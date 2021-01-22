Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

22.01.2021 14:03
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)40.665,202,590,41
İş Bankası (C)6,720,58-4,00
İş Fin.Kir.3,800,26-1,55
İş Girişim24,36-2,9728,55
İş GMYO2,600,002,36
İş Y. Men. Değ.18,45-0,914,47
İş Yat. Ort.3,550,860,85
İşbir Holding4.140,305,8251,11
İttifak Holding2,26-2,161,35
İz Hayvancılık Tarım22,98-2,7327,67
İzmir Demir Çelik11,191,293,90
İzmir Fırça6,93-5,2124,64
Jantsa Jant Sanayi500,70-7,0050,95
Kafein Yazılım21,38-3,590,00
Kaplamin44,205,7330,77
Kardemir (A)6,23-2,314,71
Kardemir (B)6,21-2,1517,84
Kardemir (D)6,94-3,2720,07
Karel Elektronik25,42-2,7610,23
Karsan Otomotiv4,609,9041,54
Karsu Tekstil10,52-3,6423,04
Kartonsan79,50-2,80-16,80
Katmerciler Ekipman3,542,0114,94
Kent Gıda350,000,00-1,57
Kerevitaş Gıda6,550,76-0,46
Kervan Gıda14,26-2,987,87
Kervansaray Yat. Holding1,40-1,9611,11
Kiler GMYO2,712,697,97
Klimasan Klima19,55-1,0815,20
Koç Holding21,82-2,913,31
Konfrut Gıda18,203,257,69
Kontrolmatik Teknoloji Enerji41,827,3876,60
Konya Çimento1.452,90-2,3628,58
Kordsa Teknik Tekstil20,367,8030,93
Koza Altın116,100,6220,06
Koza Madencilik16,270,375,04
Körfez GMYO6,09-1,305,00
Kristal Kola4,360,7011,22
Kron Telekomünikasyon64,505,0375,08
Kuştur Kuşadası Turizm210,003,9633,50
Kuyumcukent Gayrimenkul2,470,817,39
Kütahya Porselen48,300,04-4,26
Lider Faktoring3,470,301,76
Link Bilgisayar29,341,01-7,95
Logo Yazılım135,30-3,637,81
Lokman Hekim Sağlık16,085,8749,55
Lüks Kadife35,52-3,3122,91
Makina Takım3,717,768,80
Marka Yatırım Holding6,425,99-0,16
Marmaris Altınyunus210,100,5389,11
Marshall355,004,6815,75
Martı GMYO2,97-1,308,00
Martı Otel2,27-1,716,57
Mavi Giyim55,55-2,446,42
Mazhar Zorlu Holding37,18-5,0518,11
Mega Polietilen9,690,4226,50
Menderes Tekstil3,19-2,133,24
Merit Turizm172,009,98105,50
Merko Gıda7,51-1,19-13,08
Metemtur Otelcilik25,82-6,8716,83
Metro Holding2,243,177,69
Metro Petrol ve Tesisleri3,17-1,259,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,425,133,86
Migros Ticaret48,48-3,4113,27
Milpa5,42-0,1917,83
Mistral GMYO5,420,7415,07
MLP Sağlık23,260,1717,06
MMC San. ve Tic. Yat.4,89-0,426,30
Mondi Tire Kutsan7,62-0,640,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,46-3,095,11
Net Holding4,207,0322,45
Netaş Telekom.32,702,5416,45
Niğbaş Niğde Beton42,00-1,16-19,23
Nuh Çimento54,0510,009,77
Nurol GMYO9,222,5426,47
Odaş Elektrik3,812,11-2,31
Olmuksan-IP8,326,93-29,79
Orge Enerji Elektrik8,00-0,858,40
Orma Orman Mahsulleri17,98-9,0922,15
Osmanlı Menkul36,50-2,0817,74
Ostim Endüstriyel Yat4,022,26-1,47
Otokar377,00-3,4518,40
Oyak Çimento8,750,57-0,34
Oyak Yat. Ort.10,04-9,0044,46
Oylum Sınai Yatırımlar4,891,463,82
Özak GMYO5,47-0,747,25
Özbal Çelik Boru7,512,6714,66
Özderici GMYO2,402,558,11
Özerden Plastik12,779,9641,89
Pamukova Elektrik20,521,56-3,75
Panora GMYO6,55-3,485,82
Papilon Savunma22,94-1,620,79
Park Elek.Madencilik5,433,671,12
Parsan28,34-2,1516,63
Pegasus75,35-2,361,01
Peker GMYO2,43-0,41-6,90
Penguen Gıda4,95-0,40-1,98
Pera GMYO1,64-0,61-6,38
Pergamon Dış Ticaret34,60-0,7675,55
Petkim5,03-1,931,00
Petrokent Turizm1.545,8010,0070,54
Pınar Et ve Un25,04-0,247,56
Pınar Su8,270,8511,31
Pınar Süt28,283,3922,53
Plastikkart19,317,0733,63
