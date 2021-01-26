Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (B)
|39.399,90
|-0,40
|-2,72
|İş Bankası (C)
|6,52
|0,15
|-6,86
|İş Fin.Kir.
|4,00
|1,82
|3,63
|İş Girişim
|22,96
|-4,31
|21,16
|İş GMYO
|2,64
|1,17
|3,94
|İş Y. Men. Değ.
|18,44
|-1,51
|4,42
|İş Yat. Ort.
|4,48
|9,76
|27,27
|İşbir Holding
|4.150,00
|1,46
|51,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,31
|4,69
|14,91
|İttifak Holding
|2,30
|1,79
|3,14
|İz Hayvancılık Tarım
|24,20
|8,35
|34,44
|İzmir Demir Çelik
|13,55
|9,96
|25,81
|İzmir Fırça
|6,49
|-4,21
|16,73
|Jantsa Jant Sanayi
|491,20
|-2,22
|48,09
|Kafein Yazılım
|22,28
|-0,27
|4,21
|Kaplamin
|44,00
|10,00
|30,18
|Kardemir (A)
|6,09
|-0,80
|2,35
|Kardemir (B)
|6,12
|-0,64
|16,13
|Kardemir (D)
|6,89
|1,01
|19,20
|Karel Elektronik
|27,24
|-0,08
|18,13
|Karsan Otomotiv
|5,43
|9,94
|67,08
|Karsu Tekstil
|10,95
|6,23
|28,07
|Kartonsan
|75,10
|-2,37
|-21,40
|Katmerciler Ekipman
|4,03
|9,97
|30,84
|Kent Gıda
|335,00
|-3,29
|-5,79
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|7,03
|2,74
|Kervan Gıda
|14,18
|0,77
|7,26
|Kervansaray Yat. Holding
|1,23
|-9,49
|-2,38
|Kiler GMYO
|2,56
|-2,27
|1,99
|Klimasan Klima
|18,94
|-1,89
|11,61
|Koç Holding
|21,62
|-1,73
|2,37
|Konfrut Gıda
|18,39
|4,18
|8,82
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|41,16
|-4,25
|73,82
|Konya Çimento
|1.744,00
|8,81
|54,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,38
|8,00
|43,92
|Koza Altın
|121,60
|6,12
|25,75
|Koza Madencilik
|16,11
|1,50
|4,00
|Körfez GMYO
|6,15
|0,82
|6,03
|Kristal Kola
|4,06
|-1,64
|3,57
|Kron Telekomünikasyon
|61,95
|1,55
|68,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,50
|10,00
|46,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,51
|2,43
|9,13
|Kütahya Porselen
|48,54
|0,08
|-3,79
|Lider Faktoring
|3,43
|0,00
|0,59
|Link Bilgisayar
|30,08
|1,01
|-5,63
|Logo Yazılım
|142,60
|3,31
|13,63
|Lokman Hekim Sağlık
|16,87
|6,55
|56,90
|Lüks Kadife
|44,04
|10,00
|52,39
|Makina Takım
|3,49
|1,98
|2,35
|Marka Yatırım Holding
|6,61
|0,00
|2,80
|Marmaris Altınyunus
|254,20
|10,00
|128,80
|Marshall
|410,00
|9,99
|33,68
|Martı GMYO
|3,09
|2,01
|12,36
|Martı Otel
|2,44
|1,66
|14,55
|Mavi Giyim
|54,15
|-0,27
|3,74
|Mazhar Zorlu Holding
|37,50
|0,96
|19,12
|Mega Polietilen
|9,80
|-0,51
|27,94
|Menderes Tekstil
|3,34
|3,65
|8,09
|Merit Turizm
|145,80
|-9,95
|74,19
|Merko Gıda
|7,98
|5,52
|-7,64
|Metemtur Otelcilik
|23,00
|-3,92
|4,07
|Metro Holding
|2,25
|1,33
|8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,21
|1,89
|11,07
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,48
|-5,56
|6,44
|Migros Ticaret
|46,50
|-3,90
|8,64
|Milpa
|5,41
|2,80
|17,61
|Mistral GMYO
|5,43
|0,18
|15,29
|MLP Sağlık
|22,76
|-1,81
|14,54
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,31
|9,94
|37,17
|Mondi Tire Kutsan
|8,05
|4,47
|5,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|39,50
|5,29
|10,83
|Net Holding
|4,06
|1,47
|18,37
|Netaş Telekom.
