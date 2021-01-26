Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

26.01.2021 13:47
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (B)39.399,90-0,40-2,72
İş Bankası (C)6,520,15-6,86
İş Fin.Kir.4,001,823,63
İş Girişim22,96-4,3121,16
İş GMYO2,641,173,94
İş Y. Men. Değ.18,44-1,514,42
İş Yat. Ort.4,489,7627,27
İşbir Holding4.150,001,4651,46
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,314,6914,91
İttifak Holding2,301,793,14
İz Hayvancılık Tarım24,208,3534,44
İzmir Demir Çelik13,559,9625,81
İzmir Fırça6,49-4,2116,73
Jantsa Jant Sanayi491,20-2,2248,09
Kafein Yazılım22,28-0,274,21
Kaplamin44,0010,0030,18
Kardemir (A)6,09-0,802,35
Kardemir (B)6,12-0,6416,13
Kardemir (D)6,891,0119,20
Karel Elektronik27,24-0,0818,13
Karsan Otomotiv5,439,9467,08
Karsu Tekstil10,956,2328,07
Kartonsan75,10-2,37-21,40
Katmerciler Ekipman4,039,9730,84
Kent Gıda335,00-3,29-5,79
Kerevitaş Gıda6,767,032,74
Kervan Gıda14,180,777,26
Kervansaray Yat. Holding1,23-9,49-2,38
Kiler GMYO2,56-2,271,99
Klimasan Klima18,94-1,8911,61
Koç Holding21,62-1,732,37
Konfrut Gıda18,394,188,82
Kontrolmatik Teknoloji Enerji41,16-4,2573,82
Konya Çimento1.744,008,8154,34
Kordsa Teknik Tekstil22,388,0043,92
Koza Altın121,606,1225,75
Koza Madencilik16,111,504,00
Körfez GMYO6,150,826,03
Kristal Kola4,06-1,643,57
Kron Telekomünikasyon61,951,5568,16
Kuştur Kuşadası Turizm230,5010,0046,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,512,439,13
Kütahya Porselen48,540,08-3,79
Lider Faktoring3,430,000,59
Link Bilgisayar30,081,01-5,63
Logo Yazılım142,603,3113,63
Lokman Hekim Sağlık16,876,5556,90
Lüks Kadife44,0410,0052,39
Makina Takım3,491,982,35
Marka Yatırım Holding6,610,002,80
Marmaris Altınyunus254,2010,00128,80
Marshall410,009,9933,68
Martı GMYO3,092,0112,36
Martı Otel2,441,6614,55
Mavi Giyim54,15-0,273,74
Mazhar Zorlu Holding37,500,9619,12
Mega Polietilen9,80-0,5127,94
Menderes Tekstil3,343,658,09
Merit Turizm145,80-9,9574,19
Merko Gıda7,985,52-7,64
Metemtur Otelcilik23,00-3,924,07
Metro Holding2,251,338,17
Metro Petrol ve Tesisleri3,211,8911,07
Metro Yatırım Ortaklığı2,48-5,566,44
Migros Ticaret46,50-3,908,64
Milpa5,412,8017,61
Mistral GMYO5,430,1815,29
MLP Sağlık22,76-1,8114,54
MMC San. ve Tic. Yat.6,319,9437,17
Mondi Tire Kutsan8,054,475,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,505,2910,83
Net Holding4,061,4718,37
Netaş Telekom.32,882,5717,09
Niğbaş Niğde Beton41,520,24-20,15
Nuh Çimento52,100,195,81
Nurol GMYO9,02-1,4123,73
Odaş Elektrik4,006,042,56
Olmuksan-IP8,29-1,09-30,04
Orge Enerji Elektrik8,536,7015,58
Orma Orman Mahsulleri18,542,4325,95
Osmanlı Menkul39,982,4328,97
Ostim Endüstriyel Yat4,092,260,25
Otokar389,20-1,8622,24
Oyak Çimento8,862,060,91
Oyak Yat. Ort.9,84-3,7241,58
Oylum Sınai Yatırımlar5,164,309,55
Özak GMYO5,512,578,04
Özbal Çelik Boru8,739,9333,28
Özderici GMYO2,40-0,418,11
Özerden Plastik11,12-9,9523,56
Pamukova Elektrik20,904,37-1,97
Panora GMYO6,923,3511,79
Papilon Savunma22,842,390,35
Park Elek.Madencilik5,642,215,03
Parsan34,229,9840,82
Pegasus70,90-3,87-4,96
Peker GMYO2,42-0,82-7,28
Penguen Gıda5,082,630,59
Pera GMYO1,691,79-3,52
Pergamon Dış Ticaret32,50-7,7164,89
Petkim5,172,733,82
Petrokent Turizm1.385,00-4,5252,80
Pınar Et ve Un25,904,2011,25
Pınar Su8,34-0,4812,25
Pınar Süt27,58-0,9319,50