Polisan Holding4,075,375,44
Politeknik Metal554,30-1,3035,86
Prizma Press Matbaacılık5,82-1,666,20
QNB Finans Fin. Kir.121,00-3,44-3,43
QNB Finansbank66,50-1,41-5,47
Ral Yatırım Holding4,46-1,110,45
Ray Sigorta16,241,685,11
Reysaş GMYO5,45-1,250,00
Reysaş Lojistik8,45-1,50-8,55
Rhea Girişim3,60-1,38-3,23
Rodrigo Tekstil15,05-0,999,77
Royal Halı3,431,19-0,29
RTA Laboratuvarları26,50-2,38-12,48
Sabancı Holding11,11-0,88-3,05
Safkar Ege Soğutmacılık11,36-1,344,41
Sanel Mühendislik3,580,004,68
Sanifoam Sünger17,15-1,6626,10
Sanko Pazarlama9,60-1,152,24
Saray Matbaacılık10,160,8015,85
Sarkuysan9,880,5911,76
Sasa Polyester25,18-1,1624,53
Say Yenilenebilir Enerji9,29-0,539,17
Sekuro Plastik24,469,9975,21
Selçuk Ecza Deposu13,133,74-3,81
Selçuk Gıda4,947,73-0,80
Serve Film Prodüksiyon15,00-0,33-6,25
Servet GMYO99,00-5,9626,28
Seyitler Kimya36,08-1,4843,80
Silverline Endüstri7,67-3,40-10,81
Sinpaş GMYO4,76-8,7013,88
Smartiks Yazılım8,59-1,81-3,05
Sodaş Sodyum Sanayii44,909,9668,33
Söktaş4,83-0,61-5,11
Sönmez Filament84,001,2819,66
Sönmez Pamuklu28,960,2820,67
Sumaş Suni Tahta78,00-1,7052,20
Şeker Fin. Kir.6,73-2,815,16
Şekerbank1,580,634,64
Şişe Cam7,78-2,596,43
Şok Marketler14,09-2,0111,65
T. Halk Bankası5,560,000,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,50-9,97-1,80
T.S.K.B.1,97-2,0210,67
T.Tuborg19,052,015,42
Taç Tarım Ürünleri18,1410,0072,27
Tat Gıda11,331,63-4,47
TAV Havalimanları24,12-1,5613,24
Taze Kuru Gıda327,001,0151,18
Tek-Art Turizm2,24-3,0010,89
Tekfen Holding18,24-1,2911,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,871,1016,35
Temapol Polimer Plastik15,20-1,2132,17
TGS Dış Ticaret32,429,98155,07
Tofaş Oto. Fab.37,64-2,1010,97
Torunlar GMYO4,12-2,825,64
Trabzon Liman36,74-2,8714,38
Trabzonspor Sportif2,51-1,172,87
Trend GMYO11,429,92-9,15
TSKB GMYO5,03-0,98-12,52
Tuğçelik8,12-0,860,50
Tukaş9,490,75-2,06
Turcas Petrol4,79-0,82-1,24
Turkcell16,49-1,432,42
Tümosan Motor ve Traktör18,010,0028,00
Tüpraş106,00-1,65-1,85
Türk Hava Yolları12,95-1,730,31
Türk Prysmian Kablo13,34-2,4110,25
Türk Telekom8,36-1,96-2,11
Türk Traktör187,601,602,68
Türker Proje Gayrimenkul192,001,3070,06
Türkiye Sigorta7,21-1,279,24
Ufuk Yatırım19,75-9,9847,39
Ulaşlar Turizm Yat.4,03-0,74-4,95
Ulusoy Elektrik49,52-1,77-3,56
Ulusoy Un Sanayi14,49-3,7326,00
Umpaş Holding2,47-3,85-5,36
Uşak Seramik2,453,424,70
Utopya Turizm41,34-0,056,55
Uzertaş Boya89,50-5,2958,13
Ülker Bisküvi24,020,083,80
Vakıf Fin. Kir.6,918,1762,21
Vakıf GMYO3,691,921,93
Vakıf Yat. Ort.8,556,9116,17
Vakıflar Bankası4,59-0,85-2,55
Vakko Tekstil6,543,730,31
Vanet Gıda8,155,785,43
Verusa Holding52,259,9515,85
Verusaturk Girisim20,309,9955,20
Vestel24,921,2918,33
Vestel Beyaz Eşya44,484,378,81
Viking Kağıt8,50-0,24-5,56
Yapı Kredi Koray GMYO4,78-1,057,42
Yapı ve Kredi Bank.3,11-0,630,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.139,00-9,9891,99
Yataş15,901,1610,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,170,00-5,23
Yeni Gimat GMYO14,685,5318,10
Yeşil GMYO2,06-3,8649,28
Yeşil Yapı2,60-5,2441,30
Yeşil Yatırım Holding216,801,22127,37
Yibitaş İnşaat Malzeme16.006,100,592,60
Yonga Mobilya35,92-9,8619,73
Yükselen Çelik5,241,150,16
Yünsa15,92-0,448,59
Zorlu Enerji3,093,2811,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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