liman 36,74 -2,87 14,38 Trabzonspor Sportif 2,51 -1,17 2,87 Trend GMYO 11,42 9,92 -9,15 TSKB GMYO 5,03 -0,98 -12,52 Tuğçelik 8,12 -0,86 0,50 Tukaş 9,49 0,75 -2,06 Turcas Petrol 4,79 -0,82 -1,24 Turkcell 16,49 -1,43 2,42 Tümosan Motor ve Traktör 18,01 0,00 28,00 Tüpraş 106,00 -1,65 -1,85 Türk Hava Yolları 12,95 -1,73 0,31 Türk Prysmian Kablo 13,34 -2,41 10,25 Türk Telekom 8,36 -1,96 -2,11 Türk Traktör 187,60 1,60 2,68 Türker Proje Gayrimenkul 192,00 1,30 70,06 Türkiye Sigorta 7,21 -1,27 9,24 Ufuk Yatırım 19,75 -9,98 47,39 Ulaşlar Turizm Yat. 4,03 -0,74 -4,95 Ulusoy Elektrik 49,52 -1,77 -3,56 Ulusoy Un Sanayi 14,49 -3,73 26,00 Umpaş Holding 2,47 -3,85 -5,36 Uşak Seramik 2,45 3,42 4,70 Utopya Turizm 41,34 -0,05 6,55 Uzertaş Boya 89,50 -5,29 58,13 Ülker Bisküvi 24,02 0,08 3,80 Vakıf Fin. Kir. 6,91 8,17 62,21 Vakıf GMYO 3,69 1,92 1,93 Vakıf Yat. Ort. 8,55 6,91 16,17 Vakıflar Bankası 4,59 -0,85 -2,55 Vakko Tekstil 6,54 3,73 0,31 Vanet Gıda 8,15 5,78 5,43 Verusa Holding 52,25 9,95 15,85 Verusaturk Girisim 20,30 9,99 55,20 Vestel 24,92 1,29 18,33 Vestel Beyaz Eşya 44,48 4,37 8,81 Viking Kağıt 8,50 -0,24 -5,56 Yapı Kredi Koray GMYO 4,78 -1,05 7,42 Yapı ve Kredi Bank. 3,11 -0,63 0,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 139,00 -9,98 91,99 Yataş 15,90 1,16 10,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,17 0,00 -5,23 Yeni Gimat GMYO 14,68 5,53 18,10 Yeşil GMYO 2,06 -3,86 49,28 Yeşil Yapı 2,60 -5,24 41,30 Yeşil Yatırım Holding 216,80 1,22 127,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.006,10 0,59 2,60 Yonga Mobilya 35,92 -9,86 19,73 Yükselen Çelik 5,24 1,15 0,16 Yünsa 15,92 -0,44 8,59 Zorlu Enerji 3,09 3,28 11,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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