Plastikkart19,15-0,4732,53
Polisan Holding4,187,468,29
Politeknik Metal441,50-10,008,21
Prizma Press Matbaacılık5,831,566,39
QNB Finans Fin. Kir.121,00-0,50-3,43
QNB Finansbank73,05-0,373,84
Ral Yatırım Holding4,650,904,73
Ray Sigorta18,198,1917,73
Reysaş GMYO5,624,203,12
Reysaş Lojistik8,520,12-7,79
Rhea Girişim3,783,761,61
Rodrigo Tekstil15,422,9912,47
Royal Halı3,330,30-3,20
RTA Laboratuvarları26,500,69-12,48
Sabancı Holding11,10-0,45-3,14
Safkar Ege Soğutmacılık11,263,613,49
Sanel Mühendislik4,021,3617,54
Sanifoam Sünger17,790,5930,81
Sanko Pazarlama11,446,1221,83
Saray Matbaacılık10,212,9416,42
Sarkuysan9,85-2,2911,43
Sasa Polyester25,180,3224,53
Say Yenilenebilir Enerji10,303,3121,03
Sekuro Plastik29,589,98111,89
Selçuk Ecza Deposu13,292,02-2,64
Selçuk Gıda4,81-2,44-3,41
Senkron Güvenlik33,00

25,67
Serve Film Prodüksiyon15,500,65-3,13
Servet GMYO106,804,3836,22
Seyitler Kimya36,240,1144,43
Silverline Endüstri7,20-1,86-16,28
Sinpaş GMYO4,912,9017,46
Smartiks Yazılım9,200,233,84
Sodaş Sodyum Sanayii42,500,0059,33
Söktaş5,115,590,39
Sönmez Filament75,15-0,547,05
Sönmez Pamuklu26,642,0711,00
Sumaş Suni Tahta70,20-0,6436,98
Şeker Fin. Kir.6,40-2,840,00
Şekerbank1,53-1,901,32
Şişe Cam7,68-1,155,06
Şok Marketler14,501,6414,90
T. Halk Bankası5,45-1,44-1,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,482,881,35
T.S.K.B.1,93-3,458,43
T.Tuborg23,169,9728,17
Taç Tarım Ürünleri21,949,98108,36
Tat Gıda11,210,53-5,48
TAV Havalimanları22,24-4,014,41
Taze Kuru Gıda320,003,4647,94
Tek-Art Turizm2,464,8221,78
Tekfen Holding18,590,1113,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,642,0014,55
Temapol Polimer Plastik15,85-2,9737,83
TGS Dış Ticaret31,34-6,37146,58
Tofaş Oto. Fab.37,781,1111,38
Torunlar GMYO4,19-0,487,44
Trabzon Liman35,50-0,2810,52
Trabzonspor Sportif2,47-0,801,23
Trend GMYO9,65-4,99-23,23
TSKB GMYO5,101,38-11,30
Tuğçelik8,614,406,56
Tukaş10,032,443,51
Turcas Petrol4,981,662,68
Turkcell16,510,662,55
Tümosan Motor ve Traktör18,051,3928,29
Tüpraş103,10-2,15-4,54
Türk Hava Yolları12,57-1,47-2,63
Türk Prysmian Kablo13,330,6010,17
Türk Telekom8,31-0,36-2,69
Türk Traktör186,00-1,701,81
Türker Proje Gayrimenkul182,60-1,0461,74
Türkiye Sigorta7,492,7713,48
Ufuk Yatırım23,889,9778,21
Ulaşlar Turizm Yat.4,449,884,72
Ulusoy Elektrik50,100,08-2,43
Ulusoy Un Sanayi16,409,9742,61
Umpaş Holding2,989,7214,18
Uşak Seramik2,776,4518,38
Utopya Turizm41,30-5,016,44
Uzertaş Boya80,10-0,5541,52
Ülker Bisküvi23,78-0,672,77
Vakıf Fin. Kir.8,269,9693,90
Vakıf GMYO3,841,376,08
Vakıf Yat. Ort.7,970,898,29
Vakıflar Bankası4,48-1,54-4,88
Vakko Tekstil6,630,611,69
Vanet Gıda8,463,039,44
Verusa Holding56,159,9424,50
Verusaturk Girisim21,849,9266,97
Vestel25,120,0019,28
Vestel Beyaz Eşya45,680,8911,74
Viking Kağıt8,370,95-7,00
Yapı Kredi Koray GMYO4,820,848,31
Yapı ve Kredi Bank.3,05-1,93-0,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.123,309,9670,30
Yataş15,77-0,389,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,231,67-3,86
Yeni Gimat GMYO14,934,6320,11
Yeşil GMYO1,99-4,9344,20
Yeşil Yapı2,58-3,8240,22
Yeşil Yatırım Holding201,40-9,33111,22
Yibitaş İnşaat Malzeme15.949,90-0,312,24
Yonga Mobilya38,609,9728,67
Yükselen Çelik5,512,105,32
Yünsa15,942,558,73
Zorlu Enerji3,060,3310,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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