|32,88
|2,57
|17,09
|Niğbaş Niğde Beton
|41,52
|0,24
|-20,15
|Nuh Çimento
|52,10
|0,19
|5,81
|Nurol GMYO
|9,02
|-1,41
|23,73
|Odaş Elektrik
|4,00
|6,04
|2,56
|Olmuksan-IP
|8,29
|-1,09
|-30,04
|Orge Enerji Elektrik
|8,53
|6,70
|15,58
|Orma Orman Mahsulleri
|18,54
|2,43
|25,95
|Osmanlı Menkul
|39,98
|2,43
|28,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,09
|2,26
|0,25
|Otokar
|389,20
|-1,86
|22,24
|Oyak Çimento
|8,86
|2,06
|0,91
|Oyak Yat. Ort.
|9,84
|-3,72
|41,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,16
|4,30
|9,55
|Özak GMYO
|5,51
|2,57
|8,04
|Özbal Çelik Boru
|8,73
|9,93
|33,28
|Özderici GMYO
|2,40
|-0,41
|8,11
|Özerden Plastik
|11,12
|-9,95
|23,56
|Pamukova Elektrik
|20,90
|4,37
|-1,97
|Panora GMYO
|6,92
|3,35
|11,79
|Papilon Savunma
|22,84
|2,39
|0,35
|Park Elek.Madencilik
|5,64
|2,21
|5,03
|Parsan
|34,22
|9,98
|40,82
|Pegasus
|70,90
|-3,87
|-4,96
|Peker GMYO
|2,42
|-0,82
|-7,28
|Penguen Gıda
|5,08
|2,63
|0,59
|Pera GMYO
|1,69
|1,79
|-3,52
|Pergamon Dış Ticaret
|32,50
|-7,71
|64,89
|Petkim
|5,17
|2,73
|3,82
|Petrokent Turizm
|1.385,00
|-4,52
|52,80
|Pınar Et ve Un
|25,90
|4,20
|11,25
|Pınar Su
|8,34
|-0,48
|12,25
|Pınar Süt
|27,58
|-0,93
|19,50
|Plastikkart
|19,15
|-0,47
|32,53
|Polisan Holding
|4,18
|7,46
|8,29
|Politeknik Metal
|441,50
|-10,00
|8,21
|Prizma Press Matbaacılık
|5,83
|1,56
|6,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,00
|-0,50
|-3,43
|QNB Finansbank
|73,05
|-0,37
|3,84
|Ral Yatırım Holding
|4,65
|0,90
|4,73
|Ray Sigorta
|18,19
|8,19
|17,73
|Reysaş GMYO
|5,62
|4,20
|3,12
|Reysaş Lojistik
|8,52
|0,12
|-7,79
|Rhea Girişim
|3,78
|3,76
|1,61
|Rodrigo Tekstil
|15,42
|2,99
|12,47
|Royal Halı
|3,33
|0,30
|-3,20
|RTA Laboratuvarları
|26,50
|0,69
|-12,48
|Sabancı Holding
|11,10
|-0,45
|-3,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,26
|3,61
|3,49
|Sanel Mühendislik
|4,02
|1,36
|17,54
|Sanifoam Sünger
|17,79
|0,59
|30,81
|Sanko Pazarlama
|11,44
|6,12
|21,83
|Saray Matbaacılık
|10,21
|2,94
|16,42
|Sarkuysan
|9,85
|-2,29
|11,43
|Sasa Polyester
|25,18
|0,32
|24,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,30
|3,31
|21,03
|Sekuro Plastik
|29,58
|9,98
|111,89
|Selçuk Ecza Deposu
|13,29
|2,02
|-2,64
|Selçuk Gıda
|4,81
|-2,44
|-3,41
|Senkron Güvenlik
|33,00
|25,67
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|0,65
|-3,13
|Servet GMYO
|106,80
|4,38
|36,22
|Seyitler Kimya
|36,24
|0,11
|44,43
|Silverline Endüstri
|7,20
|-1,86
|-16,28
|Sinpaş GMYO
|4,91
|2,90
|17,46
|Smartiks Yazılım
|9,20
|0,23
|3,84
|Sodaş Sodyum Sanayii
|42,50
|0,00
|59,33
|Söktaş
|5,11
|5,59
|0,39
|Sönmez Filament
|75,15
|-0,54
|7,05
|Sönmez Pamuklu
|26,64
|2,07
|11,00
|Sumaş Suni Tahta
|70,20
|-0,64
|36,98
|Şeker Fin. Kir.
