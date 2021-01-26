Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (B) 39.399,90 -0,40 -2,72 İş Bankası (C) 6,52 0,15 -6,86 İş Fin.Kir. 4,00 1,82 3,63 İş Girişim 22,96 -4,31 21,16 İş GMYO 2,64 1,17 3,94 İş Y. Men. Değ. 18,44 -1,51 4,42 İş Yat. Ort. 4,48 9,76 27,27 İşbir Holding 4.150,00 1,46 51,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,31 4,69 14,91 İttifak Holding 2,30 1,79 3,14 İz Hayvancılık Tarım 24,20 8,35 34,44 İzmir Demir Çelik 13,55 9,96 25,81 İzmir Fırça 6,49 -4,21 16,73 Jantsa Jant Sanayi 491,20 -2,22 48,09 Kafein Yazılım 22,28 -0,27 4,21 Kaplamin 44,00 10,00 30,18 Kardemir (A) 6,09 -0,80 2,35 Kardemir (B) 6,12 -0,64 16,13 Kardemir (D) 6,89 1,01 19,20 Karel Elektronik 27,24 -0,08 18,13 Karsan Otomotiv 5,43 9,94 67,08 Karsu Tekstil 10,95 6,23 28,07 Kartonsan 75,10 -2,37 -21,40 Katmerciler Ekipman 4,03 9,97 30,84 Kent Gıda 335,00 -3,29 -5,79 Kerevitaş Gıda 6,76 7,03 2,74 Kervan Gıda 14,18 0,77 7,26 Kervansaray Yat. Holding 1,23 -9,49 -2,38 Kiler GMYO 2,56 -2,27 1,99 Klimasan Klima 18,94 -1,89 11,61 Koç Holding 21,62 -1,73 2,37 Konfrut Gıda 18,39 4,18 8,82 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 41,16 -4,25 73,82 Konya Çimento 1.744,00 8,81 54,34 Kordsa Teknik Tekstil 22,38 8,00 43,92 Koza Altın 121,60 6,12 25,75 Koza Madencilik 16,11 1,50 4,00 Körfez GMYO 6,15 0,82 6,03 Kristal Kola 4,06 -1,64 3,57 Kron Telekomünikasyon 61,95 1,55 68,16 Kuştur Kuşadası Turizm 230,50 10,00 46,54 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,51 2,43 9,13 Kütahya Porselen 48,54 0,08 -3,79 Lider Faktoring 3,43 0,00 0,59 Link Bilgisayar 30,08 1,01 -5,63 Logo Yazılım 142,60 3,31 13,63 Lokman Hekim Sağlık 16,87 6,55 56,90 Lüks Kadife 44,04 10,00 52,39 Makina Takım 3,49 1,98 2,35 Marka Yatırım Holding 6,61 0,00 2,80 Marmaris Altınyunus 254,20 10,00 128,80 Marshall 410,00 9,99 33,68 Martı GMYO 3,09 2,01 12,36 Martı Otel 2,44 1,66 14,55 Mavi Giyim 54,15 -0,27 3,74 Mazhar Zorlu Holding 37,50 0,96 19,12 Mega Polietilen 9,80 -0,51 27,94 Menderes Tekstil 3,34 3,65 8,09 Merit Turizm 145,80 -9,95 74,19 Merko Gıda 7,98 5,52 -7,64 Metemtur Otelcilik 23,00 -3,92 4,07 Metro Holding 2,25 1,33 8,17 Metro Petrol ve Tesisleri 3,21 1,89 11,07 Metro Yatırım Ortaklığı 2,48 -5,56 6,44 Migros Ticaret 46,50 -3,90 8,64 Milpa 5,41 2,80 17,61 Mistral GMYO 5,43 0,18 15,29 MLP Sağlık 22,76 -1,81 14,54 MMC San. ve Tic. Yat. 6,31 9,94 37,17 Mondi Tire Kutsan 8,05 4,47 5,92 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 39,50 5,29 10,83 Net Holding 4,06 1,47 18,37 Netaş Telekom. 32,88 2,57 17,09 Niğbaş Niğde Beton 41,52 0,24 -20,15 Nuh Çimento 52,10 0,19 5,81 Nurol GMYO 9,02 -1,41 23,73 Odaş Elektrik 4,00 6,04 2,56 Olmuksan-IP 8,29 -1,09 -30,04 Orge Enerji Elektrik 8,53 6,70 15,58 Orma Orman Mahsulleri 18,54 2,43 25,95 Osmanlı Menkul 39,98 2,43 28,97 Ostim Endüstriyel Yat 4,09 2,26 0,25 Otokar 389,20 -1,86 22,24 Oyak Çimento 8,86 2,06 0,91 Oyak Yat. Ort. 9,84 -3,72 41,58 Oylum Sınai Yatırımlar 5,16 4,30 9,55 Özak GMYO 5,51 2,57 8,04 Özbal Çelik Boru 8,73 9,93 33,28 Özderici GMYO 2,40 -0,41 8,11 Özerden Plastik 11,12 -9,95 23,56 Pamukova Elektrik 20,90 4,37 -1,97 Panora GMYO 6,92 3,35 11,79 Papilon Savunma 22,84 2,39 0,35 Park Elek.Madencilik 5,64 2,21 5,03 Parsan 34,22 9,98 40,82 Pegasus 70,90 -3,87 -4,96 Peker GMYO 2,42 -0,82 -7,28 Penguen Gıda 5,08 2,63 0,59 Pera GMYO 1,69 1,79 -3,52 Pergamon Dış Ticaret 32,50 -7,71 64,89 Petkim 5,17 2,73 3,82 Petrokent Turizm 1.385,00 -4,52 52,80 Pınar Et ve Un 25,90 4,20 11,25 Pınar Su 8,34 -0,48 12,25 Pınar Süt 27,58 -0,93 19,50 Plastikkart 19,15 -0,47 32,53 Polisan Holding 4,18 7,46 8,29 Politeknik Metal 441,50 -10,00 8,21 Prizma Press Matbaacılık 5,83 1,56 6,39 QNB Finans Fin. Kir. 121,00 -0,50 -3,43 QNB Finansbank 73,05 -0,37 3,84 Ral Yatırım Holding 4,65 0,90 4,73 Ray Sigorta 18,19 8,19 17,73 Reysaş GMYO 5,62 4,20 3,12 Reysaş Lojistik 8,52 0,12 -7,79 Rhea Girişim 3,78 3,76 1,61 Rodrigo Tekstil 15,42 2,99 12,47 Royal Halı 3,33 0,30 -3,20 RTA Laboratuvarları 26,50 0,69 -12,48 Sabancı Holding 11,10 -0,45 -3,14 Safkar Ege Soğutmacılık 11,26 3,61 3,49 Sanel Mühendislik 4,02 1,36 17,54 Sanifoam Sünger 17,79 0,59 30,81 Sanko Pazarlama 11,44 6,12 21,83 Saray Matbaacılık 10,21 2,94 16,42 Sarkuysan 9,85 -2,29 11,43 Sasa Polyester 25,18 0,32 24,53 Say Yenilenebilir Enerji 10,30 3,31 21,03 Sekuro Plastik 29,58 9,98 111,89 Selçuk Ecza Deposu 13,29 2,02 -2,64 Selçuk Gıda 4,81 -2,44 -3,41 Senkron Güvenlik 33,00 25,67 Serve Film Prodüksiyon 15,50 0,65 -3,13 Servet GMYO 106,80 4,38 36,22 Seyitler Kimya 36,24 0,11 44,43 Silverline Endüstri 7,20 -1,86 -16,28 Sinpaş GMYO 4,91 2,90 17,46 Smartiks Yazılım 9,20 0,23 3,84 Sodaş Sodyum Sanayii 42,50 0,00 59,33 Söktaş 5,11 5,59 0,39 Sönmez Filament 75,15 -0,54 7,05 Sönmez Pamuklu 26,64 2,07 11,00 Sumaş Suni Tahta 70,20 -0,64 