|6,40
|-2,84
|0,00
|Şekerbank
|1,53
|-1,90
|1,32
|Şişe Cam
|7,68
|-1,15
|5,06
|Şok Marketler
|14,50
|1,64
|14,90
|T. Halk Bankası
|5,45
|-1,44
|-1,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,48
|2,88
|1,35
|T.S.K.B.
|1,93
|-3,45
|8,43
|T.Tuborg
|23,16
|9,97
|28,17
|Taç Tarım Ürünleri
|21,94
|9,98
|108,36
|Tat Gıda
|11,21
|0,53
|-5,48
|TAV Havalimanları
|22,24
|-4,01
|4,41
|Taze Kuru Gıda
|320,00
|3,46
|47,94
|Tek-Art Turizm
|2,46
|4,82
|21,78
|Tekfen Holding
|18,59
|0,11
|13,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,64
|2,00
|14,55
|Temapol Polimer Plastik
|15,85
|-2,97
|37,83
|TGS Dış Ticaret
|31,34
|-6,37
|146,58
|Tofaş Oto. Fab.
|37,78
|1,11
|11,38
|Torunlar GMYO
|4,19
|-0,48
|7,44
|Trabzon Liman
|35,50
|-0,28
|10,52
|Trabzonspor Sportif
|2,47
|-0,80
|1,23
|Trend GMYO
|9,65
|-4,99
|-23,23
|TSKB GMYO
|5,10
|1,38
|-11,30
|Tuğçelik
|8,61
|4,40
|6,56
|Tukaş
|10,03
|2,44
|3,51
|Turcas Petrol
|4,98
|1,66
|2,68
|Turkcell
|16,51
|0,66
|2,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,05
|1,39
|28,29
|Tüpraş
|103,10
|-2,15
|-4,54
|Türk Hava Yolları
|12,57
|-1,47
|-2,63
|Türk Prysmian Kablo
|13,33
|0,60
|10,17
|Türk Telekom
|8,31
|-0,36
|-2,69
|Türk Traktör
|186,00
|-1,70
|1,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|182,60
|-1,04
|61,74
|Türkiye Sigorta
|7,49
|2,77
|13,48
|Ufuk Yatırım
|23,88
|9,97
|78,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,44
|9,88
|4,72
|Ulusoy Elektrik
|50,10
|0,08
|-2,43
|Ulusoy Un Sanayi
|16,40
|9,97
|42,61
|Umpaş Holding
|2,98
|9,72
|14,18
|Uşak Seramik
|2,77
|6,45
|18,38
|Utopya Turizm
|41,30
|-5,01
|6,44
|Uzertaş Boya
|80,10
|-0,55
|41,52
|Ülker Bisküvi
|23,78
|-0,67
|2,77
|Vakıf Fin. Kir.
|8,26
|9,96
|93,90
|Vakıf GMYO
|3,84
|1,37
|6,08
|Vakıf Yat. Ort.
|7,97
|0,89
|8,29
|Vakıflar Bankası
|4,48
|-1,54
|-4,88
|Vakko Tekstil
|6,63
|0,61
|1,69
|Vanet Gıda
|8,46
|3,03
|9,44
|Verusa Holding
|56,15
|9,94
|24,50
|Verusaturk Girisim
|21,84
|9,92
|66,97
|Vestel
|25,12
|0,00
|19,28
|Vestel Beyaz Eşya
|45,68
|0,89
|11,74
|Viking Kağıt
|8,37
|0,95
|-7,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,82
|0,84
|8,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|-1,93
|-0,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,30
|9,96
|70,30
|Yataş
|15,77
|-0,38
|9,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,23
|1,67
|-3,86
|Yeni Gimat GMYO
|14,93
|4,63
|20,11
|Yeşil GMYO
|1,99
|-4,93
|44,20
|Yeşil Yapı
|2,58
|-3,82
|40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|201,40
|-9,33
|111,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.949,90
|-0,31
|2,24
|Yonga Mobilya
|38,60
|9,97
|28,67
|Yükselen Çelik
|5,51
|2,10
|5,32
|Yünsa
|15,94
|2,55
|8,73
|Zorlu Enerji
|3,06
|0,33
|10,47
(Son)
Kaynak: AA
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