36,98 Şeker Fin. Kir. 6,40 -2,84 0,00 Şekerbank 1,53 -1,90 1,32 Şişe Cam 7,68 -1,15 5,06 Şok Marketler 14,50 1,64 14,90 T. Halk Bankası 5,45 -1,44 -1,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,48 2,88 1,35 T.S.K.B. 1,93 -3,45 8,43 T.Tuborg 23,16 9,97 28,17 Taç Tarım Ürünleri 21,94 9,98 108,36 Tat Gıda 11,21 0,53 -5,48 TAV Havalimanları 22,24 -4,01 4,41 Taze Kuru Gıda 320,00 3,46 47,94 Tek-Art Turizm 2,46 4,82 21,78 Tekfen Holding 18,59 0,11 13,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,64 2,00 14,55 Temapol Polimer Plastik 15,85 -2,97 37,83 TGS Dış Ticaret 31,34 -6,37 146,58 Tofaş Oto. Fab. 37,78 1,11 11,38 Torunlar GMYO 4,19 -0,48 7,44 Trabzon Liman 35,50 -0,28 10,52 Trabzonspor Sportif 2,47 -0,80 1,23 Trend GMYO 9,65 -4,99 -23,23 TSKB GMYO 5,10 1,38 -11,30 Tuğçelik 8,61 4,40 6,56 Tukaş 10,03 2,44 3,51 Turcas Petrol 4,98 1,66 2,68 Turkcell 16,51 0,66 2,55 Tümosan Motor ve Traktör 18,05 1,39 28,29 Tüpraş 103,10 -2,15 -4,54 Türk Hava Yolları 12,57 -1,47 -2,63 Türk Prysmian Kablo 13,33 0,60 10,17 Türk Telekom 8,31 -0,36 -2,69 Türk Traktör 186,00 -1,70 1,81 Türker Proje Gayrimenkul 182,60 -1,04 61,74 Türkiye Sigorta 7,49 2,77 13,48 Ufuk Yatırım 23,88 9,97 78,21 Ulaşlar Turizm Yat. 4,44 9,88 4,72 Ulusoy Elektrik 50,10 0,08 -2,43 Ulusoy Un Sanayi 16,40 9,97 42,61 Umpaş Holding 2,98 9,72 14,18 Uşak Seramik 2,77 6,45 18,38 Utopya Turizm 41,30 -5,01 6,44 Uzertaş Boya 80,10 -0,55 41,52 Ülker Bisküvi 23,78 -0,67 2,77 Vakıf Fin. Kir. 8,26 9,96 93,90 Vakıf GMYO 3,84 1,37 6,08 Vakıf Yat. Ort. 7,97 0,89 8,29 Vakıflar Bankası 4,48 -1,54 -4,88 Vakko Tekstil 6,63 0,61 1,69 Vanet Gıda 8,46 3,03 9,44 Verusa Holding 56,15 9,94 24,50 Verusaturk Girisim 21,84 9,92 66,97 Vestel 25,12 0,00 19,28 Vestel Beyaz Eşya 45,68 0,89 11,74 Viking Kağıt 8,37 0,95 -7,00 Yapı Kredi Koray GMYO 4,82 0,84 8,31 Yapı ve Kredi Bank. 3,05 -1,93 -0,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 123,30 9,96 70,30 Yataş 15,77 -0,38 9,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,23 1,67 -3,86 Yeni Gimat GMYO 14,93 4,63 20,11 Yeşil GMYO 1,99 -4,93 44,20 Yeşil Yapı 2,58 -3,82 40,22 Yeşil Yatırım Holding 201,40 -9,33 111,22 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.949,90 -0,31 2,24 Yonga Mobilya 38,60 9,97 28,67 Yükselen Çelik 5,51 2,10 5,32 Yünsa 15,94 2,55 8,73 Zorlu Enerji 3,06 0,33 10,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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